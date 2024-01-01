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برامج الدفاع عن الموظفين - التطبيقات الأكثر شعبية - بليز
تستفيد الشركات من برامج الدفاع عن الموظفين لتمكين موظفيها من نشر المحتوى والمعلومات المعتمدة ذات العلامة التجارية من خلال منصات التواصل الاجتماعي الفردية الخاصة بهم. تعمل هذه الأدوات البرمجية على تسهيل إنشاء مكتبات المحتوى، مما يضمن قدرة الموظفين على مشاركة المواد ذات العلامة التجارية بسهولة عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال إشراك الفرق الداخلية، تعمل هذه الأدوات على توسيع البصمة الاجتماعية للشركة، مما يعزز مشاركة الموظفين والولاء للعلامة التجارية حيث يتحول الموظفون إلى سفراء متخصصين للعلامة التجارية. علاوة على ذلك، يوفر البرنامج لفرق العلامات التجارية ومديري وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية التحكم في صوت الشركة ورسائلها عبر القنوات الاجتماعية المختلفة.
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Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدينا شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber لتلبية احتي...
Please Share
pleaseshare.co
يرجى المشاركة، وهو حل لدعم الموظفين تم تصميمه خصيصًا لـ Slack، وهو الطريقة الأسرع والأسهل للموظفين لمشاركة الأخبار والإعلانات المعتمدة والتفاعل معها! يمكن للشركات من جميع الأحجام والصناعات الاستفادة من الراحة والانتشار والمعرفة التي يوفرها Slack لتشجيع الموظفين على المشاركة و/أو التفاعل مع المدونات ...
Paiger
paiger.co
يمكنك الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين من خلال بناء العلامات التجارية الشخصية لفريقك. امنح فريق المبيعات الخاص بك مساعد التسويق الآلي الخاص به لنشر المحتوى والعثور على عملاء محتملين، من خلال التدريب المدمج وإعداد التقارير على LinkedIn.
Sociabble
sociabble.com
تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...
Visibly
visibly.io
في عالم يستهلك المنتجات والخدمات والوظائف بناءً على الكلام الشفهي، تحتاج المؤسسات إلى تقديم تجارب استثنائية للباحثين عن عمل والموظفين والعملاء والشركاء والخريجين على حدٍ سواء. من خلال منصة واحدة موحدة، يربط بشكل واضح النقاط بين الموظفين المشاركين والمطلعين، والعملاء السعداء والإنجيليين. يساعد المؤسس...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EverySocial عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين تعمل على تحويل الموظفين إلى مؤثرين من خلال تمكينهم من إنشاء محتوى أصيل ومشاركته بسهولة. بعض المؤسسات ذات الأداء الأعلى في العالم، بما في ذلك Qualtrics وMeta وHighspot، هم عملاء EverySocial الذين يثقون بنا للمساعدة في توزيع المحتوى على نطاق واسع، وتوسيع ال...
Seenit
seenit.io
نحن نساعد الشركات على إنشاء مقاطع فيديو مع موظفيها. باستخدام منصة الفيديو التي ينشئها الموظفون في Seenit، يمكنك جمع مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. جذب أفضل المواهب وإشراكها والاحتفاظ بها من خلال فيديو الموظف. تم تصميمه خصيصًا لفرق الاتصالات والعلامات التجارية لأصحاب العمل الذ...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad هي منصة العلامة التجارية حيث تقوم استوديوهات التصميم وأصحاب العلامات التجارية بتوحيد عمليات تسليم علاماتهم التجارية. كل شيء بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى المشاركة والاستخدام في مكان واحد مخصص في السحابة. في متناول جميع المشاركين، تم تصميمه بشكل جميل من قبلك.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social هي شركة برمجيات لإدارة الوسائط الاجتماعية توفر أدوات لتمكين المسوقين في الصناعات المنظمة من إدارة محتوى الوسائط الاجتماعية العضوي وإعلانات الوسائط الاجتماعية المدفوعة على منصة واحدة. تحظى Denim Social بثقة أكثر من 250 مؤسسة في مجال الخدمات المصرفية والتأمين والرهن العقاري وإدارة الثروات...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli هي منصة SaaS للتسويق والمبيعات حائزة على جوائز. من خلال واجهة جميلة وسهلة الاستخدام، تساعد SoAmpli الشركات على تحويل فريق المبيعات لديها إلى نجوم بيع اجتماعيين لزيادة المبيعات وتعزيز العلامات التجارية. تسهل منصة SoAmpli إنشاء مساحة مركزية لرؤساء التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي للتوزيع...
MarketBeam
marketbeam.io
منصة تواصل اجتماعي آمنة ومتوافقة. يشارك الموظفون محتوى الشركة على شبكاتهم الخاصة لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى العلامة التجارية ورعاية العملاء المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا للشركات التي تعمل في بيئات شديدة التنظيم، مثل الرعاية ا...
BeAmbassador
be-ambassador.com
قم بتعزيز علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي مع أفضل المتحدثين: موظفيك. رأي الموظفين هو الصوت الأكثر تأثيرًا للشركة في الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، كيف يمكن إشراك هذا الأصل القيم في استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامة التجارية؟ BeAmbassador عبارة عن منصة SaaS تسمح لك بزيادة ا...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
من أفضل من موظفيك والمتعاونين معك للحديث عن علامتك التجارية؟ SocialPubli Advocacy هي أداة اتصال مؤسسية يمكن للشركة من خلالها دعوة موظفيها وشركائها لنشر اتصالات العلامة التجارية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. يمكن للشركة توليد حوافز لتشجيع هذا التعاون. إنها منصة تربط العلامات التجارية والموظ...
Social HorsePower
socialhp.com
قم بتحويل موظفيك إلى أقوى المدافعين لديك باستخدام SocialHP (SHP). إذا كنت تتطلع إلى تعزيز أرباحك النهائية، أو الحصول على المزيد من الاهتمام بمحتوى شركتك، أو جلب المزيد من الأعضاء ذوي الجودة العالية إلى الفريق، فيمكن أن تساعدك SHP على تحقيق أهدافك المهنية. يبدأ كل شيء بفلسفتنا "عدم تسجيل الدخول مطلقً...
Swaybase
swaybase.com
بالكاد تغير برنامج دعم الموظفين منذ أوائل عام 2010. انت تستحق الافضل. Swaybase هو برنامج حديث للدفاع عن الموظفين والذي سيحب زملاؤك استخدامه بالفعل. تضمن لك الميزات واسعة الانتشار والألعاب والتخصيص والذكاء الاصطناعي وShareAnywhere™ عدم تركك مطلقًا مع أداة قديمة للدفاع عن الموظفين.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond عبارة عن منصة للدفاع عن الموظفين والبيع الاجتماعي، حيث يمكن للمسوقين تنشيط الموظفين وإشراكهم لمشاركة المحتوى مع شبكاتهم الاجتماعية نيابة عن علامتهم التجارية. تتمثل رؤيتنا في تمكين الشركات من تطوير تحولها الاجتماعي دون خوف. اليوم، أكثر من 100 عميل حول العالم يستخدمون PostBeyond لتحويل وتعز...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP عبارة عن منصة لدعم الموظفين مصممة لمساعدتك على تحقيق نتائج أعمالك من خلال تسهيل مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. تمنح منصتنا مديري Gaggle لدينا القدرة على تنظيم المحتوى الذي يدعو موظفوهم إلى مشاركته. نحن أيضًا نستفيد من أحدث التقنيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة Gaggle ...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 هي منصة الدفاع عن الموظفين المصنفة رقم 1 والتي تساعدك على تمكين موظفيك ليصبحوا مؤثرين. يؤثر دعم الموظفين على جميع مجالات عملك، بدءًا من التسويق والمبيعات وحتى الموارد البشرية والتوظيف. لذلك، سواء كنت تبحث عن زيادة الوصول والمشاركة، أو المزيد من المبيعات الداخلية، أو العثور على الموظف المتميز ا...
ClearView Social
clearviewsocial.com
تعد Clearview Social أسهل طريقة لزيادة حركة المرور على وسائل التواصل الاجتماعي لعلامتك التجارية. هل تعلم أن 52% من المستهلكين يثقون بالموظفين في الشركة أكثر من الشركة أو العلامة التجارية نفسها؟ اجعل محترفيك يشاركونك على LinkedIn بنقرة واحدة فقط باستخدام برنامج Clearview Social!
GoodSeeker
goodseeker.com
SaaS لجمع شهادات العملاء من قصص الموظفين للتوظيف والتسويق وتقدير الموظفين.