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يعد برنامج إشعارات الطوارئ جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الأوسع لإدارة المخاطر، والاتصالات على مستوى الشركة، والتخطيط لحالات الطوارئ. فهو يعزز التواصل وسير العمل والخدمة قبل وأثناء وبعد حالات الطوارئ. يمكن تنفيذ هذا البرنامج داخل الشركة للتحضير للأحداث أو حالات الطوارئ التي قد تعطل العمليات التجارية، أو يمكن استخدامه من قبل المؤسسات كنظام رسائل للخدمة العامة. فهو يعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية مثل إرسال إشعارات جماعية ومشاركة المعلومات وتعبئة الفرق لمنع الاضطرابات التشغيلية وتسريع الاستجابات لحالات الطوارئ. تم تصميم الأنظمة لتلبية المتطلبات والاحتياجات المحددة للمؤسسة باستخدام البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج إشعارات الطوارئ أن يتكامل مع قدرات نظام المعلومات الجغرافية أو يتضمنها لإنشاء خرائط ومستندات تعمل كمساعدات بصرية أثناء الأزمات.
إرسال تطبيق جديد
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
Alertable
alertable.ca
تطبيق Alertable يوفر نظام تنبيهات ذكي لإخطار الكنديين بالطقس القاسي، الفيضانات، الأعاصير، والحرائق المحلية.
Text-Em-All
text-em-all.com
تطبيق Text-Em-All يتيح إرسال رسائل نصية جماعية مخصصة وأنية للمجموعات الكبيرة، مع التركيز على تحسين التواصل في الرعاية الصحية.
AlertMedia
alertmedia.com
تقدم AlertMedia حلولاً للتواصل في حالات الطوارئ ومعلومات حول التهديدات، مما يساعد المنظمات على حماية موظفيها وإبلاغهم خلال الأحداث الحرجة.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls هي أداة إشعارات جماعية تمكن المنظمات من إرسال المكالمات والرسائل النصية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بسرعة. تصلح للطوارئ والإشعارات العامة.
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
تطبيق تنبيهات النصوص المحمول يتيح إرسال رسائل جماعية وتلقائية للعملاء والموظفين، مع إدارة المشتركين وتحليل الأداء.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve تطبيق لإدارة الأزمات يساعد المؤسسات على التخفيف من التهديدات المادية والاستجابة بسرعة خلال الأزمات عبر تنبيهات موثوقة وتقنيات متقدمة.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse عبارة عن نظام أساسي للاتصالات مصمم خصيصًا لمساعدة المؤسسات على تحديث الطريقة التي تشارك بها الإشعارات المهمة.
Preparis
preparis.com
تعمل مجموعة البرامج السحابية الموحدة من Preparis على تحويل تخطيط استمرارية الأعمال من ترف معقد إلى برنامج يمكن الوصول إليه للشركات مثل شركتك تمامًا. بدءًا من إشعارات وتنبيهات الطوارئ وحتى التخطيط الشامل وإدارة الحوادث والتدريبات وإعداد التقارير، يمكن لـ Preparis التعامل مع كل جزء من استراتيجية الاستمرارية الخاصة بك — كل ذلك من موقع مركزي واحد. يتم تقديم مجموعة برامج Preparis بواسطة Agility Recovery.
Regroup Mass Notification
regroup.com
إعادة تجميع الإخطار الجماعي يمكّن التواصل الجماهيري الذي يجعل الناس آمنين ومستنيرين في جميع الأوقات. إن منصة الاتصالات الجماهيرية الحائزة على جوائز للشركة هي ما يعتمد عليه العملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم لإرسال كل من الاتصالات الطارئة واليومية إلى ملايين الأشخاص. من خلال تمكين المراسلة بنقرة واحدة للأجهزة المحمولة ، والخطوط الأرضية ، والوسائط الاجتماعية ، والبريد الإلكتروني ، والمواقع الإلكترونية ، وأكثر من ذلك ، فإن إعادة تجميع الإخطار الجماعي يساعد على الحفاظ على آمنة الناس ، وتعزيز المرونة التشغيلية ، والتخفيف من المخاطر ، والازدهار في عالم غير متوقع بشكل متزايد.
iLobby
ilobby.com
Ilobby هو الرائد العالمي في إدارة المنشأة والزوار للمؤسسات المعقدة والصناعات المنظمة. تم نشرها في أكثر من 6000 موقع في جميع أنحاء العالم ، وتشغيل منصة Ilobby من منصة العمل المعقدة من خلال تحسين وأتمتة عمليات المنشأة الرئيسية لتحقيق الامتثال التنظيمي ، وفرض بروتوكولات السلامة ، ومتطلبات أمان الموقع. FacilityOS هي منصة لإدارة المنشآت من طرف إلى طرف ، تتكون من وحدات مستقلة متعددة لإدارة الزوار ، وإدارة الطوارئ والإخلاء ، والمراقبة المادية والمراقبة في الوصول إلى المقاول ، وجمع الحزم والتحقق منها. تعالج هذه الوحدات القوية مجالات وظيفية محددة وعند استخدامها مجتمعة ، توفر حلًا متكاملًا وشموليًا لإدارة الزوار. إدارة الزائرين التي تم تحميلها مسبقًا وتشكيلها مسبقًا على الأجهزة على مستوى المؤسسة ، يقوم الزوار بتبسيط وأتمتة إدارة الزوار حتى تتمكن من تحسين السلامة والأمن والامتثال في مكان العمل. تعمل الطوارئ وإخلاء الإخلاء على تحسين كفاءة وسرعة عمليات الإخلاء الخاصة بك وتحسين التأهب لإدارة الطوارئ. تقليل المخاطر ، وتقليل وقت التوقف ، وتجنب العقوبات المكلفة مع تنبيهات الطوارئ الرقمية والإخلاء والإبلاغ. يمتد Securityos الهوية المادية وإدارة الوصول إلى فوائد التحكم في الوصول إلى الزائرين والمقاولين والضيوف المؤقتة الأخرى التي تمكنك من إصدار وتتبع وإدارة وصول المنشأة المادية بشكل آمن. تبسيط وأتمتة توفير الإذن مع زيادة السيطرة والرؤية. إدارة الحزمة والتسليم تجعل تتبع وإدارة الحزم الواردة بسيطة وآمنة مع التوصيل. إدارة عمليات التسليم ، وتتبع المواد ، والتحقق من الحزم وقبولها ، وشاهد جميع عمليات التسليم في لمحة ، وأكثر من ذلك. مدعومًا بالتكنولوجيا والأفراد والعمليات المثبتة ، تعيد Ilobby تخيل كيف يمكن للمؤسسات أن تبقي موظفيها ومرافقها آمنة ومأمونة ومتوافقة.
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