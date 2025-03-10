iLobby

ilobby.com

Ilobby هو الرائد العالمي في إدارة المنشأة والزوار للمؤسسات المعقدة والصناعات المنظمة. تم نشرها في أكثر من 6000 موقع في جميع أنحاء العالم ، وتشغيل منصة Ilobby من منصة العمل المعقدة من خلال تحسين وأتمتة عمليات المنشأة الرئيسية لتحقيق الامتثال التنظيمي ، وفرض بروتوكولات السلامة ، ومتطلبات أمان الموقع. FacilityOS هي منصة لإدارة المنشآت من طرف إلى طرف ، تتكون من وحدات مستقلة متعددة لإدارة الزوار ، وإدارة الطوارئ والإخلاء ، والمراقبة المادية والمراقبة في الوصول إلى المقاول ، وجمع الحزم والتحقق منها. تعالج هذه الوحدات القوية مجالات وظيفية محددة وعند استخدامها مجتمعة ، توفر حلًا متكاملًا وشموليًا لإدارة الزوار. إدارة الزائرين التي تم تحميلها مسبقًا وتشكيلها مسبقًا على الأجهزة على مستوى المؤسسة ، يقوم الزوار بتبسيط وأتمتة إدارة الزوار حتى تتمكن من تحسين السلامة والأمن والامتثال في مكان العمل. تعمل الطوارئ وإخلاء الإخلاء على تحسين كفاءة وسرعة عمليات الإخلاء الخاصة بك وتحسين التأهب لإدارة الطوارئ. تقليل المخاطر ، وتقليل وقت التوقف ، وتجنب العقوبات المكلفة مع تنبيهات الطوارئ الرقمية والإخلاء والإبلاغ. يمتد Securityos الهوية المادية وإدارة الوصول إلى فوائد التحكم في الوصول إلى الزائرين والمقاولين والضيوف المؤقتة الأخرى التي تمكنك من إصدار وتتبع وإدارة وصول المنشأة المادية بشكل آمن. تبسيط وأتمتة توفير الإذن مع زيادة السيطرة والرؤية. إدارة الحزمة والتسليم تجعل تتبع وإدارة الحزم الواردة بسيطة وآمنة مع التوصيل. إدارة عمليات التسليم ، وتتبع المواد ، والتحقق من الحزم وقبولها ، وشاهد جميع عمليات التسليم في لمحة ، وأكثر من ذلك. مدعومًا بالتكنولوجيا والأفراد والعمليات المثبتة ، تعيد Ilobby تخيل كيف يمكن للمؤسسات أن تبقي موظفيها ومرافقها آمنة ومأمونة ومتوافقة.