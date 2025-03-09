برامج الإخطار في حالات الطوارئ - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

AlertMedia

alertmedia.com

تعتمد الآلاف من المنظمات على حل استخبارات التهديد في Alertmedia وتواصل الطوارئ للحفاظ على أمانهم آمنة ومستنيرة ومتصلة أثناء الأحداث الحرجة. مع Abertmedia ، يمكن للمؤسسات مراقبة وتحديد التهديدات المحتملة بالقرب من أفرادها وأصولها ومواقعها في الوقت الفعلي ، ثم ترسل تنبيهات واضحة إلى أي جمهور بحجم ثواني. الأسئلة المتداولة: من هي مجموعات المستخدمين الرئيسية لهذه الخدمة؟ تم تصميم حل التواصل الطارئ في Elertmedia لدعم المؤسسات عبر مجموعة واسعة من الصناعات ذات ميزات قابلة للتخصيص وقوية للمساعدة في السلامة ، والأمن ، واستمرارية العمل ، وفرق القيادة العليا في التواصل بشكل فعال خلال أي حدث حرج. تعتمد المنظمات في أكثر من 130 دولة ، من الشركات الصغيرة إلى Fortune 500 ، على Abertmedia للحفاظ على سلامة أفرادها وأعمالها. ما هي هذه الخدمة المستخدمة بشكل عام؟ يعد برنامج اتصال الطوارئ الحديث في Elertmedia أكثر من مجرد نظام إشعار جماعي تقليدي. يتكامل برنامجنا بسهولة مع أنظمتك الداخلية ويربط مؤسستك بأكملها مما يسمح لك بالتواصل مع الدقة أثناء الأزمة ، والوصول بسرعة إلى أي جمهور الحجم ، وتأكيد دقة. يدعم برنامجنا مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التنظيمي المصممة لتحسين سلامة الموظفين ، وتخفيف الخسارة ، وضمان استمرارية العمل ، بغض النظر عن الموقف. ما هي المنصات التي تدعمها هذه الخدمة؟ ElertMedia عبارة عن منصة SaaS المستندة إلى مجموعة النظراء التي تقدم تجربة سطح مكتب بديهية متوفرة في جميع المتصفحات بالإضافة إلى تطبيقات Android و iOS المحمولة المحلية ذات الميزة الكاملة. ما هي بعض التطبيقات التي تستخدمها هذه الخدمة بشكل شائع جنبًا إلى جنب؟ أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) ، وبرامج إدارة الاستمرارية والتخطيط للأعمال (BCM) ، وأنظمة الحوادث/المراقبة في تكنولوجيا المعلومات ، وأنظمة إدارة السفر ، وأكثر من ذلك. هل تتكامل هذه الخدمة مع أي تطبيقات أخرى؟ برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM) ، برنامج واحد على برنامج هل تقدم هذه الخدمة واجهة برمجة تطبيقات؟ يوفر ElertMedia الوصول إلى برنامج التهديد الذكي وبرنامج الاتصالات الطارئة عبر واجهة برمجة تطبيقات مريحة. يمكنك نشر أطر عمل مخصصة ، أو دمج تقنية الاتصالات الخاصة بنا مباشرة مع البرامج في نظامك الإيكولوجي للتكنولوجيا. هل تقدم هذه الخدمة أدلة أو دروسًا أو دعمًا للعملاء؟ يوفر ElertMedia لجميع العملاء مدير نجاح العملاء المخصص ، وتوجيهات للتنفيذ العملية ، ودعم 24/7 دون أي تكلفة إضافية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مركز دعم عبر الإنترنت ومقاطع فيديو تدريب وقوالب الاتصال وأدوات الإطلاق والمزيد. كيف يبدو التسعير؟ يوفر Elertmedia خيارات تسعير مرنة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على تحقيق أهداف الاتصال الخاصة بها - بدون رسوم خفية. يعتمد التسعير على حجم الجمهور ومواقعك والمتغيرات الأخرى الخاصة بمؤسستك.