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برامج الإخطار في حالات الطوارئ - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
يعد برنامج إشعارات الطوارئ جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الأوسع لإدارة المخاطر، والاتصالات على مستوى الشركة، والتخطيط لحالات الطوارئ. فهو يعزز التواصل وسير العمل والخدمة قبل وأثناء وبعد حالات الطوارئ. يمكن تنفيذ هذا البرنامج داخل الشركة للتحضير للأحداث أو حالات الطوارئ التي قد تعطل العمليات التجارية، أو يمكن استخدامه من قبل المؤسسات كنظام رسائل للخدمة العامة. فهو يعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية مثل إرسال إشعارات جماعية ومشاركة المعلومات وتعبئة الفرق لمنع الاضطرابات التشغيلية وتسريع الاستجابات لحالات الطوارئ. تم تصميم الأنظمة لتلبية المتطلبات والاحتياجات المحددة للمؤسسة باستخدام البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج إشعارات الطوارئ أن يتكامل مع قدرات نظام المعلومات الجغرافية أو يتضمنها لإنشاء خرائط ومستندات تعمل كمساعدات بصرية أثناء الأزمات.
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Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All هي خدمة مراسلة جماعية موجهة نحو الهدف وتعطي الأولوية للتأثير الإيجابي على المجتمع، وتقدم رسائل شخصية وإعلامية ورسائل طوارئ إلى مجموعات كبيرة. تعزز الشركة ثقافة وقيمًا قوية، مع التركيز على العظمة بدلاً من النمو ووضع الناس فوق الربح. تلتزم Text-Em-All بأن تكون ممتعة في التعامل معها، حيث تق...
OnSolve
onsolve.com
OnSolve هي إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأحداث الهامة والتي تعمل على تخفيف التهديدات المادية بشكل استباقي، مما يسمح للمؤسسات بالبقاء مرنًا عند وقوع الأزمات. باستخدام الخبرة الأكثر موثوقية ومعلومات المخاطر الموثوقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات الهامة وتقنية إدارة الحوادث، تتيح منصة On...
Beekeeper
beekeeper.io
يعمل Beekeeper على تمكين الشركات في الخطوط الأمامية وعمالها من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست منصة Beekeeper للهواتف المحمولة في عام 2012، وقد تم تصميمها وبناؤها للموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والذين - على الرغم من أنهم يمثلون 80% من القوى العاملة العالمية - كان...
Alertable
alertable.ca
يوفر Alertable نظام تنبيه ذكي لإخطار الكنديين. اشترك اليوم للحصول على إشعارات الطقس القاسي والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات وإخطارات المجتمع المحلي.
AlertMedia
alertmedia.com
تعتمد آلاف المؤسسات على حل معلومات التهديدات والاتصالات في حالات الطوارئ من AlertMedia للحفاظ على سلامة موظفيها وإعلامهم واتصالهم أثناء الأحداث الحرجة. باستخدام AlertMedia، يمكن للمؤسسات مراقبة وتحديد التهديدات المحتملة بالقرب من الأشخاص والأصول والمواقع في الوقت الفعلي، ثم إرسال تنبيهات واضحة للغاي...
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls هي أداة إعلام جماعية تستخدمها عشرات الآلاف من المؤسسات والمدارس والشركات لإخطار مجموعة من الأشخاص عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة في ثوانٍ. يستخدم نظام الإشعارات الجماعية DialMyCalls، الذي تستخدمه أكثر من 25000 مؤسسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، إرسال إشعار عبر مكالمة هاتفية...
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
تتيح لك التنبيهات النصية عبر الهاتف المحمول إرسال رسائل نصية جماعية إلى عملائك وموظفيك دون أي متاعب. ** إرسال الرسائل • إنشاء وجدولة وإرسال حملات الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة • إضافة الصور مباشرة من ألبوم الكاميرا الخاص بك • اختر مجموعات أو قوائم جهات الاتصال للإرسال إليها ** أتمتة الرس...
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse عبارة عن نظام أساسي للاتصالات مصمم خصيصًا لمساعدة المؤسسات على تحديث الطريقة التي تشارك بها الإشعارات المهمة.
Preparis
preparis.com
تعمل مجموعة البرامج السحابية الموحدة من Preparis على تحويل تخطيط استمرارية الأعمال من ترف معقد إلى برنامج يمكن الوصول إليه للشركات مثل شركتك تمامًا. بدءًا من إشعارات وتنبيهات الطوارئ وحتى التخطيط الشامل وإدارة الحوادث والتدريبات وإعداد التقارير، يمكن لـ Preparis التعامل مع كل جزء من استراتيجية الاست...
Regroup Mass Notification
regroup.com
تعمل ميزة Regroup Mass Notification على تمكين اتصالات جماعية أفضل تحافظ على سلامة الأشخاص وإعلامهم في جميع الأوقات. إن منصة الاتصالات الجماهيرية القائمة على السحابة والحائزة على جوائز للشركة هي ما يعتمد عليه العملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم لإرسال اتصالات الطوارئ والاتصالات اليومية ...
iLobby
ilobby.com
iLobby هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة المرافق والزوار للمؤسسات المعقدة والصناعات المنظمة. تم نشر منصة FacilityOS من iLobby عبر أكثر من 6000 موقع حول العالم، وتعمل على تشغيل بيئات العمل المعقدة من خلال تحسين وأتمتة عمليات المنشأة الرئيسية لتحقيق الامتثال التنظيمي، وفرض بروتوكولات السلامة، وتعزيز ...