برامج الإخطار في حالات الطوارئ - التطبيقات الأكثر شعبية - بنغلاديش

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يعد برنامج إشعارات الطوارئ جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الأوسع لإدارة المخاطر، والاتصالات على مستوى الشركة، والتخطيط لحالات الطوارئ. فهو يعزز التواصل وسير العمل والخدمة قبل وأثناء وبعد حالات الطوارئ. يمكن تنفيذ هذا البرنامج داخل الشركة للتحضير للأحداث أو حالات الطوارئ التي قد تعطل العمليات التجارية، أو يمكن استخدامه من قبل المؤسسات كنظام رسائل للخدمة العامة. فهو يعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية مثل إرسال إشعارات جماعية ومشاركة المعلومات وتعبئة الفرق لمنع الاضطرابات التشغيلية وتسريع الاستجابات لحالات الطوارئ. تم تصميم الأنظمة لتلبية المتطلبات والاحتياجات المحددة للمؤسسة باستخدام البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج إشعارات الطوارئ أن يتكامل مع قدرات نظام المعلومات الجغرافية أو يتضمنها لإنشاء خرائط ومستندات تعمل كمساعدات بصرية أثناء الأزمات.
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Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All هي خدمة مراسلة جماعية موجهة نحو الهدف وتعطي الأولوية للتأثير الإيجابي على المجتمع، وتقدم رسائل شخصية وإعلامية ورسائل طوارئ إلى مجموعات كبيرة. تعزز الشركة ثقافة وقيمًا قوية، مع التركيز على العظمة بدلاً من النمو ووضع الناس فوق الربح. تلتزم Text-Em-All بأن تكون ممتعة في التعامل معها، حيث تقدم منصة سهلة الاستخدام للمؤسسات من جميع الأحجام مع رفض تسليم البريد العشوائي أو الرسائل السياسية أو التسويقية. يكرس فريق Text-Em-All جهوده لخلق بيئة عمل إيجابية، مع التركيز على الرحمة والأصالة والتميز المشترك.
Beekeeper
beekeeper.io
يعمل Beekeeper على تمكين الشركات في الخطوط الأمامية وعمالها من خلال الحلول الرقمية التي يحتاجونها للقيام بأفضل عمل ممكن. تأسست منصة Beekeeper للهواتف المحمولة في عام 2012، وقد تم تصميمها وبناؤها للموظفين الذين لا يعملون في المكاتب والذين - على الرغم من أنهم يمثلون 80% من القوى العاملة العالمية - كانوا يعانون من نقص مزمن في الخدمات عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا مكان العمل. باستخدام نظام نجاح Frontline الخاص بـ Beekeeper، يمكن للشركات أتمتة العمليات الورقية، والتواصل مع الموظفين في الوقت الفعلي من أي مكان، وتحسين مشاركة فرق الخطوط الأمامية وإنتاجيتها وسلامتها.
OnSolve
onsolve.com
OnSolve هي إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الأحداث الهامة والتي تعمل على تخفيف التهديدات المادية بشكل استباقي، مما يسمح للمؤسسات بالبقاء مرنًا عند وقوع الأزمات. باستخدام الخبرة الأكثر موثوقية ومعلومات المخاطر الموثوقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات الهامة وتقنية إدارة الحوادث، تتيح منصة OnSolve للمؤسسات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجميع مستويات الحكومة اكتشاف وتوقع وتخفيف التهديدات المادية التي تؤثر على أفرادها وأماكنها. ، والممتلكات. مع إرسال مليارات التنبيهات سنويًا والدعم المؤكد لكل من القطاعين العام والخاص، يتم استخدام OnSolve من قبل الآلاف من الكيانات لإنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات وحماية البنية التحتية الحيوية وتمكين المرونة للمؤسسة التي تدعم اقتصادنا.
AlertMedia
alertmedia.com
تعتمد آلاف المؤسسات على حل معلومات التهديدات والاتصالات في حالات الطوارئ من AlertMedia للحفاظ على سلامة موظفيها وإعلامهم واتصالهم أثناء الأحداث الحرجة. باستخدام AlertMedia، يمكن للمؤسسات مراقبة وتحديد التهديدات المحتملة بالقرب من الأشخاص والأصول والمواقع في الوقت الفعلي، ثم إرسال تنبيهات واضحة للغاية إلى أي حجم من الجمهور في ثوانٍ. الأسئلة المتداولة: من هم مجموعات المستخدمين الرئيسية لهذه الخدمة؟ تم تصميم حل اتصالات الطوارئ من AlertMedia لدعم المؤسسات عبر مجموعة واسعة من الصناعات بميزات قوية وقابلة للتخصيص لمساعدة فرق السلامة والأمن واستمرارية الأعمال والقيادة العليا على التواصل بفعالية أثناء أي حدث مهم. تعتمد المؤسسات في أكثر من 130 دولة، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، على AlertMedia للحفاظ على سلامة موظفيها وأعمالها. ما هي استخدامات هذه الخدمة بشكل عام؟ يعد برنامج اتصالات الطوارئ الحديث الخاص بـ AlertMedia أكثر من مجرد نظام إعلام جماعي تقليدي. يتكامل برنامجنا بسهولة مع أنظمتك الداخلية ويربط مؤسستك بأكملها مما يسمح لك بالتواصل بدقة أثناء الأزمات والوصول بسرعة إلى أي حجم من الجمهور وتأكيد الحل. يدعم برنامجنا مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التنظيمي المصممة لتحسين سلامة الموظفين، وتخفيف الخسائر، وضمان استمرارية الأعمال، بغض النظر عن الموقف. ما هي المنصات التي تدعمها هذه الخدمة؟ AlertMedia عبارة عن منصة SaaS قائمة على السحابة توفر تجربة سطح مكتب بديهية متاحة في جميع المتصفحات بالإضافة إلى تطبيقات Android وiOS المحمولة الأصلية كاملة الميزات. ما هي بعض التطبيقات التي تستخدم هذه الخدمة بشكل شائع جنبًا إلى جنب؟ أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS)، وبرامج إدارة استمرارية الأعمال والتخطيط (BCM)، وأنظمة مراقبة / حوادث تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة إدارة السفر، والمزيد. هل تتكامل هذه الخدمة مع أي تطبيقات أخرى؟ برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، برنامج تسجيل الدخول الموحد هل تقدم هذه الخدمة واجهة برمجة تطبيقات؟ توفر AlertMedia إمكانية الوصول إلى برامج معلومات التهديدات واتصالات الطوارئ الخاصة بنا عبر RESTful API. يمكنك نشر أطر اتصالات مخصصة، أو دمج تكنولوجيا الاتصالات لدينا مباشرة مع البرامج في النظام البيئي التكنولوجي الخاص بك. هل تقدم هذه الخدمة أدلة أو برامج تعليمية أو دعم العملاء؟ توفر AlertMedia لجميع العملاء مديرًا مخصصًا لنجاح العملاء، وإرشادات عملية للتنفيذ، ودعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي تكلفة إضافية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مركز الدعم عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو التدريبية وقوالب الاتصال وأدوات الإطلاق والمزيد. كيف يبدو التسعير؟ توفر AlertMedia خيارات تسعير مرنة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على تحقيق أهداف الاتصال الخاصة بها - دون أي رسوم مخفية. يعتمد التسعير على حجم الجمهور ومواقعك والمتغيرات الأخرى الخاصة بمؤسستك.
Alertable
alertable.ca
يوفر Alertable نظام تنبيه ذكي لإخطار الكنديين. اشترك اليوم للحصول على إشعارات الطقس القاسي والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات وإخطارات المجتمع المحلي.
DialMyCalls
dialmycalls.com
DialMyCalls هي أداة إعلام جماعية تستخدمها عشرات الآلاف من المؤسسات والمدارس والشركات لإخطار مجموعة من الأشخاص عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة في ثوانٍ. يستخدم نظام الإشعارات الجماعية DialMyCalls، الذي تستخدمه أكثر من 25000 مؤسسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، إرسال إشعار عبر مكالمة هاتفية ورسائل نصية وبريد إلكتروني في غضون ثوانٍ. يتم استخدامه من قبل الجميع بدءًا من شركات Fortune 100 وحتى المدارس والكنائس وشركات التوظيف والمؤسسات غير الربحية وغير ذلك الكثير. سواء كنت بحاجة إلى إرسال إشعارات الطوارئ أو رسائل إعلامية عامة، يمكن لـ DialMyCalls إرسال أكثر من 10000 رسالة في الدقيقة، مما يضمن وصولك إلى الجميع على الفور. لا يلزم وجود أجهزة أو برامج. قم بالوصول إلى حسابك من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول متصل بالإنترنت. كما أن لديها تطبيق جوال يمكنك استخدامه لتشغيل عمليات البث، بالإضافة إلى خط اتصال مجاني في حالة عدم تمكنك من الاتصال بالإنترنت وتحتاج إلى إرسال رسالة!
Mobile Text Alerts
mobile-text-alerts.com
تتيح لك التنبيهات النصية عبر الهاتف المحمول إرسال رسائل نصية جماعية إلى عملائك وموظفيك دون أي متاعب. ** إرسال الرسائل • إنشاء وجدولة وإرسال حملات الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة • إضافة الصور مباشرة من ألبوم الكاميرا الخاص بك • اختر مجموعات أو قوائم جهات الاتصال للإرسال إليها ** أتمتة الرسائل • قم بإعداد ردود تلقائية للرد الفوري على الأسئلة الشائعة • إنشاء حملات بالتنقيط للحفاظ على تفاعل جمهورك • جدولة النصوص الهامة مقدما ** إدارة جهات الاتصال • أضف كلمات رئيسية يمكن للمستخدمين إرسال رسائل نصية إليها للاشتراك في رسائلك • إدارة قائمة المشتركين وإضافة جهات الاتصال الخاصة بك • بناء جماهير جديدة ضمن القوائم الخاصة بك ** فهم الأداء • استخدم أداة إعداد التقارير الخاصة بنا لمعرفة مستوى أداء رسائلك • تصور معدلات النقر إلى الظهور، ونمو المشتركين وعدد الرسائل المرسلة من يستخدم التنبيهات النصية عبر الهاتف المحمول؟ • يحاول أصحاب الأعمال زيادة المبيعات والإيرادات وحركة المرور • الشركات التي تحتاج إلى التواصل مع الموظفين بشأن التحديثات الهامة • المنظمات التي تقدم التحديثات والمعلومات للأعضاء • وغيرها الكثير!
iLobby
ilobby.com
iLobby هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة المرافق والزوار للمؤسسات المعقدة والصناعات المنظمة. تم نشر منصة FacilityOS من iLobby عبر أكثر من 6000 موقع حول العالم، وتعمل على تشغيل بيئات العمل المعقدة من خلال تحسين وأتمتة عمليات المنشأة الرئيسية لتحقيق الامتثال التنظيمي، وفرض بروتوكولات السلامة، وتعزيز متطلبات أمان الموقع. FacilityOS عبارة عن منصة شاملة لإدارة المرافق، وتتألف من وحدات مستقلة متعددة لإدارة الزوار، وإدارة الطوارئ والإخلاء، والتحكم في وصول الزوار والمقاولين الفعليين، وجمع الطرود والتحقق منها. تتناول هذه الوحدات القوية مجالات وظيفية محددة، وعند استخدامها معًا، فإنها توفر حلاً متكاملاً وشاملاً لإدارة المرافق والزوار. إدارة الزوار تم تحميله مسبقًا وتهيئته مسبقًا على أجهزة على مستوى المؤسسة، يعمل نظام VisitorOS على تبسيط إدارة الزوار وتشغيلها تلقائيًا حتى تتمكن من تحسين السلامة والأمن والامتثال في مكان العمل. إدارة الطوارئ والإخلاء يعمل EmergencyOS على تحسين كفاءة وسرعة عمليات الإخلاء الخاصة بك وتحسين الاستعداد لإدارة الطوارئ. يمكنك تقليل المخاطر وتقليل وقت التوقف عن العمل وتجنب العقوبات المكلفة من خلال تنبيهات الطوارئ الرقمية وعمليات الإخلاء والإبلاغ. الهوية المادية وإدارة الوصول يعمل SecurityOS على توسيع فوائد التحكم في الوصول إلى الزوار والمقاولين وغيرهم من الضيوف المؤقتين، مما يتيح لك إصدار وتتبع وإدارة الوصول الفعلي إلى المنشأة. تبسيط وأتمتة عملية توفير الأذونات مع زيادة التحكم والرؤية. إدارة الحزم والتسليم اجعل تتبع الحزم الواردة وإدارتها أمرًا بسيطًا وآمنًا مع DeliveryOS. إدارة عمليات التسليم، وتتبع المواد، والتحقق من الطرود وقبولها، والاطلاع على جميع عمليات التسليم في لمحة سريعة، والمزيد. مدعومًا بالتكنولوجيا والأشخاص والعمليات التي أثبتت جدواها، تعيد iLobby تصور كيف يمكن للمؤسسات أن تحافظ على سلامة موظفيها ومنشآتها وأمانها وامتثالها.
Regroup Mass Notification
regroup.com
تعمل ميزة Regroup Mass Notification على تمكين اتصالات جماعية أفضل تحافظ على سلامة الأشخاص وإعلامهم في جميع الأوقات. إن منصة الاتصالات الجماهيرية القائمة على السحابة والحائزة على جوائز للشركة هي ما يعتمد عليه العملاء في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وحول العالم لإرسال اتصالات الطوارئ والاتصالات اليومية إلى ملايين الأشخاص. من خلال تمكين المراسلة بنقرة واحدة إلى الأجهزة المحمولة والخطوط الأرضية ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني ومواقع الويب والمزيد، تساعد ميزة Regroup Mass Notification المؤسسات في الحفاظ على سلامة الأشخاص وتعزيز المرونة التشغيلية وتخفيف المخاطر والازدهار في عالم لا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد.
Preparis
preparis.com
تعمل مجموعة البرامج السحابية الموحدة من Preparis على تحويل تخطيط استمرارية الأعمال من ترف معقد إلى برنامج يمكن الوصول إليه للشركات مثل شركتك تمامًا. بدءًا من إشعارات وتنبيهات الطوارئ وحتى التخطيط الشامل وإدارة الحوادث والتدريبات وإعداد التقارير، يمكن لـ Preparis التعامل مع كل جزء من استراتيجية الاستمرارية الخاصة بك — كل ذلك من موقع مركزي واحد. يتم تقديم مجموعة برامج Preparis بواسطة Agility Recovery.
PushPulse
pushpulse.com
PushPulse عبارة عن نظام أساسي للاتصالات مصمم خصيصًا لمساعدة المؤسسات على تحديث الطريقة التي تشارك بها الإشعارات المهمة.
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