برامج الإخطار في حالات الطوارئ - التطبيقات الأكثر شعبية - الإمارات العربية المتحدة

AlertMedia

alertmedia.com

تعتمد آلاف المؤسسات على حل معلومات التهديدات والاتصالات في حالات الطوارئ من AlertMedia للحفاظ على سلامة موظفيها وإعلامهم واتصالهم أثناء الأحداث الحرجة. باستخدام AlertMedia، يمكن للمؤسسات مراقبة وتحديد التهديدات المحتملة بالقرب من الأشخاص والأصول والمواقع في الوقت الفعلي، ثم إرسال تنبيهات واضحة للغاية إلى أي حجم من الجمهور في ثوانٍ. الأسئلة المتداولة: من هم مجموعات المستخدمين الرئيسية لهذه الخدمة؟ تم تصميم حل اتصالات الطوارئ من AlertMedia لدعم المؤسسات عبر مجموعة واسعة من الصناعات بميزات قوية وقابلة للتخصيص لمساعدة فرق السلامة والأمن واستمرارية الأعمال والقيادة العليا على التواصل بفعالية أثناء أي حدث مهم. تعتمد المؤسسات في أكثر من 130 دولة، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، على AlertMedia للحفاظ على سلامة موظفيها وأعمالها. ما هي استخدامات هذه الخدمة بشكل عام؟ يعد برنامج اتصالات الطوارئ الحديث الخاص بـ AlertMedia أكثر من مجرد نظام إعلام جماعي تقليدي. يتكامل برنامجنا بسهولة مع أنظمتك الداخلية ويربط مؤسستك بأكملها مما يسمح لك بالتواصل بدقة أثناء الأزمات والوصول بسرعة إلى أي حجم من الجمهور وتأكيد الحل. يدعم برنامجنا مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التنظيمي المصممة لتحسين سلامة الموظفين، وتخفيف الخسائر، وضمان استمرارية الأعمال، بغض النظر عن الموقف. ما هي المنصات التي تدعمها هذه الخدمة؟ AlertMedia عبارة عن منصة SaaS قائمة على السحابة توفر تجربة سطح مكتب بديهية متاحة في جميع المتصفحات بالإضافة إلى تطبيقات Android وiOS المحمولة الأصلية كاملة الميزات. ما هي بعض التطبيقات التي تستخدم هذه الخدمة بشكل شائع جنبًا إلى جنب؟ أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS)، وبرامج إدارة استمرارية الأعمال والتخطيط (BCM)، وأنظمة مراقبة / حوادث تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة إدارة السفر، والمزيد. هل تتكامل هذه الخدمة مع أي تطبيقات أخرى؟ برنامج إدارة رأس المال البشري (HCM)، برنامج تسجيل الدخول الموحد هل تقدم هذه الخدمة واجهة برمجة تطبيقات؟ توفر AlertMedia إمكانية الوصول إلى برامج معلومات التهديدات واتصالات الطوارئ الخاصة بنا عبر RESTful API. يمكنك نشر أطر اتصالات مخصصة، أو دمج تكنولوجيا الاتصالات لدينا مباشرة مع البرامج في النظام البيئي التكنولوجي الخاص بك. هل تقدم هذه الخدمة أدلة أو برامج تعليمية أو دعم العملاء؟ توفر AlertMedia لجميع العملاء مديرًا مخصصًا لنجاح العملاء، وإرشادات عملية للتنفيذ، ودعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي تكلفة إضافية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مركز الدعم عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو التدريبية وقوالب الاتصال وأدوات الإطلاق والمزيد. كيف يبدو التسعير؟ توفر AlertMedia خيارات تسعير مرنة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على تحقيق أهداف الاتصال الخاصة بها - دون أي رسوم مخفية. يعتمد التسعير على حجم الجمهور ومواقعك والمتغيرات الأخرى الخاصة بمؤسستك.