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برامج المدفوعات المدمجة
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برامج المدفوعات المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية

تتيح برامج المدفوعات المضمنة، والمعروفة أيضًا باسم برامج المدفوعات المتكاملة، للشركات قبول المدفوعات مباشرة داخل منتجاتها بدلاً من الاعتماد على حل دفع منفصل. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية معالجة الدفع، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء. تُعرف الشركات التي تستخدم برامج الدفع المضمنة باسم ميسري الدفع (PayFac) لأنها تعمل كمقدمي خدمات الدفع. يتم استخدام هذه الأداة في مختلف الصناعات، بما في ذلك بائعي SaaS والأسواق وخدمات مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام ومنصات الألعاب. غالبًا ما يتكامل برنامج المدفوعات المضمن مع برنامج إدارة الاشتراك، الذي يحدد ويدير خطط الاشتراك للبرامج والخدمات، وبرنامج فوترة الاشتراك، الذي يتعامل مع الفواتير للشركات القائمة على الاشتراك.

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Stripe

Stripe

stripe.com

سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

كاش فري هو منصة دفع شاملة تتيح للشركات جمع المدفوعات، وإرسال المدفوعات، وإدارة المدفوعات الدولية بسهولة وأمان.

WePay

WePay

wepay.com

WePay هو مزود خدمات الدفع عبر الإنترنت، يوفر حلول دفع متكاملة وآمنة للأعمال التجارية والمنصات مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com هو منصة سحابية لمعالجة المدفوعات، تدعم مجموعة واسعة من العملات وتوفر ميزات أمان وتحسينات لتحسين أداء المعاملات.

Adyen

Adyen

adyen.com

تطبيق Adyen هو منصة دفع تدعم المعاملات عبر الإنترنت والمحلات، مع دعم لطرق دفع متعددة وإدارة المخاطر.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei هو تطبيق مدفوعات يتيح للشركات قبول المدفوعات الرقمية، إدارة القنوات المتعددة، وتحليل بيانات العملاء عبر 200 سوق.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

تطبيق BlueSnap يساعد في أتمتة العمليات المالية، المبيعات، الموارد البشرية، ودعم العملاء، مما يسهل وربط الأنظمة الحالية بشكل فعال.

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Modulr هو منصة رقمية تسهّل المعاملات المالية للشركات عبر أتمتة المدفوعات وتوفير حلول الدفع المرنة.

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly هي منصة لتنسيق المدفوعات تتيح للشركات إدارة أنظمة الدفع المتعددة من خلال تكامل واحد، وتعزيز أمان المعلومات وتحسين كفاءة المعاملات.

Finix

Finix

finix.com

تطبيق Finix هو منصة لمعالجة المدفوعات تساعد الشركات في إدارة العمليات المالية عبر الإنترنت، سواء للدفع الشخصي أو عبر الهاتف المحمول.

Synctera

Synctera

synctera.com

سنكترا تقدم خدمات مصرفية كخدمة (BAAS) تتيح للشركات دمج المنتجات المالية بسهولة مع دعم الامتثال والشراكات البنكية.

Railsr

Railsr

railsr.com

رايلسر تطبيق يساعد الشركات على تقديم تجارب مالية مدمجة لتحسين تفاعل العملاء وولائهم، عن طريق منصة منخفضة التكلفة.

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برامج المدفوعات المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog