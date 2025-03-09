برامج المدفوعات المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تتيح برامج المدفوعات المضمنة، والمعروفة أيضًا باسم برامج المدفوعات المتكاملة، للشركات قبول المدفوعات مباشرة داخل منتجاتها بدلاً من الاعتماد على حل دفع منفصل. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية معالجة الدفع، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء. تُعرف الشركات التي تستخدم برامج الدفع المضمنة باسم ميسري الدفع (PayFac) لأنها تعمل كمقدمي خدمات الدفع. يتم استخدام هذه الأداة في مختلف الصناعات، بما في ذلك بائعي SaaS والأسواق وخدمات مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام ومنصات الألعاب. غالبًا ما يتكامل برنامج المدفوعات المضمن مع برنامج إدارة الاشتراك، الذي يحدد ويدير خطط الاشتراك للبرامج والخدمات، وبرنامج فوترة الاشتراك، الذي يتعامل مع الفواتير للشركات القائمة على الاشتراك.
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BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. أتمتة التمويل والفوترة (AR وAP والفواتير والاشتراكات والمدفوعات): تعمل مجموعات AR المؤتمتة بالكامل على تقليل وقت الدفع (DSO) بشكل كبير. يقدم محرك القواعد المتقدمة لدينا الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب تلقائيًا، مما يضمن أعلى احتمالية للدفع، مع تمكين التواصل السريع والفعال مع العملاء. لا تقم مطلقًا بحساب دفعة بائع أخرى، وقم بتعيين فواتير البائع للمراجعة والموافقات. استفد من محرك الموافقة وأتمتة سير العمل لدينا لتوجيه جميع فواتيرك للحصول على دفعات محسنة. قم بتمكين الاشتراك/الفوترة المتكررة، وإعداد فواتير التقدم، وإنشاء الفواتير، والمدفوعات التلقائية، وخطط الدفع، والرسوم المتأخرة، والكوبونات، والفوترة عبر الإنترنت وبوابات العملاء التفاعلية، وكلها متكاملة ومتزامنة مع أنظمة المحاسبة وإدارة علاقات العملاء الحالية لديك. يضمن ترميز الدفع والاسترداد التلقائي للدفعات الفاشلة عدم تفويت أي دفعة وتكون جميع البيانات آمنة. 2. أتمتة المبيعات والنجاح (QTC، وCPQ، وNPS، وeSign): أتمتة عروض الأسعار للعملاء المحتملين، والتحكم في الأسعار وإتمام الصفقات بشكل أسرع باستخدام ميزات QTC وCPQ الخاصة بنا. كل شيء بدءًا من إنشاء عرض أسعار وحتى تحصيل الأموال النقدية من العملاء. قم بتمكين فريق المبيعات والنجاح لديك من التعامل مع عملية مراقبة الجودة وإزالة الاختناقات في الأقسام. لا مزيد من التخمين، اسمح لفريق المبيعات لديك بالتعامل مع جميع جوانب إنشاء العقد الجديد ضمن إطار عمل محدد بوضوح - بدءًا من عرض الأسعار وحتى التوقيع الإلكتروني والدفع. مشاركة جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات والفواتير والعقود عبر فريقك بأكمله بدءًا من مدير العملاء. استخدم مركز الاتصال المدمج في Armatic للتواصل مع عملائك. استفد من محرك Armatic Net Promotionr Score للانضمام إلى الشركات التي حققت نموًا أسرع مرتين مقارنة بالمنافسة. قم بتمكين فرقك من اتخاذ قرارات أفضل مدعومة بتعليقات العملاء. 3. أتمتة رأس المال البشري (eNPS، وتأييد الموظفين، والعقود، والسجلات الإلكترونية): قم بقياس وتحسين رضا موظفيك عن NPS الخاص بموظف Armatic. أنشئ حلقات تعليقات على التواصل مع موظفيك لزيادة الولاء ومشاركة الموظفين. قم بتضخيم الوصول الاجتماعي لشركتك من خلال دعم الموظفين. استفد من الشبكات الاجتماعية لموظفيك، من خلال توفير طريقة سهلة لهم لمشاركة معلومات الشركة المعتمدة. تصل المنشورات الاجتماعية لشركتك إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والموظفين الجدد المحتملين. قم بتزويد فريق الموارد البشرية لديك والمديرين عبر مؤسستك بحل للتوقيع الإلكتروني لجميع عقود الموظفين وتخزينها وإدارتها بشكل آمن. شارك جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات وعقود الموظفين واتفاقيات عدم الإفصاح عبر فريقك بأكمله. يوفر مدير الاتصال بالموظفين في Armatic لفريقك إمكانية الوصول الفوري والسهل إلى جميع المعلومات ذات الصلة بالموظف، بما في ذلك بيانات الاتصال والعقود والملاحظات المتعلقة بالموارد البشرية.
Cashfree
cashfree.com
كاش فري هو منصة دفع شاملة تتيح للشركات جمع المدفوعات، وإرسال المدفوعات، وإدارة المدفوعات الدولية بسهولة وأمان.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com هو منصة سحابية لمعالجة المدفوعات، تدعم مجموعة واسعة من العملات وتوفر ميزات أمان وتحسينات لتحسين أداء المعاملات.
Stripe
stripe.com
سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمات الدفع عبر الإنترنت، يوفر حلول دفع متكاملة وآمنة للأعمال التجارية والمنصات مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق.
Adyen
adyen.com
تطبيق Adyen هو منصة دفع تدعم المعاملات عبر الإنترنت والمحلات، مع دعم لطرق دفع متعددة وإدارة المخاطر.
Finix
finix.com
من الشركات الناشئة إلى الشركات المتداولة علنًا، تزودك منصة Finix الشاملة بجميع الأدوات التي تحتاجها لمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت والشخصية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. مع توفر الآلاف من تكوينات الدفع الممكنة، ووقت تشغيل بنسبة 99.999%، تعيد Finix كتابة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لصناعة المدفوعات في كل مرة لتقليل الحواجز أمام الدخول، وتعزيز المنافسة، وجعل النظام البيئي أكثر إنصافًا وسهولة في الوصول إليه. تم تصميمها لدعم حالات استخدام المدفوعات الأكثر تعقيدًا وتكون قابلة للتكوين وفقًا لاحتياجات عملك الفريدة، والشركات المبتكرة من جميع الأحجام هي تقنية مرنة على مستوى المؤسسات من Finix لتقديم تجارب دفع سلسة وزيادة نمو الإيرادات.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly هي منصة لتنسيق المدفوعات تتيح للشركات إدارة أنظمة الدفع المتعددة من خلال تكامل واحد، وتعزيز أمان المعلومات وتحسين كفاءة المعاملات.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei هو تطبيق مدفوعات يتيح للشركات قبول المدفوعات الرقمية، إدارة القنوات المتعددة، وتحليل بيانات العملاء عبر 200 سوق.
Modulr
modulrfinance.com
Modulr هو منصة رقمية تسهّل المعاملات المالية للشركات عبر أتمتة المدفوعات وتوفير حلول الدفع المرنة.
Railsr
railsr.com
يريد المستهلكون تجارب غامرة وخالية من الاحتكاك، ويتوقعون أن تقدم العلامات التجارية أفضل حملات المشاركة وأكثرها تخصيصًا وتميزًا. Railsr متحمس لتمكين العلامات التجارية من بناء تجارب مالية ذات صلة لتعزيز مشاركة العملاء وولائهم. وتعتقد أن الاقتصاد المالي المضمن هو طريقة مختلفة جذريًا لإنشاء العلاقات بين الشركات والمستهلكين. أنشأت Railsr فئة فريدة في صناعة الخدمات المالية: التجارب المالية المدمجة. لقد طورت هذا لتمكين عملائها من مساعدة المستهلك المالي، وتوفير قدر أكبر من الشمول والحريات. تعتبر Railsr رائدة في طريقة جديدة للنظر إلى كيفية تمكين الخدمات المالية وتحريرها. إنه يقدم نهجًا جديدًا للعلامات التجارية لتسخير قوة التمويل المدمج من خلال منصة متكاملة منخفضة التكلفة. فهو يقدم تمويلًا مضمنًا في الرحلة الرقمية للعلامة التجارية، وهو مصمم كنظام بيئي مالي متكامل رأسيًا، بدءًا من البنك المركزي، أو نظام الدفع (مثل Visa)، وينتهي بتجربة رقمية مدمجة بالكامل. تفضل بزيارة موقع Railsr.com واكتشف كيف يمكننا مساعدتك أو اتصل بنا عبر النموذج الخاص بنا: www.railsr.com/start-your-experience
Synctera
synctera.com
نحن نعمل على سد الفجوة بين البنوك المجتمعية وشركات التكنولوجيا المالية. من خلال تمكينك بحلول مصرفية شراكة سريعة وآمنة وقابلة للتطوير، فإننا نزيل تعقيدات التكامل ونبني الجسور. نحن هنا لتوجيه جميع الأطراف خلال عملية الإعداد وما بعدها، وإقامة علاقات معاملات مبنية على الثقة.
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