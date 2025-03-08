برامج المدفوعات المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية - أورغواي

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تتيح برامج المدفوعات المضمنة، والمعروفة أيضًا باسم برامج المدفوعات المتكاملة، للشركات قبول المدفوعات مباشرة داخل منتجاتها بدلاً من الاعتماد على حل دفع منفصل. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية معالجة الدفع، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء. تُعرف الشركات التي تستخدم برامج الدفع المضمنة باسم ميسري الدفع (PayFac) لأنها تعمل كمقدمي خدمات الدفع. يتم استخدام هذه الأداة في مختلف الصناعات، بما في ذلك بائعي SaaS والأسواق وخدمات مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام ومنصات الألعاب. غالبًا ما يتكامل برنامج المدفوعات المضمن مع برنامج إدارة الاشتراك، الذي يحدد ويدير خطط الاشتراك للبرامج والخدمات، وبرنامج فوترة الاشتراك، الذي يتعامل مع الفواتير للشركات القائمة على الاشتراك.
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BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. أتمتة التمويل والفوترة (AR وAP والفواتير والاشتراكات والمدفوعات): تعمل مجموعات AR المؤتمتة بالكامل على تقليل وقت الدفع (DSO) بشكل كبير. يقدم محرك القواعد المتقدمة لدينا الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب تلقائيًا، مما يضمن أعلى احتمالية للدفع، مع تمكين التواصل السريع والفعال مع العملاء. لا تقم مطلقًا بحساب دفعة بائع أخرى، وقم بتعيين فواتير البائع للمراجعة والموافقات. استفد من محرك الموافقة وأتمتة سير العمل لدينا لتوجيه جميع فواتيرك للحصول على دفعات محسنة. قم بتمكين الاشتراك/الفوترة المتكررة، وإعداد فواتير التقدم، وإنشاء الفواتير، والمدفوعات التلقائية، وخطط الدفع، والرسوم المتأخرة، والكوبونات، والفوترة عبر الإنترنت وبوابات العملاء التفاعلية، وكلها متكاملة ومتزامنة مع أنظمة المحاسبة وإدارة علاقات العملاء الحالية لديك. يضمن ترميز الدفع والاسترداد التلقائي للدفعات الفاشلة عدم تفويت أي دفعة وتكون جميع البيانات آمنة. 2. أتمتة المبيعات والنجاح (QTC، وCPQ، وNPS، وeSign): أتمتة عروض الأسعار للعملاء المحتملين، والتحكم في الأسعار وإتمام الصفقات بشكل أسرع باستخدام ميزات QTC وCPQ الخاصة بنا. كل شيء بدءًا من إنشاء عرض أسعار وحتى تحصيل الأموال النقدية من العملاء. قم بتمكين فريق المبيعات والنجاح لديك من التعامل مع عملية مراقبة الجودة وإزالة الاختناقات في الأقسام. لا مزيد من التخمين، اسمح لفريق المبيعات لديك بالتعامل مع جميع جوانب إنشاء العقد الجديد ضمن إطار عمل محدد بوضوح - بدءًا من عرض الأسعار وحتى التوقيع الإلكتروني والدفع. مشاركة جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات والفواتير والعقود عبر فريقك بأكمله بدءًا من مدير العملاء. استخدم مركز الاتصال المدمج في Armatic للتواصل مع عملائك. استفد من محرك Armatic Net Promotionr Score للانضمام إلى الشركات التي حققت نموًا أسرع مرتين مقارنة بالمنافسة. قم بتمكين فرقك من اتخاذ قرارات أفضل مدعومة بتعليقات العملاء. 3. أتمتة رأس المال البشري (eNPS، وتأييد الموظفين، والعقود، والسجلات الإلكترونية): قم بقياس وتحسين رضا موظفيك عن NPS الخاص بموظف Armatic. أنشئ حلقات تعليقات على التواصل مع موظفيك لزيادة الولاء ومشاركة الموظفين. قم بتضخيم الوصول الاجتماعي لشركتك من خلال دعم الموظفين. استفد من الشبكات الاجتماعية لموظفيك، من خلال توفير طريقة سهلة لهم لمشاركة معلومات الشركة المعتمدة. تصل المنشورات الاجتماعية لشركتك إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والموظفين الجدد المحتملين. قم بتزويد فريق الموارد البشرية لديك والمديرين عبر مؤسستك بحل للتوقيع الإلكتروني لجميع عقود الموظفين وتخزينها وإدارتها بشكل آمن. شارك جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات وعقود الموظفين واتفاقيات عدم الإفصاح عبر فريقك بأكمله. يوفر مدير الاتصال بالموظفين في Armatic لفريقك إمكانية الوصول الفوري والسهل إلى جميع المعلومات ذات الصلة بالموظف، بما في ذلك بيانات الاتصال والعقود والملاحظات المتعلقة بالموارد البشرية.
Cashfree
cashfree.com
منصة دفع قوية وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات عملك - جمع المدفوعات وإرسال الدفعات وإدارة المدفوعات الدولية والقيام بالمزيد. تم تصميم Cashfree Payments لجميع أنواع الشركات بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات لقبول المدفوعات على موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو القنوات الأخرى مثل Whatsapp ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. أكثر من 1,00,000 تاجر وعلامات تجارية رائدة مثل IRCTC، وNykaa، وBigBasket، Cred، وغيرها الكثير يثقون في Cashfree Payments لمعالجة الدفع.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com عبارة عن منصة مدفوعات قائمة على السحابة - وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات ومجتمعاتها من الازدهار في الاقتصاد الرقمي. تسمح تقنية Checkout.com المعيارية للشركات بإضافة ميزات وإدارة المخاطر مع حماية التحويل - وإضافة طرق دفع جديدة لتعزيز النمو في الأسواق الجديدة. تقدم فرقهم المحلية في العديد من البلدان الدعم الميداني لمساعدة التجار على تحسين أداء المدفوعات، والتنقل بين الأنظمة، وتشغيل نماذج الأعمال الجديدة بسهولة. يتميز موقع Checkout.com بمدفوعات ومدفوعات سريعة وموثوقة بأكثر من 150 عملة، مع إمكانية الاستحواذ داخل الدولة وتصفية الاحتيال وإعداد التقارير من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. يمكن لموقع Checkout.com قبول جميع بطاقات الائتمان والخصم الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى طرق الدفع البديلة والمحلية الشائعة. يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولديها حاليًا 19 مكتبًا منتشرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة وبرامج مالية أمريكية كشركة خدمة (SAAS) مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول واجهات برامج معالجة الدفع وبرمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
Adyen
adyen.com
Adyen هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة تتصل مباشرة بـ Visa وMastercard وطرق الدفع المفضلة لدى المستهلكين عالميًا. تقدم Adyen مدفوعات سلسة عبر القنوات عبر الإنترنت والهاتف المحمول وداخل المتجر. من خلال مكاتبها في جميع أنحاء العالم، تخدم Adyen العملاء بما في ذلك Facebook وUber وSpotify وBrompton. إليك كيف نساعد العلامات التجارية المتوسطة والكبيرة: ✅المدفوعات عبر الإنترنت وداخل التطبيق والشخصية ✅طرق الدفع المحلية المفضلة (البطاقات والمحافظ والتحويلات وشهادات الدفع) ✅الاكتساب المحلي وعبر الحدود ✅تحسينات الدفع الحديثة وإدارة المخاطر ✅ المدفوعات بجميع العملات الرئيسية والتسوية السهلة تحدث إلينا اليوم.
Finix
finix.com
من الشركات الناشئة إلى الشركات المتداولة علنًا، تزودك منصة Finix الشاملة بجميع الأدوات التي تحتاجها لمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت والشخصية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. مع توفر الآلاف من تكوينات الدفع الممكنة، ووقت تشغيل بنسبة 99.999%، تعيد Finix كتابة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لصناعة المدفوعات في كل مرة لتقليل الحواجز أمام الدخول، وتعزيز المنافسة، وجعل النظام البيئي أكثر إنصافًا وسهولة في الوصول إليه. تم تصميمها لدعم حالات استخدام المدفوعات الأكثر تعقيدًا وتكون قابلة للتكوين وفقًا لاحتياجات عملك الفريدة، والشركات المبتكرة من جميع الأحجام هي تقنية مرنة على مستوى المؤسسات من Finix لتقديم تجارب دفع سلسة وزيادة نمو الإيرادات.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات. غالبًا ما تجد المؤسسات التي تنمو بسرعة، وتدخل أسواقًا جديدة، وتسعى إلى الحد من عبء الامتثال، أو خفض تكاليف المدفوعات، أنها غير قادرة على تكييف بنيتها التحتية لقبول المدفوعات بالطريقة التي تتطلبها أعمالها. تتيح منصة تنسيق المدفوعات لدينا مرونة المدفوعات والتكرار من خلال السماح للعملاء ببناء تكامل واحد ومن ثم توجيه المعاملات من خلال أي مجموعة من خدمات الدفع تقريبًا دون لمس بيانات بطاقة المستهلك النهائي. نحن نقدم بنية تحتية قوية للمدفوعات تسمى Payments Orchestration والتي تمكن الشركات من جميع الأحجام من تأمين بيانات المدفوعات للتعامل مع أي خدمة دفع تقريبًا على مستوى العالم، عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة، وزيادة عائد الاستثمار من كل معاملة.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإدارة المخاطر والاحتيال. من خلال ربط الشركات بعملائها في أكثر من 200 سوق، مع الاستحواذ المحلي في 47 سوقًا و150 عملة وأكثر من 650 طريقة دفع بديلة، توفر Nuvei التكنولوجيا والرؤى للعملاء والشركاء لتحقيق النجاح محليًا وعالميًا من خلال تكامل واحد.
Modulr
modulrfinance.com
نحن منصة رقمية تلغي الحاجة إلى استخدام البنك الذي تتعامل معه للحسابات المصرفية والمدفوعات. نقوم بأتمتة تدفقات الدفع الخاصة بك، ودمج المدفوعات داخل النظام الأساسي الخاص بك، وتمكينك من إنشاء منتجات وخدمات دفع جديدة. كل ذلك من واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
Railsr
railsr.com
يريد المستهلكون تجارب غامرة وخالية من الاحتكاك، ويتوقعون أن تقدم العلامات التجارية أفضل حملات المشاركة وأكثرها تخصيصًا وتميزًا. Railsr متحمس لتمكين العلامات التجارية من بناء تجارب مالية ذات صلة لتعزيز مشاركة العملاء وولائهم. وتعتقد أن الاقتصاد المالي المضمن هو طريقة مختلفة جذريًا لإنشاء العلاقات بين الشركات والمستهلكين. أنشأت Railsr فئة فريدة في صناعة الخدمات المالية: التجارب المالية المدمجة. لقد طورت هذا لتمكين عملائها من مساعدة المستهلك المالي، وتوفير قدر أكبر من الشمول والحريات. تعتبر Railsr رائدة في طريقة جديدة للنظر إلى كيفية تمكين الخدمات المالية وتحريرها. إنه يقدم نهجًا جديدًا للعلامات التجارية لتسخير قوة التمويل المدمج من خلال منصة متكاملة منخفضة التكلفة. فهو يقدم تمويلًا مضمنًا في الرحلة الرقمية للعلامة التجارية، وهو مصمم كنظام بيئي مالي متكامل رأسيًا، بدءًا من البنك المركزي، أو نظام الدفع (مثل Visa)، وينتهي بتجربة رقمية مدمجة بالكامل. تفضل بزيارة موقع Railsr.com واكتشف كيف يمكننا مساعدتك أو اتصل بنا عبر النموذج الخاص بنا: www.railsr.com/start-your-experience
Synctera
synctera.com
نحن نعمل على سد الفجوة بين البنوك المجتمعية وشركات التكنولوجيا المالية. من خلال تمكينك بحلول مصرفية شراكة سريعة وآمنة وقابلة للتطوير، فإننا نزيل تعقيدات التكامل ونبني الجسور. نحن هنا لتوجيه جميع الأطراف خلال عملية الإعداد وما بعدها، وإقامة علاقات معاملات مبنية على الثقة.
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