برامج المدفوعات المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية - الإكوادور الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تتيح برامج المدفوعات المضمنة، والمعروفة أيضًا باسم برامج المدفوعات المتكاملة، للشركات قبول المدفوعات مباشرة داخل منتجاتها بدلاً من الاعتماد على حل دفع منفصل. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية معالجة الدفع، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء. تُعرف الشركات التي تستخدم برامج الدفع المضمنة باسم ميسري الدفع (PayFac) لأنها تعمل كمقدمي خدمات الدفع. يتم استخدام هذه الأداة في مختلف الصناعات، بما في ذلك بائعي SaaS والأسواق وخدمات مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام ومنصات الألعاب. غالبًا ما يتكامل برنامج المدفوعات المضمن مع برنامج إدارة الاشتراك، الذي يحدد ويدير خطط الاشتراك للبرامج والخدمات، وبرنامج فوترة الاشتراك، الذي يتعامل مع الفواتير للشركات القائمة على الاشتراك.