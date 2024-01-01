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برامج المدفوعات المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية - التشيك
تتيح برامج المدفوعات المضمنة، والمعروفة أيضًا باسم برامج المدفوعات المتكاملة، للشركات قبول المدفوعات مباشرة داخل منتجاتها بدلاً من الاعتماد على حل دفع منفصل. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية معالجة الدفع، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء. تُعرف الشركات التي تستخدم برامج الدفع المضمنة باسم ميسري الدفع (PayFac) لأنها تعمل كمقدمي خدمات الدفع. يتم استخدام هذه الأداة في مختلف الصناعات، بما في ذلك بائعي SaaS والأسواق وخدمات مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام ومنصات الألعاب. غالبًا ما يتكامل برنامج المدفوعات المضمن مع برنامج إدارة الاشتراك، الذي يحدد ويدير خطط الاشتراك للبرامج والخدمات، وبرنامج فوترة الاشتراك، الذي يتعامل مع الفواتير للشركات القائمة على الاشتراك.
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Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
WePay
wepay.com
WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com عبارة عن منصة مدفوعات قائمة على السحابة - وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات ومجتمعاتها من الازدهار في الاقتصاد الرقمي. تسمح تقنية Checkout.com المعيارية للشركات بإضافة ميزات وإدارة المخاطر مع حماية التحويل - وإضافة طرق دفع جديدة لتعزيز النمو في الأسواق الجديدة. تقدم فرقهم المحلية في العديد...
Cashfree
cashfree.com
منصة دفع قوية وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات عملك - جمع المدفوعات وإرسال الدفعات وإدارة المدفوعات الدولية والقيام بالمزيد. تم تصميم Cashfree Payments لجميع أنواع الشركات بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات لقبول المدفوعات على موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو القنوات الأخرى مثل Whatsapp ...
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
Adyen
adyen.com
Adyen هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة في العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة تتصل مباشرة بـ Visa وMastercard وطرق الدفع المفضلة لدى المستهلكين عالميًا. تقدم Adyen مدفوعات سلسة عبر القنوات عبر الإنترنت والهاتف المحمول وداخل المتجر. من خلال مكاتبها في جميع أنحاء العالم، تخدم Adyen ...
Modulr
modulrfinance.com
نحن منصة رقمية تلغي الحاجة إلى استخدام البنك الذي تتعامل معه للحسابات المصرفية والمدفوعات. نقوم بأتمتة تدفقات الدفع الخاصة بك، ودمج المدفوعات داخل النظام الأساسي الخاص بك، وتمكينك من إنشاء منتجات وخدمات دفع جديدة. كل ذلك من واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
Spreedly
spreedly.com
Spreedly عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات. غالبًا ما تجد المؤسسات التي تنمو بسرعة، وتدخل أسواقًا جديدة، وتسعى إلى الحد من عبء الامتثال، أو خفض تكاليف المدفوعات، أنها غير قادرة على تكييف بنيتها التحتية لقبول المدفوعات بالطريقة التي تتطلبها أعمالها. تتيح منصة تنسيق المدفوعات لدينا مرونة المدفوعات والتكر...
Finix
finix.com
من الشركات الناشئة إلى الشركات المتداولة علنًا، تزودك منصة Finix الشاملة بجميع الأدوات التي تحتاجها لمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت والشخصية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. مع توفر الآلاف من تكوينات الدفع الممكنة، ووقت تشغيل بنسبة 99.999%، تعيد Finix كتابة واجهة برمجة تطبيقات واحدة لصناعة المدفوعات في...
Synctera
synctera.com
نحن نعمل على سد الفجوة بين البنوك المجتمعية وشركات التكنولوجيا المالية. من خلال تمكينك بحلول مصرفية شراكة سريعة وآمنة وقابلة للتطوير، فإننا نزيل تعقيدات التكامل ونبني الجسور. نحن هنا لتوجيه جميع الأطراف خلال عملية الإعداد وما بعدها، وإقامة علاقات معاملات مبنية على الثقة.
Railsr
railsr.com
يريد المستهلكون تجارب غامرة وخالية من الاحتكاك، ويتوقعون أن تقدم العلامات التجارية أفضل حملات المشاركة وأكثرها تخصيصًا وتميزًا. إن شركة Railsr شغوفة بتمكين العلامات التجارية من بناء تجارب مالية ذات صلة لتعزيز مشاركة العملاء وولائهم. وتعتقد أن الاقتصاد المالي المضمن هو طريقة مختلفة جذريًا لإنشاء العل...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...