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برامج المدفوعات المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغويلا

تتيح برامج المدفوعات المضمنة، والمعروفة أيضًا باسم برامج المدفوعات المتكاملة، للشركات قبول المدفوعات مباشرة داخل منتجاتها بدلاً من الاعتماد على حل دفع منفصل. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية معالجة الدفع، مما يساعد الشركات على تقليل التكاليف وتحسين تجربة العملاء. تُعرف الشركات التي تستخدم برامج الدفع المضمنة باسم ميسري الدفع (PayFac) لأنها تعمل كمقدمي خدمات الدفع. يتم استخدام هذه الأداة في مختلف الصناعات، بما في ذلك بائعي SaaS والأسواق وخدمات مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام ومنصات الألعاب. غالبًا ما يتكامل برنامج المدفوعات المضمن مع برنامج إدارة الاشتراك، الذي يحدد ويدير خطط الاشتراك للبرامج والخدمات، وبرنامج فوترة الاشتراك، الذي يتعامل مع الفواتير للشركات القائمة على الاشتراك.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

WePay

WePay

wepay.com

WePay هو مزود خدمة دفع عبر الإنترنت مقره في الولايات المتحدة ويوفر حل دفع متكامل وقابل للتخصيص من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به إلى منصات الأعمال مثل مواقع التمويل الجماعي والأسواق وشركات برمجيات الأعمال الصغيرة. وهو يوفر للشركاء الحماية من الاحتيال والمخاطر.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

يساعد موقع Checkout.com أعمالك على تقديم المزيد من طرق الدفع والعملات لمزيد من العملاء. بطاقة الائتمان وبوابة الدفع البديلة الأفضل في فئتها.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

المدفوعات للهند الرقمية. الطريقة الأسرع والأسهل لتحصيل المدفوعات وتسديد الدفعات للشركات المتنامية

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.

Adyen

Adyen

adyen.com

المدفوعات والبيانات والإدارة المالية الشاملة في حل واحد. تعرف على منصة التكنولوجيا المالية التي تساعدك على تحقيق طموحاتك بشكل أسرع.

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

نحن منصة رقمية تلغي الحاجة إلى استخدام البنك الذي تتعامل معه للحسابات المصرفية والمدفوعات. نقوم بأتمتة تدفقات الدفع الخاصة بك، ودمج المدفوعات داخل النظام الأساسي الخاص بك، وتمكينك من إنشاء منتجات وخدمات دفع جديدة. كل ذلك من واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.

Finix

Finix

finix.com

المدفوعات مصممة لتوسيع نطاق عملك. قم بإنشاء تجربة دفع سلسة تعزز مشاركة العملاء، باستخدام حلنا الشامل. يمكنك التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الموثوقة والبديهية والميزات المريحة الجاهزة. قم بإدارة عمليات الدفع باستخدام أدوات تحسين الإنتاجية فيما يتعلق بالرسوم والامتثال وغير ذلك الكثير.

Synctera

Synctera

synctera.com

نحن نعمل على سد الفجوة بين البنوك المجتمعية وشركات التكنولوجيا المالية. من خلال تمكينك بحلول مصرفية شراكة سريعة وآمنة وقابلة للتطوير، فإننا نزيل تعقيدات التكامل ونبني الجسور. نحن هنا لتوجيه جميع الأطراف خلال عملية الإعداد وما بعدها، وإقامة علاقات معاملات مبنية على الثقة.

Railsr

Railsr

railsr.com

يريد المستهلكون تجارب غامرة وخالية من الاحتكاك، ويتوقعون أن تقدم العلامات التجارية أفضل حملات المشاركة وأكثرها تخصيصًا وتميزًا. Railsr متحمس لتمكين العلامات التجارية من بناء تجارب مالية ذات صلة لتعزيز مشاركة العملاء وولائهم. وتعتقد أن الاقتصاد المالي المضمن هو طريقة مختلفة جذريًا لإنشاء العلاقات بين...

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly عبارة عن منصة لتنسيق المدفوعات. غالبًا ما تجد المؤسسات التي تنمو بسرعة، وتدخل أسواقًا جديدة، وتسعى إلى الحد من عبء الامتثال، أو خفض تكاليف المدفوعات، أنها غير قادرة على تكييف بنيتها التحتية لقبول المدفوعات بالطريقة التي تتطلبها أعمالها. تتيح منصة تنسيق المدفوعات لدينا مرونة المدفوعات والتكر...

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