متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برامج ذكاء الأعمال المدمجة
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برامج ذكاء الأعمال المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج ذكاء الأعمال المضمن بدمج التحليلات مباشرة في تطبيقات الأعمال، مما يمكّن مطوري البرامج من إضافة ميزات تحليلات الخدمة الذاتية بسلاسة. تسهل هذه الأدوات الدمج السريع للوحات المعلومات، مما يعزز التطبيقات الداخلية للموظفين من خلال إمكانيات التحليل الملائمة. يختلف مستوى إمكانية التضمين وتخصيص المستخدم عبر الأنظمة الأساسية والحلول البرمجية المختلفة ضمن مشهد ذكاء الأعمال.

إرسال تطبيق جديد


Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau هو منصة لتحليل البيانات تساعد المستخدمين على تحويل بياناتهم إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أدوات تصور البيانات وإعدادها.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics هو برنامج لتحليل البيانات يوفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات وإنشاء تصورات بصرية بسهولة.

Looker

Looker

looker.com

لوكر هو تطبيق ذكاء أعمال يعتمد على الويب ويمكنه دمج التحليلات في التطبيقات، مع دعم تخصيص البيانات وتحليلها بشكل سهل وآمن.

Grow

Grow

grow.com

تطبيق Grow هو منصة ذكاء أعمال بدون برمجة، تمكن المنظمات من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase هو تطبيق ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين تحليل البيانات وإنشاء لوحات معلومات وتقارير بسهولة دون الحاجة لخبرة في البرمجة.

Hex

Hex

hex.tech

Hex هو منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات، تجمع بين دفاتر الشيفرات، وتطبيقات البيانات، وإدارة المعرفة لتسهيل استخدام البيانات ومشاركة النتائج.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.

Domo

Domo

domo.com

Domo هو تطبيق يمكن المستخدمين من جمع البيانات وتحليلها من مصادر مختلفة عبر لوحات معلومات سهلة الاستخدام، لتعزيز اتخاذ القرارات في الأعمال.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

تطبيق Cluvio يتيح للمستخدمين تنفيذ استعلامات SQL على قواعد البيانات ورؤية النتائج عبر لوحات بيانات تفاعلية قابلة للمشاركة.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine هو برنامج ذكاء أعمال يساعد المستخدمين على دمج وتحليل البيانات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام، مع دعم للرسوم البيانية والتقارير التفاعلية.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics هو منصة لتحليل البيانات تتيح للمستخدمين إجراء تحليلات متقدمة باستخدام SQL وتقديم تقارير مخصصة بنظام الخدمة الذاتية.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData هو منصة سحابية لتحليل البيانات، تمكن المستخدمين من استكشاف البيانات وإنشاء تحليلات مخصصة بسهولة، تدعم التعاون وإدارة المستخدمين.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense هي منصة لتحليل البيانات، تحول البيانات إلى رؤى، وتجعل التحليلات متاحة في التطبيقات وعمليات العمل، مع ميزات قوية للتكامل والذكاء الاصطناعي.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Cube هو تطبيق لإدارة الوقت والنفقات، يساعد الأفراد والفرق على تتبع ساعات العمل والمصروفات بسهولة وكفاءة.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

إبسيلون3 هو برنامج لإدارة الإجراءات المعقدة ويساعد على تبسيط المهام وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة workflows.

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma هي منصة سحابية لتحليل البيانات وذكاء الأعمال، تتيح للمستخدمين استكشاف وتحليل البيانات بسهولة باستخدام واجهة تشبه جدول البيانات.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy هي منصة ذكاء وتحليلات للأعمال تساعد المؤسسات في إنشاء تقارير وتحليل البيانات وتوفير حلول تحليلات متقدمة.

Holistics

Holistics

holistics.io

تتيح هوليستيكس للمستخدمين الإجابة على أسئلتهم المتعلقة بالبيانات دون الحاجة للتواصل مع الفرق التقنية.

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Bold BI هو حل ذكاء الأعمال يوفر تحليلات مدمجة ولوحات معلومات تفاعلية، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo هو منصة تحليلات مضمنة لمساعدت المطورين في دمج لوحات معلومات تفاعلية في تطبيقات SaaS مع أدوات مخصصة وتكامل مع مصادر بيانات متعددة.

Vizzly

Vizzly

vizzly.co

تطبيق Vizzly يوفر حلاً منخفض الكود لبناء لوحات تحكم للعملاء مع إمكانية الربط بأي قاعدة بيانات SQL أو API، ومكوناته قابلة للإدماج في React أو Vue.

Datazip

Datazip

datazip.io

تطبيق Datazip هو حل هندسة بيانات بدون كود يسمح بتحسين إدارة البيانات من خلال دمج المصادر المختلفة، ودعم التحويل وتخزين البيانات.

Kleene

Kleene

kleene.ai

تطبيق Kleene يتيح لصانعي القرار في الأعمال اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على بيانات موثوقة من جميع الأقسام.

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData هو منصة لتحليل وإدارة البيانات، تتيح دمج البيانات وتصورها ومشاركتها بسهولة، مما يساعد الشركات على فهم أدائها واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

Toucan

Toucan

jointoucan.com

تطبيق توكان هو منصة تحليلات تمكن الشركات من استخدام بياناتها بشكل تفاعلي وسهل، دون الحاجة لخبرات تقنية، مع دعم لمختلف الأجهزة.

Explo

Explo

explo.co

تطبيق Explo يوفر لوحة تحكم متكاملة لتقارير وتحليلات المنتجات، ويسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات وتخصيص التقارير بشكل آمن.

Keen

Keen

keen.io

Keen هو تطبيق لإدارة بيانات الفعاليّات، يتيح جمع البيانات، تخزينها، استعلامها، وعرضها في مكان واحد لتحسين الاستخدام وتجربة المستخدم.

Lumenore

Lumenore

lumenore.com

Lumenore هو تطبيق لتحليل البيانات يساعد الشركات على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية.

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Kyligence هو منصة لتحليل البيانات تدعم ذكاء الأعمال من خلال إنشاء وإدارة المقاييس، مما يسهل اتخاذ القرار وحوكمة البيانات.

AnswerDock

AnswerDock

answerdock.com

AnswerDock هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، يتيح للمستخدمين طرح أسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات سريعة دون الحاجة لخبراء البيانات.

Bold Reports

Bold Reports

boldreports.com

Bold Reports هو تطبيق تقارير يساعد الشركات في إنشاء وإدارة ومشاركة التقارير بسهولة، مع دعم لمصادر البيانات المتنوعة وتخصيص واسع.

EazyBI Cloud

EazyBI Cloud

eazybi.com

EazyBI Cloud هو تطبيق لتحليل البيانات وتقاريرها، يسمح بإنشاء تقارير ولوحات معلومات بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات.

panintelligence

panintelligence

panintelligence.com

Panintelligence هو تطبيق ذكاء الأعمال يوفر تحليلات مدمجة وتقارير تفاعلية للمستخدمين، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

ConverSight

ConverSight

conversight.ai

ConverSight هو منصة ذكاء سياقي تساعد الشركات في تحسين سلسلة التوريد من خلال مساعد ذكاء الأعمال أثينا، الذي يوفر رؤى مبنية على البيانات.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.