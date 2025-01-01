برامج ذكاء الأعمال المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية

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يقوم برنامج ذكاء الأعمال المضمن بدمج التحليلات مباشرة في تطبيقات الأعمال، مما يمكّن مطوري البرامج من إضافة ميزات تحليلات الخدمة الذاتية بسلاسة. تسهل هذه الأدوات الدمج السريع للوحات المعلومات، مما يعزز التطبيقات الداخلية للموظفين من خلال إمكانيات التحليل الملائمة. يختلف مستوى إمكانية التضمين وتخصيص المستخدم عبر الأنظمة الأساسية والحلول البرمجية المختلفة ضمن مشهد ذكاء الأعمال.
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Tableau
tableau.com
Tableau هو منصة لتحليل البيانات تساعد المستخدمين على تحويل بياناتهم إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال أدوات تصور البيانات وإعدادها.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics هو برنامج لتحليل البيانات يوفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات وإنشاء تصورات بصرية بسهولة.
Looker
looker.com
لوكر هو تطبيق ذكاء أعمال يعتمد على الويب ويمكنه دمج التحليلات في التطبيقات، مع دعم تخصيص البيانات وتحليلها بشكل سهل وآمن.
Grow
grow.com
تطبيق Grow هو منصة ذكاء أعمال بدون برمجة، تمكن المنظمات من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة.
Metabase
metabase.com
Metabase هو تطبيق ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يتيح للمستخدمين تحليل البيانات وإنشاء لوحات معلومات وتقارير بسهولة دون الحاجة لخبرة في البرمجة.
Hex
hex.tech
Hex هو منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات، تجمع بين دفاتر الشيفرات، وتطبيقات البيانات، وإدارة المعرفة لتسهيل استخدام البيانات ومشاركة النتائج.
Observable
observablehq.com
Observable هو تطبيق يساعد المطورين على إنشاء وتحليل التطبيقات واللوحات البيانية والتقارير باستخدام البرمجة، مما يعزز التعاون وفهم البيانات.
Domo
domo.com
Domo هو تطبيق يمكن المستخدمين من جمع البيانات وتحليلها من مصادر مختلفة عبر لوحات معلومات سهلة الاستخدام، لتعزيز اتخاذ القرارات في الأعمال.
Cluvio
cluvio.com
تطبيق Cluvio يتيح للمستخدمين تنفيذ استعلامات SQL على قواعد البيانات ورؤية النتائج عبر لوحات بيانات تفاعلية قابلة للمشاركة.
datapine
datapine.com
Datapine هو برنامج ذكاء أعمال يساعد المستخدمين على دمج وتحليل البيانات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام، مع دعم للرسوم البيانية والتقارير التفاعلية.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics هو منصة لتحليل البيانات تتيح للمستخدمين إجراء تحليلات متقدمة باستخدام SQL وتقديم تقارير مخصصة بنظام الخدمة الذاتية.
GoodData
gooddata.com
GoodData هو منصة سحابية لتحليل البيانات، تمكن المستخدمين من استكشاف البيانات وإنشاء تحليلات مخصصة بسهولة، تدعم التعاون وإدارة المستخدمين.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.
Sisense
sisense.com
Sisense هي منصة لتحليل البيانات، تحول البيانات إلى رؤى، وتجعل التحليلات متاحة في التطبيقات وعمليات العمل، مع ميزات قوية للتكامل والذكاء الاصطناعي.
Cube
cubeanywhere.com
Cube هو تطبيق لإدارة الوقت والنفقات، يساعد الأفراد والفرق على تتبع ساعات العمل والمصروفات بسهولة وكفاءة.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.
Epsilon3
epsilon3.io
إبسيلون3 هو برنامج لإدارة الإجراءات المعقدة ويساعد على تبسيط المهام وتقليل الأخطاء من خلال أتمتة workflows.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma هي منصة سحابية لتحليل البيانات وذكاء الأعمال، تتيح للمستخدمين استكشاف وتحليل البيانات بسهولة باستخدام واجهة تشبه جدول البيانات.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy هي منصة ذكاء وتحليلات للأعمال تساعد المؤسسات في إنشاء تقارير وتحليل البيانات وتوفير حلول تحليلات متقدمة.
Holistics
holistics.io
تتيح هوليستيكس للمستخدمين الإجابة على أسئلتهم المتعلقة بالبيانات دون الحاجة للتواصل مع الفرق التقنية.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI هو حل ذكاء الأعمال يوفر تحليلات مدمجة ولوحات معلومات تفاعلية، مما يساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo هو منصة تحليلات مضمنة لمساعدت المطورين في دمج لوحات معلومات تفاعلية في تطبيقات SaaS مع أدوات مخصصة وتكامل مع مصادر بيانات متعددة.
Keen
keen.io
Keen هو تطبيق لإدارة بيانات الفعاليّات، يتيح جمع البيانات، تخزينها، استعلامها، وعرضها في مكان واحد لتحسين الاستخدام وتجربة المستخدم.
Vizzly
vizzly.co
تطبيق Vizzly يوفر حلاً منخفض الكود لبناء لوحات تحكم للعملاء مع إمكانية الربط بأي قاعدة بيانات SQL أو API، ومكوناته قابلة للإدماج في React أو Vue.
Datazip
datazip.io
تطبيق Datazip هو حل هندسة بيانات بدون كود يسمح بتحسين إدارة البيانات من خلال دمج المصادر المختلفة، ودعم التحويل وتخزين البيانات.
Kleene
kleene.ai
تطبيق Kleene يتيح لصانعي القرار في الأعمال اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على بيانات موثوقة من جميع الأقسام.
ClicData
clicdata.com
ClicData هو منصة لتحليل وإدارة البيانات، تتيح دمج البيانات وتصورها ومشاركتها بسهولة، مما يساعد الشركات على فهم أدائها واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
Toucan
jointoucan.com
تطبيق توكان هو منصة تحليلات تمكن الشركات من استخدام بياناتها بشكل تفاعلي وسهل، دون الحاجة لخبرات تقنية، مع دعم لمختلف الأجهزة.
Explo
explo.co
تطبيق Explo يوفر لوحة تحكم متكاملة لتقارير وتحليلات المنتجات، ويسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات وتخصيص التقارير بشكل آمن.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore هو تطبيق لتحليل البيانات يساعد الشركات على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية.
Kyligence
kyligence.io
Kyligence هو منصة لتحليل البيانات تدعم ذكاء الأعمال من خلال إنشاء وإدارة المقاييس، مما يسهل اتخاذ القرار وحوكمة البيانات.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، يتيح للمستخدمين طرح أسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات سريعة دون الحاجة لخبراء البيانات.
Bold Reports
boldreports.com
Bold Reports هو تطبيق تقارير يساعد الشركات في إنشاء وإدارة ومشاركة التقارير بسهولة، مع دعم لمصادر البيانات المتنوعة وتخصيص واسع.
EazyBI Cloud
eazybi.com
EazyBI Cloud هو تطبيق لتحليل البيانات وتقاريرها، يسمح بإنشاء تقارير ولوحات معلومات بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات.
panintelligence
panintelligence.com
Panintelligence هو تطبيق ذكاء الأعمال يوفر تحليلات مدمجة وتقارير تفاعلية للمستخدمين، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight هو منصة ذكاء سياقي تساعد الشركات في تحسين سلسلة التوريد من خلال مساعد ذكاء الأعمال أثينا، الذي يوفر رؤى مبنية على البيانات.
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