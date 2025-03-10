ConverSight

conversight.ai

ConverSight عبارة عن منصة لذكاء القرار السياقي، مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعززة للمحادثة الحاصلة على براءة اختراع. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ConverSight، Athena، رؤى الأعمال من خلال الاتصال ببيانات العميل وإنشاء رؤى وتوصيات باستخدام تقنيات التعلم الآلي. مع ConverSight، تستطيع الشركات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أساليب تخطيط الاستجابة الخاصة بها، مما يسمح بدقة أفضل، واتخاذ قرارات أقوى، وأوقات رد فعل أكثر سلاسة، مما يقلل في النهاية من التكاليف ويحسن وظيفة سلسلة التوريد بشكل كبير. تعمل ConverSight كبرج مراقبة لسلسلة التوريد لمساعدة الشركات على تحسين العمليات وتقليل الاضطرابات وحل المشكلات الحرجة في الوقت الفعلي. يوفر مساعد أعمال الذكاء الاصطناعي من ConverSight، Athena، للشركات رؤية أكبر للبيانات ورؤى لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل استباقي واتخاذ قرارات أخرى دقيقة ومستنيرة