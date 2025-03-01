برامج ذكاء الأعمال المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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يقوم برنامج ذكاء الأعمال المضمن بدمج التحليلات مباشرة في تطبيقات الأعمال، مما يمكّن مطوري البرامج من إضافة ميزات تحليلات الخدمة الذاتية بسلاسة. تسهل هذه الأدوات الدمج السريع للوحات المعلومات، مما يعزز التطبيقات الداخلية للموظفين من خلال إمكانيات التحليل الملائمة. يختلف مستوى إمكانية التضمين وتخصيص المستخدم عبر الأنظمة الأساسية والحلول البرمجية المختلفة ضمن مشهد ذكاء الأعمال.
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Bold BI
boldbi.com
حول عملائك إلى قصص نجاح باستخدام التحليلات المضمنة. يتيح لك Bold BI by Syncfusion تضمين معلومات ذكاء الأعمال والتحليلات عالية الجودة في تطبيقاتك. إنه حل متكامل لذكاء الأعمال يسمح لأي شخص بإنشاء لوحات معلومات جميلة ومتطورة. يأتي مزودًا بمنصة كاملة لتكامل البيانات للتعامل مع أصعب تحديات إعداد البيانات. بدءًا من مصادر البيانات الأولية وحتى لوحات المعلومات التفاعلية بالكامل، يعمل Bold BI على سد الفجوة بين البيانات والرؤى القابلة للتنفيذ في وقت قياسي. يوفر النظام الأساسي التكامل مع أكثر من 130 من مصادر البيانات الأكثر شيوعًا، بما في ذلك Azure SQL Data Warehouse وMicrosoft SQL Server وOracle، بالإضافة إلى الوصول العام إلى أي مصدر بيانات باستخدام REST API. تتضمن ميزات Bold BI الإضافية ما يلي: • تضمين التحليلات بسهولة باستخدام JavaScript SDK. • الدعم الشامل من الإعداد إلى المنتج النهائي. • بنية بيانات حديثة - لا توجد مكعبات خاصة. • SDK قوية تم ضبطها لجميع الأطر الرئيسية. • نشر في أي مكان. • تجربة تسجيل الدخول الموحد مع OAuth2 وOpenID. • ترخيص قابل للتطوير وغير مفاجئ. • ميزات تصميم السحب والإفلات. • التعاون في الوقت الحقيقي على لوحات المعلومات. • التكامل مع Office 365 والدليل النشط. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. إن توجيه خبرتها في تصور البيانات إلى حل Bold BI المبسط والشامل هو الخطوة التالية في خدمة احتياجات مجتمع المطورين. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Observable
observablehq.com
Observable هو حل شامل يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات البيانات ولوحات المعلومات والتقارير المعبرة والأداء. على عكس أدوات ذكاء الأعمال القديمة، تسمح Observable للمطورين بإنشاء لوحات معلومات باستخدام التعليمات البرمجية، حتى يتمكنوا من تطوير تقارير مخصصة واكتشاف رؤى أعمق وأكثر دقة. يمكن للمنشئين تكرار البيانات واستكشافها في دفاتر ملاحظات مباشرة وتعاونية. وبعد ذلك، باستخدام Observable Framework مفتوح المصدر، يمكنهم إنشاء تطبيقات تحميل البيانات محليًا على الفور، باستخدام أي لغة أو مكتبة. من السهل نشر تطبيقات البيانات واستضافتها بشكل آمن على Observable. نحن نهتم بالتسجيل الموحّد (SSO) وإدارة مساحة العمل وسجلات التدقيق والمزيد - حتى يتمكن المطورون من التركيز على إنشاء أفضل تطبيقات البيانات التي شاهدها فريقهم على الإطلاق. يتم إنشاء لوحات المعلومات وتطبيقات البيانات والتقارير الأفضل باستخدام التعليمات البرمجية. يتم إنشاء أفضلها باستخدام Observable.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم في أيام، وليس أشهر. وينقلون مستخدمي منتجاتهم من البيانات إلى القرارات بسرعة كبيرة.
Toucan
jointoucan.com
Toucan عبارة عن منصة تحليلية موجهة للعملاء تعمل على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في سرد قصص البيانات. بفضل أفضل تجربة مستخدم نهائي قابلة للتخصيص عبر أي جهاز، تتم مشاهدة أكثر من 4 ملايين قصة عن الطوقان كل عام. تعمل منصة Toucan المستندة إلى السحابة بدون تعليمات برمجية على تقليل تكاليف التطوير والوقت اللازم للتقييم من خلال تنفيذ سريع وسلس. يمكن للمستخدمين الاتصال بأي بيانات، سواء كانت مستندة إلى السحابة أو غيرها، سواء كانت متدفقة أو مخزنة، باستخدام AnyConnect™ من Toucan - وهي مجموعة من مئات الموصلات المضمنة. يعد إعداد البيانات أمرًا بسيطًا بنفس القدر باستخدام Toucan YouPrep™، وهي ميزة جاهزية البيانات المرئية التي تتيح لرجال الأعمال أداء المهام باستخدام البيانات التي تتطلب عادةً خبيرًا في البيانات. يأخذ التصور شكل "سرد قصص البيانات" حيث يكون كل مخطط مصحوبًا بالسياق (مثل التعريفات) والتعاون والتعليقات التوضيحية حتى يفهم المستخدمون "السبب" وليس فقط "ماذا" في بياناتهم. ولجعل البدء أسهل، يتضمن Toucan "معرض التطبيقات" للوحات معلومات البداية، وGuidedDesign™ للمساعدة في اختيار المخططات وتخطيطها، وعينات من مجموعات البيانات للنماذج الأولية السريعة. أخيرًا، أصبح النشر والإدارة أمرًا سهلاً من خلال النشر بلمسة واحدة بدءًا من التدريج وحتى الإنتاج، والتضمين السهل مع مكونات الويب أو إطارات iFrame، والنشر على أي جهاز - الويب أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأكشاك/شاشات العرض على الحائط - في إجراء واحد. يتم التحكم في كل ذلك من خلال أمان الصف أو الدور أو مستوى المستخدم مع مسار تدقيق كامل وتأهيل ومشاركة مدعومة بوظيفة أتمتة المستخدم والإدارة المضمنة.
Bold Reports
boldreports.com
ليس من الضروري أن تشكل تقارير الأعمال عبئًا على فريق تكنولوجيا المعلومات أو الميزانية. تعمل تقارير Bolds by Syncfusion على تحويل الطريقة التي تقدم بها المؤسسة بياناتها والخبرة التي يتمتع بها أصحاب المصلحة على طول الطريق. باستخدام حل Bold Reports المحلي وأدوات إعداد التقارير المضمنة وSDK لعارض التقارير، يمكن للفريق تنفيذ نظام إدارة تقارير حديث حقًا بميزات متقدمة وعدد غير محدود من المستخدمين. قم بإنشاء التقارير وتحريرها باستخدام مصمم التقارير، الذي يستفيد من خبرة واجهة المستخدم الخاصة بـ Syncfusion لتوفير العشرات من عناصر التقرير والميزات التفاعلية والأنماط الجذابة وخيارات التنسيق القابلة للتخصيص. بعد ذلك، استخدم خادم التقارير لنشر تقاريرك وتصديرها، وإدارة أذونات الوصول الخاصة بها، وتسليمها للمستخدمين على الويب. عندما تكون التقارير متاحة في أي مكان، يمكن لأصحاب المصلحة المعنيين التعاون لاتخاذ قرارات عمل أفضل. تفتخر Syncfusion بخدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من المطورين الأفراد وحتى الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بصقل واحدة من أكثر مجموعات عناصر التحكم في واجهة المستخدم إثارة للإعجاب في السوق. وفي سياق هذا العمل، اكتشفت الحاجة إلى تبسيط كيفية إنشاء المؤسسات لتقارير الأعمال الحيوية وتخزينها ومشاركتها، ثم شرعت في إنشاء حل لإدارة التقارير على شبكة الإنترنت. والنتيجة هي تقارير جريئة، والتي تتعامل مع التفاصيل الدقيقة حتى يتمكن منشئو التقارير من التركيز على الصورة الكبيرة. لضمان نجاح كل عميل، فإن فرق الدعم في Syncfusion على استعداد للمساعدة في كل مرحلة. بدءًا من مرحلة الإعداد وحتى أي تحديات تنفيذ قد تظهر، تلتزم الشركة بتقديم ليس فقط الأدوات، بل الخبرة أيضًا. ملاحظة: قد تشير المراجعات الأقدم إلى اسم المنتج التاريخي
ClicData
clicdata.com
ClicData هي منصة رائدة لتحليل البيانات الشاملة مصممة لتمكين صناع القرار والمحللين من تحقيق أداء حقيقي والكشف عن رؤى مبنية على بيانات موثوقة وحديثة وموحدة. احصل على قيمة من ClicData في أيام من خلال منصتنا السحابية سهلة الاستخدام ولكنها قوية جدًا والتي تعمل على تبسيط اتصال البيانات وإدارة البيانات وتصور البيانات ومشاركتها مع فرقك أو عملائك. بدءًا من تكامل البيانات وإدارتها وحتى تحليلات البيانات وتصورها ومشاركتها، نوفر لك كل ما تحتاجه لفهم بياناتك بسهولة ومراقبة أدائك ومراقبة المقاييس الرئيسية في لوحات المعلومات المخصصة والتفاعلية بالكامل. في عالم تعتبر فيه القرارات المبنية على البيانات مفتاح النجاح، تتمثل مهمتنا في دعم المؤسسات في جميع الصناعات للحصول على رؤية واضحة لأدائها من خلال تحليل البيانات الآلية وإعداد التقارير من خلال جعل الأمور المعقدة بسيطة. ClicData موثوق به ويستخدمه أكثر من 1000 مؤسسة رائدة في العديد من الصناعات (البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والإعلام والإعلان، والضيافة، والتصنيع، والقطاع العام، والمزيد) في أكثر من 25 دولة.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة، وكتابة SQL التي يتم التحكم في إصدارها، والتعاون مع الحضور المباشر، وتصور البيانات في المخططات ولوحات المعلومات، وجدولة التقارير، ومشاركة النتائج، وتنظيم الاستعلامات الأساسية للبحث والاكتشاف. حتى إذا كان فريقك يستفيد بالفعل من أداة ذكاء الأعمال الكبيرة، مثل Tableau أو Looker، أو مجموعة كبيرة من محرري SQL، فإن PopSQL يتيح التعاون السلس بين مستخدمي SQL المتميزين، والمحللين المبتدئين، وحتى أصحاب المصلحة الأقل تقنية الذين يتعطشون للحصول على رؤى البيانات . * التوافق مع الأنظمة الأساسية مع أنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. * يعمل مع Snowflake وRedshift وBigQuery وClickhouse وDatabricks وAthena وMongoDB وPostgreSQL وMySQL وSQL Server وSQLite وPresto وCassandra والمزيد
ConverSight
conversight.ai
ConverSight عبارة عن منصة لذكاء القرار السياقي، مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعززة للمحادثة الحاصلة على براءة اختراع. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ConverSight، Athena، رؤى الأعمال من خلال الاتصال ببيانات العميل وإنشاء رؤى وتوصيات باستخدام تقنيات التعلم الآلي. مع ConverSight، تستطيع الشركات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أساليب تخطيط الاستجابة الخاصة بها، مما يسمح بدقة أفضل، واتخاذ قرارات أقوى، وأوقات رد فعل أكثر سلاسة، مما يقلل في النهاية من التكاليف ويحسن وظيفة سلسلة التوريد بشكل كبير. تعمل ConverSight كبرج مراقبة لسلسلة التوريد لمساعدة الشركات على تحسين العمليات وتقليل الاضطرابات وحل المشكلات الحرجة في الوقت الفعلي. يوفر مساعد أعمال الذكاء الاصطناعي من ConverSight، Athena، للشركات رؤية أكبر للبيانات ورؤى لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل استباقي واتخاذ قرارات أخرى دقيقة ومستنيرة
panintelligence
panintelligence.com
تحليلات مدمجة مرنة لـ SaaS. تقليل التعقيد وتسريع خارطة الطريق الخاصة بك والتحقق من حل SaaS الخاص بك في المستقبل يتم تضمين برنامجنا التحليلي (pi) في حزمة البيانات الحالية لديك، مما يقلل من الديون الفنية ويمنح عملائك تجربة بيانات أكثر غامرة. لقد تم تصميم pi ليكون رمزًا منخفضًا لك وليس رمزًا لعملائك. يمكنك تركيز وقت التطوير الخاص بك على عروضك الأساسية لتسريع خريطة الطريق الخاصة بك ويمكن لعميلك أن يخدم نفسه بنفسه لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات دون الحاجة إلى المهارات التقنية.
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتعليقات المضمنة وتتبع التغييرات بين المراجعات * قاعدة بيانات قادرة على الاستعلام عن الإجراءات التي يتم تشغيلها * طرق عرض وقدرات الإجراءات اليدوية والآلية * القياس عن بعد المتكامل، والقيادة والسيطرة، وبيانات المهمة * تحليلات مفصلة، والتقارير، ولوحات المعلومات
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Datazip
datazip.io
اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن الاعتماد عليها وقابلة للتطوير في 45 دقيقة فقط. استمتع بتجربة اتصالات البيانات السريعة والاستعلام القوي والتصدير السلس لدفع عملية اتخاذ القرار الثاقبة.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات AnswerDock في الإصدار المجاني. باستخدام AnswerDock، يقوم مستخدمو الأعمال بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بهم عن طريق كتابة أسئلتهم، تمامًا مثل استخدام محرك بحث الويب. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة أفضل 10 مندوبي مبيعات حسب النمو في عدد العملاء المتوقعين خلال هذا الربع. يقوم AnswerDock بتشغيل التحليل ويعرض التصور الأمثل على الفور. يقوم AnswerDock بتشغيل خوارزميات قوية لاستخراج البيانات للإجابة على الأسئلة المطروحة باللغة الطبيعية، مثل: • ما الذي يدفع معدل التحويل الخاص بي إلى الارتفاع؟ • لماذا ارتفعت المبيعات أمس؟ • ما الذي يدفع حالة الشحن إلى التأخير؟ • كيف تؤثر مشاهدات الصفحة على الإيرادات؟ يتصل AnswerDock بمجموعة متنوعة من المصادر بدءًا من ملفات Excel وقواعد البيانات العلائقية (Mysql وSQL Server و...) إلى واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics. ويمكن للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات تجمع بين مصادر متعددة، مما يمكّنهم من الحصول على عرض متكامل لأعمالهم. يمكن لمحترفي الصناعة من أي وظيفة تجارية استخدام AnswerDock لاستكشاف بيانات شركاتهم بسهولة، باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تشبه البحث دون الحاجة إلى تدريب. يدعم AnswerDock المتخصصين في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات والإعلام، والتصنيع، من بين الصناعات الأخرى. يوفر AnswerDock منصة بيانات شاملة تحتوي على الكثير من الميزات: • معالجة اللغات الطبيعية • اختيار المخطط التلقائي • أكثر من 30 نوع مخطط تفاعلي • أكثر من 50 خيار تخصيص • استخراج البيانات واكتشاف الرؤى • شرح التحليل • كلمات رئيسية مخصصة • فهرسة البيانات التلقائية • المشاركة والتعاون • الأعمدة المستندة إلى الصيغة • انضمام مجموعات البيانات • وحدة التحكم الإدارية • عمليات تحميل البيانات المجدولة • التصدير إلى CSV أو PNG أو PDF • أذونات العمود والصف ومجموعة البيانات • إدارة المستخدمين • لوحات المعلومات التفاعلية
Kyligence
kyligence.io
مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. بفضل جذورها في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً وذكيًا لاتخاذ القرار مصممًا خصيصًا للمؤسسات الحديثة.
EazyBI Cloud
eazybi.com
يوفر eazyBI إمكانية إنشاء التقارير والمخططات ولوحات المعلومات بسهولة عن طريق السحب والإفلات. قم بتحليل مقاييس البيانات المستوردة حسب أي بُعد، وحدد الاتجاهات والأداء الأعلى/الأسفل، وابدأ من النظرة العامة الموجزة وانتقل إلى التفاصيل.
Vizzly
vizzly.co
توفر Vizzly حلاً منخفض التعليمات البرمجية لبناء لوحات المعلومات التي تواجه العملاء، مما يوفر نفس المستوى من المرونة مثل عملية التطوير الداخلية مع الحد الأدنى من النفقات الفنية المطلوبة. مع Vizzly، لديك القدرة على الاتصال بأي قاعدة بيانات SQL أو API وتضمين لوحة المعلومات بسلاسة كمكون React أو Vue. نظرًا لأن المنتج قابل للتوسيع بشكل كبير من خلال التعليمات البرمجية، سيكون لديك سيطرة كاملة على المنتج وتجربة المستخدم التي تقوم بإنشائها.
Lumenore
lumenore.com
تساعد Lumenore الشركات على تحويل البيانات إلى ذكاء أعمال قابل للتنفيذ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والاستعلام باللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية. بفضل الحلول الخاصة بالصناعة المضمنة في منصة ذكاء الأعمال القوية، تقوم Lumenore بتحويل بياناتك الأولية إلى رؤى دقيقة. ضمان التكامل السلس للبيانات، وتمكين سرد قصص الأعمال الحديثة، وتشجيع اكتشاف الرؤى المتقدمة. قم بإنشاء عالم بيانات شامل لاتخاذ القرارات الفعالة عبر وظائف الأعمال باستخدام Lumenore.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة في غضون دقائق. لماذا فلوتريل الذكاء الاصطناعي: في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، هناك العديد من منصات التحليلات المتاحة، ويمكن للعديد منها الاستفادة من خبراء التحليلات. في المقابل، يسمح لك Flowtrail AI بطرح أي سؤال حول بياناتك والحصول على إجابة على الفور، لذلك لا يتعين عليك معرفة استعلامات SQL أو مخططات قاعدة البيانات أو التحليلات لاستخدامها. سمات: 1. الدردشة مع بياناتك: يقوم Flowtrail AI تلقائيًا بإنشاء التقارير من خلال التحدث إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى خبرة SQL. يفهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نيتك ويقوم بإنشاء الاستعلامات اللازمة لاسترداد المعلومات التي تحتاجها. 2. إنشاء مجموعة بيانات متقدمة: ترجمة أوصاف اللغة البسيطة بسلاسة إلى استعلامات SQL. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بتفسير تعليماتك، وإنشاء استعلامات SQL، واسترداد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات المتصلة، مما يجعل استخراج البيانات أسرع وأكثر سهولة. استخدم المعلمات الديناميكية لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للتخصيص تستجيب لمدخلات المستخدم 3. تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص تقاريرك لتناسب احتياجاتك المحددة. قم بتخصيص تصور البيانات وتنسيقها وتجميعها لإنشاء تقارير ثاقبة وجذابة بصريًا تنقل بياناتك بشكل فعال. دمج المعلمات الديناميكية لتمكين التصفية التفاعلية وطرق عرض التقارير المخصصة. 4. لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. قم بترتيب العناصر المرئية وتغيير حجمها لإنشاء لوحات معلومات توفر نظرة عامة شاملة على بياناتك، مما يتيح رؤى سريعة واتخاذ قرارات. 5. النشر والتضمين: شارك التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بشكل آمن مع أصحاب المصلحة باستخدام النشر المحمي بكلمة مرور. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض تقاريرك والتفاعل معها. يمكنك أيضًا دمج التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك في منصات أو مواقع ويب خارجية. قم بتحسين إمكانية الوصول والوصول من خلال تضمين تصوراتك حيثما كان ذلك ضروريًا. 6. الاتصال بقواعد البيانات المفضلة: اتصل بسهولة بقواعد البيانات المفضلة لديك، مثل MySQL، وPostgreSQL، وMSSQL. المزيد من الخيارات ستكون متاحة قريبا. قم بتبسيط سير عملك من خلال الوصول إلى البيانات من مصادرك المفضلة مباشرةً داخل Flowtrail AI، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات يدويًا واستيرادها.
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Cluvio
cluvio.com
باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle Cloud Platform وExasol.
Explo
explo.co
يوفر Explo لوحة معلومات مدمجة قوية وحلاً لإعداد التقارير. قم بمشاركة تحليلات المنتج القابلة للتخصيص وتقارير المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل آمن مع كل عميل من عملائك مع مطابقة تصميم منتجك بسلاسة. امنح المستخدمين لديك القدرة على استكشاف بياناتهم من خلال تحرير لوحات المعلومات وإنشاء تقارير بيانات الخدمة الذاتية الخاصة بهم.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانات القوة الكاملة لـ SQL في أيدي أي مستخدم مع الحفاظ على البيانات حديثة وآمنة داخل مستودعات البيانات السحابية. تستخدم شركات البيانات أولاً سيجما لتمكين موظفيها وعملائها وشركائها من التحرر من قيود لوحة المعلومات واستكشاف البيانات بأنفسهم لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع. تم تصميم برنامجنا للاستفادة من قوة أداء مستودعات البيانات السحابية لدمج مصادر البيانات وتحليل مليارات من صفوف البيانات على الفور - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Grow
grow.com
Grow عبارة عن منصة لذكاء الأعمال الكامل للتكامل (BI) تمكن الجميع في مؤسستك من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. من خلال الجمع بين ETL ، وتخزين البيانات والتصور في منصة واحدة سهلة الاستخدام ، يمكن لأي مؤسسة توصيل بياناتها واستكشافها إلى رؤى السطح. يتيح نموذج ترخيص المستخدم غير المحدود لدينا إمكانية الوصول إلى الإجابات التي يحتاجونها دون الانتظار في خط للمحلل. الآن يمكن للجميع اتخاذ قرارات رائعة في الوقت الفعلي لتسريع نموهم.
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. انشر العمل داخليًا أو خارجيًا كتطبيقات بيانات تفاعلية مع السحب والإفلات في تخطيطات سريعة الاستجابة يمكن لأي شخص استخدامها. استفد من مكتبة كاملة من مكونات واجهة المستخدم من خلال النشر الفوري واحصل على تعليقات مباشرة للحصول على تجربة مستخدم قوية. قم ببناء المعرفة التنظيمية باستخدام Hex من خلال السماح لأي شخص باكتشاف البيانات واستخدامها.
Tableau
tableau.com
Tableau هو منصة تحليلات تعمل على تحويل الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - مع إعدام الأشخاص والمؤسسات لتحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو منصة أوسع وأعمق البيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وقيادة نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات والحوكمة البصرية ، والتحليلات المرئية ورواية القصص ، والتعاون-كل ذلك مع Einstein الرائدة في الصناعة المدمجة في Tableau Pulse هي تجربة معاد تصور البيانات التي تجعل البيانات أكثر في متناول الجميع بغض النظر عن خبرتهم مع أدوات تصور البيانات. يتوفر Tableau Pulse لمستخدمي Tableau Cloud ، ويستفيد من قوة Tableau AI لتقديم البيانات بطرق أكثر تخصيصًا وسياقًا وذكيًا. تعرف على المزيد في https://tableau.com/pulse tableau cloud تمكن قرارات الأذكى والبصيرة مع تحليلات سريعة ومرنة وبديهية. جرب حلًا مستضافة بالكامل على مستوى المؤسسات على مستوى المؤسسات على نظام التحليلات رقم 1 في العالم. يوفر Tableau Prep Builder مقاربة حديثة لإعداد البيانات ، مما يجعله أسرع وأسهل في الجمع بين البيانات ، وتشكيلها ، وتنظيفها للتحليل.
Sisense
sisense.com
تتجاوز Sisense ذكاء الأعمال التقليدي من خلال تزويد المؤسسات بالقدرة على غرس التحليلات في كل مكان، وهي مضمنة في تطبيقات العملاء والموظفين وسير العمل. يخترق عملاء Sisense حواجز اعتماد التحليلات من خلال تجاوز لوحة المعلومات من خلال Sisense Fusion - النظام الأساسي السحابي للتحليلات عالي التخصيص والمعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي ينشر الذكاء في المكان المناسب والوقت المناسب، في كل مرة. تعتمد أكثر من 2000 شركة عالمية على Sisense للابتكار وتعطيل الأسواق وإحداث تغيير ملموس في العالم. تم تصنيف Sisense على أنها الشركة رقم 1 في مجال ذكاء الأعمال من حيث نجاح العملاء، كما تم اختيارها أيضًا ضمن قائمة Forbes’s Cloud 100، وأفضل الشركات السحابية في العالم، لمدة خمس سنوات على التوالي. تفضل بزيارتنا على www.sisense.com وتواصل معنا على LinkedIn وTwitter وFacebook.
Mode Analytics
mode.com
يعد Mode أول نظام أساسي لذكاء الأعمال يتبنى الطريقة التي تعمل بها فرق البيانات الحديثة، والتي تمكن قادة البيانات من إجراء تحليل أكثر كفاءة وأعلى تأثيرًا وزيادة نضج البيانات من خلال الخدمة الذاتية الحقيقية. باعتباره طبقة ذكاء موحدة، يعمل Mode على زيادة عائد الاستثمار لمكدس البيانات الحديثة إلى الحد الأقصى وتحويل البيانات إلى ميزة تنافسية للشركات الرائدة في جميع القطاعات والمراحل.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE عبارة عن منصة استخباراتية شاملة تدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع دقة ذكاء الأعمال. إنها منصة ذات بنية سحابية أصلية ومفتوحة، وهي مبنية على طبقة دلالية قابلة للتطوير وملائمة للمستقبل ومصممة لحقن الذكاء الاصطناعي في كل مكان ™. تعمل MicroStrategy ONE على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تقديم حلول تحليلات البيانات الحديثة بسلاسة لعشرات الآلاف داخل مؤسساتهم وخارجها. بفضل تقنيات GenAI الرائدة، فهو يتيح الذكاء على أي جهاز لتسريع الوقت من البيانات إلى الإجراء لأي مستخدم.
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Keen
keen.io
Keen.io هو الحل الكامل لإدارة بيانات الأحداث. يمكن لمنصتنا التعامل مع جميع جوانب إدارة بيانات الحدث الخاص بك، بدءًا من التجميع وحتى التطبيق. قم ببث بياناتك وتخزينها والاستعلام عنها وتقديمها في مكان واحد واحصل على ميزة تنافسية على المنافسة. يتيح لك Keen الحصول على رؤية حقيقية لاستخدام منتجك والتفاعل معه من خلال البيانات المستندة إلى الأحداث. نحن نسهل عليك التعمق في بيانات المنتج التي تحتاجها، مما يسمح لك بتحديد مشكلات المنتج وحلها، وتعزيز تجارب المستخدم، وشحن طرح المنتج بشكل أسرع.
Holistics
holistics.io
تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.
GoodData
gooddata.com
GoodData هي المنصة الرائدة للبيانات والتحليلات السحابية، التي توفر عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال النظام الأساسي الذي يعزز إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تعمل GoodData على تمكين عملائها من إتاحة تحليلات البيانات لكل مستخدم نهائي عبر رؤى بيانات الخدمة الذاتية في الوقت الفعلي في مكان العمل مباشرةً. يعتمد أكثر من 140.000 من أفضل الشركات في العالم و3.2 مليون مستخدم على GoodData من أجل إحداث تغيير هادف وتحقيق المزيد من خلال البيانات.
Domo
domo.com
تضع Domo البيانات في متناول الجميع حتى يتمكنوا من مضاعفة تأثيرهم على الأعمال. يتجاوز النظام الأساسي لتجربة البيانات السحابية لدينا ذكاء الأعمال والتحليلات التقليدية، مما يجعل البيانات مرئية وقابلة للتنفيذ باستخدام لوحات المعلومات والتطبيقات سهلة الاستخدام. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأساس البيانات الآمن الذي يتصل بالأنظمة السحابية والأنظمة القديمة الحالية، يساعد Domo الشركات على تحسين العمليات التجارية الهامة على نطاق واسع وفي وقت قياسي لإثارة الفضول الجريء الذي يعزز نتائج الأعمال الأسية.
Cube
cubeanywhere.com
البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! ويمكنك الوصول إلى Cube في أي وقت وفي أي مكان. يمكنك الوصول إلى Cube من متصفح ويب بسيط على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو على جهاز iPhone أو iPad أو Android باستخدام التطبيقات الأصلية.
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