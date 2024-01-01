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برامج ذكاء الأعمال المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا
يقوم برنامج ذكاء الأعمال المضمن بدمج التحليلات مباشرة في تطبيقات الأعمال، مما يمكّن مطوري البرامج من إضافة ميزات تحليلات الخدمة الذاتية بسلاسة. تسهل هذه الأدوات الدمج السريع للوحات المعلومات، مما يعزز التطبيقات الداخلية للموظفين من خلال إمكانيات التحليل الملائمة. يختلف مستوى إمكانية التضمين وتخصيص المستخدم عبر الأنظمة الأساسية والحلول البرمجية المختلفة ضمن مشهد ذكاء الأعمال.
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Tableau
tableau.com
Tableau عبارة عن منصة تحليلية تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - وتمكين الأشخاص والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو النظام الأساسي الأوسع والأعمق للبيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات الم...
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول ع...
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Grow
grow.com
إن Grow عبارة عن نظام أساسي متكامل لذكاء الأعمال (BI) بدون تعليمات برمجية، وهو يمكّن الجميع في مؤسستك من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. من خلال الجمع بين ETL وتخزين البيانات وتصورها في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام، يمكن لأي مؤسسة الاتصال واستكشاف بياناتها لعرض الرؤى. يمنح نموذج ترخيص المستخدم غير...
Metabase
metabase.com
الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.
Domo
domo.com
تضع Domo البيانات في متناول الجميع حتى يتمكنوا من مضاعفة تأثيرهم على الأعمال. يتجاوز النظام الأساسي لتجربة البيانات السحابية لدينا ذكاء الأعمال والتحليلات التقليدية، مما يجعل البيانات مرئية وقابلة للتنفيذ باستخدام لوحات المعلومات والتطبيقات سهلة الاستخدام. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأ...
Observable
observablehq.com
Observable هو حل شامل يساعد المطورين على إنشاء ونشر تطبيقات البيانات ولوحات المعلومات والتقارير المعبرة والأداء. على عكس أدوات ذكاء الأعمال القديمة، تسمح Observable للمطورين بإنشاء لوحات معلومات باستخدام التعليمات البرمجية، حتى يتمكنوا من تطوير تقارير مخصصة واكتشاف رؤى أعمق وأكثر دقة. يمكن للمنشئين ...
Sisense
sisense.com
تتجاوز Sisense ذكاء الأعمال التقليدي من خلال تزويد المؤسسات بالقدرة على غرس التحليلات في كل مكان، وهي مضمنة في تطبيقات العملاء والموظفين وسير العمل. يخترق عملاء Sisense حواجز اعتماد التحليلات من خلال تجاوز لوحة المعلومات من خلال Sisense Fusion - النظام الأساسي السحابي للتحليلات عالي التخصيص والمعتمد...
Mode Analytics
mode.com
يعد Mode أول نظام أساسي لذكاء الأعمال يتبنى الطريقة التي تعمل بها فرق البيانات الحديثة، والتي تمكن قادة البيانات من إجراء تحليل أكثر كفاءة وأعلى تأثيرًا وزيادة نضج البيانات من خلال الخدمة الذاتية الحقيقية. باعتباره طبقة ذكاء موحدة، يعمل Mode على زيادة عائد الاستثمار لمكدس البيانات الحديثة إلى الحد ا...
Hex
hex.tech
Hex عبارة عن منصة للتحليلات التعاونية وعلوم البيانات. فهو يجمع بين دفاتر الملاحظات البرمجية وتطبيقات البيانات وإدارة المعرفة، مما يجعل من السهل استخدام البيانات ومشاركة النتائج. يجمع Hex أفضل ما في دفاتر الملاحظات وBI والمستندات في واجهة مستخدم سلسة وتعاونية. استخدم SQL وPython وR معًا أو منفردين. ا...
Cluvio
cluvio.com
باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle...
GoodData
gooddata.com
GoodData هي المنصة الرائدة للبيانات والتحليلات السحابية، التي توفر عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال النظام الأساسي الذي يعزز إمكانات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تعمل GoodData على تمكين عملائها من إتاحة تحليلات البيانات لكل مست...
Cube
cubeanywhere.com
البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! و...
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE عبارة عن منصة استخباراتية شاملة تدمج قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع دقة ذكاء الأعمال. إنها منصة ذات بنية سحابية أصلية ومفتوحة، وهي مبنية على طبقة دلالية قابلة للتطوير وملائمة للمستقبل ومصممة لحقن الذكاء الاصطناعي في كل مكان ™. تعمل MicroStrategy ONE على تمكين الشركات في جميع أنحا...
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Holistics
holistics.io
تسمح Holistics للجميع بالإجابة على أسئلة البيانات الخاصة بهم دون إزعاج الفرق الفنية. لا مزيد من "الإحباط في قائمة انتظار الطلبات" لكل من فريق العمل والبيانات.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة ف...
Bold BI
boldbi.com
حول عملائك إلى قصص نجاح باستخدام التحليلات المضمنة. يتيح لك Bold BI by Syncfusion تضمين معلومات ذكاء الأعمال والتحليلات عالية الجودة في تطبيقاتك. إنه حل متكامل لذكاء الأعمال يسمح لأي شخص بإنشاء لوحات معلومات جميلة ومتطورة. يأتي مزودًا بمنصة كاملة لتكامل البيانات للتعامل مع أصعب تحديات إعداد البيانات...
Keen
keen.io
Keen.io هو الحل الكامل لإدارة بيانات الأحداث. يمكن لمنصتنا التعامل مع جميع جوانب إدارة بيانات الأحداث الخاصة بك، بدءًا من التجميع وحتى التطبيق. قم ببث بياناتك وتخزينها والاستعلام عنها وتقديمها في مكان واحد واحصل على ميزة تنافسية على المنافسة. يتيح لك Keen الحصول على رؤية حقيقية لاستخدام منتجك والتفا...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم ف...
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال (BI) والتحليلات حائزة على جوائز مصممة خصيصًا للسحابة. باستخدام Sigma، يمكن لأي شخص استخدام وظائف جداول البيانات والصيغ التي يعرفها بالفعل لاستكشاف البيانات المباشرة على نطاق السحابة، وصولاً إلى أدنى قدر من التفاصيل. توفر واجهتنا المألوفة التي تشبه جدول البيانا...
Kleene
kleene.ai
قم بتمكين صناع القرار في شركتك من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع من خلال توصيات الذكاء الاصطناعي المبنية على بيانات موثوقة ومتعددة الأقسام. Kleene هي المنصة الوحيدة الشاملة التي تنظم جميع بياناتك. احصل على ميزة تنافسية ونمو الأعمال المعتمد على البيانات بسرعة، مع منصة ذكاء القرار من Kleene.
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. - إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج / مهام متعددة - عملية إصدار مضمنة بما في ذلك الموافقات والتحريرات والتعليق...
ClicData
clicdata.com
ClicData هي منصة رائدة لتحليل البيانات الشاملة مصممة لتمكين صناع القرار والمحللين من تحقيق أداء حقيقي والكشف عن رؤى مبنية على بيانات موثوقة وحديثة وموحدة. احصل على قيمة من ClicData في أيام من خلال منصتنا السحابية سهلة الاستخدام ولكنها قوية جدًا والتي تعمل على تبسيط اتصال البيانات وإدارة البيانات وتص...
Toucan
jointoucan.com
Toucan عبارة عن منصة تحليلية موجهة للعملاء تعمل على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في سرد قصص البيانات. بفضل أفضل تجربة مستخدم نهائي قابلة للتخصيص عبر أي جهاز، تتم مشاهدة أكثر من 4 ملايين قصة عن الطوقان كل عام. تعمل منصة Toucan المستندة إلى السحابة بدون تعليمات برمجية على تقليل تكاليف التطوير وال...
Explo
explo.co
يوفر Explo لوحة معلومات مدمجة قوية وحلاً لإعداد التقارير. قم بمشاركة تحليلات المنتج القابلة للتخصيص وتقارير المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل آمن مع كل عميل من عملائك مع مطابقة تصميم منتجك بسلاسة. امنح المستخدمين لديك القدرة على استكشاف بياناتهم من خلال تحرير لوحات المعلومات وإنشاء تقارير بيانات ...
Lumenore
lumenore.com
تساعد Lumenore الشركات على تحويل البيانات إلى ذكاء أعمال قابل للتنفيذ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والاستعلام باللغة الطبيعية والتحليلات التنبؤية. بفضل الحلول الخاصة بالصناعة المضمنة في منصة ذكاء الأعمال القوية، تقوم Lumenore بتحويل بياناتك الأولية إلى رؤى دقيقة. ضمان التكامل السلس للبيانات، وتمكين...
Vizzly
vizzly.co
توفر Vizzly حلاً منخفض التعليمات البرمجية لبناء لوحات المعلومات التي تواجه العملاء، مما يوفر نفس المستوى من المرونة مثل عملية التطوير الداخلية مع الحد الأدنى من النفقات الفنية المطلوبة. مع Vizzly، لديك القدرة على الاتصال بأي قاعدة بيانات SQL أو API وتضمين لوحة المعلومات بسلاسة كمكون React أو Vue. نظ...
EazyBI Cloud
eazybi.com
يوفر eazyBI إمكانية إنشاء التقارير والمخططات ولوحات المعلومات بسهولة عن طريق السحب والإفلات. قم بتحليل مقاييس البيانات المستوردة حسب أي بُعد، وحدد الاتجاهات والأداء الأعلى/الأسفل، وابدأ من النظرة العامة الموجزة وانتقل إلى التفاصيل.
Kyligence
kyligence.io
مرحبًا بك في الجيل التالي من ذكاء الأعمال، حيث لا تكون مقاييس عملك مجرد أرقام، بل هي قوة من الرؤى الذكية في متناول يدك. انغمس في Kyligence Zen، مركز المقاييس المركزي الذي يحول البيانات إلى ذكاء قابل للتنفيذ. بفضل جذورها في المصدر الوحيد لحقيقة المقاييس، توفر Kyligence Zen للجميع دعمًا دقيقًا وشاملاً...
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock هو حل تحليلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدم معالجة اللغات الطبيعية لتقديم إجابات لأسئلة مستخدمي الأعمال، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أفضل وأسرع تعتمد على البيانات، دون الحاجة إلى محللي البيانات. يمكنك تجربة المنتج مجانًا عن طريق التسجيل. ستتمكن من تحميل بياناتك الخاصة وتجربة معظم ميزات...
Datazip
datazip.io
اكتشف Datazip، وهو حل شامل لهندسة البيانات بدون تعليمات برمجية مصمم للمحللين والمشغلين المهتمين بالوقت. قم بتبسيط عملية إدارة البيانات الخاصة بك عن طريق دمج مصادر البيانات المتفرقة، واستخدام ETL، وتخزين البيانات، وقدرات التحويل. باستخدام منصة Datazip البديهية، يمكنك إنشاء بنية أساسية للبيانات يمكن ا...
panintelligence
panintelligence.com
تحليلات مدمجة مرنة لـ SaaS. تقليل التعقيد وتسريع خارطة الطريق الخاصة بك والتحقق من حل SaaS الخاص بك في المستقبل يتم تضمين برنامجنا التحليلي (pi) في حزمة البيانات الحالية لديك، مما يقلل من الديون الفنية ويمنح عملائك تجربة بيانات أكثر غامرة. لقد تم تصميم pi ليكون رمزًا منخفضًا لك وليس رمزًا لعملائك. ي...
ConverSight
conversight.ai
ConverSight عبارة عن منصة لذكاء القرار السياقي، مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المعززة للمحادثة الحاصلة على براءة اختراع. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ConverSight، Athena، رؤى الأعمال من خلال الاتصال ببيانات العميل وإنشاء رؤى وتوصيات باستخدام تقنيات التعلم الآلي. مع ConverS...
Bold Reports
boldreports.com
ليس من الضروري أن تشكل تقارير الأعمال عبئًا على فريق تكنولوجيا المعلومات أو الميزانية. تعمل تقارير Bolds by Syncfusion على تحويل الطريقة التي تقدم بها المؤسسة بياناتها والخبرة التي يتمتع بها أصحاب المصلحة على طول الطريق. باستخدام حل Bold Reports المحلي وأدوات إعداد التقارير المضمنة وSDK لعارض التقار...