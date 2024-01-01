برامج ذكاء الأعمال المدمجة - التطبيقات الأكثر شعبية - الدانمرك

Bold Reports

boldreports.com

ليس من الضروري أن تشكل تقارير الأعمال عبئًا على فريق تكنولوجيا المعلومات أو الميزانية. تعمل تقارير Bolds by Syncfusion على تحويل الطريقة التي تقدم بها المؤسسة بياناتها والخبرة التي يتمتع بها أصحاب المصلحة على طول الطريق. باستخدام حل Bold Reports المحلي وأدوات إعداد التقارير المضمنة وSDK لعارض التقار...