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يعد برنامج التحقق من البريد الإلكتروني ضروريًا للشركات للتأكد من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها من العناوين الشرعية. يمكن للمستخدمين تحميل قوائم البريد الإلكتروني إلى منصة التحقق، حيث يقوم البرنامج بالتحقق من صحتها من خلال عدة طرق. تستخدم عملية التحقق تدابير وقائية لضمان دقة بيانات الأعمال المجمعة من هذه القوائم. ويؤكد على وجه التحديد أن عناوين البريد الإلكتروني صالحة وقادرة على تلقي البريد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج التحقق من البريد الإلكتروني تحديد الأخطاء المطبعية والتحقق من النماذج عبر الإنترنت وتصفية رسائل البريد الإلكتروني المؤقتة أو التي يمكن التخلص منها. تتعرف هذه الحلول بدقة على عناوين البريد الإلكتروني وهياكل النطاق الصالحة، ويمكن لبعضها أيضًا التحقق من صندوق البريد مقابل مزود خدمة الإنترنت لتأكيد وجوده.
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Blackbox
blackbox.ai
تطبيق Blackbox هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المطورين في تسريع بناء البرمجيات وتحسين جودة الكود من خلال تحليل الأخطاء واتخاذ قرارات أفضل.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
Pabbly
pabbly.com
تطبيق بابللوي لإدارة الفواتير والاشتراكات، يسهل عملية جمع المدفوعات وإدارة الضرائب وإدارة الاشتراكات من خلال بوابة دفع متكاملة.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io هو تطبيق سحابي يساعد الشركات في العثور على والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المهنية، ويتيح إرسال حملات بريد إلكتروني مباشرة.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Instantly
instantly.ai
تطبيق Instantly يدير حملات البريد الإلكتروني البارد، يتيح إرسال رسائل غير محدودة، ويقدم أدوات للبحث وتحليل الإجراءات وميزات إدارة العملاء.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.
No2bounce
no2bounce.com
تساعدك No2bounce على التحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف قاعدة البيانات الخاصة بك، وتحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
Email Validation
emailvalidation.io
تطبيق للتحقق من صحة البريد الإلكتروني يضمن دقة العناوين ويساعد في تحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail هو خدمة بريد إلكتروني للمعاملات تتيح للشركات إرسال وإدارة الرسائل المهمة بسهولة، مع تكاملات متعددة وإدارة متقدمة للمستخدمين.
Debounce
debounce.io
Debounce هو أداة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، تساعد على تنظيف القوائم من العناوين غير الصالحة وتحسين فعالية حملات البريد الإلكتروني.
Mailgun
mailgun.com
Mailgun هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال وتتبع رسائل البريد الإلكتروني عبر APIs، مع دعم التكاملات السهلة والتحقق من صحة العناوين.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو أداة للبحث عن عناوين البريد الإلكتروني وتحسين البيانات التجارية للمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني في بيئة B2B.
INBOX
useinbox.com
تطبيق INBOX هو أداة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح إنشاء حملات وتسويق المنتجات بسهولة وتحليل النتائج. تتوفر خطة مجانية مدى الحياة.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هو منصة بيانات الاتصال للشركات، توفر بيانات اتصال عالية الجودة مع التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي.
IPQS
ipqualityscore.com
توفر IPQS مجموعة أدوات شاملة للكشف عن الاحتيال ومنعه، بما في ذلك التحقق من الهويات الرقمية وعناوين IP والبريد الإلكتروني، وتحليل سلوك المستخدم.
Wiza
wiza.co
Wiza هي أداة لاستخراج معلومات الاتصال من LinkedIn، تساعد الشركات في توليد القوائم البريدية وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.
Mailtester
mailtester.com
تطبيق Mailtester يتيح التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني والتأكد من إمكانية وصول الرسائل للمستلمين بدلاً من تصنيفها كبريد مزعج.
SendPost
sendpost.io
SendPost هو تطبيق لإدارة وتحسين تسليم البريد الإلكتروني، يوفر أدوات لتتبع الأداء وضمان وصول الرسائل إلى المستلمين بكفاءة.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai هي منصة لإدارة الحملات البريدية الباردة بأتمتة ذكية، تتيح لك التحقق من البريد وإرسال رسائل مخصصة لأعداد غير محدودة من المتلقين.
Pipl.ai
pipl.ai
تطبيق Pipl.ai هو أداة لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني تساعد الشركات في تحسين تواصلها مع العملاء وزيادة فعاليتها في الحملات التسويقية.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Anyleads
anyleads.com
أنيلدز هي منصة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات، تساعد الشركات على البحث عن عملاء B2B وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert أداة لاكتشاف والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، تساعد في العثور على عناوين البريد بطريقة فعالة وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.
Loqate
loqate.com
تطبيق Loqate يتيح التحقق من العناوين في الوقت الفعلي، مما يسهل جمع بيانات العناوين وتحسين جودة البيانات والتقليل من الأخطاء.
EmailListVerify
emaillistverify.com
EmailliStverify أداة للتحقق من صحة قوائم البريد الإلكتروني، تزيل العناوين غير الفعالة وتدعم تحسين جودة الحملات التسويقية.
Tomba
tomba.io
Tomba هي أداة للعثور على عناوين البريد الإلكتروني في مجال B2B، تساعد الشركات على جمع معلومات الاتصال والتحقق منها لأغراض المبيعات والتسويق.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer هو API للتحقق من عناوين البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، يضمن صحة القوائم ويوفر معلومات تفصيلية عن العناوين.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هي أداة SaaS لتنظيف وتحسين بيانات جهات الاتصال في أنظمة CRM تلقائيًا، دون تدخل بشري، وتضمن الامتثال لقوانين الخصوصية.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني، تقدم حلول تسليم موثوقة للأعمال مع أدوات تحليل ومتابعة لأداء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
UpLead
uplead.com
UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.
Bouncer
usebouncer.com
منصة للتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وتحسين قابلية التسليم، تدعم رفع قوائم كبيرة وتحقق من 200000 عنوان في الساعة.
Clearout
clearout.io
Clearout هو تطبيق للتحقق من البريد الإلكتروني يساعد الشركات في الحفاظ على قوائم بريد إلكتروني دقيقة ونظيفة، مما يحسن فعالية التواصل التسويقي.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck أداة سهلة الاستخدام وسريعة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، مع إمكانية دمج API للتحقق أثناء التنقل.
Quickemailverification
quickemailverification.com
تساعد أداة QuickEmailverification المؤسسات على التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني لتحسين توصيل البريد وتقليل معدلات الارتداد.
ListClean
listclean.xyz
ListClean أداة للتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وإزالة العناوين غير الصالحة لتقليل معدلات الارتداد وتحسين أداء حملات التسويق.
Interseller
interseller.io
Interseller هو تطبيق لمساعدات التوظيف، يقدم أدوات للبحث والتواصل مع المرشحين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة وأوتوماتيكية.
validTo
validto.com
validTo هو خدمة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، تهدف إلى تحسين إمكانية تسليم الرسائل وتحسين نتائج تسويق البريد الإلكتروني.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless هو تطبيق للتحقق من صحة قوائم البريد الإلكتروني، يعزز قابلية التوصيل ويقلل معدلات الارتداد من خلال خدمات التحقق والمراقبة.
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
تطبيق MyEmailVerifier يتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني للتأكد من دقتها وسلامتها، مع توفير معلومات تفصيلية ودعم فني للمستخدمين.
Proofy
proofy.io
Proofy هي أداة للتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني، تزيل الرسائل غير الصالحة وتساعد في تحسين جودة الحملات البريدية.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce هو منصة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتحسين قابليته للتسليم، تساعد الشركات في تقليل معدلات الارتداد وضمان وصول الرسائل إلى المستلمين الفعليين.
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact هي أداة لإثراء البيانات، توفر وصولاً إلى مصادر متعددة للعثور على بيانات الاتصالات للمؤسسات وتحسين حملات التواصل.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات المبيعات من خلال تبسيط اكتشاف العملاء والتواصل وتخصيص الرسائل.
Reoon
reoon.com
Reoon هو تطبيق للتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، يحسن قابلية توصيل البريد الإلكتروني من خلال التحقق من صحّة العناوين وكفاءتها.
SendBridge
sendbridge.com
تساعد خدمة SendBridge في التحقق من صحة قوائم البريد الإلكتروني، مما يقلل من معدلات الارتداد ويحسن أداء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
Valimail
valimail.com
Valimail هو تطبيق لإدارة مصادقة البريد الإلكتروني، يحمي العلامات التجارية من هجمات التصيد ويعزز أمان البريد الإلكتروني من خلال أتمتة تنفيذ DMARC.
Kickbox
kickbox.com
كيك بوك هو حل للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، يساعد الشركات على التحقق من صحة العناوين، سواء بشكل فردي أو بالجملة.
TrueList
truelist.io
تطبيق TrueList يقدم أدوات للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإدارة القوائم، مع ميزات مثل التحقق من SMTP واكتشاف الفخاخ البريدية.
Boring Plugins
boringplugins.com
تتحقق تطبيق Boring Plugins تلقائيًا من صحة البريد الإلكتروني المضاف إلى Outreach.io لمنع ارتجاع الرسائل.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify هي أداة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف العناوين لضمان فعالية حملات التسويق وتقليل معدلات الارتداد.
Emailable
emailable.com
Emailable هو خدمة تحقق من البريد الإلكتروني بدقة وسرعة عالية، تضمن تحسين تسليم الرسائل وتقليل الارتدادات من خلال تنظيف القوائم.
AtData
atdata.com
تطبيق AtData يقدم خدمة التحقق من صحة البريد الإلكتروني، حيث يؤكد صلاحية العناوين ويصحح الأخطاء لتحسين التوصيل وتقليل المخاطر.
Firmable
firmable.com
Firmable هو تطبيق يعزز الإنتاجية ويوفر بيانات دقيقة للشركات الأسترالية لتحسين علاقاتها مع العملاء وتسهيل اتخاذ القرارات.
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