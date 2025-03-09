برنامج التحقق من البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يعد برنامج التحقق من البريد الإلكتروني ضروريًا للشركات للتأكد من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها من العناوين الشرعية. يمكن للمستخدمين تحميل قوائم البريد الإلكتروني إلى منصة التحقق، حيث يقوم البرنامج بالتحقق من صحتها من خلال عدة طرق. تستخدم عملية التحقق تدابير وقائية لضمان دقة بيانات الأعمال المجمعة من هذه القوائم. ويؤكد على وجه التحديد أن عناوين البريد الإلكتروني صالحة وقادرة على تلقي البريد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج التحقق من البريد الإلكتروني تحديد الأخطاء المطبعية والتحقق من النماذج عبر الإنترنت وتصفية رسائل البريد الإلكتروني المؤقتة أو التي يمكن التخلص منها. تتعرف هذه الحلول بدقة على عناوين البريد الإلكتروني وهياكل النطاق الصالحة، ويمكن لبعضها أيضًا التحقق من صندوق البريد مقابل مزود خدمة الإنترنت لتأكيد وجوده.
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Valimail
valimail.com
Valimail هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال DMARC كخدمة، ومخترع DMARC المستضاف. تعمل المنتجات السحابية الأصلية للشركة على إيقاف هجمات انتحال الشخصية وحماية العلامات التجارية من خلال مصادقة هوية المرسل. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الحاصلة على براءة اختراع، تفتح Valimail إمكانية تنفيذ DMARC للشركات من كل الأنواع والأحجام - مما يزيد معدلات نجاح التنفيذ من أقل من 25% إلى أكثر من 95%. وباعتبارها النظام الأساسي الوحيد المعتمد من FedRAMP وشريك DMARC الذي تم فحصه لبيئات Microsoft 365 وTwilio SendGrid، تتولى Valimail أيضًا مناصب قيادية في كل هيئة رئيسية لمعايير مصادقة البريد الإلكتروني، مما يدعم زيادة الثقة والأمان في نظام البريد الإلكتروني البيئي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.valimail.com.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هي أداة SaaS لتنظيف وتحسين بيانات جهات الاتصال في أنظمة CRM تلقائيًا، دون تدخل بشري، وتضمن الامتثال لقوانين الخصوصية.
Tomba
tomba.io
Tomba هي أداة للعثور على عناوين البريد الإلكتروني في مجال B2B، تساعد الشركات على جمع معلومات الاتصال والتحقق منها لأغراض المبيعات والتسويق.
Blackbox
blackbox.ai
تطبيق Blackbox هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المطورين في تسريع بناء البرمجيات وتحسين جودة الكود من خلال تحليل الأخطاء واتخاذ قرارات أفضل.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert أداة لاكتشاف والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، تساعد في العثور على عناوين البريد بطريقة فعالة وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.
BetterContact
bettercontact.rocks
يوفر BetterContact إمكانية الوصول إلى أكثر من 15 مصدرًا للبيانات للعثور على كل بريد إلكتروني B2B موجود في أداة واحدة، بجزء بسيط من السعر - مع الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يجد التسلسل الأمثل للموفرين استنادًا إلى قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك.
SendPost
sendpost.io
SendPost هو تطبيق لإدارة وتحسين تسليم البريد الإلكتروني، يوفر أدوات لتتبع الأداء وضمان وصول الرسائل إلى المستلمين بكفاءة.
Firmable
firmable.com
Firmable هي قاعدة بيانات B2B المعتمدة في أستراليا والتي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والتفوق في الأداء من خلال معرفة المزيد عن العملاء المتوقعين والعملاء والمرشحين أكثر من أي وقت مضى. فهو يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتسريع النمو وتحسين المشاركة؛ يساعد القائمين على التوظيف على تحديد المرشحين المناسبين وجذبهم؛ ويوفر الوقت لأي شخص يبحث عن معلومات سوقية موثوقة. تحتوي منصة قاعدة بيانات Firmable B2B على: 👉 أكثر من مليون شركة أسترالية B2B و10 ملايين شخص. 👉ملفات تعريف دقيقة ومفصلة مع معلومات محلية، بما في ذلك ABN وقطاعات الصناعة ومكدسات التكنولوجيا والمزيد. 👉 تغطية واسعة للهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني 👉 يركز الدعم المحلي Firmable على مساعدتك أنت وفريق المبيعات لديك في الوصول إلى أهداف النمو لعام 2024.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer هو API للتحقق من عناوين البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، يضمن صحة القوائم ويوفر معلومات تفصيلية عن العناوين.
No2bounce
no2bounce.com
يساعدك No2bounce في الحفاظ على نظام مناسب للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، وتسجيل البريد الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي، ومعدل تسليم مرتفع. احتفظ بقاعدة بيانات بريد إلكتروني نظيفة للوصول إلى العملاء المحتملين بسهولة. قم بتنظيف قوائم بريدك الإلكتروني وتعزيز حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني باستخدام أداة التحقق من البريد الإلكتروني الخاصة بنا. سيتم تخزين جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة مؤقتًا حتى يمكن إعادة تقييمها عند الضرورة. ابحث عن رسائل بريد إلكتروني دقيقة، وتحقق من صحة بيانات البريد الإلكتروني، ونظف قاعدة بيانات البريد الإلكتروني، واحصل على نقاط سمعة البريد الإلكتروني باستخدام no2bounce.
IPQS
ipqualityscore.com
توفر IPQS مجموعة أدوات شاملة للكشف عن الاحتيال ومنعه، بما في ذلك التحقق من الهويات الرقمية وعناوين IP والبريد الإلكتروني، وتحليل سلوك المستخدم.
AtData
atdata.com
خدمة التحقق من البريد الإلكتروني الرائدة في AtData، SafeToSend، تقود الصناعة من حيث الدقة والأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتوفير نظافة شاملة لبيانات البريد الإلكتروني والحماية من العناوين المكلفة والمثيرة للمشاكل. سيتأكد SafeToSend من صحة عنوان البريد الإلكتروني من خلال تحديد ما إذا كان بناء الجملة صحيحًا فحسب، بل أيضًا ما إذا كان العنوان يلبي المتطلبات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت. سنقوم بإصلاح الأخطاء المطبعية، والتنسيق، وأخطاء بناء الجملة وغيرها من أخطاء الإدخال أثناء التخلص من العناوين الضارة للتخفيف من المخاطر والحفاظ على سمعة المرسل الخاص بك. نحن نقدم أيضًا درجة المشاركة التي تفحص إشارات النشاط لتحديد رسائل البريد الإلكتروني المستخدمة بشكل نشط لتحسين إمكانية التسليم، وتقسيم أفضل، وتأهيل العملاء المتوقعين. يمنحك ضمان SafeToSend بنسبة 100% راحة البال حيث يتم التحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتصحيحها وآمنة حتى تصل رسائلك إلى الجمهور المناسب على القناة الصحيحة. والنتائج هي ارتفاع معدلات الاستجابة والتحويل والأرباح. البدء سهل. نحن نسهل عملية تنظيف بياناتك من خلال بوابة الخدمة الذاتية InstantData. أنشئ حسابًا مجانيًا واختر قائمة بريدك الإلكتروني من جهازك المحلي أو قم بتحميلها عبر FTP أو قم باستيرادها من منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce عبارة عن منصة للتحقق من البريد الإلكتروني وإمكانية التسليم حائزة على جوائز، وتساعد أكثر من 350.000 عميل على تحسين عائد استثمار البريد الإلكتروني ووضع البريد الوارد. تتضمن خدمات التسليم الرئيسية الخاصة بها ما يلي: التحقق من صحة البريد الإلكتروني بدقة بنسبة 99% - إزالة عناوين البريد الإلكتروني القديمة والخطرة لتقليل معدلات ارتداد البريد الإلكتروني والحفاظ على سمعة إيجابية للمرسل. الباحث عن البريد الإلكتروني - ابحث عن عناوين بريد إلكتروني جديدة وصالحة للعمل وقم بتوسيع نطاق التواصل بين الشركات (B2B) مراقب DMARC - قم بتأمين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ومنع عمليات التصيد الاحتيالي من خلال مراقبة غير محدودة للبريد الإلكتروني وتنبيهات الأمان وإعداد التقارير الآلية أدوات تسليم البريد الإلكتروني - تحسين رؤية البريد الوارد باستخدام مجموعات الأدوات المخصصة. يتضمن اختبار خادم البريد الإلكتروني، واختبار موضع البريد الوارد، وباحث البريد الإلكتروني، وبيانات نشاط مراقبة DMARC وتسجيل البريد الإلكتروني - ابحث عن مشتركي البريد الإلكتروني الأكثر نشاطًا باستخدام بيانات النشاط. بالإضافة إلى ذلك، توفر خدمة تسجيل البريد الإلكتروني رؤى أكثر تعمقًا حول قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك لمساعدتك على تحقيق نجاح البريد الإلكتروني. لقد قامت ZeroBounce بالتحقق من صحة أكثر من 25 مليار رسالة بريد إلكتروني وتخدم الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من أصحاب الأعمال الفردية وحتى Amazon وDisney وNetflix وSephora. تضمن المنصة أمانًا على المستوى العسكري وهي حاصلة على شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وSOC 2 Type II وISO-27001 ومتوافقة تمامًا مع قانون HIPAA.
Kickbox
kickbox.com
يعد Kickbox حلاً رائدًا للتحقق من البريد الإلكتروني، حيث يعمل على تمكين الشركات من التحقق من عناوين البريد الإلكتروني، سواء واحدًا تلو الآخر في الوقت الفعلي أو بشكل مجمّع، مما يضمن أنك ترسل فقط إلى جهات اتصال البريد الإلكتروني الصالحة والمستجيبة. تتكامل واجهة برمجة تطبيقات التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي من Kickbox بسلاسة مع نماذج الويب ونقاط الاتصال المختلفة، بدءًا من عمليات تسجيل الحساب ونماذج التقاط العملاء المحتملين وحتى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو نظام نقاط البيع الإلكترونية (e-POS). ومن خلال تنفيذ هذه الطبقة الإضافية من الأمان، تعمل واجهة برمجة التطبيقات (API) على غربلة عناوين البريد الإلكتروني المزيفة أو غير الصالحة على الفور. بهذه الطريقة، تصل رسائل البريد الإلكتروني القابلة للتسليم فقط إلى قاعدة بياناتك، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة للتواصل مع جمهورك. الميزات البارزة: التحقق في الوقت الفعلي والتحقق المجمع: يساعد Kickbox في تنظيف قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك والتحقق من صحة العناوين المضافة إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. التكامل السلس: تتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للتحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي بسهولة مع نماذج الويب، وتلتقط بيانات البريد الإلكتروني من عمليات تسجيل الحساب إلى منصات CRM. الأخطاء المطبعية؟ لا توجد مشكلة: تتعامل واجهة برمجة تطبيقات Kickbox مع الأخطاء المطبعية ببراعة من خلال مطالبة المستخدمين بتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي، مما يضمن اتصالاً سلسًا مع جمهورك. نتائج موثوقة ودقيقة: تعطي نتائج Kickbox الأولوية للموثوقية والدقة، سواء كنت تتحقق من رسائل البريد الإلكتروني بشكل فردي أو جماعي. الامتثال وحماية البيانات: تقود Kickbox جهود الامتثال وحماية البيانات وتلتزم بأفضل الممارسات. نقاط Sendex™: تعمل لوحة المعلومات كمركز القيادة الخاص بك، حيث تقدم نقاط جودة خاصة لكل بريد إلكتروني وتوفر مقاييس إضافية لاتخاذ القرارات الإستراتيجية. المجتمع والدعم: توفر Kickbox وثائق سهلة المتابعة ودعمًا من الدرجة الأولى وحلولًا استشارية احترافية لقابلية التسليم. لماذا تختار Kickbox؟ Kickbox هي أكثر من مجرد خدمة؛ إنه شريكك الاستراتيجي الذي يساعدك على تحقيق أقصى قدر من أهداف بريدك الإلكتروني وكسب المزيد من المال عبر البريد الإلكتروني. من خلال الالتزام بالامتثال والتكامل سهل الاستخدام ونجاح العملاء، تضمن Kickbox وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ليس فقط إلى صناديق البريد الوارد ولكن أيضًا زيادة عائد الاستثمار التسويقي.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني، تقدم حلول تسليم موثوقة للأعمال مع أدوات تحليل ومتابعة لأداء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
Emailable
emailable.com
Emailable هي أسرع خدمات التحقق من البريد الإلكتروني وأكثرها دقة في الصناعة. نحن نتحقق من رسائل البريد الإلكتروني بمعدل أسرع 8 مرات على الأقل من أي أداة على هذا الكوكب بمعدل 30000 في الدقيقة. قم بتحسين إمكانية التسليم عن طريق تنظيف قوائمك وتقليل الارتدادات من خلال Emailable. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمعرفة سبب اختيار أكثر من 200000 شركة في أكثر من 150 دولة لخدماتنا. أبرز النقاط: - تجربة مستخدم حديثة بسيطة وسهلة الاستخدام - إعداد سريع لواجهة برمجة التطبيقات (API) - أكثر من 50 عملية تكامل - دعم عملاء مخصص على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - ضمان قابلية التسليم بنسبة 99% - وقت تشغيل الخادم بنسبة 99.99% - لا توجد رسوم على العناصر المجهولة أو التكرارات
ListClean
listclean.xyz
ListClean أداة للتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وإزالة العناوين غير الصالحة لتقليل معدلات الارتداد وتحسين أداء حملات التسويق.
Proofy
proofy.io
زيادة عائد الاستثمار الخاص بك وحفظ سمعة خادم البريد الإلكتروني. قم بإزالة الارتداد الثابت، والمحفوف بالمخاطر، والنسخ المكررة، ومصائد البريد العشوائي بدقة 98.5٪ لمدقق البريد الإلكتروني
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
لقد وثق أكثر من 50000 مستخدم في MyEmailVerifier في فترة زمنية قصيرة جدًا! جرب برنامج التحقق من البريد الإلكتروني المجاني الخاص بنا مع 100 رصيد بريد إلكتروني مجاني يوميًا مع ضمان استعادة الأموال الحقيقية. أقل "مجهولًا"، وأقل تعقيدًا، وأكثر تكلفة! يوفر MyEmailVerifier دقة بنسبة 98% في إمكانية التسليم. إن أداة التحقق من البريد الإلكتروني الخاصة بنا هي عمل متطور يساعد الشركات الأخرى على تشكيل حملات بريد إلكتروني فعالة. سيقوم برنامج التحقق من البريد الإلكتروني المتقدم الخاص بنا بفحص بنية البريد الإلكتروني. ولن يتحقق فقط مما إذا كانت سجلات MX صالحة، ولكنه سيكتشف أيضًا ما إذا كان البريد الإلكتروني غير مدرج في أي قائمة رمادية أو قائمة سوداء. سيقوم برنامج التحقق من البريد الإلكتروني عبر الإنترنت أيضًا بفحص البريد الإلكتروني SMTP للتأكد من أنه صالح وجاهز لقبول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
Quickemailverification
quickemailverification.com
تساعد أداة QuickEmailverification المؤسسات على التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني لتحسين توصيل البريد وتقليل معدلات الارتداد.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io هي أفضل أداة للمسوقين الرقميين لتنظيف قوائم البريد الإلكتروني والتحقق منها لتعزيز إمكانية تسليم البريد الإلكتروني من أجل حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني أفضل وأكثر فعالية. يقوم Bounceless.io بمعالجة قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل مجمّع بتنسيق csv أو txt أو xls ويقدم لك النتائج. نموذجنا هو نموذج الدفع الفوري، لديك 100 رصيد مجاني للبدء والاستمتاع بأول عملية تحقق لنا. لا يوجد رصيد مطلوب للبدء. يختلف Bounceless.io عن برامج التحقق من البريد الإلكتروني الأخرى، فنحن نقدم واجهة رائعة وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة وفحصًا عاليًا جدًا لقائمة قابلية التسليم وسعرًا منخفضًا.
Mailtester
mailtester.com
تطبيق Mailtester يتيح التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني والتأكد من إمكانية وصول الرسائل للمستلمين بدلاً من تصنيفها كبريد مزعج.
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck هي أداة سهلة الاستخدام وسريعة وفعالة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني مع ميزة تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للتحقق من الصحة أثناء التنقل.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify هو الحل للتحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتنظيفها بسهولة شديدة. قل وداعًا للعناوين غير الصالحة، والعناوين التي تم إدخالها/ كتابتها بشكل خاطئ، والارتداد الثابت، والعودة إلى المرسل وغيرها من مصائد البريد العشوائي، ومصائد مخترقي الشبكات. خدمة بسيطة وسريعة وآمنة لتحسين إمكانية التسليم.
Boring Plugins
boringplugins.com
يتحقق تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني المضافة إلى Outreach.io لمنع ارتداد رسائل البريد الإلكتروني.
TrueList
truelist.io
تقدم TrueList مجموعة شاملة من أدوات التحقق من صحة البريد الإلكتروني وإدارة القائمة المصممة للمسوقين والشركات والأفراد الذين يعطون الأولوية للتواصل الفعال. تتميز منصتنا بالتحقق المتقدم من صحة SMTP، وفحص سجل DNS، واكتشاف مصائد البريد العشوائي، وتحديد العناوين القابلة للتصرف وقبول جميع النطاقات. من خلال عمليات التكامل المباشرة مع المنصات الرئيسية مثل HubSpot وConvertKit وZapier وMailchimp، تعمل TrueList على تحسين سير عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني بسلاسة. TrueList هو لاعب جديد في مجال التحقق من صحة البريد الإلكتروني، أسسه Grant Ammons، رئيس قسم الهندسة السابق في ConvertKit والمخضرم في مجال التسويق عبر البريد الإلكتروني. كانت رحلتنا مدفوعة بالالتزام بالابتكار والموثوقية ونجاح العملاء.
SendBridge
sendbridge.com
التحقق من صحة قائمة البريد الإلكتروني في SendBridge عبارة عن خدمة مصممة لتحسين جودة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمها من خلال التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني في القائمة. تساعد هذه العملية في تحديد وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة أو غير النشطة أو المحفوفة بالمخاطر، وبالتالي تقليل معدلات الارتداد وتحسين الأداء العام للحملة. تتميز خدمة التحقق من الصحة بأنها سهلة الاستخدام، وتوفر التحقق في الوقت الفعلي من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) أو واجهة سهلة الاستخدام لتنظيف القائمة المجمعة. من خلال الحفاظ على قائمة بريد إلكتروني نظيفة، يمكن للمسوقين ضمان معدلات مشاركة أعلى وحماية سمعة المرسل، مما يجعل اتصالاتهم عبر البريد الإلكتروني أكثر فعالية وموثوقية. للحصول على معلومات مفصلة، من الأفضل زيارة الموقع الرسمي لـ SendBridge.
validTo
validto.com
validTo هي خدمة بسيطة وسريعة للتحقق من البريد الإلكتروني تعمل على زيادة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. يتيح لك validTo فحص قائمة البريد الإلكتروني وتحقيق نتائج أفضل في التسويق عبر البريد الإلكتروني. التحقق من صحة قائمة البريد الإلكتروني لـ validTo موثوق به من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم.
Instantly
instantly.ai
تطبيق Instantly يدير حملات البريد الإلكتروني البارد، يتيح إرسال رسائل غير محدودة، ويقدم أدوات للبحث وتحليل الإجراءات وميزات إدارة العملاء.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Bouncer
usebouncer.com
منصة للتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وتحسين قابلية التسليم، تدعم رفع قوائم كبيرة وتحقق من 200000 عنوان في الساعة.
Debounce
debounce.io
Debounce هو أداة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، تساعد على تنظيف القوائم من العناوين غير الصالحة وتحسين فعالية حملات البريد الإلكتروني.
EmailListVerify
emaillistverify.com
EmailliStverify أداة للتحقق من صحة قوائم البريد الإلكتروني، تزيل العناوين غير الفعالة وتدعم تحسين جودة الحملات التسويقية.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io هو تطبيق سحابي يساعد الشركات في العثور على والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المهنية، ويتيح إرسال حملات بريد إلكتروني مباشرة.
Loqate
loqate.com
تطبيق Loqate يتيح التحقق من العناوين في الوقت الفعلي، مما يسهل جمع بيانات العناوين وتحسين جودة البيانات والتقليل من الأخطاء.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
Mailgun
mailgun.com
Mailgun هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال وتتبع رسائل البريد الإلكتروني عبر APIs، مع دعم التكاملات السهلة والتحقق من صحة العناوين.
Pabbly
pabbly.com
تطبيق بابللوي لإدارة الفواتير والاشتراكات، يسهل عملية جمع المدفوعات وإدارة الضرائب وإدارة الاشتراكات من خلال بوابة دفع متكاملة.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
UpLead
uplead.com
UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail هو خدمة بريد إلكتروني للمعاملات تتيح للشركات إرسال وإدارة الرسائل المهمة بسهولة، مع تكاملات متعددة وإدارة متقدمة للمستخدمين.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Anyleads
anyleads.com
أنيلدز هي منصة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات، تساعد الشركات على البحث عن عملاء B2B وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو أداة للبحث عن عناوين البريد الإلكتروني وتحسين البيانات التجارية للمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني في بيئة B2B.
Wiza
wiza.co
Wiza هي أداة لاستخراج معلومات الاتصال من LinkedIn، تساعد الشركات في توليد القوائم البريدية وتحسين التواصل مع العملاء المحتملين.
Clearout
clearout.io
Clearout هو تطبيق للتحقق من البريد الإلكتروني يساعد الشركات في الحفاظ على قوائم بريد إلكتروني دقيقة ونظيفة، مما يحسن فعالية التواصل التسويقي.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.
Email Validation
emailvalidation.io
تطبيق للتحقق من صحة البريد الإلكتروني يضمن دقة العناوين ويساعد في تحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
Interseller
interseller.io
Interseller هو تطبيق لمساعدات التوظيف، يقدم أدوات للبحث والتواصل مع المرشحين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة وأوتوماتيكية.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai هي المنصة الأمثل لتنمية أعمالك من خلال التواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني البارد. إنه نظام متطور وسهل الاستخدام يساعدك على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بجهد أقل. ما ستعجبك في Mails.ai: - أتمتة البريد الإلكتروني الذكية: يعتني الذكاء الاصطناعي لدينا بإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة نيابةً عنك. - قم بتوصيل أي عدد تريده من حسابات البريد الإلكتروني: ليس هناك حد أقصى - اربط أي عدد تريده من الحسابات. - التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي: نتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صناديق البريد الوارد، وليس في مجلدات البريد العشوائي، من خلال نظام التحقق الفوري الخاص بنا. - تحميل جهات اتصال غير محدودة: بغض النظر عن حجم قائمة العملاء المحتملين، يمكنك تحميلها جميعًا. - رسائل البريد الإلكتروني المخصصة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: احصل على رسائل البريد الإلكتروني التي تتحدث مباشرة إلى جمهورك، والتي كتبها الذكاء الاصطناعي الذكي لدينا. - أنماط الإرسال الذكية: يقوم نظامنا بتدوير المرسلين بذكاء للحفاظ على إمكانية التسليم عالية وتقليل مخاطر البريد العشوائي. Mails.ai هي أكثر من مجرد أداة لحملات البريد الإلكتروني، فهي مصممة لتعزيز ردودك ومساعدتك في إبرام المزيد من الصفقات. الأمر كله يتعلق بالحصول على عائد أفضل على استثماراتك، من خلال تسعير الرسوم الثابتة بغض النظر عن حجم انتشارك. وهذا ليس كل شيء - استمتع بخدمة إعداد البريد الإلكتروني المجانية التي نقدمها، والتي تعد واحدة من أكثر الخدمات سخاءً على الإطلاق. مع Mails.ai، أنت تختار مزيجًا من الفعالية والحجم والقيمة في جهود التواصل عبر البريد الإلكتروني.
INBOX
useinbox.com
قم بإنشاء استراتيجية التسويق الخاصة بك. أرسل في ثوانٍ. قم بإرسال وتحليل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. ابدأ خطتك المجانية برصيد غير محدود. مجانا مدى الحياة! قم بالتسجيل مجانًا تعرف على الأسعار INBOX هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتمتع بميزات ومرونة أكثر قوة من أي أداة أخرى سهلة الاستخدام. قم بإنشاء حملة في | قم بإنشاء تسويق عبر البريد الإلكتروني سوف يعجب به المشتركون في INBOX
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
Pipl.ai
pipl.ai
تطبيق Pipl.ai هو أداة لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني تساعد الشركات في تحسين تواصلها مع العملاء وزيادة فعاليتها في الحملات التسويقية.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع العميل أولاً، وخيار العلامة البيضاء القياسي، والخطة الشاملة مع عدد غير محدود من المستخدمين، والالتزام ببيانات الاتصال عالية الجودة، هو ما يميزنا. جربه مجانًا على www.nymblr.com
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