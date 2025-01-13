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برنامج التحقق من البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون
يعد برنامج التحقق من البريد الإلكتروني ضروريًا للشركات للتأكد من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها من العناوين الشرعية. يمكن للمستخدمين تحميل قوائم البريد الإلكتروني إلى منصة التحقق، حيث يقوم البرنامج بالتحقق من صحتها من خلال عدة طرق. تستخدم عملية التحقق تدابير وقائية لضمان دقة بيانات الأعمال المجمعة من هذه القوائم. ويؤكد على وجه التحديد أن عناوين البريد الإلكتروني صالحة وقادرة على تلقي البريد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج التحقق من البريد الإلكتروني تحديد الأخطاء المطبعية والتحقق من النماذج عبر الإنترنت وتصفية رسائل البريد الإلكتروني المؤقتة أو التي يمكن التخلص منها. تتعرف هذه الحلول بدقة على عناوين البريد الإلكتروني وهياكل النطاق الصالحة، ويمكن لبعضها أيضًا التحقق من صندوق البريد مقابل مزود خدمة الإنترنت لتأكيد وجوده.
إرسال تطبيق جديد
Valimail
valimail.com
Valimail هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال DMARC كخدمة، ومخترع DMARC المستضاف. تعمل المنتجات السحابية الأصلية للشركة على إيقاف هجمات انتحال الشخصية وحماية العلامات التجارية من خلال مصادقة هوية المرسل. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الحاصلة على براءة اختراع، تفتح Valimail إمكانية تنفيذ DMARC للشركات من كل الأنواع والأحجام - مما يزيد معدلات نجاح التنفيذ من أقل من 25% إلى أكثر من 95%. وباعتبارها النظام الأساسي الوحيد المعتمد من FedRAMP وشريك DMARC الذي تم فحصه لبيئات Microsoft 365 وTwilio SendGrid، تتولى Valimail أيضًا مناصب قيادية في كل هيئة رئيسية لمعايير مصادقة البريد الإلكتروني، مما يدعم زيادة الثقة والأمان في نظام البريد الإلكتروني البيئي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.valimail.com.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هو أحد حلول SaaS التي تعمل على إثراء البيانات وتنظيفها وتصحيحها مباشرة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، دون أي تدخل بشري. يعمل الحل حصريًا من خلال خوارزمياتنا وخوادم الاختبار الخاصة بنا، وعلى عكس جميع حلول الإثراء، لا تحتوي Dropcontact على قاعدة بيانات جهات اتصال. وهذا يجعل Dropcontact الحل الوحيد المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%. التنظيف الآلي، والكشف التلقائي عن التكرارات، والدمج، بالإضافة إلى إثراء البيانات (عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والملفات الشخصية على LinkedIn، وما إلى ذلك)، يحرر فرق المبيعات والتسويق ويسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية.
Tomba
tomba.io
Tomba.io هو أداة البحث عن البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع وصياغة البيانات العامة باستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتوفير أداة تنقيب متقدمة لمساعدة المهنيين البيانات على نطاق واسع مباشرة من المصدر مدفوعة بالتكنولوجيا
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أضعاف من ~100 مليون إلى 1 مليار
VoilaNorbert
voilanorbert.com
تعد Norbert أداة ذكية لتوليد العملاء المحتملين يمكنها العثور على عنوان البريد الإلكتروني للشركة لأي شخص وإثرائه بالبيانات التي تؤدي إلى التحويل.
BetterContact
bettercontact.rocks
يوفر BetterContact إمكانية الوصول إلى أكثر من 15 مصدرًا للبيانات للعثور على كل بريد إلكتروني B2B موجود في أداة واحدة، بجزء بسيط من السعر - مع الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يجد التسلسل الأمثل للموفرين استنادًا إلى قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay نحن نزود المطورين والشركات ومقدمي الخدمات الإلكترونية بالأدوات والخبرة والدعم اللازم لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني وقياسها وتحسينها بشكل موثوق حتى تصل إلى صناديق البريد الوارد لعملائك في الوقت المحدد وفي كل مرة.
Firmable
firmable.com
Firmable هي قاعدة بيانات B2B المعتمدة في أستراليا والتي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والتفوق في الأداء من خلال معرفة المزيد عن العملاء المتوقعين والعملاء والمرشحين أكثر من أي وقت مضى. فهو يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتسريع النمو وتحسين المشاركة؛ يساعد القائمين على التوظيف على تحديد المرشحين المناسبين وجذبهم؛ ويوفر الوقت لأي شخص يبحث عن معلومات سوقية موثوقة. تحتوي منصة قاعدة بيانات Firmable B2B على: 👉 أكثر من مليون شركة أسترالية B2B و10 ملايين شخص. 👉ملفات تعريف دقيقة ومفصلة مع معلومات محلية، بما في ذلك ABN وقطاعات الصناعة ومكدسات التكنولوجيا والمزيد. 👉 تغطية واسعة للهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني 👉 يركز الدعم المحلي Firmable على مساعدتك أنت وفريق المبيعات لديك في الوصول إلى أهداف النمو لعام 2024.
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات JSON مجانية وبسيطة وقوية توفر التحقق الفوري من صحة عنوان البريد الإلكتروني والتحقق منه من خلال عمليات التحقق من بناء الجملة والأخطاء المطبعية والتدقيق الإملائي وفحص SMTP وتصفية الموفر مجانًا وغير ذلك الكثير. يعتمد نظامها على REST، ومؤمن بتشفير HTTPS 256 بت، ويسعى إلى تحقيق هدف مساعدة المطورين والشركات في مكافحة المستخدمين المحتالين وزيادة معدلات نجاح حملات البريد الإلكتروني.
No2bounce
no2bounce.com
يساعدك No2bounce في الحفاظ على نظام مناسب للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، وتسجيل البريد الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي، ومعدل تسليم مرتفع. احتفظ بقاعدة بيانات بريد إلكتروني نظيفة للوصول إلى العملاء المحتملين بسهولة. قم بتنظيف قوائم بريدك الإلكتروني وتعزيز حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني باستخدام أداة التحقق من البريد الإلكتروني الخاصة بنا. سيتم تخزين جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة مؤقتًا حتى يمكن إعادة تقييمها عند الضرورة. ابحث عن رسائل بريد إلكتروني دقيقة، وتحقق من صحة بيانات البريد الإلكتروني، ونظف قاعدة بيانات البريد الإلكتروني، واحصل على نقاط سمعة البريد الإلكتروني باستخدام no2bounce.
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات المالية الكبيرة مثل Bank of America وCoinbase، بالإضافة إلى شركات أخرى بما في ذلك Microsoft وUber وAmazon للتخفيف من السلوكيات عالية المخاطر. إن بيانات المخاطر لدينا محدثة دائمًا وفعالة ضد أكثر أشكال الاحتيال تعقيدًا.
AtData
atdata.com
خدمة التحقق من البريد الإلكتروني الرائدة في AtData، SafeToSend، تقود الصناعة من حيث الدقة والأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتوفير نظافة شاملة لبيانات البريد الإلكتروني والحماية من العناوين المكلفة والمثيرة للمشاكل. سيتأكد SafeToSend من صحة عنوان البريد الإلكتروني من خلال تحديد ما إذا كان بناء الجملة صحيحًا فحسب، بل أيضًا ما إذا كان العنوان يلبي المتطلبات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت. سنقوم بإصلاح الأخطاء المطبعية، والتنسيق، وأخطاء بناء الجملة وغيرها من أخطاء الإدخال أثناء التخلص من العناوين الضارة للتخفيف من المخاطر والحفاظ على سمعة المرسل الخاص بك. نحن نقدم أيضًا درجة المشاركة التي تفحص إشارات النشاط لتحديد رسائل البريد الإلكتروني المستخدمة بشكل نشط لتحسين إمكانية التسليم، وتقسيم أفضل، وتأهيل العملاء المتوقعين. يمنحك ضمان SafeToSend بنسبة 100% راحة البال حيث يتم التحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتصحيحها وآمنة حتى تصل رسائلك إلى الجمهور المناسب على القناة الصحيحة. والنتائج هي ارتفاع معدلات الاستجابة والتحويل والأرباح. البدء سهل. نحن نسهل عملية تنظيف بياناتك من خلال بوابة الخدمة الذاتية InstantData. أنشئ حسابًا مجانيًا واختر قائمة بريدك الإلكتروني من جهازك المحلي أو قم بتحميلها عبر FTP أو قم باستيرادها من منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce عبارة عن منصة للتحقق من البريد الإلكتروني وإمكانية التسليم حائزة على جوائز، وتساعد أكثر من 350.000 عميل على تحسين عائد استثمار البريد الإلكتروني ووضع البريد الوارد. تتضمن خدمات التسليم الرئيسية الخاصة بها ما يلي: التحقق من صحة البريد الإلكتروني بدقة بنسبة 99% - إزالة عناوين البريد الإلكتروني القديمة والخطرة لتقليل معدلات ارتداد البريد الإلكتروني والحفاظ على سمعة إيجابية للمرسل. الباحث عن البريد الإلكتروني - ابحث عن عناوين بريد إلكتروني جديدة وصالحة للعمل وقم بتوسيع نطاق التواصل بين الشركات (B2B) مراقب DMARC - قم بتأمين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ومنع عمليات التصيد الاحتيالي من خلال مراقبة غير محدودة للبريد الإلكتروني وتنبيهات الأمان وإعداد التقارير الآلية أدوات تسليم البريد الإلكتروني - تحسين رؤية البريد الوارد باستخدام مجموعات الأدوات المخصصة. يتضمن اختبار خادم البريد الإلكتروني، واختبار موضع البريد الوارد، وباحث البريد الإلكتروني، وبيانات نشاط مراقبة DMARC وتسجيل البريد الإلكتروني - ابحث عن مشتركي البريد الإلكتروني الأكثر نشاطًا باستخدام بيانات النشاط. بالإضافة إلى ذلك، توفر خدمة تسجيل البريد الإلكتروني رؤى أكثر تعمقًا حول قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك لمساعدتك على تحقيق نجاح البريد الإلكتروني. لقد قامت ZeroBounce بالتحقق من صحة أكثر من 25 مليار رسالة بريد إلكتروني وتخدم الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من أصحاب الأعمال الفردية وحتى Amazon وDisney وNetflix وSephora. تضمن المنصة أمانًا على المستوى العسكري وهي حاصلة على شهادة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وSOC 2 Type II وISO-27001 ومتوافقة تمامًا مع قانون HIPAA.
Kickbox
kickbox.com
يعد Kickbox حلاً رائدًا للتحقق من البريد الإلكتروني، حيث يعمل على تمكين الشركات من التحقق من عناوين البريد الإلكتروني، سواء واحدًا تلو الآخر في الوقت الفعلي أو بشكل مجمّع، مما يضمن أنك ترسل فقط إلى جهات اتصال البريد الإلكتروني الصالحة والمستجيبة. تتكامل واجهة برمجة تطبيقات التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي من Kickbox بسلاسة مع نماذج الويب ونقاط الاتصال المختلفة، بدءًا من عمليات تسجيل الحساب ونماذج التقاط العملاء المحتملين وحتى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو نظام نقاط البيع الإلكترونية (e-POS). ومن خلال تنفيذ هذه الطبقة الإضافية من الأمان، تعمل واجهة برمجة التطبيقات (API) على غربلة عناوين البريد الإلكتروني المزيفة أو غير الصالحة على الفور. بهذه الطريقة، تصل رسائل البريد الإلكتروني القابلة للتسليم فقط إلى قاعدة بياناتك، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة للتواصل مع جمهورك. الميزات البارزة: التحقق في الوقت الفعلي والتحقق المجمع: يساعد Kickbox في تنظيف قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك والتحقق من صحة العناوين المضافة إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. التكامل السلس: تتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للتحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي بسهولة مع نماذج الويب، وتلتقط بيانات البريد الإلكتروني من عمليات تسجيل الحساب إلى منصات CRM. الأخطاء المطبعية؟ لا توجد مشكلة: تتعامل واجهة برمجة تطبيقات Kickbox مع الأخطاء المطبعية ببراعة من خلال مطالبة المستخدمين بتصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي، مما يضمن اتصالاً سلسًا مع جمهورك. نتائج موثوقة ودقيقة: تعطي نتائج Kickbox الأولوية للموثوقية والدقة، سواء كنت تتحقق من رسائل البريد الإلكتروني بشكل فردي أو جماعي. الامتثال وحماية البيانات: تقود Kickbox جهود الامتثال وحماية البيانات وتلتزم بأفضل الممارسات. نقاط Sendex™: تعمل لوحة المعلومات كمركز القيادة الخاص بك، حيث تقدم نقاط جودة خاصة لكل بريد إلكتروني وتوفر مقاييس إضافية لاتخاذ القرارات الإستراتيجية. المجتمع والدعم: توفر Kickbox وثائق سهلة المتابعة ودعمًا من الدرجة الأولى وحلولًا استشارية احترافية لقابلية التسليم. لماذا تختار Kickbox؟ Kickbox هي أكثر من مجرد خدمة؛ إنه شريكك الاستراتيجي الذي يساعدك على تحقيق أقصى قدر من أهداف بريدك الإلكتروني وكسب المزيد من المال عبر البريد الإلكتروني. من خلال الالتزام بالامتثال والتكامل سهل الاستخدام ونجاح العملاء، تضمن Kickbox وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ليس فقط إلى صناديق البريد الوارد ولكن أيضًا زيادة عائد الاستثمار التسويقي.
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو مدى تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من النجاح في بريدك الإلكتروني. هل تبحث عن تجربة بسيطة وخالية من الصداع؟ لقد حققنا التوازن الصحيح بين حل تسليم البريد الصادر الغني بالميزات، وواجهة لوحة التحكم سهلة الاستخدام، والإعداد الأسهل. يمكنك إعدادها وتشغيلها في دقائق. إن تقنية خادم البريد الإلكتروني الخاصة بنا، والتحليلات المتقدمة، ودعم العملاء المخصص هي ما يساعد شركة SwitchLabs على تقديم تجربة العملاء المثالية. تضمن منتجاتنا وخدماتنا أنه يمكنك: - إرسال بريدك الإلكتروني المهم للتسويق والمعاملات إلى البريد الوارد - الحصول على رؤى مرئية مفصلة للغاية حول أداء بريدك الإلكتروني عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية - الوصول إلى خبراء تسليم البريد الإلكتروني لدينا في حالة ظهور مشكلة - توفير الوقت والجهد المال من خلال الاستفادة من البنية التحتية للبريد الإلكتروني الفعالة والموثوقة من SwitchLabs - التقط البريد الإلكتروني وقم بتخزينه براحة من خلال نظام البريد الإلكتروني الآمن والمتوافق للغاية الخاص بنا في SwitchLabs، نحن نعلم مدى أهمية البريد الإلكتروني لعملك، ولهذا السبب إتقان "علم الوصول إلى البريد الوارد" هو شغفنا.
Emailable
emailable.com
Emailable هي أسرع خدمات التحقق من البريد الإلكتروني وأكثرها دقة في الصناعة. نحن نتحقق من رسائل البريد الإلكتروني بمعدل أسرع 8 مرات على الأقل من أي أداة على هذا الكوكب بمعدل 30000 في الدقيقة. قم بتحسين إمكانية التسليم عن طريق تنظيف قوائمك وتقليل الارتدادات من خلال Emailable. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمعرفة سبب اختيار أكثر من 200000 شركة في أكثر من 150 دولة لخدماتنا. أبرز النقاط: - تجربة مستخدم حديثة بسيطة وسهلة الاستخدام - إعداد سريع لواجهة برمجة التطبيقات (API) - أكثر من 50 عملية تكامل - دعم عملاء مخصص على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - ضمان قابلية التسليم بنسبة 99% - وقت تشغيل الخادم بنسبة 99.99% - لا توجد رسوم على العناصر المجهولة أو التكرارات
ListClean
listclean.xyz
ListClean عبارة عن منصة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني. تعمل الخدمة على إزالة الأخطاء المطبعية في البريد الإلكتروني، والبريد الإلكتروني غير الموجود، وNo-MX، وحسابات البريد الإلكتروني المسيئة، ومصائد البريد العشوائي، وعناوين البريد الإلكتروني الخطرة الأخرى. حلول مجهزة بالكامل للتحقق من البريد الإلكتروني: - عمليات فحص خادم SMTP - التحقق من صحة خادم البريد - عمليات التحقق من سجلات MX - إزالة مصائد البريد العشوائي - إزالة الارتدادات القوية - إزالة رسائل البريد الإلكتروني الملتقطة - إزالة رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن التخلص منها - إزالة رسائل البريد الإلكتروني المستندة إلى الأدوار - فحص DNS استخدم خدمة Listclean الخاصة بنا من أجل اكتشاف وقمع عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة. من خلال الحفاظ على قائمة نظيفة، يمكنك تقليل معدلات الارتداد وتحسين أدائك مع موفري صناديق البريد.
Proofy
proofy.io
زيادة عائد الاستثمار الخاص بك وحفظ سمعة خادم البريد الإلكتروني. قم بإزالة الارتداد الثابت، والمحفوف بالمخاطر، والنسخ المكررة، ومصائد البريد العشوائي بدقة 98.5٪ لمدقق البريد الإلكتروني
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
لقد وثق أكثر من 50000 مستخدم في MyEmailVerifier في فترة زمنية قصيرة جدًا! جرب برنامج التحقق من البريد الإلكتروني المجاني الخاص بنا مع 100 رصيد بريد إلكتروني مجاني يوميًا مع ضمان استعادة الأموال الحقيقية. أقل "مجهولًا"، وأقل تعقيدًا، وأكثر تكلفة! يوفر MyEmailVerifier دقة بنسبة 98% في إمكانية التسليم. إن أداة التحقق من البريد الإلكتروني الخاصة بنا هي عمل متطور يساعد الشركات الأخرى على تشكيل حملات بريد إلكتروني فعالة. سيقوم برنامج التحقق من البريد الإلكتروني المتقدم الخاص بنا بفحص بنية البريد الإلكتروني. ولن يتحقق فقط مما إذا كانت سجلات MX صالحة، ولكنه سيكتشف أيضًا ما إذا كان البريد الإلكتروني غير مدرج في أي قائمة رمادية أو قائمة سوداء. سيقوم برنامج التحقق من البريد الإلكتروني عبر الإنترنت أيضًا بفحص البريد الإلكتروني SMTP للتأكد من أنه صالح وجاهز لقبول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
Quickemailverification
quickemailverification.com
قم بتحسين معدلات تسليم البريد الخاص بك وحماية سمعة IP الخاصة بك عن طريق استخدام خدمة التحقق من البريد الإلكتروني المجانية لدينا.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io هي أفضل أداة للمسوقين الرقميين لتنظيف قوائم البريد الإلكتروني والتحقق منها لتعزيز إمكانية تسليم البريد الإلكتروني من أجل حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني أفضل وأكثر فعالية. يقوم Bounceless.io بمعالجة قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل مجمّع بتنسيق csv أو txt أو xls ويقدم لك النتائج. نموذجنا هو نموذج الدفع الفوري، لديك 100 رصيد مجاني للبدء والاستمتاع بأول عملية تحقق لنا. لا يوجد رصيد مطلوب للبدء. يختلف Bounceless.io عن برامج التحقق من البريد الإلكتروني الأخرى، فنحن نقدم واجهة رائعة وخدمة عملاء على مدار 24 ساعة وفحصًا عاليًا جدًا لقائمة قابلية التسليم وسعرًا منخفضًا.
Mailtester
mailtester.com
تحقق مما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني صالحًا أم لا. سيقوم مدقق قائمة البريد الإلكتروني لدينا بالبحث عن رسائل البريد الإلكتروني والتحقق منها لمعرفة ما إذا كانت صالحة. لدينا مدقق Mailchimp omnivore وعمليات تكامل أخرى مثل MailChimp وActivecampaign
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck هي أداة سهلة الاستخدام وسريعة وفعالة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني مع ميزة تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للتحقق من الصحة أثناء التنقل.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify هو الحل للتحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتنظيفها بسهولة شديدة. قل وداعًا للعناوين غير الصالحة، والعناوين التي تم إدخالها/ كتابتها بشكل خاطئ، والارتداد الثابت، والعودة إلى المرسل وغيرها من مصائد البريد العشوائي، ومصائد مخترقي الشبكات. خدمة بسيطة وسريعة وآمنة لتحسين إمكانية التسليم.
Boring Plugins
boringplugins.com
يتحقق تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني المضافة إلى Outreach.io لمنع ارتداد رسائل البريد الإلكتروني.
TrueList
truelist.io
تقدم TrueList مجموعة شاملة من أدوات التحقق من صحة البريد الإلكتروني وإدارة القائمة المصممة للمسوقين والشركات والأفراد الذين يعطون الأولوية للتواصل الفعال. تتميز منصتنا بالتحقق المتقدم من صحة SMTP، وفحص سجل DNS، واكتشاف مصائد البريد العشوائي، وتحديد العناوين القابلة للتصرف وقبول جميع النطاقات. من خلال عمليات التكامل المباشرة مع المنصات الرئيسية مثل HubSpot وConvertKit وZapier وMailchimp، تعمل TrueList على تحسين سير عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني بسلاسة. TrueList هو لاعب جديد في مجال التحقق من صحة البريد الإلكتروني، أسسه Grant Ammons، رئيس قسم الهندسة السابق في ConvertKit والمخضرم في مجال التسويق عبر البريد الإلكتروني. كانت رحلتنا مدفوعة بالالتزام بالابتكار والموثوقية ونجاح العملاء.
SendBridge
sendbridge.com
التحقق من صحة قائمة البريد الإلكتروني في SendBridge عبارة عن خدمة مصممة لتحسين جودة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمها من خلال التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني في القائمة. تساعد هذه العملية في تحديد وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة أو غير النشطة أو المحفوفة بالمخاطر، وبالتالي تقليل معدلات الارتداد وتحسين الأداء العام للحملة. تتميز خدمة التحقق من الصحة بأنها سهلة الاستخدام، وتوفر التحقق في الوقت الفعلي من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) أو واجهة سهلة الاستخدام لتنظيف القائمة المجمعة. من خلال الحفاظ على قائمة بريد إلكتروني نظيفة، يمكن للمسوقين ضمان معدلات مشاركة أعلى وحماية سمعة المرسل، مما يجعل اتصالاتهم عبر البريد الإلكتروني أكثر فعالية وموثوقية. للحصول على معلومات مفصلة، من الأفضل زيارة الموقع الرسمي لـ SendBridge.
validTo
validto.com
validTo هي خدمة بسيطة وسريعة للتحقق من البريد الإلكتروني تعمل على زيادة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. يتيح لك validTo فحص قائمة البريد الإلكتروني وتحقيق نتائج أفضل في التسويق عبر البريد الإلكتروني. التحقق من صحة قائمة البريد الإلكتروني لـ validTo موثوق به من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم.
Instantly
instantly.ai
قم بتوسيع حملات التوعية الخاصة بك على الفور من خلال عدد غير محدود من حسابات إرسال البريد الإلكتروني والإحماء وقاعدة بيانات العملاء المحتملين والذكاء الاصطناعي الذكي. ابحث عن العملاء المحتملين، وأنشئ حملاتك، واربط حسابات الإرسال الخاصة بك، وشاهد هؤلاء العملاء المحتملين وهم يتحولون إلى عملاء - من خلال اشتراك واحد برسوم ثابتة. تأسست Instantly في عام 2021، وهي منصة مشاركة المبيعات الرائدة التي يستخدمها أكثر من 15000 عميل، بدءًا من رواد الأعمال المنفردين وحتى الوكالات العالمية. هدفنا هو أن نكون أبسط أداة في السوق لكسب المال عبر البريد الإلكتروني البارد.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - أسهل خدمة في الاستخدام، لكنها أقوى خدمة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمه. Bouncer عبارة عن حصن SaaS آمن للتحقق من البريد الإلكتروني (متوافق مع SOC 2 وGDPR)، ومنصة للتسليم موثوق بها من قبل آلاف الشركات من 6 قارات. تأسست المنصة في عام 2017 بمهمة بسيطة تتمثل في تحسين التواصل عبر البريد الإلكتروني البشري في Human 2 ومساعدة الأشخاص على البقاء على اتصال عبر قناة البريد الإلكتروني. Bouncer هي شركة رائدة تكنولوجيًا في سوق التحقق من صحة البريد الإلكتروني. يعد التحقق من القائمة وواجهة برمجة التطبيقات بمثابة آليات من الدرجة الأولى مع سياسة عدم التوقف عن العمل. يتمتع المنتج بأفضل تغطية وأداء عالي (ما يصل إلى 200000 بريد إلكتروني تم التحقق منه في الساعة لكل عميل). لكي يكون حلاً أكثر تعقيدًا لكل من قطاعي المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، يحتوي المنتج على ميزات إضافية مثل فحص سموم البريد الإلكتروني ومجموعة أدوات التسليم، حتى يتمكن المستخدمون من الاهتمام بإمكانية التسليم وتحسينها. يحتوي Bouncer أيضًا على مكتبة تكامل واسعة (أفضل أدوات أتمتة التسويق أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو أدوات المبيعات). لماذا يجب أن تعتبر Bouncer بمثابة الحل الخاص بك للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية التسليم؟ 1. دقة عالية مع التحيز ضد السلبيات الكاذبة - حتى لا يفقد العملاء القدرة على الاتصال بسبب التصنيف الخاطئ 2. أفضل تغطية - القدرة على التحقق من عناوين البريد الإلكتروني التي يستضيفها مقدمو خدمات البريد الإلكتروني المختلفون (حتى التحقق الشامل من Google Workspace وOffice365) مع قدر منخفض من النتائج غير المعروفة (0,3-3%) 3. أداء عالٍ - سرعة التحقق وتحديد كبير للمعدل. يمكنهم التحقق بسرعة من 200000 بريد إلكتروني في الساعة لكل عميل 4. موثوق (سياسة عدم التوقف عن العمل) وآمن - جاهز SOC2 5. التعقيد مبسط - حل تكنولوجي من الدرجة الأولى مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية. الميزات: مدقق البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني سهل للغاية، ما عليك سوى سحب قائمة البريد الإلكتروني وإسقاطها بما يصل إلى 250 ألف عنوان، والسماح لمدقق البريد الإلكتروني الخاص بـ Bouncer بالقيام بهذه المهمة! ستعرف رسائل البريد الإلكتروني الآمنة لإرسالها، لكن التطبيق سيكتشفها أيضًا
Debounce
debounce.io
أداة التحقق من البريد الإلكتروني؛ بسيطة وسريعة ودقيقة. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني المرتدة أو التي يمكن التخلص منها أو مصيدة البريد العشوائي أو رسائل البريد الإلكتروني المعطلة تقلل من سمعتك في الإرسال وتضيع وقتك وأموالك. 30% من رسائل البريد الإلكتروني تصبح سيئة خلال عام واحد فقط. إذا كان أكثر من 10% من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك سيئة، فسيتم تسليم أقل من 44% منها. استخدم أداة التحقق من البريد الإلكتروني المجمعة لإزالة أي رسائل بريد إلكتروني سيئة.
EmailListVerify
emaillistverify.com
التحقق من البريد الإلكتروني كامل المواصفات. لكن نصف السعر. تخلص من مصائد البريد العشوائي، أو الارتدادات القوية، أو رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن التخلص منها أو التقاط كل الرسائل دون الإضرار بميزانيتك.
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات في العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها من المجالات أو الشركات أو محترف معين على الويب وغير ذلك الكثير. يتم أيضًا تضمين منصة بريد إلكتروني باردة مجانية لإرسال حملات البريد الإلكتروني مباشرة من Hunter. يجعل Hunter من السهل جدًا على موظفي المبيعات والتوظيف والمسوقين الوصول إلى محترفين آخرين باستخدام أدوات بسيطة ولكنها قوية. يقوم Hunter بالزحف إلى الويب وفهرسة عناوين البريد الإلكتروني المهنية المتاحة للعامة. يمكن الوصول إلى البيانات بسهولة عبر واجهة مستخدم بسيطة للعثور على الشخص المناسب في الشركة أو العثور على كيفية الاتصال بالمهنيين الذين تم تحديدهم بالفعل.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع لتوفير العنوان الصحيح في لمح البصر. باستخدام Loqate، يمكنك البدء في تحسين تجربة المستخدمين على موقعك وتقليل معدلات عربة التسوق أو ترك النماذج من خلال تزويد المستخدمين بطريقة أسرع لإدخال عناوينهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة التقاط العنوان والتحقق منه من Loqate على زيادة الكفاءة عن طريق تجنب ضعف جودة البيانات وتكلفة عمليات التسليم الفائتة. يحتوي Loqate Address Capture والتحقق منه على الميزات التالية: - بيانات أفضل - يتم الحصول على العناوين من مجموعات بيانات متعددة قبل دمجها وإسنادها الترافقي وتنقيتها للحصول على الإصدار الأكثر صحة من العنوان. - المطابقة الغامضة - يعمل الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية لدينا على تصحيح أي أخطاء إملائية أو أحرف مبدلة أو أي خطأ آخر دون تأخير في وقت الاستجابة. - Unicode – أصبح بإمكان العملاء الآن كتابة عناوينهم باللغة الأصلية ومجموعة الأحرف. - انحياز الموقع - يكتشف موقع المستخدم تلقائيًا للمساعدة في البحث وإنشاء نتائج أسرع دون كتابة العنوان بالكامل. - تصفية النتائج - قم بتخصيص معلمات العناوين التي تم إرجاعها لتجزئة سهلة لقصر النتائج على مناطق محددة أو استبعاد عناوين من خارج أي منطقة معينة. نحن نساعد كل شركة في العالم على الوصول إلى كل عميل في العالم. Loqate هو أحد حلول GBG. GBG هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء بيانات الهوية، مما يمنح المؤسسات في أكثر من 70 دولة القدرة على فهم البيانات حول ما يقرب من 4.5 مليار شخص. من خلال الجمع بين تريليونات من سجلات البيانات، نساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التقاط البيانات الشخصية وإدارتها وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والتوظيف. يتم تقديم حلولنا العالمية الحائزة على جوائز عبر منصات SaaS والهواتف المحمولة والمحلية القابلة للتخصيص.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Mailgun
mailgun.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات القوية التي تمكنك من إرسال واستقبال وتتبع البريد الإلكتروني من تطبيقك بسهولة سواء كنت تستخدم Python أو Ruby أو PHP أو C# أو Node.js أو Java. يعمل تكامل SMTP السهل وواجهة برمجة تطبيقات RESTful البسيطة على التخلص من التفاصيل الفوضوية لإرسال البريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات أو البريد الإلكتروني المجمع. يمكنك التوسع بسرعة، سواء كنت بحاجة إلى إرسال 10 أو 10 ملايين رسالة بريد إلكتروني. تعني السجلات القابلة للبحث أنك تعرف دائمًا ما يحدث لبريدك الإلكتروني، بينما تسهل العلامات اختبار A/B والإبلاغ عن بياناتك، كل ذلك عبر خطافات الويب الخاصة بنا.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول الموحد، وإدارة اشتراكات العملاء. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك من خلال نظام الإدارة التابع المتكامل، ووضع قواعد العمولة والتعامل مع الدفعات، وما إلى ذلك.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
UpLead
uplead.com
UpLead عبارة عن منصة للتنقيب عن B2B توفر بيانات الشركة واتصالات B2B بأعلى جودة. تشمل الميزات: التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، وجهات الاتصال العالمية في أكثر من 200 دولة، وأكثر من 50 معيار بحث، وتتبع التكنولوجيا، والتسويق القائم على الحساب، وذكاء المنافسين، وذكاء نمط البريد الإلكتروني، وروابط الملفات الشخصية الاجتماعية، وSalesforce و12 عملية تكامل أخرى لإدارة علاقات العملاء، وواجهة برمجة التطبيقات القوية والمزيد. .
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (المعروفة سابقًا باسم TransMail) هي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني للمعاملات من Zoho. يسمح ZeptoMail للمستخدمين فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، مما يساعدنا على ضمان التسليم الموثوق والمضمون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك. خيارات الإعداد يوفر ZeptoMail خيارين للإعداد — SMTP وEmail API. ادمج عملك مع ZeptoMail في بضع خطوات سريعة باستخدام SMTP أو استخدم واجهات برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني لتحقيق تكامل أعمق. تدفقات بريد إلكتروني منفصلة قم بتصنيف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك حسب المجال والتطبيق والغرض والمزيد في مجموعات تسمى وكلاء البريد. يمكنك عرض التقارير المركزة والتحكم في الوصول وإرسال البريد الإلكتروني لكل وكيل بريد باستخدام رموز API الفريدة وبيانات اعتماد SMTP. قوالب البريد الإلكتروني يوفر ZeptoMail قوالب بريد إلكتروني للأنواع الشائعة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. اختر من نماذج النماذج أو أنشئ قالبًا خاصًا بك من البداية. تتبع البريد الإلكتروني تتبع أنشطة المستلم، مثل عمليات الفتح والنقرات، لتحسين أداء البريد الإلكتروني. يقوم ZeptoMail أيضًا بتسجيل رسائل البريد الإلكتروني التي تمت معالجتها ويقدم إشعارات في الوقت الفعلي من خلال تكوين خطاف الويب. التقارير عرض تقارير رسومية لنشاط المستلم وإنشاء تقارير مقارنة لنشاط الإرسال بين وكلاء البريد المتعددين. إدارة الوصول استخدم أذونات المستخدم المتقدمة لتعيين الأدوار لكل مستخدم. يساعدك هذا على إدارة المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى كل من وكلاء البريد لديك والبيانات المرتبطة بهم. مكون WordPress الإضافي استخدم مكون ZeptoMail الإضافي لـ WordPress لتكوين حساب ZeptoMail الخاص بك في حساب WordPress الخاص بك. يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من موقع WordPress الخاص بك
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™، المنصة الرائدة لتوليد العملاء المحتملين. برنامج أتمتة المبيعات رقم 1 في السوق. قم بالتسجيل والانضمام إلى المنصة
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io عبارة عن أداة للبحث عن البريد الإلكتروني وإثراء بيانات الأعمال للتواصل مع مبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع البيانات العامة وصياغتها لتوفير منصة متقدمة لأبحاث البريد الإلكتروني التي تساعد المحترفين على إطلاق حملات تسويق وتوعية فعالة عبر البريد الإلكتروني والحصول على بيانات قيمة حول المستلمين المحتملين.
Wiza
wiza.co
يعد العثور على معلومات اتصال دقيقة بين الشركات أمرًا مؤلمًا. يقول 40% من مندوبي المبيعات أن التنقيب هو الجزء الأصعب من عملهم. يقدم LinkedIn مجموعة محدثة من العملاء المحتملين، ولكن لا توجد طريقة بسيطة للوصول إلى هؤلاء العملاء المحتملين خارج LinkedIn. توفر حلول قواعد البيانات معلومات الاتصال، ولكن معلومات الوظيفة غالبًا ما تكون خاطئة وترتد رسائل البريد الإلكتروني. الوصول إلى بيانات الاتصال التي تم التحقق منها في الوقت الفعلي مع إمكانية التسليم بنسبة 99%. ابدأ مع Wiza اليوم!
Clearout
clearout.io
يعد Clearout حلاً شاملاً لتعزيز جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك من خلال تبسيط عملية تحديد العملاء المحتملين والتواصل معهم عبر رسائل البريد الإلكتروني. تضمن أداتنا وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى المستلمين المقصودين من خلال توسيع نطاق وصولك وتقليل الارتدادات الثابتة وتحسين معدلات التسليم من خلال التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي والتحقق الجماعي من البريد الإلكتروني والتحقق من صحة البريد الإلكتروني. باستخدام Clearout، يمكنك الوصول بكفاءة إلى كل عميل محتمل وزيادة إمكانات مبيعاتك إلى الحد الأقصى. توفر خدمات التحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني من Clearout طرقًا مختلفة لمساعدتك في الحفاظ على قائمة بريد إلكتروني نظيفة ومحدثة مع الحفاظ على العملاء المحتملين بجانبك. فيما يلي بعض الطرق للاستفادة من خدماتنا: 1) إنشاء قائمة بريد إلكتروني دقيقة: باستخدام أداة Email Finder الخاصة بـ Clearout، يمكنك استرداد عناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها مسبقًا لعملائك المحتملين بسهولة عن طريق إدخال أسمائهم واسم الشركة/المجال الخاص بهم. 2) التحقق من صحة بيانات العملاء الحالية: يمكن لأداة التحقق من البريد الإلكتروني المجمعة لدينا التحقق من كمية هائلة من عناوين البريد الإلكتروني بدقة ملحوظة تصل إلى 98%+. يساعدك هذا على تحديث قائمة بريدك الإلكتروني الحالية وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة والخطرة. 3) التحقق من الإدخالات الجديدة في الوقت الفعلي: من خلال التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي من Clearout، يمكنك التحقق على الفور من صحة كل عميل أو مشترك جديد عند نقطة الدخول. وهذا يضمن أن تظل قائمة بريدك الإلكتروني محدثة ودقيقة، ويمكنك تجنب إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى عناوين غير صالحة أو احتيالية. التحقق من البريد الإلكتروني: تم تصميم أداة التحقق من صحة البريد الإلكتروني Clearout لتوفير دقة تزيد عن 98% من خلال إجراء أكثر من 20 عملية تحقق من الصحة لتحديد حالة كل عنوان بريد إلكتروني في بياناتك. من خلال التحقق من أكثر من 15 مليون عنوان بريد إلكتروني يوميًا، تساعد Clearout الشركات من خلال تحديد العملاء المحتملين الشرعيين وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة مثل إساءة الاستخدام ومصائد البريد العشوائي والأخطاء المطبعية ورسائل البريد الإلكتروني المؤقتة وغيرها.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
Email Validation
emailvalidation.io
قم بالتحقق من صحة أي عنوان بريد إلكتروني باستخدام برنامج مدقق البريد الإلكتروني المجاني وسهل الاستخدام. نحن نقدم دقة 99٪.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
Interseller
interseller.io
Interseller هي شركة SaaS مقرها مدينة نيويورك في مجال تكنولوجيا التوظيف، وقد استحوذت عليها Greenhouse Software مؤخرًا في أكتوبر 2021. منذ عام 2016، نساعد وكالات التوظيف في جميع أنحاء العالم على بناء خط أنابيب أكثر قابلية للتنبؤ بالعملاء والمرشحين. تساعد منصتنا على تقليل الوقت المستغرق للتعامل مع العملاء المحتملين والمرشحين. يمكن لـ Interseller العثور على أي عنوان بريد إلكتروني شخصي أو خاص بالعمل والتواصل معه من خلال تسلسلات بريد إلكتروني تلقائية ومخصصة، كل ذلك مع تحديث أكثر من 30 نظامًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) ونظام ATS (ATS).
mails.ai
mails.ai
Mails.ai هي المنصة الأمثل لتنمية أعمالك من خلال التواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني البارد. إنه نظام متطور وسهل الاستخدام يساعدك على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بجهد أقل. ما ستعجبك في Mails.ai: - أتمتة البريد الإلكتروني الذكية: يعتني الذكاء الاصطناعي لدينا بإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة نيابةً عنك. - قم بتوصيل أي عدد تريده من حسابات البريد الإلكتروني: ليس هناك حد أقصى - اربط أي عدد تريده من الحسابات. - التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي: نتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صناديق البريد الوارد، وليس في مجلدات البريد العشوائي، من خلال نظام التحقق الفوري الخاص بنا. - تحميل جهات اتصال غير محدودة: بغض النظر عن حجم قائمة العملاء المحتملين، يمكنك تحميلها جميعًا. - رسائل البريد الإلكتروني المخصصة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: احصل على رسائل البريد الإلكتروني التي تتحدث مباشرة إلى جمهورك، والتي كتبها الذكاء الاصطناعي الذكي لدينا. - أنماط الإرسال الذكية: يقوم نظامنا بتدوير المرسلين بذكاء للحفاظ على إمكانية التسليم عالية وتقليل مخاطر البريد العشوائي. Mails.ai هي أكثر من مجرد أداة لحملات البريد الإلكتروني، فهي مصممة لتعزيز ردودك ومساعدتك في إبرام المزيد من الصفقات. الأمر كله يتعلق بالحصول على عائد أفضل على استثماراتك، من خلال تسعير الرسوم الثابتة بغض النظر عن حجم انتشارك. وهذا ليس كل شيء - استمتع بخدمة إعداد البريد الإلكتروني المجانية التي نقدمها، والتي تعد واحدة من أكثر الخدمات سخاءً على الإطلاق. مع Mails.ai، أنت تختار مزيجًا من الفعالية والحجم والقيمة في جهود التواصل عبر البريد الإلكتروني.
INBOX
useinbox.com
قم بإنشاء استراتيجية التسويق الخاصة بك. أرسل في ثوانٍ. قم بإرسال وتحليل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. ابدأ خطتك المجانية برصيد غير محدود. مجانا مدى الحياة! قم بالتسجيل مجانًا تعرف على الأسعار INBOX هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتمتع بميزات ومرونة أكثر قوة من أي أداة أخرى سهلة الاستخدام. قم بإنشاء حملة في | قم بإنشاء تسويق عبر البريد الإلكتروني سوف يعجب به المشتركون في INBOX
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai هي أداة لأتمتة البريد الإلكتروني البارد تساعد الشركات على تحسين اتصالاتها الخارجية. فهو يوفر مجموعة من الميزات لجعل العملية أسهل وأسرع وأكثر فعالية. قم بتوصيل عدد غير محدود من صناديق البريد الوارد، واستمتع بإعداد مجاني لجميع حساباتك، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف البيانات، والتسلسل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وكاتب القوالب، وغير ذلك الكثير. تتضمن الأداة أيضًا ميزات مثل التحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف القائمة وحقول التخصيص المخصصة وتخصيص ملفات GIF وIMG ومقاطع الفيديو الآلية ومساعد كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي والمزيد. فهو يساعد الشركات على الحصول على عملاء جدد، وزيادة أرباحها النهائية، وتوسيع نطاق حملاتها الخارجية، وتأمين الشراكات الصناعية، والعثور على مستثمرين لجولة التمويل التالية. تم تصميم كل هذه الميزات لمساعدة الشركات على توفير الوقت وزيادة كفاءتها وتحسين عائد الاستثمار.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة الإنسان، إلى جانب التجارب القائمة على الحساب. تسمح هذه الأدوات للمسوقين بإنشاء تجارب أكثر صلة وجاذبية لجمهورهم المستهدف، والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تحقيق نتائج أعمال أفضل، مثل زيادة المشاركة، وارتفاع معدلات التحويل، وزيادة ولاء العملاء. يستفيد المشترون من المحتوى الديناميكي المخصص والتجارب الرقمية المتصلة التي تمكنهم من الحصول على تعليم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة أكبر.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع العميل أولاً، وخيار العلامة البيضاء القياسي، والخطة الشاملة مع عدد غير محدود من المستخدمين، والالتزام ببيانات الاتصال عالية الجودة، هو ما يميزنا. جربه مجانًا على www.nymblr.com