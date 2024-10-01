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برنامج التحقق من البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر ماريانا الشمالية
يعد برنامج التحقق من البريد الإلكتروني ضروريًا للشركات للتأكد من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها من العناوين الشرعية. يمكن للمستخدمين تحميل قوائم البريد الإلكتروني إلى منصة التحقق، حيث يقوم البرنامج بالتحقق من صحتها من خلال عدة طرق. تستخدم عملية التحقق تدابير وقائية لضمان دقة بيانات الأعمال المجمعة من هذه القوائم. ويؤكد على وجه التحديد أن عناوين البريد الإلكتروني صالحة وقادرة على تلقي البريد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج التحقق من البريد الإلكتروني تحديد الأخطاء المطبعية والتحقق من النماذج عبر الإنترنت وتصفية رسائل البريد الإلكتروني المؤقتة أو التي يمكن التخلص منها. تتعرف هذه الحلول بدقة على عناوين البريد الإلكتروني وهياكل النطاق الصالحة، ويمكن لبعضها أيضًا التحقق من صندوق البريد مقابل مزود خدمة الإنترنت لتأكيد وجوده.
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Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات في العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها من المجالات أو الشركات أو محترف معين على الويب وغير ذلك الكثير. يتم أيضًا تضمين منصة بريد إلكتروني باردة مجانية لإرسال حملات البريد الإلكتروني مباشرة من Hunter. يجعل Hunter من السهل جدًا على موظفي...
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول...
Instantly
instantly.ai
قم بتوسيع حملات التوعية الخاصة بك على الفور من خلال عدد غير محدود من حسابات إرسال البريد الإلكتروني والإحماء وقاعدة بيانات العملاء المحتملين والذكاء الاصطناعي الذكي. ابحث عن العملاء المحتملين، وأنشئ حملاتك، واربط حسابات الإرسال الخاصة بك، وشاهد هؤلاء العملاء المحتملين وهم يتحولون إلى عملاء - من خلال...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من اح...
Debounce
debounce.io
أداة التحقق من البريد الإلكتروني؛ بسيطة وسريعة ودقيقة. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني المرتدة أو التي يمكن التخلص منها أو مصيدة البريد العشوائي أو رسائل البريد الإلكتروني المعطلة تقلل من سمعتك في الإرسال وتضيع وقتك وأموالك. 30% من رسائل البريد الإلكتروني تصبح سيئة خلال عام واحد فقط. إذا كان أكثر من ...
Mailgun
mailgun.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات القوية التي تمكنك من إرسال واستقبال وتتبع البريد الإلكتروني من تطبيقك بسهولة سواء كنت تستخدم Python أو Ruby أو PHP أو C# أو Node.js أو Java. يعمل تكامل SMTP السهل وواجهة برمجة تطبيقات RESTful البسيطة على التخلص من التفاصيل الفوضوية لإرسال البريد الإلكتروني الخاص بالم...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (المعروفة سابقًا باسم TransMail) هي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني للمعاملات من Zoho. يسمح ZeptoMail للمستخدمين فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، مما يساعدنا على ضمان التسليم الموثوق والمضمون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك. خيارات الإعداد يوف...
Email Validation
emailvalidation.io
قم بالتحقق من صحة أي عنوان بريد إلكتروني باستخدام برنامج مدقق البريد الإلكتروني المجاني وسهل الاستخدام. نحن نقدم دقة 99٪.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io عبارة عن أداة للبحث عن البريد الإلكتروني وإثراء بيانات الأعمال للتواصل مع مبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع البيانات العامة وصياغتها لتوفير منصة متقدمة لأبحاث البريد الإلكتروني التي تساعد المحترفين على إطلاق حملات تسويق وتوعية فعالة عبر البريد الإلكتروني والحصول على ...
INBOX
useinbox.com
قم بإنشاء استراتيجية التسويق الخاصة بك. أرسل في ثوانٍ. قم بإرسال وتحليل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. ابدأ خطتك المجانية برصيد غير محدود. مجانا مدى الحياة! قم بالتسجيل مجانًا تعرف على الأسعار INBOX هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتمتع بميزات ومرونة أكثر قوة من أي أداة أخرى سهلة الاستخدام...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع الع...
Wiza
wiza.co
يعد العثور على معلومات اتصال دقيقة بين الشركات أمرًا مؤلمًا. يقول 40% من مندوبي المبيعات أن التنقيب هو الجزء الأصعب من عملهم. يقدم LinkedIn مجموعة محدثة من العملاء المحتملين، ولكن لا توجد طريقة بسيطة للوصول إلى هؤلاء العملاء المحتملين خارج LinkedIn. توفر حلول قواعد البيانات معلومات الاتصال، ولكن معل...
EmailListVerify
emaillistverify.com
التحقق من البريد الإلكتروني كامل المواصفات. لكن نصف السعر. تخلص من مصائد البريد العشوائي، أو الارتدادات القوية، أو رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن التخلص منها أو التقاط كل الرسائل دون الإضرار بميزانيتك.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™، المنصة الرائدة لتوليد العملاء المحتملين. برنامج أتمتة المبيعات رقم 1 في السوق. قم بالتسجيل والانضمام إلى المنصة
No2bounce
no2bounce.com
يساعدك No2bounce في الحفاظ على نظام مناسب للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، وتسجيل البريد الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي، ومعدل تسليم مرتفع. احتفظ بقاعدة بيانات بريد إلكتروني نظيفة للوصول إلى العملاء المحتملين بسهولة. قم بتنظيف قوائم بريدك الإلكتروني وتعزيز حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتر...
mails.ai
mails.ai
Mails.ai هي المنصة الأمثل لتنمية أعمالك من خلال التواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني البارد. إنه نظام متطور وسهل الاستخدام يساعدك على الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بجهد أقل. ما ستعجبك في Mails.ai: - أتمتة البريد الإلكتروني الذكية: يعتني الذكاء الاصطناعي لدينا بإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمتابع...
Mailtester
mailtester.com
تحقق مما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني صالحًا أم لا. سيقوم مدقق قائمة البريد الإلكتروني لدينا بالبحث عن رسائل البريد الإلكتروني والتحقق منها لمعرفة ما إذا كانت صالحة. لدينا مدقق Mailchimp omnivore وعمليات تكامل أخرى مثل MailChimp وActivecampaign
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات ال...
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay نحن نزود المطورين والشركات ومقدمي الخدمات الإلكترونية بالأدوات والخبرة والدعم اللازم لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني وقياسها وتحسينها بشكل موثوق حتى تصل إلى صناديق البريد الوارد لعملائك في الوقت المحدد وفي كل مرة.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai هي أداة لأتمتة البريد الإلكتروني البارد تساعد الشركات على تحسين اتصالاتها الخارجية. فهو يوفر مجموعة من الميزات لجعل العملية أسهل وأسرع وأكثر فعالية. قم بتوصيل عدد غير محدود من صناديق البريد الوارد، واستمتع بإعداد مجاني لجميع حساباتك، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف البيانات، والتسلس...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - أسهل خدمة في الاستخدام، لكنها أقوى خدمة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمه. Bouncer عبارة عن حصن SaaS آمن للتحقق من البريد الإلكتروني (متوافق مع SOC 2 وGDPR)، ومنصة للتسليم موثوق بها من قبل آلاف الشركات من 6 قارات. تأسست المنصة في عام 2017 بمهمة بسيطة تتمثل في تحسين التواصل عب...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات JSON مجانية وبسيطة وقوية توفر التحقق الفوري من صحة عنوان البريد الإلكتروني والتحقق منه من خلال عمليات التحقق من بناء الجملة والأخطاء المطبعية والتدقيق الإملائي وفحص SMTP وتصفية الموفر مجانًا وغير ذلك الكثير. يعتمد نظامها على REST، ومؤمن بتشفير HTTPS 256 بت، ...
Tomba
tomba.io
Tomba.io هو أداة البحث عن البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع وصياغة البيانات العامة باستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتوفير أداة تنقيب متقدمة لمساعدة المهنيين البيانات على نطاق واسع مباشرة من المصدر مدفوعة بالتكنولوجيا
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هو أحد حلول SaaS التي تعمل على إثراء البيانات وتنظيفها وتصحيحها مباشرة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، دون أي تدخل بشري. يعمل الحل حصريًا من خلال خوارزمياتنا وخوادم الاختبار الخاصة بنا، وعلى عكس جميع حلول الإثراء، لا تحتوي Dropcontact على قاعدة بيانات جهات اتصال. وهذا يجعل Dropcontact الح...
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو مدى تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر...
Clearout
clearout.io
يعد Clearout حلاً شاملاً لتعزيز جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك من خلال تبسيط عملية تحديد العملاء المحتملين والتواصل معهم عبر رسائل البريد الإلكتروني. تضمن أداتنا وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى المستلمين المقصودين من خلال توسيع نطاق وصولك وتقليل الارتدادات الثابتة وتحسين معدلات التسليم ...
UpLead
uplead.com
UpLead عبارة عن منصة للتنقيب عن B2B توفر بيانات الشركة واتصالات B2B بأعلى جودة. تشمل الميزات: التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، وجهات الاتصال العالمية في أكثر من 200 دولة، وأكثر من 50 معيار بحث، وتتبع التكنولوجيا، والتسويق القائم على الحساب، وذكاء المنافسين، وذكاء نمط البريد الإلكتروني، و...
Interseller
interseller.io
Interseller هي شركة SaaS مقرها مدينة نيويورك في مجال تكنولوجيا التوظيف، وقد استحوذت عليها Greenhouse Software مؤخرًا في أكتوبر 2021. منذ عام 2016، نساعد وكالات التوظيف في جميع أنحاء العالم على بناء خط أنابيب أكثر قابلية للتنبؤ بالعملاء والمرشحين. تساعد منصتنا على تقليل الوقت المستغرق للتعامل مع العم...
ListClean
listclean.xyz
ListClean عبارة عن منصة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني. تعمل الخدمة على إزالة الأخطاء المطبعية في البريد الإلكتروني، والبريد الإلكتروني غير الموجود، وNo-MX، وحسابات البريد الإلكتروني المسيئة، ومصائد البريد العشوائي، وعناوين البريد الإلكتروني الخطرة الأخرى. حلول مجهزة با...
BetterContact
bettercontact.rocks
يوفر BetterContact إمكانية الوصول إلى أكثر من 15 مصدرًا للبيانات للعثور على كل بريد إلكتروني B2B موجود في أداة واحدة، بجزء بسيط من السعر - مع الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يجد التسلسل الأمثل للموفرين استنادًا إلى قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
تعد Norbert أداة ذكية لتوليد العملاء المحتملين يمكنها العثور على عنوان البريد الإلكتروني للشركة لأي شخص وإثرائه بالبيانات التي تؤدي إلى التحويل.
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا:...
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification هو حل للبحث عن العناوين في الوقت الفعلي يجعل التقاط العناوين والتحقق منها للنماذج وعمليات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل. يوفر الحل اقتراحات يتم إكمالها تلقائيًا بمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة، وتتوقع خوارزمية البحث لدينا الفروق الدقيقة في الإدخال مثل الموقع...
validTo
validto.com
validTo هي خدمة بسيطة وسريعة للتحقق من البريد الإلكتروني تعمل على زيادة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. يتيح لك validTo فحص قائمة البريد الإلكتروني وتحقيق نتائج أفضل في التسويق عبر البريد الإلكتروني. التحقق من صحة قائمة البريد الإلكتروني لـ validTo موثوق به من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم.
SendBridge
sendbridge.com
التحقق من صحة قائمة البريد الإلكتروني في SendBridge عبارة عن خدمة مصممة لتحسين جودة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمها من خلال التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني في القائمة. تساعد هذه العملية في تحديد وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة أو غير النشطة أو المحفوفة بالمخاط...
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce عبارة عن منصة للتحقق من البريد الإلكتروني وإمكانية التسليم حائزة على جوائز، وتساعد أكثر من 350.000 عميل على تحسين عائد استثمار البريد الإلكتروني ووضع البريد الوارد. تتضمن خدمات التسليم الرئيسية الخاصة بها ما يلي: التحقق من صحة البريد الإلكتروني بدقة بنسبة 99% - إزالة عناوين البريد الإلكتر...
TrueList
truelist.io
تقدم TrueList مجموعة شاملة من أدوات التحقق من صحة البريد الإلكتروني وإدارة القائمة المصممة للمسوقين والشركات والأفراد الذين يعطون الأولوية للتواصل الفعال. تتميز منصتنا بالتحقق المتقدم من صحة SMTP، وفحص سجل DNS، واكتشاف مصائد البريد العشوائي، وتحديد العناوين القابلة للتصرف وقبول جميع النطاقات. من خلا...
Boring Plugins
boringplugins.com
يتحقق تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني المضافة إلى Outreach.io لمنع ارتداد رسائل البريد الإلكتروني.
Captain Verify
captainverify.com
Captain Verify هو الحل للتحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتنظيفها بسهولة شديدة. قل وداعًا للعناوين غير الصالحة، والعناوين التي تم إدخالها/ كتابتها بشكل خاطئ، والارتداد الثابت، والعودة إلى المرسل وغيرها من مصائد البريد العشوائي، ومصائد مخترقي الشبكات. خدمة بسيطة وسريعة وآمنة لتحسين إمكا...
Mailcheck
mailcheck.co
Mailcheck هي أداة سهلة الاستخدام وسريعة وفعالة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني مع ميزة تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) للتحقق من الصحة أثناء التنقل.
Bounceless
bounceless.io
Bounceless.io هي أفضل أداة للمسوقين الرقميين لتنظيف قوائم البريد الإلكتروني والتحقق منها لتعزيز إمكانية تسليم البريد الإلكتروني من أجل حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني أفضل وأكثر فعالية. يقوم Bounceless.io بمعالجة قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل مجمّع بتنسيق csv أو txt أو xls ويقدم لك النتائج...
Quickemailverification
quickemailverification.com
قم بتحسين معدلات تسليم البريد الخاص بك وحماية سمعة IP الخاصة بك عن طريق استخدام خدمة التحقق من البريد الإلكتروني المجانية لدينا.
MyEmailVerifier
myemailverifier.com
لقد وثق أكثر من 50000 مستخدم في MyEmailVerifier في فترة زمنية قصيرة جدًا! جرب برنامج التحقق من البريد الإلكتروني المجاني الخاص بنا مع 100 رصيد بريد إلكتروني مجاني يوميًا مع ضمان استعادة الأموال الحقيقية. أقل "مجهولًا"، وأقل تعقيدًا، وأكثر تكلفة! يوفر MyEmailVerifier دقة بنسبة 98% في إمكانية التسليم....
Proofy
proofy.io
زيادة عائد الاستثمار الخاص بك وحفظ سمعة خادم البريد الإلكتروني. قم بإزالة الارتداد الثابت، والمحفوف بالمخاطر، والنسخ المكررة، ومصائد البريد العشوائي بدقة 98.5٪ لمدقق البريد الإلكتروني
Emailable
emailable.com
Emailable هي أسرع خدمات التحقق من البريد الإلكتروني وأكثرها دقة في الصناعة. نحن نتحقق من رسائل البريد الإلكتروني بمعدل أسرع 8 مرات على الأقل من أي أداة على هذا الكوكب بمعدل 30000 في الدقيقة. قم بتحسين إمكانية التسليم عن طريق تنظيف قوائمك وتقليل الارتدادات من خلال Emailable. قم بالتسجيل للحصول على نس...
Valimail
valimail.com
Valimail هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال DMARC كخدمة، ومخترع DMARC المستضاف. تعمل المنتجات السحابية الأصلية للشركة على إيقاف هجمات انتحال الشخصية وحماية العلامات التجارية من خلال مصادقة هوية المرسل. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الحاصلة على براءة اختراع، تفتح Valimail إمكانية تنفيذ DMARC للش...
Kickbox
kickbox.com
يعد Kickbox حلاً رائدًا للتحقق من البريد الإلكتروني، حيث يعمل على تمكين الشركات من التحقق من عناوين البريد الإلكتروني، سواء واحدًا تلو الآخر في الوقت الفعلي أو بشكل مجمّع، مما يضمن أنك ترسل فقط إلى جهات اتصال البريد الإلكتروني الصالحة والمستجيبة. تتكامل واجهة برمجة تطبيقات التحقق من البريد الإلكترون...
AtData
atdata.com
خدمة التحقق من البريد الإلكتروني الرائدة في AtData، SafeToSend، تقود الصناعة من حيث الدقة والأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتوفير نظافة شاملة لبيانات البريد الإلكتروني والحماية من العناوين المكلفة والمثيرة للمشاكل. سيتأكد SafeToSend من صحة عنوان البريد الإلكتروني من خلال تحديد ما إذا كان بناء الجملة...
Firmable
firmable.com
Firmable هي قاعدة بيانات B2B المعتمدة في أستراليا والتي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والتفوق في الأداء من خلال معرفة المزيد عن العملاء المتوقعين والعملاء والمرشحين أكثر من أي وقت مضى. فهو يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتسريع النمو وتحسين المشاركة؛ يساعد القائمين على التوظيف على تحديد المر...