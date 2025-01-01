برامج تتبع البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج تتبع البريد الإلكتروني على تمكين المستخدمين من مراقبة رسائل البريد الإلكتروني وجمع التحليلات، بما في ذلك معدلات فتح البريد الإلكتروني، ونقرات الارتباط، وعدد التنزيلات لمرفقات البريد الإلكتروني. باستخدام ميزات مثل إشارات الويب أو إيصالات القراءة، تتيح حلول تتبع البريد الإلكتروني للمستخدمين تتبع تسليم رسائل البريد الإلكتروني إلى المستلمين المقصودين. تستخدم المؤسسات، التي يتم اعتمادها على نطاق واسع داخل أقسام المبيعات والتسويق، برامج تتبع البريد الإلكتروني لتحديد نقاط المشاركة المثالية وتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين. تلعب هذه الأدوات، إلى جانب تحليلاتها، دورًا حاسمًا في تقييم وتحسين رسائل المبيعات والتسويق لتحسين احتمالية مشاركة العملاء المحتملين. يتكامل برنامج تتبع البريد الإلكتروني بسلاسة مع منصات البريد الإلكتروني وغالبًا ما يتم دمجه كامتداد لتكملة أدوات المبيعات والتسويق الأخرى، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، مما يشكل نظامًا شاملاً لأتمتة قوة المبيعات.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يركز على فرق المبيعات، يساعد في تنظيم وتتبع الصفقات وتحليل الأداء لتحسين الانتاجية.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Bigin
bigin.com
Bigin هو تطبيق إدارة علاقات العملاء مناسب للشركات الصغيرة، يساعد في تنظيم المبيعات، وإدارة العملاء، وتتبع التفاعل، وأتمتة المهام.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Polymail
polymail.io
Polymail هو منصة بريد إلكتروني تركز على التواصل في المبيعات، مع ميزات تتضمن تتبع البريد الإلكتروني، وتزامن مع Salesforce، وجدولة المواعيد.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يقدم ميزات مثل المساعد الذكي، جدولة الرسائل، وتتبع البريد لتحسين الإنتاجية والتنظيم.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
Outreach
outreach.io
Outreach هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التواصل مع العملاء.
PhoneBurner
phoneburner.com
تطبيق PhoneBurner يساعد فرق المبيعات على تحسين الاتصالات عبر المكالمات الآلية والتكامل مع أدوات العمل لتعزيز الإنتاجية والتفاعل مع العملاء.
Zoho CRM Plus
zoho.com
تطبيق Zoho CRM Plus هو منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء، تدعم فرق المبيعات، التسويق والدعم للعمل سوياً من واجهة واحدة.
DoubleTick
doubletick.io
ديبليتيك هو تطبيق لتتبع البريد الإلكتروني في جيميل وGoogle Workspace، يوفر إشعارات فورية وعلامات تحقق مزدوجة لتأكيد قراءة الرسائل.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare هو برنامج CRM بسيط يساعد الشركات الصغيرة في إدارة العملاء والمبيعات، بأتمتة إدخال البيانات ودعم التكامل مع Google وOutlook.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، تتبع الصفقات، وأتمتة مهام المبيعات وتحليل الأداء من خلال تقارير مفصلة.
SaneBox
sanebox.com
Sanebox هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يساعد على تنظيم صندوق الوارد عن طريق تصفية الرسائل غير المهمة ويوفر ملخصًا يوميًا. يُحقق توفير الوقت للمستخدمين.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax هو منصة لمشاركة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على إدارة التفاعلات مع العملاء بفعالية من خلال أدوات مثل تتبع البريد الإلكتروني والجدولة.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox أداة متقدمة لإرسال البريد الإلكتروني البارد، تساعد الشركات على تحسين حملات البريد الإلكتروني وزيادة معدلات التحويل من خلال أتمتة ذكية.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة لمشاركة المبيعات وأتمتة العمليات، تساعد الفرق على التواصل مع العملاء وتتبع الأداء عبر قنوات متعددة.
Nimble
nimble.com
Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء يركز على العلاقات، يوفر سجلات اتصال قابلة للتخصيص ويدمج مع Microsoft 365 وGoogle Workspace.
Reply.io
reply.io
Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حملات البريد الإلكتروني، تتيح التخصيص وإدارة متعددة الحسابات مع أدوات للتحقق من صحة البريد.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker هو أداة لتسهيل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة للشركات، حيث تساعد على إنشاء تسلسلات بريدية مخصصة وإدارة التفاعلات مع العملاء المحتملين.
NetHunt
nethunt.com
نتهانت هو أداة لأتمتة المبيعات تساعد الفرق على إدارة العملاء المتوقعين وتحسين العلاقات وقياس أداء المبيعات داخل تطبيقات جوجل.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة التواصل مع العملاء وتحسين مشاركة العملاء.
Salesloft
salesloft.com
Salesloft هو منصة مبيعات تساعد فرق B2B في تحسين تواصلهم مع العملاء من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتكاملها مع أنظمة CRM.
Sellizer
sellizer.io
سيلزر هو أداة دعم مبيعات شاملة تنبهك عند فتح العميل لعرضك وتوفر إحصائيات رئيسية لم تكن متاحة لك من قبل.
Elastic Email
elasticemail.com
البريد الإلكتروني المرن هو منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني، تدعم إرسال الرسائل وإدارة الحملات باستخدام أدوات سهلة الاستخدام وواجهة برمجة التطبيقات.
Shape Software
setshape.com
برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هو نظام CRM يركز على المبيعات، يساعد الفرق في إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الأنشطة وتعزيز تفاعلات العملاء.
Outboundly AI
outboundly.ai
تطبيق Outboundly.ai يساعد في أتمتة حملات البريد الإلكتروني البارد، مع التركيز على الشخصية والفعالية، مما يسهل التواصل مع العملاء المحتملين.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
تطبيق FreeAgent CRM هو منصة إدارة علاقات العملاء تساعد الفرق على تنظيم العمل والتفاعل مع العملاء بفعالية، مع ميزات لتتبع وقائع إدارة المشاريع.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost هو مزود خدمة بريد إلكتروني يساعد الشركات في إدارة وإرسال الرسائل بكفاءة، مع ضمان توصيلها وتحليل الأداء.
Klenty
klenty.com
Klenty هو تطبيق يساعد فرق المبيعات على أتمتة وإدارة التواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والمكالمات وLinkedIn.
Automailer
automailer.io
أوتومايلر هو أداة أتمتة رسائل البريد الإلكتروني تهدف لتوليد العملاء المحتملين، يمكنها تتبع التفاعلات وإرسال رسائل من عنوان بريدك الإلكتروني.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الفرق على إدارة جهات الاتصال والمبيعات بفعالية.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تنظيم عمليات المبيعات وتحليلها، مع واجهة رسومية لدعم تتبع العملاء والفرص.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor هو تطبيق يحدد زوار موقع الويب المجهولين ويقدم بيانات حول سلوكهم لمساعدة فرق المبيعات والتسويق في تحسين استراتيجياتهم.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ هو منصة إدارة المبيعات التي تُسهل التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي.
Yesware
yesware.com
Yesware هو تطبيق يساعد فرق المبيعات على تتبع البريد الإلكتروني وإدارة الحملات بسهولة من خلال دمجها مع Gmail وOutlook.
Opensense
opensense.com
يتيح تطبيق Opensense إدارة توقيعات البريد الإلكتروني بشكل مركزي عبر جميع الأجهزة، ويتوافق مع Office 365 وG-Suite وSalesforce وغيرها.
Pipl.ai
pipl.ai
تطبيق Pipl.ai هو أداة لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني تساعد الشركات في تحسين تواصلها مع العملاء وزيادة فعاليتها في الحملات التسويقية.
Uptics
uptics.io
Uptics هو برنامج مبيعات يساعد في أتمتة العمليات يهدف لزيادة المواعيد المقررة وإغلاق المزيد من الصفقات بسهولة.
Groove
groove.co
جرووف هو منصة لقيادة المبيعات تساعد القادة على تنفيذ استراتيجياتهم بكفاءة باستخدام الأتمتة لتحسين فعالية دورة حياة العملاء.
SmartReach.io
smartreach.io
تطبيق SmartReach.io يساعد في جدولة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة ومتابعتها تلقائيًا، ويقوم بمزامنة بيانات العملاء مع أنظمة CRM.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني، تقدم حلول تسليم موثوقة للأعمال مع أدوات تحليل ومتابعة لأداء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
Overloop
overloop.com
Overloop هي منصة لمشاركة المبيعات تتضمن أدوات لأتمتة الحملات متعددة القنوات وإدارة خط أنابيب المبيعات وتحسين التواصل مع العملاء.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail هو تطبيق لأتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني، يساعد الشركات في إدارة حملات المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين بفعالية.
LeadLoft
leadloft.com
تقدم LeadLoft أدوات لأتمتة المبيعات، تجميع البيانات، وإدارة العلاقات مع العملاء، مما يساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات وزيادة الكفاءة.
Veloxy
veloxy.io
تطبيق Veloxy هو نظام لزيادة الإيرادات، يساعد فرق المبيعات في تحسين الإنتاجية وكفاءة العمليات من خلال أتمتة المهام وتقديم أدوات فعالة للتفاعل مع العملاء.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM هو برنامج لإدارة علاقات العملاء يساعد شركات اللوجستيات في تحسين عمليات المبيعات وتيسير التفاعل مع الشاحنين.
Salesboom
salesboom.com
Salesboom هو تطبيق CRM سحابي يساعد الشركات على إدارة علاقاتها مع العملاء، تتبع المبيعات، وأتمتة العمليات بكفاءة.
Hexospark
hexospark.com
تطبيق Hexospark يساعد في تخصيص رسائل البريد الإلكتروني، أتمتة المتابعة الواردة، وتعزيز العلاقات لزيادة المبيعات من منصة مركزية واحدة.
TrulyInbox
trulyinbox.com
تطبيق TrulyInbox هو أداة لإحماء البريد الإلكتروني تساعد الشركات على تحسين سمعة المرسل وزيادة فرص وصول رسائل البريد إلى صندوق الوارد.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer هي منصة لتوليد وتقييم العملاء المحتملين، تُساعد فرق المبيعات في تتبع سلوك الزوار وتحليل بياناتهم لزيادة فعالية الاستجابة.
Koncert
koncert.com
Koncert هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح المبيعات، يوفر أدوات متقدمة لإدارة المكالمات وتحليل الأداء وتحسين العمليات البيعية.
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