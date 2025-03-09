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يعمل برنامج تتبع البريد الإلكتروني على تمكين المستخدمين من مراقبة رسائل البريد الإلكتروني وجمع التحليلات، بما في ذلك معدلات فتح البريد الإلكتروني، ونقرات الارتباط، وعدد التنزيلات لمرفقات البريد الإلكتروني. باستخدام ميزات مثل إشارات الويب أو إيصالات القراءة، تتيح حلول تتبع البريد الإلكتروني للمستخدمين تتبع تسليم رسائل البريد الإلكتروني إلى المستلمين المقصودين. تستخدم المؤسسات، التي يتم اعتمادها على نطاق واسع داخل أقسام المبيعات والتسويق، برامج تتبع البريد الإلكتروني لتحديد نقاط المشاركة المثالية وتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين. تلعب هذه الأدوات، إلى جانب تحليلاتها، دورًا حاسمًا في تقييم وتحسين رسائل المبيعات والتسويق لتحسين احتمالية مشاركة العملاء المحتملين. يتكامل برنامج تتبع البريد الإلكتروني بسلاسة مع منصات البريد الإلكتروني وغالبًا ما يتم دمجه كامتداد لتكملة أدوات المبيعات والتسويق الأخرى، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، مما يشكل نظامًا شاملاً لأتمتة قوة المبيعات.
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SendNow
sendnow.ai
قم بتحسين معدلات تسليم البريد الإلكتروني البارد من خلال تدوير صندوق البريد الإلكتروني، وأتمتة التسلسل، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني. قم بإنشاء مساحات عمل مخصصة غير محدودة لكل عميل أو فريق أو مشروع للحفاظ على البيانات معزولة ومنظمة
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواصل مع العملاء. أنت بحاجة إلى جميع الأدوات لإتمام الصفقة في مكان واحد. تواصل مع العملاء المتوقعين وقم بإعداد حملات الاحترار وجدولة الاجتماعات وتتبع المرفقات، كل ذلك من صندوق الوارد الخاص بك. من خلال تكامل Salesforce، لم يعد هناك حاجة لترك صندوق الوارد الخاص بك لتسجيل المعلومات في Salesforce. لا أحد يحب العمل المزدحم. يمكنك الآن رؤية Salesforce وتحديثه أثناء عملك. بغض النظر عن برنامج البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد تلقائيًا مع Salesforce، وتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وإنشاء سجلات Salesforce وتحديثها مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص، وجدولة مكالمات المبيعات، والمزيد.
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Pipl.ai
pipl.ai
تطبيق Pipl.ai هو أداة لأتمتة رسائل البريد الإلكتروني تساعد الشركات في تحسين تواصلها مع العملاء وزيادة فعاليتها في الحملات التسويقية.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين حملات البريد الإلكتروني، تتيح التخصيص وإدارة متعددة الحسابات مع أدوات للتحقق من صحة البريد.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد التنافسي الحالي. الميزات الأساسية: إنشاء قائمة دقيقة: قم ببناء قوائم مستهدفة للعملاء المحتملين بسهولة. رسائل بريد إلكتروني مخصصة: استفد من التخصيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على معدلات مشاركة فائقة. التواصل والمتابعة الآلية: قم بتحسين استراتيجية التواصل الخاصة بك للاستفادة من كل فرصة. التوجيه والتدريب في مجال المبيعات: عزز قدرات فريقك واحصل على المزيد من الصفقات. أدوات التواصل التكتيكية: قم بتكييف نهج المبيعات الخاص بك لتحقيق الأهداف بشكل فعال. تم تصميم Leadgenerator.io مع وضع ممثلي تطوير المبيعات (SDRs)، ومديري الحسابات (AEs)، والمسوقين في الاعتبار، وهو الحل الأمثل للفرق التي يحركها النمو والتي تسعى إلى إحداث ثورة في جهود توليد العملاء المحتملين.
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وClick to Call Dialer. تساعد برامج الاتصال هذه على إدارة تصفية مكالمات المبيعات والاتصال بها وتتبعها بذكاء. تقدم المنصة أيضًا Koncert Cadence، وهو جهاز تسلسل مبيعات متعدد القنوات يعمل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Koncert بـ Remote Salesfloor، وهي ميزة ذكية تم تصميمها لتكرار تجربة مساحة عمل المبيعات التقليدية بتنسيق رقمي. لتحسين الاتصال الخارجي، تم تجهيز النظام الأساسي بإدارة معرف المتصل، وهي وظيفة خريطة حرارية جديدة لإدارة أرقام الاتصال الصادرة. كما أنه يوفر تكاملًا سلسًا مع الأدوات المستثمرة مسبقًا، مما يعزز سهولة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يساعد جانب التعلم الآلي في Koncert في التنقيب عن المبيعات، مما يوفر القدرة على تسجيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم. كما يتميز أيضًا بأداة تدريب فريدة للمديرين، وهي Koncert Remote Coach. تركز Koncert على مساعدة المستخدمين على تسريع نجاح المبيعات من خلال نظام الاتصال المعزز بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى الموجهة نحو المبيعات.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy هو نظام نمو الإيرادات الذي يعمل على مضاعفة وتسريع أنشطة البيع الخاصة بك مع التخلص من الأنشطة غير البيعية التي تكلفك الوقت والمال. إنها منصة مبيعات متكاملة توفر إمكانات المبيعات الأساسية لديك - مشاركة المبيعات، وتمكين المبيعات، وإنتاجية المبيعات، واعتماد Salesforce - نقطة اتصال واحدة عبر جميع الأجهزة لمساعدتك على إبرام المزيد من الصفقات وجذب المزيد من العملاء المحتملين. يقوم الآلاف من مندوبي المبيعات الميدانيين، ومندوبي المبيعات الداخليين، ومديري المبيعات بتحويل أقسام المبيعات إلى مراكز إيرادات حقيقية مع Veloxy.
Autobound
autobound.ai
مع إرسال 320 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا، يمتلئ البريد الوارد لكل مشتري. إن كونك شخصيًا وملائمًا للغاية لم يعد خيارًا، بل ضرورة. يُنشئ Autobound رسائل بريد إلكتروني شديدة التخصيص على الفور استنادًا إلى الأخبار واتجاهات المنافسين والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المالية والتجارب المشتركة والهوايات والمزيد. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة عملية بحث وكتابة مدتها أكثر من 30 دقيقة لزيادة معدل الرد بمقدار 2-3 أضعاف. عند قيامك بالتسجيل لأول مرة، يقرأ الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Autobound المعلومات العامة عن شركتك لإنشاء الرسائل الأولية لحسابك. يمكن للمستخدمين الجدد بعد ذلك إنشاء أسلوب الكتابة الخاص بهم، وتبديل/إيقاف تشغيل الرؤى، والمزيد. من خلال عمليات التكامل مع Gmail وSalesloft وOutreach وSalesforce وHubspot والمزيد، نحن هنا لنجعل حياتك أسهل. يمكن للمستخدمين المجانيين كتابة المحتوى لخمسة عملاء محتملين يوميًا، بينما يحصل المستخدمون المحترفون على أرصدة محتوى غير محدودة. يقدم Autobound أيضًا عرضًا للمحتوى المجمع، مما يمكّن البائعين والمسوقين من كتابة محتوى شديد التخصيص لآلاف العملاء المحتملين في وقت واحد عبر تحميل ملف CSV. يمكن لأي شخص البدء في إنشاء محتوى مخصص للغاية مجانًا في أقل من 30 ثانية! سجل اليوم على www.autobound.ai/sign-up-free.
Overloop
overloop.com
Overloop هي منصة لمشاركة المبيعات تتضمن أدوات لأتمتة الحملات متعددة القنوات وإدارة خط أنابيب المبيعات وتحسين التواصل مع العملاء.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأولئك الذين يتخذون نهج بيع استشاري، ولديهم قائمة اتصال أكبر، ويحتاجون إلى منع المتابعات المفقودة، ويسعون جاهدين ليكونوا موجهين نحو التفاصيل، وقد تكون لديهم دورة صفقة أطول تتطلب نقاط اتصال متعددة، ويحافظون على انتشار متسق للبقاء أمام العملاء. تعد إدارة المهام وإدارة جهات الاتصال وإدارة خطوط الأنابيب وإعداد التقارير المخصصة المكونات الأساسية لـ Salesdash. يمكن إجراء التنفيذ لتخصيص الحقول وإضافة أعضاء فريقك واستيراد العملاء المحتملين من جدول بيانات في غضون دقائق. تفاعل مع العملاء المتوقعين والمحتملين من خلال عمليات التكامل من Gmail وOutlook للبريد الإلكتروني والتقويم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال الخاصة بك من Salesdash، وأنشئ قوالب البريد الإلكتروني، وتتبع عمليات الفتح، وأرسل تسلسلات تلقائية. يمكنك الوصول بسهولة إلى مواقع الشركة وصفحات LinkedIn الخاصة بالشركة وصفحات LinkedIn الشخصية لأولئك الذين يقومون بالبحث قبل التواصل. يمنع Salesdash المتابعات الفائتة من خلال نظام إدارة المهام لدينا الذي يبقي مهام اليوم والمهام المتأخرة أمامك. يقترح Salesdash أيضًا مهام العملاء المتوقعين الذين نسيت تعيين متابعة لهم ويقوم النظام بتصنيفهم بناءً على مؤشرات العملاء المتوقعين الذين قد يكونون في مرحلة متقدمة من عملية المبيعات الخاصة بك. التعليقات على Salesdash هي أن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) أقل حجمًا وأكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بمقدمي الخدمات الآخرين المصمم خصيصًا لوسطاء الشحن.
Salesboom
salesboom.com
اعمل بجدية أكبر وأذكى مع Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 عامًا من العمل كشركة رائدة ورائدة في القيمة في مجال إدارة علاقات العملاء السحابية وأتمتة المبيعات كخدمة. قاعدة بيانات العملاء، إدارة خطوط الأنابيب، المبيعات، جهات الاتصال، الحسابات، الفرص، الحملات، عروض الأسعار، تنبيهات في الوقت الفعلي، نصوص المبيعات، Outlook إلى CRM وGMail إلى CRM، تسجيل الأهداف والحسابات والفرص، حملات التنقيط، سير العمل، تقارير قابلة للتخصيص، وتحليلات، ولوحات معلومات، نماذج ويب قابلة للتخصيص، استبيانات مبيعات الهاتف المحمول تطبيقات iOS وAndroid API والتكامل مع Zapier وQuickbooks وTwilio وStripe وغيرها الكثير. نحن نجعل المبيعات أفضل، من خلال حلول سحابية للمبيعات سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل، والتي تبقيك على اطلاع دائم بمعلومات العملاء في الوقت الفعلي. تحصل على نظام مصمم لك. نقوم بتكوين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ونشره وتدريب المستخدمين من خلال خدماتنا الاحترافية الداخلية. نحن أيضًا نبني لك التخصيص والتكامل. تطبيقات الهاتف المحمول الجديدة لنظامي التشغيل iOS وAndroid. قم بإنشاء جهات اتصال وحفظ رسائل البريد الإلكتروني في جهات الاتصال الخاصة بك، من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، باستخدام المكونات الإضافية الجديدة للبريد الإلكتروني لبرنامج Microsoft 365 Outlook وGmail. نحن نوحّد جميع مبيعاتك وتسويقك وخدمة العملاء وعروض الأسعار نقدًا، كل ذلك في منصة واحدة سهلة ومتكاملة مسبقًا وقابلة للتخصيص بالكامل من قبل مستخدمي الأعمال دون الحاجة إلى تعليمات برمجية وسهولة الإشارة والنقر. مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء.
Shape Software
setshape.com
الشكل هو برنامج المبيعات والأتمتة التسويقية المصممة لهذا الغرض والتي تأتي مع ميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تكوينها لأي عمل تجاري. تمكن الواجهة السهلة الاستخدام فرقك وتدمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة من الذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج الشكل مساحة تعاونية لفرقك للبقاء محاذاة وفعالة في كل ما يفعلونه ، سواء كان تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك ، أو إشراك المزيد من التسلسلات التسويقية والإعلانات الرقمية ، أو رعاية علاقات العملاء ، أو التواصل بسلاسة ، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زراعة إيراداتك بالشكل اليوم.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة التواصل مع العملاء وتحسين مشاركة العملاء.
Elastic Email
elasticemail.com
البريد الإلكتروني المرن هو منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني، تدعم إرسال الرسائل وإدارة الحملات باستخدام أدوات سهلة الاستخدام وواجهة برمجة التطبيقات.
Autoklose
autoklose.com
الإستراتيجية الرئيسية لتوليد إيرادات يمكن التنبؤ بها هي بناء خط أنابيب يمكن التنبؤ به. يستخدم نواب المبيعات في بعض أكبر شركات Fortune 1000 Autoklose يوميًا لتحقيق ذلك. Autoklose هو أول برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مزود بقاعدة بيانات B2B متكاملة مليئة بأكثر من 8 ملايين عميل محتمل معتمد في B2B. تم منح Autoklose لواجهته البديهية وسهلة الاستخدام، مما يقلل من وقت الإعداد إلى الحد الأدنى مما يجعل مندوبي المبيعات لديك سعداء ومركزين. • توفير 3 ساعات يوميًا لكل مندوب مبيعات. • المزامنة بسلاسة مع حزمة المبيعات الموجودة لديك. • استخدام التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي. موثوق به من قبل قادة السوق والشركات المتنامية. تم تصميم Autoklose لرواد الأعمال والمبيعات والتسويق. يساعدك Autoklose أنت وفرقك على: * استهداف العملاء المحتملين المناسبين من خلال استخدام قاعدة بياناتنا الضخمة المليئة بعملاء محتملين نظيفين ومعتمدين في مجال B2B من صناعات مختلفة وتطبيق عدد من المرشحات القوية المختلفة. * إشراك العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء مخلصين عن طريق إرسال تسلسلات من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للغاية على نطاق واسع، وضبط حملاتك في الوقت الفعلي، وأتمتة عملية المبيعات الخاصة بك. * قم بالتنمية - عملك من خلال إدارة فرقك، ومراقبة أداء حملاتك وكل عضو على حدة في الفريق، وتحليل التقارير مباشرة من لوحة المعلومات الخاصة بك، واتباع صيغة بسيطة - الاختبار والتحسين والتكرار والازدهار. كن جريئا. ابدأ klosing بحرف k. إغلاق تلقائي.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة جهات الاتصال، تتبع الصفقات، وأتمتة مهام المبيعات وتحليل الأداء من خلال تقارير مفصلة.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يقدم ميزات مثل المساعد الذكي، جدولة الرسائل، وتتبع البريد لتحسين الإنتاجية والتنظيم.
GlassHive
glasshive.com
جعل المبيعات والتسويق بسيطة وممتعة. تم تطوير GlassHive بعناية واهتمام فريق عمل جنبًا إلى جنب مع MSPs من كل الأحجام لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم في المبيعات والتسويق. وعلى طول الطريق، ظللنا نرى نفس الصراعات. الرؤية والمساءلة وإدارة البيانات يدويًا - بغض النظر عن الشركة، كان عليهم بذل جهد لإزالة نفس الاختناقات.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox هي أداة تمهيدية للبريد الإلكتروني تساعد الشركات على تحسين سمعة المرسل وزيادة فرص وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى البريد الوارد. وهو يعمل من خلال التفاعل مع صندوق الوارد الخاص بك بطريقة إنسانية، مثل إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني على فترات زمنية مختلفة، وفتح رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، ووضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني باعتبارها مهمة ومميزة بنجمة. يساعد هذا في بناء الثقة مع موفري خدمة البريد الإلكتروني (ESP) ويوضح لهم أن حسابك نشط ومتفاعل. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يقوم مقدمو الخدمات الإلكترونية بتسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صندوق الوارد، مما قد يؤدي إلى تحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، وزيادة المشاركة، وتقليل شكاوى البريد العشوائي.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer هي أداة شاملة لدعم المبيعات ستُعلمك عندما يفتح العميل عرضك وتوفر إحصائيات أساسية لم تتمكن من الوصول إليها من قبل.
Automailer
automailer.io
Automailer هي أداة أتمتة للبريد الإلكتروني البارد تم تصميمها خصيصًا لتوليد العملاء المحتملين. تفاعل مع جهات الاتصال الباردة الخاصة بك من خلال تسلسل بريد إلكتروني مخصص، وتتبع الردود، والفتح، والنقرات، والمزيد، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة. يقوم Automailer بالتكامل مع عنوان بريدك الإلكتروني الفعلي وإرساله لضمان إمكانية التسليم العالية ووضع البريد الوارد.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox أداة متقدمة لإرسال البريد الإلكتروني البارد، تساعد الشركات على تحسين حملات البريد الإلكتروني وزيادة معدلات التحويل من خلال أتمتة ذكية.
Outboundly AI
outboundly.ai
تطبيق Outboundly.ai يساعد في أتمتة حملات البريد الإلكتروني البارد، مع التركيز على الشخصية والفعالية، مما يسهل التواصل مع العملاء المحتملين.
FastReach
fastreach.io
يحولك Fastreach إلى محترف في البريد الإلكتروني البارد، دون عناء. تعمق وشاهد قاعدة عملائك تنمو! لا توجد خبرة مطلوبة!
Sellular
sellular.com
Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. استمتع بتجربة منصة سهلة التنفيذ، ولها شروط تعاقدية مرنة، وأسعار رائعة، وخدمة عملاء استثنائية.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت، ثم يعين لهم نقاطًا رئيسية وفقًا للمعايير التي حددها مدير الحساب المعين. باستخدام LeadBoxer، تستطيع فرق المبيعات تتبع زوار موقع الويب، ومشاهدات الصفحة والفيديو، وتنزيلات المستندات، بالإضافة إلى قياس مصادر حركة المرور. يمكن لمندوب المبيعات المعين تحديد أهمية خصائص العملاء المحتملين المختلفة (الصناعة، عدد مشاهدات الصفحة، وما إلى ذلك) من أجل التأثير على نتيجة العملاء المتوقعين المعينة من قبل LeadBoxer. عندما يكون العميل المحتمل جاهزًا للتأهل، يقوم LeadBoxer بالإبلاغ وإخطار مندوب المبيعات (أو الأشخاص) المسؤولين. يمكن لمندوب المبيعات ذي الصلة التعامل مع العميل المتوقع مباشرة عبر تطبيق LeadBoxer، حيث يمكن مراجعة العملاء المتوقعين أو تعيينهم أو إزالتهم في أي وقت. يتكامل LeadBoxer مع إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
LeadLoft
leadloft.com
تقدم LeadLoft أدوات لأتمتة المبيعات، تجميع البيانات، وإدارة العلاقات مع العملاء، مما يساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات وزيادة الكفاءة.
Adentro
adentro.com
Adentro هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الزيارة والتي تقترن بشبكة WiFi الموجودة في المتجر لجذب زيارات حقيقية للضيوف وإثبات ذلك. تساعدك تقنيتنا على تحديد العملاء غير المعروفين وجذب عملاء جدد وقياس سلوك زيارتهم. تعمل تقنية Walk-Through Rate™ الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف العملاء الغنية على تبسيط كيفية القيادة وقياس تأثير الإيرادات في مواقعك. هل تستثمر في الإعلان الرقمي؟ استفد من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 53 مليون مستهلك لتوجيه حملاتك نحو السكان المحليين الذين يزورون الشركات المشابهة لشركتك. يساعدك Adentro على فهم ضيوفك بشكل أفضل من أجل تسويق أكثر فعالية وزيادة عائد الاستثمار.
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
DoubleTick
doubletick.io
ديبليتيك هو تطبيق لتتبع البريد الإلكتروني في جيميل وGoogle Workspace، يوفر إشعارات فورية وعلامات تحقق مزدوجة لتأكيد قراءة الرسائل.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني، تقدم حلول تسليم موثوقة للأعمال مع أدوات تحليل ومتابعة لأداء حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ هو منصة إدارة المبيعات التي تُسهل التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
SmartReach.io
smartreach.io
تطبيق SmartReach.io يساعد في جدولة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة ومتابعتها تلقائيًا، ويقوم بمزامنة بيانات العملاء مع أنظمة CRM.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax هو منصة لمشاركة المبيعات تساعد فرق الإيرادات على إدارة التفاعلات مع العملاء بفعالية من خلال أدوات مثل تتبع البريد الإلكتروني والجدولة.
Reply.io
reply.io
Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail هو تطبيق لأتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني، يساعد الشركات في إدارة حملات المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين بفعالية.
Polymail
polymail.io
Polymail هو منصة بريد إلكتروني تركز على التواصل في المبيعات، مع ميزات تتضمن تتبع البريد الإلكتروني، وتزامن مع Salesforce، وجدولة المواعيد.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Pipeliner CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات في تنظيم عمليات المبيعات وتحليلها، مع واجهة رسومية لدعم تتبع العملاء والفرص.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يركز على فرق المبيعات، يساعد في تنظيم وتتبع الصفقات وتحليل الأداء لتحسين الانتاجية.
Outreach
outreach.io
Outreach هو تطبيق لإدارة المبيعات يساعد الفرق على تحسين الإنتاجية من خلال أتمتة العمليات وتحليل البيانات لتسهيل التواصل مع العملاء.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد الفرق على إدارة جهات الاتصال والمبيعات بفعالية.
NetHunt
nethunt.com
نتهانت هو أداة لأتمتة المبيعات تساعد الفرق على إدارة العملاء المتوقعين وتحسين العلاقات وقياس أداء المبيعات داخل تطبيقات جوجل.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare هو برنامج CRM بسيط يساعد الشركات الصغيرة في إدارة العملاء والمبيعات، بأتمتة إدخال البيانات ودعم التكامل مع Google وOutlook.
Klenty
klenty.com
Klenty هو تطبيق يساعد فرق المبيعات على أتمتة وإدارة التواصل مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والمكالمات وLinkedIn.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
تطبيق FreeAgent CRM هو منصة إدارة علاقات العملاء تساعد الفرق على تنظيم العمل والتفاعل مع العملاء بفعالية، مع ميزات لتتبع وقائع إدارة المشاريع.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
Bigin
bigin.com
Bigin هو تطبيق إدارة علاقات العملاء مناسب للشركات الصغيرة، يساعد في تنظيم المبيعات، وإدارة العملاء، وتتبع التفاعل، وأتمتة المهام.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM هي أداة لإدارة علاقات العملاء تساعد الشركات في تنظيم التفاعلات مع العملاء وتتبع العمليات البيعية.
PhoneBurner
phoneburner.com
تطبيق PhoneBurner يساعد فرق المبيعات على تحسين الاتصالات عبر المكالمات الآلية والتكامل مع أدوات العمل لتعزيز الإنتاجية والتفاعل مع العملاء.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة لمشاركة المبيعات وأتمتة العمليات، تساعد الفرق على التواصل مع العملاء وتتبع الأداء عبر قنوات متعددة.
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مستخدم في ADP وGoogle وUber وiHeartMedia وCapital One وغيرها من المؤسسات الكبيرة أن يكونوا أكثر كفاءة وفعالية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة https://groove.co.
Firstsales.io
firstsales.io
جرّب Firstsales.io حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. Firstsales.io هي أداة حديثة للتواصل عبر البريد الإلكتروني تركز بشكل كبير على اختبار تقسيم A/B/C على المستوى الدقيق والذي لا توفره أي أداة أخرى اليوم. إلى جانب تفرده، فهو يتمتع ببنية تحتية قوية جدًا وحلول فريدة، والتي تتضمن رسائل بريد إلكتروني يتم تدويرها تلقائيًا ونطاق مخصص لتجنب البصمات مما يساعدك على تحسين فرصة البريد الوارد لديك.
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