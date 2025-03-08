برامج تتبع البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - أورغواي

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج تتبع البريد الإلكتروني على تمكين المستخدمين من مراقبة رسائل البريد الإلكتروني وجمع التحليلات، بما في ذلك معدلات فتح البريد الإلكتروني، ونقرات الارتباط، وعدد التنزيلات لمرفقات البريد الإلكتروني. باستخدام ميزات مثل إشارات الويب أو إيصالات القراءة، تتيح حلول تتبع البريد الإلكتروني للمستخدمين تتبع تسليم رسائل البريد الإلكتروني إلى المستلمين المقصودين. تستخدم المؤسسات، التي يتم اعتمادها على نطاق واسع داخل أقسام المبيعات والتسويق، برامج تتبع البريد الإلكتروني لتحديد نقاط المشاركة المثالية وتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين. تلعب هذه الأدوات، إلى جانب تحليلاتها، دورًا حاسمًا في تقييم وتحسين رسائل المبيعات والتسويق لتحسين احتمالية مشاركة العملاء المحتملين. يتكامل برنامج تتبع البريد الإلكتروني بسلاسة مع منصات البريد الإلكتروني وغالبًا ما يتم دمجه كامتداد لتكملة أدوات المبيعات والتسويق الأخرى، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، مما يشكل نظامًا شاملاً لأتمتة قوة المبيعات.
إرسال تطبيق جديد
SendNow
sendnow.ai
قم بتحسين معدلات تسليم البريد الإلكتروني البارد من خلال تدوير صندوق البريد الإلكتروني، وأتمتة التسلسل، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني. قم بإنشاء مساحات عمل مخصصة غير محدودة لكل عميل أو فريق أو مشروع للحفاظ على البيانات معزولة ومنظمة
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواصل مع العملاء. أنت بحاجة إلى جميع الأدوات لإتمام الصفقة في مكان واحد. تواصل مع العملاء المتوقعين وقم بإعداد حملات الاحترار وجدولة الاجتماعات وتتبع المرفقات، كل ذلك من صندوق الوارد الخاص بك. من خلال تكامل Salesforce، لم يعد هناك حاجة لترك صندوق الوارد الخاص بك لتسجيل المعلومات في Salesforce. لا أحد يحب العمل المزدحم. يمكنك الآن رؤية Salesforce وتحديثه أثناء عملك. بغض النظر عن برنامج البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، يمكنك مزامنة رسائل البريد الإلكتروني والمواعيد تلقائيًا مع Salesforce، وتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني، وتعيين تذكيرات للمتابعة، وإنشاء سجلات Salesforce وتحديثها مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والفرص، وجدولة مكالمات المبيعات، والمزيد.
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai هي أداة لأتمتة البريد الإلكتروني البارد تساعد الشركات على تحسين اتصالاتها الخارجية. فهو يوفر مجموعة من الميزات لجعل العملية أسهل وأسرع وأكثر فعالية. قم بتوصيل عدد غير محدود من صناديق البريد الوارد، واستمتع بإعداد مجاني لجميع حساباتك، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف البيانات، والتسلسل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وكاتب القوالب، وغير ذلك الكثير. تتضمن الأداة أيضًا ميزات مثل التحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف القائمة وحقول التخصيص المخصصة وتخصيص ملفات GIF وIMG ومقاطع الفيديو الآلية ومساعد كتابة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي والمزيد. فهو يساعد الشركات على الحصول على عملاء جدد، وزيادة أرباحها النهائية، وتوسيع نطاق حملاتها الخارجية، وتأمين الشراكات الصناعية، والعثور على مستثمرين لجولة التمويل التالية. تم تصميم كل هذه الميزات لمساعدة الشركات على توفير الوقت وزيادة كفاءتها وتحسين عائد الاستثمار.
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. نحن نفعل ذلك من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي التعلم الآلي لاتخاذ القرار بشأن أنشطة المبيعات المهمة، وتعزيز المراسلة بكل لغة، والقضاء على الحاجة إلى حلول نقاط البيع المختلفة، وبالتالي تحقيق معدلات تحويل فائقة.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد التنافسي الحالي. الميزات الأساسية: إنشاء قائمة دقيقة: قم ببناء قوائم مستهدفة للعملاء المحتملين بسهولة. رسائل بريد إلكتروني مخصصة: استفد من التخصيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على معدلات مشاركة فائقة. التواصل والمتابعة الآلية: قم بتحسين استراتيجية التواصل الخاصة بك للاستفادة من كل فرصة. التوجيه والتدريب في مجال المبيعات: عزز قدرات فريقك واحصل على المزيد من الصفقات. أدوات التواصل التكتيكية: قم بتكييف نهج المبيعات الخاص بك لتحقيق الأهداف بشكل فعال. تم تصميم Leadgenerator.io مع وضع ممثلي تطوير المبيعات (SDRs)، ومديري الحسابات (AEs)، والمسوقين في الاعتبار، وهو الحل الأمثل للفرق التي يحركها النمو والتي تسعى إلى إحداث ثورة في جهود توليد العملاء المحتملين.
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وClick to Call Dialer. تساعد برامج الاتصال هذه على إدارة تصفية مكالمات المبيعات والاتصال بها وتتبعها بذكاء. تقدم المنصة أيضًا Koncert Cadence، وهو جهاز تسلسل مبيعات متعدد القنوات يعمل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Koncert بـ Remote Salesfloor، وهي ميزة ذكية تم تصميمها لتكرار تجربة مساحة عمل المبيعات التقليدية بتنسيق رقمي. لتحسين الاتصال الخارجي، تم تجهيز النظام الأساسي بإدارة معرف المتصل، وهي وظيفة خريطة حرارية جديدة لإدارة أرقام الاتصال الصادرة. كما أنه يوفر تكاملًا سلسًا مع الأدوات المستثمرة مسبقًا، مما يعزز سهولة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يساعد جانب التعلم الآلي في Koncert في التنقيب عن المبيعات، مما يوفر القدرة على تسجيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم. كما يتميز أيضًا بأداة تدريب فريدة للمديرين، وهي Koncert Remote Coach. تركز Koncert على مساعدة المستخدمين على تسريع نجاح المبيعات من خلال نظام الاتصال المعزز بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى الموجهة نحو المبيعات.
Veloxy
veloxy.io
Veloxy هو نظام نمو الإيرادات الذي يعمل على مضاعفة وتسريع أنشطة البيع الخاصة بك مع التخلص من الأنشطة غير البيعية التي تكلفك الوقت والمال. إنها منصة مبيعات متكاملة توفر إمكانات المبيعات الأساسية لديك - مشاركة المبيعات، وتمكين المبيعات، وإنتاجية المبيعات، واعتماد Salesforce - نقطة اتصال واحدة عبر جميع الأجهزة لمساعدتك على إبرام المزيد من الصفقات وجذب المزيد من العملاء المحتملين. يقوم الآلاف من مندوبي المبيعات الميدانيين، ومندوبي المبيعات الداخليين، ومديري المبيعات بتحويل أقسام المبيعات إلى مراكز إيرادات حقيقية مع Veloxy.
Autobound
autobound.ai
مع إرسال 320 مليار رسالة بريد إلكتروني يوميًا، يمتلئ البريد الوارد لكل مشتري. إن كونك شخصيًا وملائمًا للغاية لم يعد خيارًا، بل ضرورة. يُنشئ Autobound رسائل بريد إلكتروني شديدة التخصيص على الفور استنادًا إلى الأخبار واتجاهات المنافسين والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير المالية والتجارب المشتركة والهوايات والمزيد. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بأتمتة عملية بحث وكتابة مدتها أكثر من 30 دقيقة لزيادة معدل الرد بمقدار 2-3 أضعاف. عند قيامك بالتسجيل لأول مرة، يقرأ الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Autobound المعلومات العامة عن شركتك لإنشاء الرسائل الأولية لحسابك. يمكن للمستخدمين الجدد بعد ذلك إنشاء أسلوب الكتابة الخاص بهم، وتبديل/إيقاف تشغيل الرؤى، والمزيد. من خلال عمليات التكامل مع Gmail وSalesloft وOutreach وSalesforce وHubspot والمزيد، نحن هنا لنجعل حياتك أسهل. يمكن للمستخدمين المجانيين كتابة المحتوى لخمسة عملاء محتملين يوميًا، بينما يحصل المستخدمون المحترفون على أرصدة محتوى غير محدودة. يقدم Autobound أيضًا عرضًا للمحتوى المجمع، مما يمكّن البائعين والمسوقين من كتابة محتوى شديد التخصيص لآلاف العملاء المحتملين في وقت واحد عبر تحميل ملف CSV. يمكن لأي شخص البدء في إنشاء محتوى مخصص للغاية مجانًا في أقل من 30 ثانية! سجل اليوم على www.autobound.ai/sign-up-free.
Overloop
overloop.com
Overloop عبارة عن منصة مشاركة مبيعات متعددة القنوات. حقق أقصى استفادة من حصة مبيعاتك من خلال حملات مخصصة للغاية، ومزج رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة LinkedIn، والمكالمات الهاتفية. تعامل مع خط مبيعاتك بالكامل، وتتبع أدائك، وفي النهاية، قم بإبرام المزيد من الصفقات! بناء القائمة وإدارة جهات الاتصال: - الباحث عن البريد الإلكتروني - ملحق Chrome - الاستيراد من LinkedIn - استيراد CSV - الحقول المخصصة - إدارة جهات الاتصال الصادرة: - حملات متعددة القنوات - رسائل البريد الإلكتروني الباردة - أتمتة LinkedIn - المكالمات الهاتفية - القوالب والمتغيرات - سلاسل رسائل البريد الإلكتروني - البريد الإلكتروني تتبع إنتاجية المبيعات: - الصفقات وخطوط الأنابيب - سير العمل - إدارة المهام - صندوق الوارد للمحادثات - التعاون - عمليات التكامل والمزامنة
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأولئك الذين يتخذون نهج بيع استشاري، ولديهم قائمة اتصال أكبر، ويحتاجون إلى منع المتابعات المفقودة، ويسعون جاهدين ليكونوا موجهين نحو التفاصيل، وقد تكون لديهم دورة صفقة أطول تتطلب نقاط اتصال متعددة، ويحافظون على انتشار متسق للبقاء أمام العملاء. تعد إدارة المهام وإدارة جهات الاتصال وإدارة خطوط الأنابيب وإعداد التقارير المخصصة المكونات الأساسية لـ Salesdash. يمكن إجراء التنفيذ لتخصيص الحقول وإضافة أعضاء فريقك واستيراد العملاء المحتملين من جدول بيانات في غضون دقائق. تفاعل مع العملاء المتوقعين والمحتملين من خلال عمليات التكامل من Gmail وOutlook للبريد الإلكتروني والتقويم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني إلى جهات الاتصال الخاصة بك من Salesdash، وأنشئ قوالب البريد الإلكتروني، وتتبع عمليات الفتح، وأرسل تسلسلات تلقائية. يمكنك الوصول بسهولة إلى مواقع الشركة وصفحات LinkedIn الخاصة بالشركة وصفحات LinkedIn الشخصية لأولئك الذين يقومون بالبحث قبل التواصل. يمنع Salesdash المتابعات الفائتة من خلال نظام إدارة المهام لدينا الذي يبقي مهام اليوم والمهام المتأخرة أمامك. يقترح Salesdash أيضًا مهام العملاء المتوقعين الذين نسيت تعيين متابعة لهم ويقوم النظام بتصنيفهم بناءً على مؤشرات العملاء المتوقعين الذين قد يكونون في مرحلة متقدمة من عملية المبيعات الخاصة بك. التعليقات على Salesdash هي أن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) أقل حجمًا وأكثر سهولة في الاستخدام مقارنةً بمقدمي الخدمات الآخرين المصمم خصيصًا لوسطاء الشحن.
Salesboom
salesboom.com
اعمل بجدية أكبر وأذكى مع Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 عامًا من العمل كشركة رائدة ورائدة في القيمة في مجال إدارة علاقات العملاء السحابية وأتمتة المبيعات كخدمة. قاعدة بيانات العملاء، إدارة خطوط الأنابيب، المبيعات، جهات الاتصال، الحسابات، الفرص، الحملات، عروض الأسعار، تنبيهات في الوقت الفعلي، نصوص المبيعات، Outlook إلى CRM وGMail إلى CRM، تسجيل الأهداف والحسابات والفرص، حملات التنقيط، سير العمل، تقارير قابلة للتخصيص، وتحليلات، ولوحات معلومات، نماذج ويب قابلة للتخصيص، استبيانات مبيعات الهاتف المحمول تطبيقات iOS وAndroid API والتكامل مع Zapier وQuickbooks وTwilio وStripe وغيرها الكثير. نحن نجعل المبيعات أفضل، من خلال حلول سحابية للمبيعات سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل، والتي تبقيك على اطلاع دائم بمعلومات العملاء في الوقت الفعلي. تحصل على نظام مصمم لك. نقوم بتكوين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ونشره وتدريب المستخدمين من خلال خدماتنا الاحترافية الداخلية. نحن أيضًا نبني لك التخصيص والتكامل. تطبيقات الهاتف المحمول الجديدة لنظامي التشغيل iOS وAndroid. قم بإنشاء جهات اتصال وحفظ رسائل البريد الإلكتروني في جهات الاتصال الخاصة بك، من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، باستخدام المكونات الإضافية الجديدة للبريد الإلكتروني لبرنامج Microsoft 365 Outlook وGmail. نحن نوحّد جميع مبيعاتك وتسويقك وخدمة العملاء وعروض الأسعار نقدًا، كل ذلك في منصة واحدة سهلة ومتكاملة مسبقًا وقابلة للتخصيص بالكامل من قبل مستخدمي الأعمال دون الحاجة إلى تعليمات برمجية وسهولة الإشارة والنقر. مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء.
Shape Software
setshape.com
الشكل هو برنامج المبيعات والأتمتة التسويقية المصممة لهذا الغرض والتي تأتي مع ميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تكوينها لأي عمل تجاري. تمكن الواجهة السهلة الاستخدام فرقك وتدمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة من الذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج الشكل مساحة تعاونية لفرقك للبقاء محاذاة وفعالة في كل ما يفعلونه ، سواء كان تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك ، أو إشراك المزيد من التسلسلات التسويقية والإعلانات الرقمية ، أو رعاية علاقات العملاء ، أو التواصل بسلاسة ، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زراعة إيراداتك بالشكل اليوم.
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email هي شركة كندية بولندية تأسست عام 2010. بعد سنوات عديدة من تزويد العملاء بخدمات البريد الإلكتروني، تعد Elastic Email اليوم منصة مذهلة لتسويق البريد الإلكتروني، مبنية على واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني الأكثر فعالية من حيث التكلفة. من خلال SMTP Relay، وواجهة برمجة التطبيقات HTTP القوية، وواجهة المستخدم البديهية، والدعم العالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتسعير المصمم مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار، فإن Elastic Email يشجعك ويدعمك في إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك. استخدم قوة المجموعة الشاملة من الأدوات الحديثة والحلول الذكية لتوسيع نطاق أعمالك وبناء علاقات أعمق مع عملائك. جائع للمزيد؟ قم بزيارة صفحة تكامل البريد الإلكتروني المرنة لمعرفة كيف يمكنك دمج عملك مع خدمات البريد الإلكتروني المرنة.
Autoklose
autoklose.com
الإستراتيجية الرئيسية لتوليد إيرادات يمكن التنبؤ بها هي بناء خط أنابيب يمكن التنبؤ به. يستخدم نواب المبيعات في بعض أكبر شركات Fortune 1000 Autoklose يوميًا لتحقيق ذلك. Autoklose هو أول برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مزود بقاعدة بيانات B2B متكاملة مليئة بأكثر من 8 ملايين عميل محتمل معتمد في B2B. تم منح Autoklose لواجهته البديهية وسهلة الاستخدام، مما يقلل من وقت الإعداد إلى الحد الأدنى مما يجعل مندوبي المبيعات لديك سعداء ومركزين. • توفير 3 ساعات يوميًا لكل مندوب مبيعات. • المزامنة بسلاسة مع حزمة المبيعات الموجودة لديك. • استخدام التقارير والتحليلات في الوقت الحقيقي. موثوق به من قبل قادة السوق والشركات المتنامية. تم تصميم Autoklose لرواد الأعمال والمبيعات والتسويق. يساعدك Autoklose أنت وفرقك على: * استهداف العملاء المحتملين المناسبين من خلال استخدام قاعدة بياناتنا الضخمة المليئة بعملاء محتملين نظيفين ومعتمدين في مجال B2B من صناعات مختلفة وتطبيق عدد من المرشحات القوية المختلفة. * إشراك العملاء المحتملين وتحويلهم إلى عملاء مخلصين عن طريق إرسال تسلسلات من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للغاية على نطاق واسع، وضبط حملاتك في الوقت الفعلي، وأتمتة عملية المبيعات الخاصة بك. * قم بالتنمية - عملك من خلال إدارة فرقك، ومراقبة أداء حملاتك وكل عضو على حدة في الفريق، وتحليل التقارير مباشرة من لوحة المعلومات الخاصة بك، واتباع صيغة بسيطة - الاختبار والتحسين والتكرار والازدهار. كن جريئا. ابدأ klosing بحرف k. إغلاق تلقائي.
Salesmate
salesmate.io
معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) صارمة وغير مرنة وتكلف المؤسسات الكثير من المال، ويقوم Salesmate بحل نقاط الضعف هذه بالضبط. يعد Salesmate حلاً مرنًا وقابلاً للتخصيص وفعالاً من حيث التكلفة لفرق متعددة في مؤسستك. تعمل المنصة على حل هذه المشكلات من خلال تقديم أدوات مدمجة، وتوفير تكلفة عمليات التكامل، وإمكانات التخصيص العالية. جوهر Salesmate هو وحدة CRM، حيث يمكن لفرق المبيعات والتسويق والنجاح إدارة جهات الاتصال والعملاء المتوقعين والعملاء والمشتركين والأنشطة اليومية دون عناء. مع هذه الأساسيات، تأتي وحدة CRM مع أدوات مدمجة يمكن لفرق الخط الأمامي الاستفادة منها كل يوم مثل الاتصال والرسائل النصية وإدارة خطوط الأنابيب والصفقات والمحادثات وغير ذلك الكثير. أحد الأسباب الأساسية لنتائج المبيعات الأعلى هو القدرة على أتمتة العمليات وتوفير المزيد من الوقت للبيع. هذا هو المكان الذي يقدم فيه Salesmate سير العمل والتسلسلات. تعمل مهام سير العمل على أتمتة المهام مثل تعيين الصفقات أو تعيين المهام أو الاتصال المستند إلى التاريخ. بينما يمكن للتسلسلات وضع متابعات على الطيار الآلي بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بك. ومع أول مساعد طيار يعمل بالذكاء الاصطناعي في الصناعة، يحصل كل فرد في فريق المبيعات لديك على مساعدة شخصية. يمكن لـ "Sandy AI" حجز الاجتماعات أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو إضافة ملاحظات لك. كل ما عليك فعله هو – فقط اسأل! نحن نعلم أن فرق المبيعات لا يمكنها العمل إلا عندما تولد فرق التسويق عملاء محتملين ذوي جودة عالية. هذا هو المكان الذي يعمل فيه Salesmate على تمكين فرق التسويق من إنشاء وتنفيذ حملات مخصصة للغاية والوصول إلى جماهير أوسع. ليس هذا فحسب، بل يمكن لفرق التسويق أيضًا تتبع زوار موقع الويب، وجمع العملاء المحتملين باستخدام النماذج أو روبوتات العملاء المحتملين، وتسجيل كل عميل محتمل، وبناء رحلات تسويقية، وإرسال أفضل MQLs إلى فرق المبيعات لتحقيق نجاح أكبر. وأخيرًا، يمكن لفريق خدمة العملاء الرائع أن يتولى إدارة الاحتفاظ والمشاركة والإيرادات للشركة. لهذا السبب، يوفر Salesmate أدوات مثل الدردشة المباشرة وChatbots وصناديق البريد الوارد المشتركة لتقديم أفضل التجارب لعملائك. وبطبيعة الحال، تحتاج إلى رؤى للتنبؤ بالاتجاهات، والتحلي بالمرونة، واتخاذ القرارات في رحلات النمو الخاصة بك. هذا هو المكان الذي ستوفر فيه لوحات المعلومات والقوالب والتقارير المخصصة والرؤى كل ما تحتاجه لمعرفة ما يحدث مع فرقك وأعمالك. بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى تجارب العملاء المتميزة، فإن Salesmate لديه ما يناسب كل فرد في فريقك. لدى Salesmate نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا، حيث يمكنك استكشاف كل ركن من أركان النظام الأساسي، دون مشاركة تفاصيل بطاقة الائتمان. إنها آمنة ومأمونة ومتاحة للجميع في فريقك لتجربتها.
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو Outlook من خلال تقديم وظائف ذكية. فهو يوفر مساعد بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة الرسائل لك، والتسليم السحابي بحيث يمكن إرسال بريدك الإلكتروني المجدول حتى إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متصل بالإنترنت، وتتبع البريد الإلكتروني المتقدم الذي لا يتطلب موافقة من المستلم، وميزة جهات الاتصال القوية والتي يمكن أن تساعدك على تحسين علاقاتك مع العملاء، من بين العديد من الميزات الذكية الأخرى التي تعزز البريد الوارد. وهي تشمل ما يلي: • المساعد الذكي: مساعد بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بكتابة الرسائل وتلخيصها وتحسينها، والعثور على المهام وجهات الاتصال، والرد عليك. • الإرسال الذكي لاحقًا: وظيفة الجدولة الذكية لمساعدتك على تحسين أوقات تسليم البريد الإلكتروني الخاص بك. • جدولة المستلم الأمثل: يقترح عليك أفضل وقت لإرسال بريد إلكتروني لزيادة فرص فتحه. • تتبع البريد الإلكتروني: اكتشف متى وأين وعدد مرات فتح بريدك الإلكتروني أو الرابط. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون عناوين البريد الإلكتروني على iCloud أو IMAP، راجع بالضبط من قام بفتح بريدك الإلكتروني عند إرسال رسالة إلى عدة مستلمين. أرسل أيضًا رسائل بريد إلكتروني متعقبة من هاتفك المحمول. • تأجيل: قم بتأجيل رسائل البريد الإلكتروني الأقل أهمية مؤقتًا وستظهر مرة أخرى في الوقت الذي تختاره. • جهات الاتصال: احصل على رؤى أساسية حول جهات الاتصال الخاصة بك للحفاظ على ذروة التواصل مع العملاء. • التوقيعات: توقيعات بريد إلكتروني جميلة ومهنية مع تحكم إبداعي واسع النطاق. • القوالب: اصنع قوالب الرسائل لزيادة الإنتاجية والكفاءة. •
GlassHive
glasshive.com
جعل المبيعات والتسويق بسيطة وممتعة. تم تطوير GlassHive بعناية واهتمام فريق عمل جنبًا إلى جنب مع MSPs من كل الأحجام لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم في المبيعات والتسويق. وعلى طول الطريق، ظللنا نرى نفس الصراعات. الرؤية والمساءلة وإدارة البيانات يدويًا - بغض النظر عن الشركة، كان عليهم بذل جهد لإزالة نفس الاختناقات.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox هي أداة تمهيدية للبريد الإلكتروني تساعد الشركات على تحسين سمعة المرسل وزيادة فرص وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى البريد الوارد. وهو يعمل من خلال التفاعل مع صندوق الوارد الخاص بك بطريقة إنسانية، مثل إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني على فترات زمنية مختلفة، وفتح رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، ووضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني باعتبارها مهمة ومميزة بنجمة. يساعد هذا في بناء الثقة مع موفري خدمة البريد الإلكتروني (ESP) ويوضح لهم أن حسابك نشط ومتفاعل. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يقوم مقدمو الخدمات الإلكترونية بتسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى صندوق الوارد، مما قد يؤدي إلى تحسين إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، وزيادة المشاركة، وتقليل شكاوى البريد العشوائي.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer هي أداة شاملة لدعم المبيعات ستُعلمك عندما يفتح العميل عرضك وتوفر إحصائيات أساسية لم تتمكن من الوصول إليها من قبل.
Automailer
automailer.io
Automailer هي أداة أتمتة للبريد الإلكتروني البارد تم تصميمها خصيصًا لتوليد العملاء المحتملين. تفاعل مع جهات الاتصال الباردة الخاصة بك من خلال تسلسل بريد إلكتروني مخصص، وتتبع الردود، والفتح، والنقرات، والمزيد، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة. يقوم Automailer بالتكامل مع عنوان بريدك الإلكتروني الفعلي وإرساله لضمان إمكانية التسليم العالية ووضع البريد الوارد.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox هي أداة متقدمة للتواصل عبر البريد الإلكتروني البارد مصممة لمساعدة الشركات على توسيع نطاق حملات البريد الإلكتروني الخاصة بها، وتحسين إمكانية التسليم، وزيادة التحويلات من خلال التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي وميزات الأتمتة الذكية.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai موجود هنا لتسليط الضوء على حملات البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بك، مما يساعدك على إرسال الرسائل على نطاق واسع دون فقدان تلك اللمسة الشخصية. تخيل أنك قادر على الوصول إلى جمهور كبير، مما يضمن ليس فقط تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ولكن أيضًا إجراء اتصال، كل ذلك دون بذل أي جهد. يضمن Outboundly.ai أن تكون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ودية، وأن يتم ملاحظتها، وفعالة للغاية على نطاق واسع. من خلال مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، نعمل على رفع مستوى انتشارك، وتوفير إمكانات بريد إلكتروني غير محدودة، وإنشاء تسلسلات للبريد الإلكتروني بنقرة واحدة، مما يضمن عدم إرسال رسائلك فحسب، بل وصولها وتردد صداها حقًا.
FastReach
fastreach.io
يحولك Fastreach إلى محترف في البريد الإلكتروني البارد، دون عناء. تعمق وشاهد قاعدة عملائك تنمو! لا توجد خبرة مطلوبة!
Sellular
sellular.com
Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. استمتع بتجربة منصة سهلة التنفيذ، ولها شروط تعاقدية مرنة، وأسعار رائعة، وخدمة عملاء استثنائية.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت، ثم يعين لهم نقاطًا رئيسية وفقًا للمعايير التي حددها مدير الحساب المعين. باستخدام LeadBoxer، تستطيع فرق المبيعات تتبع زوار موقع الويب، ومشاهدات الصفحة والفيديو، وتنزيلات المستندات، بالإضافة إلى قياس مصادر حركة المرور. يمكن لمندوب المبيعات المعين تحديد أهمية خصائص العملاء المحتملين المختلفة (الصناعة، عدد مشاهدات الصفحة، وما إلى ذلك) من أجل التأثير على نتيجة العملاء المتوقعين المعينة من قبل LeadBoxer. عندما يكون العميل المحتمل جاهزًا للتأهل، يقوم LeadBoxer بالإبلاغ وإخطار مندوب المبيعات (أو الأشخاص) المسؤولين. يمكن لمندوب المبيعات ذي الصلة التعامل مع العميل المتوقع مباشرة عبر تطبيق LeadBoxer، حيث يمكن مراجعة العملاء المتوقعين أو تعيينهم أو إزالتهم في أي وقت. يتكامل LeadBoxer مع إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ لقد حصلنا عليك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم .
Adentro
adentro.com
Adentro هي منصة التسويق الوحيدة القائمة على الزيارة والتي تقترن بشبكة WiFi الموجودة في المتجر لجذب زيارات حقيقية للضيوف وإثبات ذلك. تساعدك تقنيتنا على تحديد العملاء غير المعروفين وجذب عملاء جدد وقياس سلوك زيارتهم. تعمل تقنية Walk-Through Rate™ الخاصة بنا جنبًا إلى جنب مع ملفات تعريف العملاء الغنية على تبسيط كيفية القيادة وقياس تأثير الإيرادات في مواقعك. هل تستثمر في الإعلان الرقمي؟ استفد من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 53 مليون مستهلك لتوجيه حملاتك نحو السكان المحليين الذين يزورون الشركات المشابهة لشركتك. يساعدك Adentro على فهم ضيوفك بشكل أفضل من أجل تسويق أكثر فعالية وزيادة عائد الاستثمار.
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick هو تتبع بريد إلكتروني مجاني وغير محدود لـ Gmail و Google Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي و WhatsApp مثل علامات Trick Double (✓) في المربع المرسل. تشير علامة زرقاء واحدة ✓ إلى أنه تم إرسال بريد إلكتروني ، ولكن لم يتم فتحه من قبل المستلم. علامات زرقاء مزدوجة ✓ تعني أن بريدك الإلكتروني قد فتحه المستلم ويشير القراد الرمادي إلى أنه لم يتم تتبع البريد الإلكتروني.
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو مدى تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من النجاح في بريدك الإلكتروني. هل تبحث عن تجربة بسيطة وخالية من الصداع؟ لقد حققنا التوازن الصحيح بين حل تسليم البريد الصادر الغني بالميزات، وواجهة لوحة التحكم سهلة الاستخدام، والإعداد الأسهل. يمكنك إعدادها وتشغيلها في دقائق. إن تقنية خادم البريد الإلكتروني الخاصة بنا، والتحليلات المتقدمة، ودعم العملاء المخصص هي ما يساعد شركة SwitchLabs على تقديم تجربة العملاء المثالية. تضمن منتجاتنا وخدماتنا أنه يمكنك: - إرسال بريدك الإلكتروني المهم للتسويق والمعاملات إلى البريد الوارد - الحصول على رؤى مرئية مفصلة للغاية حول أداء بريدك الإلكتروني عبر جميع مؤشرات الأداء الرئيسية - الوصول إلى خبراء تسليم البريد الإلكتروني لدينا في حالة ظهور مشكلة - توفير الوقت والجهد المال من خلال الاستفادة من البنية التحتية للبريد الإلكتروني الفعالة والموثوقة من SwitchLabs - التقط البريد الإلكتروني وقم بتخزينه براحة من خلال نظام البريد الإلكتروني الآمن والمتوافق للغاية الخاص بنا في SwitchLabs، نحن نعلم مدى أهمية البريد الإلكتروني لعملك، ولهذا السبب إتقان "علم الوصول إلى البريد الوارد" هو شغفنا.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز المزيد من الاجتماعات. تتضمن منصة التواصل مع مبيعات PersistIQ ما يلي: * تسلسلات التواصل متعددة القنوات: البريد الإلكتروني، والمكالمات، والتواصل مع Linkedin، والمهام * التنقيب: ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها لبناء قوائم العملاء المحتملين * Call Dialer: اتصل بالعملاء المحتملين داخل PersistIQ، واستخدم أرقام الهواتف المحلية، واحفظ المكالمة التسجيلات * مشغلات الأتمتة: إطلاق حملات التوعية بناءً على عمليات فتح البريد الإلكتروني والردود وبيانات إدارة علاقات العملاء * ملحق Gmail: قوالب البريد الإلكتروني والإشعارات والحملات والملفات الشخصية المحتملة داخل Gmail * التحليلات: اختبار أ/ب وتحليل مشاعر الرد وإعداد التقارير * الفريق التعاون: القوالب المشتركة وتقارير الفريق وإدارة المستخدم * عمليات التكامل: Copper وHubspot وPipedrive وSalesforce وZapier حالات الاستخدام: * المبيعات الخارجية: ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين وقم بأتمتة الحملات الصادرة المخصصة على نطاق واسع * المبيعات الواردة: أتمتة عمليات المتابعة باستخدام العملاء المتوقعون الواردون لإغلاق المزيد من الصفقات التوظيف: تواصل مع المرشحين المحتملين للوظائف
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io هو برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصمم للسماح للمستخدمين بجدولة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومتابعات تلقائيًا من صندوق البريد الخاص بهم وتعزيز معدلات الرد الخاصة بهم. يقوم SmartReach.io بمزامنة بيانات العملاء المحتملين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع حملاتك باستخدام أتمتة سير العمل ويمنحك أيضًا القدرة على إضافة عملاء محتملين من بحث Linkedin من خلال ملحق ProspectDaddy. وبصرف النظر عن هذا، يمكنه أيضًا مزامنة جميع أنشطة البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المتوقعين مرة أخرى مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك تلقائيًا من خلال أتمتة سير العمل. وبالتالي فهو يقلل من الجهد اليدوي الذي يبذله فريق المبيعات لديك ويزيد من النطاق الترددي الخاص بهم لإتمام المزيد من الصفقات. ميزات فريدة من نوعها لـ SmartReach.io - صندوق بريد الفريق المشترك لزيادة تعاون الفريق، وتصنيف العملاء المحتملين وغير المحتملين وتقرير مشاعر الرد - التواصل متعدد القنوات عبر قنوات مثل Linkedin، والبريد الإلكتروني، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، والمكالمات - التكامل المباشر مع ملحق ProspectDaddy chrome للحصول على عميل محتمل معلومات البريد الإلكتروني من Linkedin - عمليات تكامل أصلية مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) مثل Hubspot وPipedrive وZoho وSalesforce وأتمتة سير العمل لإضافة العملاء المتوقعين مباشرةً إلى حملات Smartreach.io. - التكامل مع إدارة علاقات العملاء الأخرى من خلال Zapier. - أتمتة عمليات المتابعة حتى الرد وخوارزمية إرسال متقدمة شبيهة بالإنسان - قم بتحسين إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى البريد الوارد من خلال عمليات التحقق من صحة البريد الإلكتروني المجانية المضمنة، والبدء الأولي للبريد الإلكتروني، وتقارير إعداد إمكانية تسليم البريد الإلكتروني. - قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل مفرط من خلال شروط قابلة للبرمجة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك - ميزات الفريق المتقدمة التي تساعدك على التعاون مع فريقك. - ميزات الوكالة التي تساعد على التبديل السلس بين العملاء المختلفين. - تتبع جميع أنشطة البريد الإلكتروني، واحصل على تحليلات مفصلة وتقارير قابلة للتنزيل. - مزامنة نشاط البريد الإلكتروني مرة أخرى مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax هي منصة مشاركة مبيعات أسهل الاستخدام ، مصممة لمساعدة فرق الإيرادات على تجاوز التنقيب عن "الرش والصلاة". من خلال رؤى منظمة العفو الدولية ، يوجهك إلى من تتصل به ، ومتى يتم التواصل ، وكيفية الاتصال ، ورسالة إرسالها. يساعد MixMax ممثلين على إشراك المشترين الذين يصعب الوصول إليهم بتسلسلات شخصية متعددة القنوات ، وتتبع البريد الإلكتروني والقوالب ، والتقويم ، والتحسينات عبر البريد الإلكتروني مثل استطلاعات الرأي والمسوحات. يوفرون الوقت من خلال العمل من صندوق الوارد بدلاً من تبديل علامات التبويب ، وأتمتة المهام المتكررة مثل تحديثات Salesforce. يحتوي Mixmax على واجهة بديهية تحبها ممثلين ، مما يساعدهم على الظهور والركض بسرعة. بدون تكرار أو "ظل" CRM ، يستغرق التنفيذ أيامًا وليس شهورًا.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
QuickMail
quickmail.io
QuickMail هي أداة لأتمتة تواصلك عبر البريد الإلكتروني الشخصي لأغراض المبيعات والتسويق. إذا كنت أنت أو فريقك تتطلع إلى إنشاء مسار مبيعات يمكن التنبؤ به، والوصول إلى عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني من أجل جذب عملاء محتملين جدد، فسوف تحب QuickMail. سواء كنت في اجتماع، أو تتحدث عبر الهاتف، أو حتى نائمًا، سيظل QuickMail على اطلاع بتواصلك، ويتصل بالعدد الصحيح من العملاء المحتملين كل يوم ويتابع الأشخاص الذين لم يردوا. وبهذه الطريقة، يمكنك أنت وفريقك التركيز على أشياء أكثر أهمية، مثل نقل العملاء المحتملين المشاركين إلى مرحلة أبعد في رحلة العميل. مع QuickMail، يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للغاية مباشرة من صندوق الوارد الخاص بك مع الاستمتاع بأحدث التقنيات لزيادة إمكانية تسليم البريد الإلكتروني إلى أقصى حد.
Polymail
polymail.io
Polymail عبارة عن منصة بريد إلكتروني لاتصالات المبيعات. تعمل منصتنا - التي تتضمن تتبع البريد الإلكتروني ومزامنة Salesforce وجدولة التقويم - على تمكين فرق المبيعات من زيادة التحويل وتقصير دورات المبيعات مع توفير الشفافية للمديرين التنفيذيين في نشاط المبيعات. بدعم من Y Combinator ومقرها في لوس أنجلوس، ساعدت Polymail آلاف العملاء على تحويل عمليات اتصالات المبيعات الخاصة بهم. لمزيد من المعلومات قم بزيارة http://polymail.io
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Pipedrive
pipedrive.com
كل شركة تحتاج إلى الأدوات المناسبة ليزهر. لتوسيع نطاق عملك ، تحتاج إلى برنامج يمكن الوصول إليه ، ويوفر الوظيفة الصحيحة ، ويسارع إلى إتقان الفرص الرئيسية وإبرازها. Pipedrive هي أداة CRM التي تركز على المبيعات (إدارة علاقات العملاء) التي تحب استخدام جميع الأحجام. مع وجود 100000 عميل مدفوعون يمتدون إلى 179 دولة ، يتم رسم فرق المبيعات من خلال تصميم CRM البسيط والمتقلق الذي يعطي الأولوية للاستخدام. عند استخدام Pipedrive ، لا شيء يقع في الشقوق ، مما يسمح لفريقك بقضاء وقت أقل في الإيداع والمزيد من الوقت في البيع ، مع برنامج CRM رشيق وقوي. تم تصميم Pipedrive لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو. لأكثر من عشر سنوات ، التزمنا ببناء أفضل CRM - CRM بواسطة مندوبي المبيعات. والنتيجة هي أداة مبيعات سهلة الاستخدام وفعالة تعمل على مركزية بياناتك ، وتساعدك على تصور عملية المبيعات بأكملها والفوز بمزيد من الصفقات.
Outreach
outreach.io
Outreach هي منصة تنفيذ المبيعات الرائدة التي تساعد الفرق التي تتعامل مع السوق بكفاءة على إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب وإغلاقها بشكل متوقع. من التنقيب إلى إدارة الصفقات إلى التنبؤ، تستفيد منصتنا من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة قادة الإيرادات على زيادة كفاءة وفعالية جميع أنشطة الذهاب إلى السوق والموظفين عبر دورة الإيرادات. Outreach هي الشركة الوحيدة التي تقدم وظائف مشاركة المبيعات ومعلومات الإيرادات وعمليات الإيرادات في نظام أساسي موحد. تعتمد أكثر من 5500 شركة، بما في ذلك Zoom وSiemens وOkta وDocuSign وMcKesson، على Outreach لدعم مؤسسات الإيرادات الخاصة بها. Outreach هي شركة خاصة مقرها في سياتل، واشنطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.outreach.io.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell عبارة عن منصة CRM و CRM في واحد في واحد تساعد مؤسسات B2B على العمل معًا للفوز بمزيد من الصفقات. بسيطة بما يكفي لأي مستخدم ومتطور بما يكفي لأي عمل تجاري ، تم تصميم Nutshell للفرق التي سئمت من شعوذة أدوات مبيعات وتسويق منفصلة ولا ترغب في دفع مسؤول بدوام كامل لإدارة برامجهم. يتضمن كل اشتراك باختصار جهات اتصال غير محدودة CRM وتخزين البيانات ، وأدوات التقارير القابلة للتخصيص بالكامل ، ومساعدة ترحيل البيانات المجانية ، والدعم المباشر على مستوى عالمي ، كل ذلك بسعر معقول للغاية. تتكامل Nickshell مع البرامج التي تستخدمها الشركات الصغيرة بالفعل ، بما في ذلك Google Workspace/Gmail و Microsoft Office/Outlook و QuickBooks Online و Intercom و Slack. يوفر Nutshell أيضًا تطبيقات iPhone و Android الأصلية ، مما يسمح لممثلي المبيعات بإنشاء معلومات الاتصال والبحث وتحريرها أثناء وجودها في الحقل. تم إطلاقه في عام 2010 ، يخدم Nutshell الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم وتم تسميته كأفضل CRM لكل من سهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt هي أداة أتمتة المبيعات التي تعيش حرفيًا داخل تطبيقات Gmail وتطبيقات مساحة عمل Google الأخرى. يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين ، ورعاية علاقات العملاء ، ومراقبة تقدم المبيعات ، وإغلاق المزيد من الصفقات. المزيد عن Nethunt CRM 🙂 تنظيم قاعدة عملائك استخدم ميزات CRM الأساسية في Nethunt لتنظيم قاعدة العملاء الخاصة بك بأكثر الطرق كفاءة. ✓ قل وداعًا لإدخال البيانات الشاقة إلى الأبد. ✓ استخدم ميزة الوقاية المكررة لـ Nethunt للحفاظ على نظافة البيانات الخاصة بك في جميع الأوقات. ✓ تتميز الحقول المطلوبة بساعات على بياناتك للتأكد من حصولك على ما تحتاجه. ✓ يتم تخزين قاعدة العملاء الخاصة بك بشكل آمن في مكان واحد ، محمية من التسريبات أو عيون المتطفلين عن طريق إدارة الوصول المناسبة. 📞 التقاط خيوط جديدة من خلال قنوات متعددة تم دمج Nethunt CRM مع أدوات متعددة تتيح لك الحصول على خيوط جديدة من مصادر مختلفة وتخزين الاتصالات في سجلات CRM. ✓ قم بإنشاء خيوط جديدة من المكالمات الواردة والصادرة ✓ تحويل الدردشات موقع الويب إلى خيوط جديدة ✓ احصل على خيوط جديدة من منصات التواصل الاجتماعي ✓ أضف خيوط جديدة إلى CRM من الرسل ✓ التقاط الخيوط من نماذج الويب المخصصة 📋 قيادة القطاع وقاعدة العملاء قم بتقسيم قاعدة العملاء الخاصة بك إلى قطاعات مستهدفة لإرسال ملاعب مخصصة باستخدام مختلف الماكرو - المسمى الوظيفي ، والحاجة ، وحجم الشركة والمزيد. ✓ استخدم المرشحات المخصصة ووجهات النظر لقطع جهات الاتصال الخاصة بك. ✓ حفظ عدد غير محدود من الأجزاء لنفسك أو شاركها مع الفريق. ✓ قم بتحديث هذه القطاعات تلقائيًا عندما يتطابق المستخدمون الجدد مع معلمات معينة. 💲 إنشاء خط أنابيب المبيعات اقلب الاتصالات إلى خيوط ودفعها لأسفل خط الأنابيب الجميل والوظيفي. ✓ إضافة صفقات جديدة ، قيمتها ، احتمال الإغلاق وتاريخ الإغلاق المتوقع. ✓ تتبع الصفقات التقدم من خلال مراحل خط الأنابيب. ✓ تعرف على الإيرادات عالقة في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب ✓ Spot Loved Leads وكيفية دفعها نحو الشراء. ✓ قم بإنشاء خطوط أنابيب مخصصة واحدة أو عدة خطوط مخصصة لمنتجاتك وخدماتك. ✓ بناء توقعات يمكنك الوثوق بها. ⭕ إدارة المهام قم بتنظيم يوم عملك وإدارة عبء العمل في فريقك. كل ذلك داخل Gmail. ✓ إدارة المهام والتعاون مع فريقك داخل Gmail. ✓ تعيين المهام تلقائيًا وفقًا لمعايير معينة أو خوارزمية جولة روبن. ✓ ربط المهام لرسائل البريد الإلكتروني وسجلات CRM. ✓ تلقي المهام اليومية Digest لتخطيط يومك. 🤖 أتمتة عمليات المبيعات في Gmail يتيح Nethunt CRM للمستخدمين أتمتة عملية المبيعات بأكملها - بدءًا من مرحلة خط أنابيب الصفقات إلى الإشعارات. ✓ التقاط يؤدي من مصادر مختلفة وإضافتها في CRM الخاص بك. ✓ تعيين المديرين إلى خيوط وإعداد عمليات إعادة تلقائية مخصصة. ✓ إعطاء الأولوية لخيوط العروض تلقائيًا اعتمادًا على سلوكهم ✓ قم بتعيين تسلسلات لرعاية العملاء المتوقعين. ✓ ربط المحادثات عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا ، ومكالمات ، إلى ملفات تعريف CRM. ✓ لديك خوارزمية تحرك تقدمًا إلى مرحلة خط الأنابيب التالية بناءً على استجابة الرصاص. ✓ إنشاء مهام تلقائية للفريق. ✓ قم بتعيين إشعارات للفريق عندما تحدث تغييرات مهمة في خط الأنابيب. ✓ أتمتة إدخال البيانات. ✉ أتمتة البريد الإلكتروني ✓ قم بإنشاء قوالب بريد إلكتروني شخصية ومشتركة في Gmail. ✓ اكتب رسائل البريد الإلكتروني المتكررة بسهولة وبسرعة. ✓ قم بتخصيص قوالب البريد الإلكتروني مع الحقول المخصصة. ✓ استخدم قوالب البريد الإلكتروني في مراسلات البريد الإلكتروني اليومية أو حملات البريد الإلكتروني أو تسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 📩 تتبع البريد الإلكتروني تتبع بريدك الإلكتروني يفتح وينقر في Gmail. ✓ تعرف على ما إذا كان ومتى وكم مرة يرى جهاز الاستقبال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في الوقت الفعلي. ✓ معرفة متى يفتح الأشخاص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتوفير رؤى لفريقك. ✓ حدد أولويات العملاء المحتملين بناءً على عدد المرات التي يفتحون فيها رسائل البريد الإلكتروني أو النقر على الروابط. ✓ استخدم تتبع البريد الإلكتروني لرسائل البريد الإلكتروني العادية وحملات البريد الإلكتروني وتسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 🔁 حملات البريد الإلكتروني أرسل حملات البريد الإلكتروني وحملات المتابعة في Gmail. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني إلى شرائح مخصصة أو جميع قاعدة عملائك. ✓ قم بتعيين رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة على حملات البريد الإلكتروني السابقة. ✓ مراقبة احصائيات الحملات: يفتح ، نقرات ، إلغاء الاشتراك ، الارتداد ، والردود. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني عبر Gmail أو Nethunt SMTP أو خادم SMTP الخاص بك. 📊 تقارير المبيعات تتبع مقاييس الأعمال الرئيسية وأداء الفريق مع تقارير في Nethunt CRM. ✓ تتبع فعالية الفريق بأكمله وكل مدير بشكل منفصل - عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والعروض التقديمية التي تم إجراؤها والمكالمات التي تم إجراؤها ، إلخ. ✓ تحليل نمو الأعمال مقارنة بالفترات السابقة - عدد الصفقات المغلقة وكذلك الإيرادات الناتجة. ✓ قم بتحليل الإيرادات عن طريق تقسيمها من قبل مدير ، بواسطة منتج معين ، حسب البلد ، إلخ. ✓ تتبع التحصيل الخاص بك في الحصص. ✓ تحليل أسباب فقدان الصفقات. ✓ بناء توقعات مبيعات يمكنك الوثوق بها.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
Freshsales
freshworks.com
تسريع إيراداتك مع المبيعات التي تعتمد على السياق تخصيص المشاركة ، وقصر دورة المبيعات الخاصة بك ، وتنمية أعمالك مع Freshsales ميزة جناح المنتج معبأة للشركات من جميع الأحجام. برنامج السحابة المنعش الذي ستحبه فرقك. دعم | المبيعات | ITSM | السحابة PBX
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقيق المزيد بموارد أقل. قم بتسريع أوقات الدورة، وإبرام المزيد من الصفقات، وتوفير الوقت، وتحسين العمليات التجارية، والتأكد من عدم فشل أي شيء من خلال وضع جميع أدواتك في مكان واحد سعيد. ارفع مستوى عملك من خلال جداول البيانات والبريد الإلكتروني، واربح أيام العمل الخاصة بك مع FreeAgent CRM.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
PhoneBurner
phoneburner.com
تشغيل ملايين المحادثات الشهرية لأكثر من 3000 عميل. قم بزيادة معدلات الرد على المكالمات + مضاعفة الاتصالات المباشرة عالية الجودة مع برنامج الاتصال الوحيد الذي يتمتع بشركة اتصالات من المستوى الأول. مع 15 عامًا من خدمة فرق المبيعات، ندرك أن المكالمات لا تؤدي إلى زيادة الإيرادات. المحادثات تفعل. يوازن برنامج PhoneBurner القوي بين السرعة والجودة، مما يوفر اتصالات خالية من التأخير تقود مندوبي المبيعات إلى محادثات أكثر فائدة ونتائج أكثر إيجابية. تقليل خطر إشارات البريد العشوائي. عزز التفاعلات المباشرة بما يصل إلى 4x بدون أي صوت تنبيه أو توقف مؤقت. يمكنك توفير الوقت من خلال أتمتة سير العمل الرائدة في الصناعة. باعتبارك شريكًا لك، يساعدك PhoneBurner على الوصول إلى المزيد من جهات الاتصال وزيادة قيمة العميل المحتمل وتوسيع نطاق أفضل الممارسات التي تزيد الإيرادات. الاتصال. إرسال بريد إلكتروني. رسالة قصيرة. إدارة علاقات العملاء (CRM) وأكثر من 150 عملية تكامل. إيقاع. توزيع الرصاص. الهوية المحلية. معرف المتصل ذات العلامات التجارية. مراقبة العدد. التقارير والتحليلات. تدريب المكالمة. كل شيء هنا. تعرف على نظام الاتصال المباشر الأكثر كفاءة، وحوّل العملاء المحتملين إلى إيرادات بشكل أسرع. جربه مجانًا، بدون بطاقة ائتمان: - اتصال قوي يصل إلى 80 جهة اتصال/ساعة - تقليل مخاطر إشارات البريد العشوائي - زيادة معدلات الرد على المكالمات - احصل على اتصالات فورية بدون تأخير - مزيج من المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة - اترك نقرة واحدة رسائل البريد الصوتي - أتمتة تسجيل المكالمات + عمليات ما بعد المكالمة - التدريب في الوقت الفعلي أو تسجيل المكالمات - الحصول على مراقبة الأرقام ومعالجة العلامات - إنشاء إيقاعات مبيعات متعددة اللمس - توزيع العملاء المحتملين بذكاء - الوصول إلى التقارير والتحليلات المخصصة - الشراكة مع القائد في مكان واحد -to-1 الاتصالات المسؤولة (TM) استخدم إدارة علاقات العملاء (CRM) المضمنة لدينا أو قم بالتكامل مع Salesforce وZoho وHubspot وSugarCRM وmonday.com وZapier والمزيد، أو أنشئ عمليات تكامل مخصصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة مشاركة المبيعات الوحيدة التي يحتاجها كل فريق مبيعات متنامٍ. فهو يساعد الممثلين على التنقيب والمشاركة والتتبع والبيع من مكان واحد دون الحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة ودفع فواتير متعددة. يوفر Outplay تواصلًا قويًا وشخصيًا متعدد القنوات، وعمليات أتمتة للمبيعات الخارجية تعمل على رفع مستوى الكفاءة، وإعداد تقارير متقدمة للرؤى المعززة بالبيانات أكثر من ذلك بكثير. يحتوي Outplay على عمليات تكامل ثنائية الاتجاه مع مجموعة واسعة من أنظمة إدارة علاقات العملاء وصناديق البريد الوارد والمزيد لمساعدة فرق المبيعات في حجز الاجتماعات وتتبع الأداء من لوحة معلومات واحدة. تساعد واجهة المستخدم البديهية لـ Outplay ودعم العملاء الرائد في الصناعة على إعداد الفرق وتشغيلها بسرعة لبدء حجز الاجتماعات الآن. ليس الربع القادم. بفضل ميزات تغير قواعد اللعبة مثل الاتصال السريع وذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات للملايين من المصادر الرائدة، تعمل Outplay على تحويل مشاركة المبيعات، دون دفع ثمن باهظ. قم بتبديل حلول النقاط المتعددة والفواتير باستخدام Outplay - خدمة المبيعات الشاملة كومة لفرق العصر الجديد. احصل على أداة التنقيب عن المبيعات المضمنة، ومنصة مشاركة المبيعات متعددة القنوات، وأداة التحويل والجدولة الواردة، ومنصة ذكاء المحادثة لتجاوز أهدافك، وليس ميزانياتك.
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مستخدم في ADP وGoogle وUber وiHeartMedia وCapital One وغيرها من المؤسسات الكبيرة أن يكونوا أكثر كفاءة وفعالية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة https://groove.co.
Firstsales.io
firstsales.io
جرّب Firstsales.io حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. Firstsales.io هي أداة حديثة للتواصل عبر البريد الإلكتروني تركز بشكل كبير على اختبار تقسيم A/B/C على المستوى الدقيق والذي لا توفره أي أداة أخرى اليوم. إلى جانب تفرده، فهو يتمتع ببنية تحتية قوية جدًا وحلول فريدة، والتي تتضمن رسائل بريد إلكتروني يتم تدويرها تلقائيًا ونطاق مخصص لتجنب البصمات مما يساعدك على تحسين فرصة البريد الوارد لديك.
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