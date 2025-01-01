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برامج تتبع البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - ناورو
يعمل برنامج تتبع البريد الإلكتروني على تمكين المستخدمين من مراقبة رسائل البريد الإلكتروني وجمع التحليلات، بما في ذلك معدلات فتح البريد الإلكتروني، ونقرات الارتباط، وعدد التنزيلات لمرفقات البريد الإلكتروني. باستخدام ميزات مثل إشارات الويب أو إيصالات القراءة، تتيح حلول تتبع البريد الإلكتروني للمستخدمين تتبع تسليم رسائل البريد الإلكتروني إلى المستلمين المقصودين. تستخدم المؤسسات، التي يتم اعتمادها على نطاق واسع داخل أقسام المبيعات والتسويق، برامج تتبع البريد الإلكتروني لتحديد نقاط المشاركة المثالية وتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين. تلعب هذه الأدوات، إلى جانب تحليلاتها، دورًا حاسمًا في تقييم وتحسين رسائل المبيعات والتسويق لتحسين احتمالية مشاركة العملاء المحتملين. يتكامل برنامج تتبع البريد الإلكتروني بسلاسة مع منصات البريد الإلكتروني وغالبًا ما يتم دمجه كامتداد لتكملة أدوات المبيعات والتسويق الأخرى، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، مما يشكل نظامًا شاملاً لأتمتة قوة المبيعات.
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Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
Outreach
outreach.io
Outreach هي منصة تنفيذ المبيعات الرائدة التي تساعد الفرق التي تتعامل مع السوق بكفاءة على إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب وإغلاقها بشكل متوقع. من التنقيب إلى إدارة الصفقات إلى التنبؤ، تستفيد منصتنا من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة قادة الإيرادات على زيادة كفاءة وفعالية جميع أنشطة الذهاب إلى السوق و...
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
Polymail
polymail.io
Polymail عبارة عن منصة بريد إلكتروني لاتصالات المبيعات. تعمل منصتنا - التي تتضمن تتبع البريد الإلكتروني ومزامنة Salesforce وجدولة التقويم - على تمكين فرق المبيعات من زيادة التحويل وتقصير دورات المبيعات مع توفير الشفافية للمديرين التنفيذيين في نشاط المبيعات. بدعم من Y Combinator ومقرها في لوس أنجلوس...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو...
PhoneBurner
phoneburner.com
تشغيل ملايين المحادثات الشهرية لأكثر من 3000 عميل. قم بزيادة معدلات الرد على المكالمات + مضاعفة الاتصالات المباشرة عالية الجودة مع برنامج الاتصال الوحيد الذي يتمتع بشركة اتصالات من المستوى الأول. مع 15 عامًا من خدمة فرق المبيعات، ندرك أن المكالمات لا تؤدي إلى زيادة الإيرادات. المحادثات تفعل. يوازن ب...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تساعد العامل العادي على توفير ما لا يقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت خارج صندوق الوارد الخاص به. تأسست SaneBox في عام 2011، وهي تقدم للأفراد والعملاء من المؤسسات على حدٍ سواء مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية للبريد الإلكتروني لاستعا...
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمب...
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick عبارة عن تتبع مجاني وغير محدود للبريد الإلكتروني لـ Gmail وGoogle Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي وWhatsApp مثل علامات التجزئة المزدوجة (✓✓) في مربع الإرسال. تشير علامة التجزئة الزرقاء ✓ إلى أنه قد تم إرسال بريد إلكتروني، ولكن لم يفتحه المستلم بعد. علامات التجزئة...
Zendesk Sell
zendesk.com
يعد تحقيق هدف الإيرادات الخاص بك مع تقديم تجربة رائعة للعملاء أمرًا صعبًا. Zendesk Sell يجعل الأمر سهلاً. Zendesk Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات حديث يساعدك على تسريع الإيرادات، وهو سريع الإعداد وبديهي وسهل الحب. يتميز Sell بأدوات الإنتاجية والتحليلات المتقدمة وعرض كامل للعملاء بدء...
Salesmate
salesmate.io
معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) صارمة وغير مرنة وتكلف المؤسسات الكثير من المال، ويقوم Salesmate بحل نقاط الضعف هذه بالضبط. يعد Salesmate حلاً مرنًا وقابلاً للتخصيص وفعالاً من حيث التكلفة لفرق متعددة في مؤسستك. تعمل المنصة على حل هذه المشكلات من خلال تقديم أدوات مدمجة، وتوفير تكلفة عمليات التكا...
Nimble
nimble.com
Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. بفضل سجلات جهات الاتصال القابلة للتخصيص وسير العمل سهل الاستخدام بأسلوب كانبان، أصبحت إدارة معلومات العميل أسهل من أي وقت مضى. يتكامل Nimble بسهولة مع كل من Microsoft 365 وGoogle Workspace، حيث يجمع جهات الاتصال والعملاء المت...
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة مشاركة المبيعات الوحيدة التي يحتاجها كل فريق مبيعات متنامٍ. فهو يساعد الممثلين على التنقيب والمشاركة والتتبع والبيع من مكان واحد دون الحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة ودفع فواتير متعددة. يوفر Outplay تواصلًا قويًا وشخصيًا متعدد القنوات، وعمليات أتمتة للمبيعات الخارجية تعمل على رفع ...
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox هي أداة متقدمة للتواصل عبر البريد الإلكتروني البارد مصممة لمساعدة الشركات على توسيع نطاق حملات البريد الإلكتروني الخاصة بها، وتحسين إمكانية التسليم، وزيادة التحويلات من خلال التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي وميزات الأتمتة الذكية.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax عبارة عن منصة لمشاركة المبيعات تساعد الفرق على زيادة الإيرادات طوال رحلة العميل. نحن نجعل الحياة أسهل لكل من يتفاعل مع العملاء، وليس فقط حقوق السحب الخاصة، من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل. وهذا يزيد من الإنتاجية ويمكّن المندوبين من التركيز على البيع. يرى عملاء Mixmax عائد استثم...
NetHunt
nethunt.com
NetHunt هي أداة لأتمتة المبيعات موجودة فعليًا داخل Gmail وتطبيقات Google Workspace الأخرى. فهو يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المحتملين وتعزيز العلاقات مع العملاء ومراقبة تقدم المبيعات وإبرام المزيد من الصفقات. تنمو الشركات بمقدار خمسة أضعاف مع NetHunt CRM، وتحقق من قصص العملاء - https://nethu...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقي...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker هي أداة بديهية للبريد الإلكتروني البارد تساعد شركات B2B على التواصل مع العملاء المحتملين وشركاء الأعمال - والحفاظ على استمرار المحادثات. يسمح لك Woodpecker بصياغة تسلسلات بريد إلكتروني مخصصة وذات صلة والتأكد من تسليمها إلى البريد الوارد الرئيسي للمستلم. يتم إرسال متابعاتك في نفس الموضوع م...
Yesware
yesware.com
تساعد Yesware فرق المبيعات عالية الأداء على القيام بالتواصل الهادف عبر البريد الإلكتروني على نطاق واسع. إذا كنت بحاجة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني، ولكن برامج مبيعات المؤسسات المعقدة مبالغ فيها - فجرّب Yesware. توجد الوظيفة الإضافية لـ Outlook وGmail الخاصة بـ ...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد مؤسسات B2B على العمل معًا للفوز بمزيد من الصفقات. بسيط بما فيه الكفاية لأي مستخدم ومتطور بما فيه الكفاية لأي عمل تجاري، تم تصميم Nutshell للفرق التي سئمت من التوفيق بين أدوات المبيعات والتسويق المنفصلة ولا ترغب...
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost هو المزود الأول للبنية التحتية للبريد الإلكتروني في العالم وخدمة تسليم البريد الإلكتروني الأكثر أداءً المتاحة. يرسل عملاؤنا ما يزيد عن 5 تريليون رسالة سنويًا، أي أكثر من 37 بالمائة من رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للأعمال في العالم. يرسل العديد من عملاء SparkPost - بما في ذلك أكبر الشبكا...
Sellizer
sellizer.io
Sellizer هي أداة شاملة لدعم المبيعات ستُعلمك عندما يفتح العميل عرضك وتوفر إحصائيات أساسية لم تتمكن من الوصول إليها من قبل.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai موجود هنا لتسليط الضوء على حملات البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بك، مما يساعدك على إرسال الرسائل على نطاق واسع دون فقدان تلك اللمسة الشخصية. تخيل أنك قادر على الوصول إلى جمهور كبير، مما يضمن ليس فقط تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ولكن أيضًا إجراء اتصال، كل ذلك دون بذل أي جهد...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email هي شركة كندية بولندية تأسست عام 2010. بعد سنوات عديدة من تزويد العملاء بخدمات البريد الإلكتروني، تعد Elastic Email اليوم منصة مذهلة لتسويق البريد الإلكتروني، مبنية على واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني الأكثر فعالية من حيث التكلفة. من خلال SMTP Relay، وواجهة برمجة التطبيقات HTTP ال...
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً ف...
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مس...
Uptics
uptics.io
تعرف على Uptics. سلاحك السري الجديد للسيطرة على المبيعات الخارجية، وحجز اجتماعات أكثر بثلاثة أضعاف وإبرام المزيد من الصفقات بسهولة. Uptics هو برنامج مبيعات سهل الاستخدام يساعدك على أتمتة جميع عناصر المبيعات اليدوية والمملة حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة - رعاية العملاء وإغلاق المبيعات. البر...
Automailer
automailer.io
Automailer هي أداة أتمتة للبريد الإلكتروني البارد تم تصميمها خصيصًا لتوليد العملاء المحتملين. تفاعل مع جهات الاتصال الباردة الخاصة بك من خلال تسلسل بريد إلكتروني مخصص، وتتبع الردود، والفتح، والنقرات، والمزيد، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة. يقوم Automailer بالتكامل مع عنوان بريدك الإلكتروني الفعلي وإرسال...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Visual Visitor
visualvisitor.com
منصة ذكاء المبيعات قوية وبأسعار معقولة وسهلة الاستخدام. نحن نجعل مبيعات B2B أسهل. مساعدة فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد في وقت أقل. تتضمن منصتنا - بيانات نية المشتري - قاعدة بيانات جهات اتصال B2B مع أكثر من 606 مليون جهة اتصال - تحديد هوية زائر موقع الويب المجهول - تتبع البريد الإلكتروني / الع...
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai هي أداة لأتمتة البريد الإلكتروني البارد تساعد الشركات على تحسين اتصالاتها الخارجية. فهو يوفر مجموعة من الميزات لجعل العملية أسهل وأسرع وأكثر فعالية. قم بتوصيل عدد غير محدود من صناديق البريد الوارد، واستمتع بإعداد مجاني لجميع حساباتك، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف البيانات، والتسلس...
QuickMail
quickmail.io
QuickMail هي أداة لأتمتة تواصلك عبر البريد الإلكتروني الشخصي لأغراض المبيعات والتسويق. إذا كنت أنت أو فريقك تتطلع إلى إنشاء مسار مبيعات يمكن التنبؤ به، والوصول إلى عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني من أجل جذب عملاء محتملين جدد، فسوف تحب QuickMail. سواء كنت في اجتماع، أو تتحدث عبر الهاتف، أو حتى نا...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ لقد حصلنا عليك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io هو برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصمم للسماح للمستخدمين بجدولة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومتابعات تلقائيًا من صندوق البريد الخاص بهم وتعزيز معدلات الرد الخاصة بهم. يقوم SmartReach.io بمزامنة بيانات العملاء المحتملين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع حملاتك با...
Hexospark
hexospark.com
قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني وأتمتة عمليات المتابعة الواردة وزيادة مبيعاتك من خلال تعزيز العلاقات في منصة مركزية واحدة.
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو مدى تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر...
Overloop
overloop.com
Overloop عبارة عن منصة مشاركة مبيعات متعددة القنوات. حقق أقصى استفادة من حصة مبيعاتك من خلال حملات مخصصة للغاية، ومزج رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة LinkedIn، والمكالمات الهاتفية. تعامل مع خط مبيعاتك بالكامل، وتتبع أدائك، وفي النهاية، قم بإبرام المزيد من الصفقات! بناء القائمة وإدارة جهات ال...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy هو نظام نمو الإيرادات الذي يعمل على مضاعفة وتسريع أنشطة البيع الخاصة بك مع التخلص من الأنشطة غير البيعية التي تكلفك الوقت والمال. إنها منصة مبيعات متكاملة توفر إمكانات المبيعات الأساسية لديك - مشاركة المبيعات، وتمكين المبيعات، وإنتاجية المبيعات، واعتماد Salesforce - نقطة اتصال واحدة عبر جميع ...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأ...
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox هي أداة تمهيدية للبريد الإلكتروني تساعد الشركات على تحسين سمعة المرسل وزيادة فرص وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى البريد الوارد. وهو يعمل من خلال التفاعل مع صندوق الوارد الخاص بك بطريقة إنسانية، مثل إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني على فترات زمنية مختلفة، وفتح رسائل البري...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد ال...
SendNow
sendnow.ai
قم بتحسين معدلات تسليم البريد الإلكتروني البارد من خلال تدوير صندوق البريد الإلكتروني، وأتمتة التسلسل، والتحقق من صحة البريد الإلكتروني. قم بإنشاء مساحات عمل مخصصة غير محدودة لكل عميل أو فريق أو مشروع للحفاظ على البيانات معزولة ومنظمة