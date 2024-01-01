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برامج تتبع البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - أروبا
يعمل برنامج تتبع البريد الإلكتروني على تمكين المستخدمين من مراقبة رسائل البريد الإلكتروني وجمع التحليلات، بما في ذلك معدلات فتح البريد الإلكتروني، ونقرات الارتباط، وعدد التنزيلات لمرفقات البريد الإلكتروني. باستخدام ميزات مثل إشارات الويب أو إيصالات القراءة، تتيح حلول تتبع البريد الإلكتروني للمستخدمين تتبع تسليم رسائل البريد الإلكتروني إلى المستلمين المقصودين. تستخدم المؤسسات، التي يتم اعتمادها على نطاق واسع داخل أقسام المبيعات والتسويق، برامج تتبع البريد الإلكتروني لتحديد نقاط المشاركة المثالية وتعزيز التواصل مع العملاء المحتملين. تلعب هذه الأدوات، إلى جانب تحليلاتها، دورًا حاسمًا في تقييم وتحسين رسائل المبيعات والتسويق لتحسين احتمالية مشاركة العملاء المحتملين. يتكامل برنامج تتبع البريد الإلكتروني بسلاسة مع منصات البريد الإلكتروني وغالبًا ما يتم دمجه كامتداد لتكملة أدوات المبيعات والتسويق الأخرى، مثل برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) وبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، مما يشكل نظامًا شاملاً لأتمتة قوة المبيعات.
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Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Polymail
polymail.io
Polymail هو أفضل منصة بريد إلكتروني مصممة لتسهيل الحياة العملية لأي محترف. تقديم الأدوات والميزات التي تفيدك. قم بزيارتنا الآن!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
SaneBox
sanebox.com
قم بتقليص وقت إدارة البريد الإلكتروني لفريقك إلى النصف وابدأ الطريق نحو صندوق بريد وارد أنظف ويوم أكثر إنتاجية مع SaneBox. ابدأ تجربتك المجانية الآن!
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Nimble
nimble.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد مندوبي مبيعات. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. سهل الاستخدام، ويعمل في صندوق الوارد الخاص بك في Outlook/Gmail، والوسائط الاجتماعية، والويب.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler هو البرنامج الإضافي لبرنامج البريد الإلكتروني لـ Apple Mail وGmail وOutlook والذي يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك واحترافيتك.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.
NetHunt
nethunt.com
تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Yesware
yesware.com
Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox هي أداة متقدمة للتواصل عبر البريد الإلكتروني البارد مصممة لمساعدة الشركات على توسيع نطاق حملات البريد الإلكتروني الخاصة بها، وتحسين إمكانية التسليم، وزيادة التحويلات من خلال التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي وميزات الأتمتة الذكية.
InboxPro
inboxpro.io
تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء. إغلاق المزيد من الاجتماعات يساعدك InboxPro على تبسيط عملية اكتساب العملاء ورعايتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج العلامات وتسلسلات المتابعة والتقويم المدمج.
Mixmax
mixmax.com
نحن نتخلص من العمل المزدحم ونمكن المشاركة الحقيقية. اجعل AEs وCSMs أكثر إنتاجية، مباشرة من Gmail. طلب العرض التوضيحي.
SparkPost
developers.sparkpost.com
أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick عبارة عن تتبع مجاني وغير محدود للبريد الإلكتروني لـ Gmail وGoogle Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي وWhatsApp مثل علامات التجزئة المزدوجة (✓✓) في صندوق الإرسال. تشير علامة التجزئة الزرقاء ✓ إلى أنه قد تم إرسال بريد إلكتروني، ولكن لم يفتحه المستلم بعد. علامات التجزئ...
Woodpecker
woodpecker.co
رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي تبدأ محادثات عمل دافئة. قم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات باستخدام أداة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Uptics
uptics.io
نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
Sellizer
sellizer.io
Sellizer هي أداة شاملة لدعم المبيعات ستُعلمك عندما يفتح العميل عرضك وتوفر إحصائيات أساسية لم تتمكن من الوصول إليها من قبل.
Outboundly AI
outboundly.ai
Outboundly.ai موجود هنا لتسليط الضوء على حملات البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بك، مما يساعدك على إرسال الرسائل على نطاق واسع دون فقدان تلك اللمسة الشخصية. تخيل أنك قادر على الوصول إلى جمهور كبير، مما يضمن ليس فقط تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ولكن أيضًا إجراء اتصال، كل ذلك دون بذل أي جهد...
QuickMail
quickmail.io
أرسل رسائل بريد إلكتروني آلية وابدأ المزيد من المحادثات. يعمل برنامجنا على تحسين إمكانية التسليم وأتمتة عمليات المتابعة حتى تحصل على المزيد من الردود بجهد أقل.
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ وصلنا لك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم ...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io هو برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصمم للسماح للمستخدمين بجدولة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومتابعات تلقائيًا من صندوق البريد الخاص بهم وتعزيز معدلات الرد الخاصة بهم. يقوم SmartReach.io بمزامنة بيانات العملاء المحتملين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع حملاتك با...
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج أتمتة للمبيعات والتسويق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ويأتي مزودًا بميزات مصممة مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقة وفعالة في كل...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email عبارة عن منصة تسويقية مبنية على محرك التسليم الأكثر فعالية من حيث التكلفة. انضم إلى عشرات الآلاف من الشركات التي ترسل بالفعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها!
Hexospark
hexospark.com
قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني وأتمتة عمليات المتابعة الواردة وزيادة مبيعاتك من خلال تعزيز العلاقات في منصة مركزية واحدة.
Automailer
automailer.io
Automailer هي أداة أتمتة للبريد الإلكتروني البارد تم تصميمها خصيصًا لتوليد العملاء المحتملين. تفاعل مع جهات الاتصال الباردة الخاصة بك من خلال تسلسل بريد إلكتروني مخصص، وتتبع الردود، والفتح، والنقرات، والمزيد، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة. يقوم Automailer بالتكامل مع عنوان بريدك الإلكتروني الفعلي وإرسال...
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Pipl.ai
pipl.ai
التوعية الباردة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هل تقوم بإرسال التوعية الباردة؟ إذا كانت الإجابة بنعم - أكمل القراءة. إذا كنت مثلنا - فربما لا تكون راضيًا عن أدوات التشغيل الآلي الحالية للتواصل البارد. غالي جدا. الكثير من الزحام اليدوي. ضعف القدرة على التسليم. نحن في مهمة لتغيير ذلك. إليك م...
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
يساعد برنامج Salesdash CRM شركات الخدمات اللوجستية (وسطاء الشحن، 3PLs) على تنمية علاقات جديدة مع شركات الشحن. تساعد Salesdash فرق المبيعات في مجال الخدمات اللوجستية على تبسيط عملية المبيعات لزيادة المبيعات والإيرادات. تم تصميمه لوسطاء الشحن، من قبل قائد مبيعات وسطاء الشحن السابق. المنتج هو الأنسب لأ...
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من ...
Overloop
overloop.com
Overloop عبارة عن منصة مشاركة مبيعات متعددة القنوات. حقق أقصى استفادة من حصة مبيعاتك من خلال حملات مخصصة للغاية، ومزج رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة LinkedIn، والمكالمات الهاتفية. تعامل مع خط مبيعاتك بالكامل، وتتبع أدائك، وفي النهاية، قم بإبرام المزيد من الصفقات! بناء القائمة وإدارة جهات ال...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد ال...
Amplemarket
amplemarket.com
يعتني Amplemarket بالمهام الشاقة بينما تركز أنت على البيع. إنه إنشاء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني وتأهيل العملاء المحتملين على الطيار الآلي.
Sellular
sellular.com
Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. ...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم...
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.