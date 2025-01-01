برامج اختبار البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج اختبار البريد الإلكتروني الشركات في معاينة رسائل البريد الإلكتروني واختبارها قبل إرسالها إلى المستلمين، مما يعزز فعالية حملات البريد الإلكتروني ويحسن عائد الاستثمار (ROI). يوفر هذا البرنامج منصة تحرير لتحديد المشكلات المحتملة في البريد الإلكتروني قبل التوزيع. تشمل عمليات فحص الأخطاء الشائعة التدقيق الإملائي والنحوي والتنسيق والتصميم والترميز. طوال مرحلة الاختبار، يحاكي البرنامج تسليم البريد الإلكتروني على خادم SMTP.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
Folderly
folderly.com
Folderly هو حل لتوصيل البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تحسين معدلات وصول رسائلهم إلى صندوق الوارد عبر أدوات تحليل الأداء والمصادقة.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق، توفر أدوات لتصميم الحملات، وتحليلات الأداء، ودعم التكامل مع التطبيقات المختلفة.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap هو منصة لاختبار وإرسال البريد الإلكتروني تساعد الفرق التقنية على إدارة وتحليل سير العمل للبريد الإلكتروني بكفاءة.
Emma
myemma.com
تطبيق إيما يساعد المسوقين في إنشاء حملات بريد إلكتروني وSMS مخصصة وموجهة، مع أدوات للتحليل والتكامل مع منصات متعددة.
Transpond
transpond.io
تطبيق Transpond يسمح بإدارة المشتركين، تصميم قوالب، إنشاء وإرسال بريد إلكتروني تلقائي، وتتبع الحملات التسويقية.
Litmus
litmus.com
تطبيق Litmus يساعد المسوقين على إنشاء، اختبار، وتحليل رسائل البريد الإلكتروني لضمان جودتها وتحقيق نتائج أفضل.
Parcel
parcel.io
بارسيل هو منصة لتطوير وتشفير رسائل البريد الإلكتروني حيث يمكن للمستخدمين كتابة ومراجعة والتعاون على تصميم رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة.
MailUp
mailup.com
MailUp هو تطبيق تسويق يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني وSMS والتطبيقات، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.
Campaign Monitor
createsend.com
تطبيق Campaign Monitor هو أداة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب مخصصة وأدوات تحليل.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو منصة لاختبار اتصالات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تتيح للمطورين اختبار وتصميم وتحليل الرسائل بأمان وفعالية.
Magnews
magnews.it
تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.
Email on Acid
emailonacid.com
تطبيق "البريد الإلكتروني على الحمض" يساعد مسوقي البريد الإلكتروني على اختبار وتحسين رسائلهم لضمان ظهورها بشكل صحيح عبر مختلف منصات البريد الإلكتروني.
testRigor
testrigor.com
تطبيق testRigor هو أداة اختبار بدون كود تتيح للمختبرين إنشاء اختبارات وظيفية تلقائية لتطبيقات الويب والجوال وسطح المكتب بسرعة وكفاءة.
Bouncer
usebouncer.com
منصة للتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وتحسين قابلية التسليم، تدعم رفع قوائم كبيرة وتحقق من 200000 عنوان في الساعة.
Delivra
delivra.com
تطبيق Delivra هو منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المسوقين في أتمتة الحملات وإدارة التفاعلات مع الجمهور من خلال أدوات تحليل متقدمة وميزات التجزئة.
GlockApps
glockapps.com
GlockApps هي أداة لتحليل توصيل البريد الإلكتروني، تراقب تجارب البريد العشوائي وسجلات المصادقة، وتساعد على تحسين حملات البريد الإلكتروني.
Reoon
reoon.com
Reoon هو تطبيق للتحقق من عناوين البريد الإلكتروني، يحسن قابلية توصيل البريد الإلكتروني من خلال التحقق من صحّة العناوين وكفاءتها.
Acymailing
acymailing.com
Acymailing هو أداة لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني لمستخدمي WordPress و Joomla، تساعد في إدارة الحملات البريدية وتحليل أدائها.
Unspam
unspam.email
Unspam هو أداة اختبار بريد إلكتروني عبر الإنترنت للتحقق من رسائل البريد المزعج. يحلل الرسالة ويقدم تقديرًا لدرجة المزعج مع خريطة حرارية.
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