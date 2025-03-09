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يساعد برنامج اختبار البريد الإلكتروني الشركات في معاينة رسائل البريد الإلكتروني واختبارها قبل إرسالها إلى المستلمين، مما يعزز فعالية حملات البريد الإلكتروني ويحسن عائد الاستثمار (ROI). يوفر هذا البرنامج منصة تحرير لتحديد المشكلات المحتملة في البريد الإلكتروني قبل التوزيع. تشمل عمليات فحص الأخطاء الشائعة التدقيق الإملائي والنحوي والتنسيق والتصميم والترميز. طوال مرحلة الاختبار، يحاكي البرنامج تسليم البريد الإلكتروني على خادم SMTP.
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Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
testRigor
testrigor.com
تطبيق testRigor هو أداة اختبار بدون كود تتيح للمختبرين إنشاء اختبارات وظيفية تلقائية لتطبيقات الويب والجوال وسطح المكتب بسرعة وكفاءة.
GlockApps
glockapps.com
تتكون مجموعة GlockApps من أدوات التسليم من 3 تطبيقات مصممة لمساعدتك على زيادة عمليات الفتح والنقرات والتحويلات بنسبة تصل إلى 41%! Inbox Insight قم بإجراء 3 اختبارات مجانية للبريد العشوائي باستخدام Inbox Insight لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى عملائك. ستظهر لك نتائج اختبار قابلية التسليم ما يلي: ◆ وضع بريدك الإلكتروني في 70 صندوق بريد أولي ◆ سجلات مصادقة بريدك الإلكتروني (SPF وDKIM وrDNS وHELO إلى IP) ◆ نقاط المرسل لعنوان IP الخاص بك ◆ مكان إدراج عنوان IP الخاص بك في القائمة السوداء ◆ البريد الإلكتروني العشوائي الخاص بك النتيجة لمرشح البريد العشوائي من Google وBarracuda وSpamAssassin ◆ تحليل محتوى بريدك الإلكتروني https://glockapps.com/spam-testing/ تحليلات DMARC حماية علامتك التجارية من التصيد والانتحال باستخدام تحليلات DMARC! يمنحك GlockApps DMARC Analytics: ◆ 10000 رسالة DMARC مجانًا كل شهر ◆ القدرة على تتبع جميع تقارير XLM وتخزينها وتنظيمها بطريقة سهلة الاستخدام ◆ رؤية كاملة لحركة البريد الإلكتروني الخاصة بك ◆ نظرة ثاقبة على حملات البريد الإلكتروني التي فشلت في المصادقة ◆ التحكم الكامل حول ما يجب فعله مع رسائل البريد الإلكتروني التي تفشل في المصادقة ◆ تنبيهات فورية عند اكتشاف نشاط مشبوه ◆ مراقبة SPF وDKIM وDMARC مجانًا كل ساعتين. ◆ القدرة على إضافة نطاقات غير محدودة وحتى تجميعها جرب GlockApps DMARC Analytics واحصل على 10000 رسالة DMARC مجانية كل شهر! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ مراقب وقت التشغيل يرسل لك مراقب وقت التشغيل الخاص بنا تنبيهات فورية حول المشكلات المتعلقة بعنوان IP الخاص بك وسجلات SPF وDKIM وDMARC بالإضافة إلى بروتوكولات HTTP وTLS وTCP. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا: ◆ احصل على ما يصل إلى 20 شاشة ◆ احصل على تنبيه بمجرد إدراج عنوان IP الخاص بك في القائمة المحظورة ◆ راقب صحة سجلات SPF وDKIM وDMARC واحصل على إخطار فوري في حالة حدوث أي تغييرات. ◆ احصل على تنبيه فوري إذا تعطل موقع الويب الخاص بك ◆ قم بتعيين فترات التحقق الخاصة بك (حتى كل دقيقة!) ◆ قم بزيادة الشفافية مع صفحات الحالة العامة ◆ قم بتعيين قواعد حد التوقف الخاص بك واحصل على إخطار إذا وصلت حالتك إلى الحد الخاص بك https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
إدارة المشتركين وتصميم قوالب جميلة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية وإرسال الحملات وتتبعها. مرحبًا بكم في Transpond - منصة التسويق المتطورة. جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
Acymailing
acymailing.com
أداة أتمتة النشرة الإخبارية والتسويق لـ WordPress وJoomla. سهل الاستخدام، يساعدك AcyMailing في كل خطوة من حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك: الفكرة: - اختبر المحتوى الخاص بك (الروابط والكلمات الرئيسية والصور) - تجنب اعتبار حملتك بريدًا عشوائيًا - إدارة قائمتك - تصميم إدارة علاقات العملاء: - محرر السحب والإفلات - ديناميكي إدراج المحتوى (معلومات المستلم، الأحداث...) إدارة حملتك: - أرسل عددًا غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني - تتبع كفاءة رسالتك الإخبارية - الإحصائيات (تقييم النقرات، التحويل المحتمل، معدل الفتح...) - تعرف على مقدار الأموال التي حصلت عليها بفضل المحتوى الذي أرسلته في رسائلك الإخبارية
Unspam
unspam.email
Unspam.email هي أداة لاختبار البريد العشوائي عبر الإنترنت لرسائل البريد الإلكتروني. قم بتحسين إمكانية التسليم لديك باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني المجانية. تقوم الخدمة بتحليل الجوانب الرئيسية للبريد الإلكتروني وإرجاع درجة البريد العشوائي وتتنبأ بالنتائج باستخدام خريطة حرارية مدعمة بالذكاء الاصطناعي للنشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.
Folderly
folderly.com
Folderly هو حل لتوصيل البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تحسين معدلات وصول رسائلهم إلى صندوق الوارد عبر أدوات تحليل الأداء والمصادقة.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
Parcel
parcel.io
منصة ترميز البريد الإلكتروني. قم بالبرمجة والمعاينة والتعاون باستخدام منصة التطوير المصممة للبريد الإلكتروني. الطرود هي الطريقة التي تقوم بها العلامات التجارية والوكالات بترميز رسائل البريد الإلكتروني عالية الجودة.
Email on Acid
emailonacid.com
تطبيق "البريد الإلكتروني على الحمض" يساعد مسوقي البريد الإلكتروني على اختبار وتحسين رسائلهم لضمان ظهورها بشكل صحيح عبر مختلف منصات البريد الإلكتروني.
Delivra
delivra.com
Delivra عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المسوقين من أي خبرة على جذب جمهورهم وتنميته. مع أكثر من 20 عامًا من النجاح الذي لا مثيل له مع العملاء، تساعد Delivra الشركات على الانخراط في محادثات هادفة تؤدي إلى نتائج ملموسة. وقد ساعد تركيزهم على الحلول السهلة في تمكين الآلاف من المؤسسات عبر الصناعات من السيطرة على أتمتة التسويق المعقدة ومعالجة البيانات. تتوسع Delivra معك وتوفر الأدوات التي تحتاجها للنجاح في كل خطوة على الطريق. تم تصميم Delivra للمسوقين المشغولين، ويقدم مجموعة كاملة من الميزات لمساعدة الفرق على تحقيق أهدافهم. يمكنك إنشاء حملات تسويق مؤثرة عبر البريد الإلكتروني وإرسالها بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات القابل للتخصيص. قم بأتمتة اتصالات عملائك من خلال التخطيط الاستراتيجي لسلسلة رسائل بريد إلكتروني كاملة، وتحديد الرسائل البريدية التي يتم إرسالها بناءً على مجموعة متنوعة من إجراءات المشترك أو عدم اتخاذ أي إجراء أو الوقت. احصل على مزيد من التفاعل من جمهورك وتمكن من الوصول إلى العملاء خارج صندوق الوارد الخاص بهم من خلال تقسيم الخبراء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. سواء كنت تعمل بنظام B2B، أو تروج لمنظمة غير ربحية، أو تخطط لحدث ما، توفر Delivra تحليلات قوية ودعمًا مستمرًا لتشجيع المستخدمين على صقل استراتيجيتهم وتحسينها. يمكنك التكامل مع مجموعة واسعة من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التجارة الإلكترونية وأدوات تحليل الويب بحيث يتوفر كل ما تحتاجه في مكان واحد. إما أن يتم توصيل البرنامج مباشرةً بالتقنية الحالية، أو تقوم Delivra بإنشاء تكامل مخصص لضمان عمل كل شيء بسلاسة.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق، توفر أدوات لتصميم الحملات، وتحليلات الأداء، ودعم التكامل مع التطبيقات المختلفة.
MailUp
mailup.com
MailUp هو تطبيق تسويق يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني وSMS والتطبيقات، مع أدوات لإنشاء الرسائل وتحليل الأداء.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap هو منصة لاختبار وإرسال البريد الإلكتروني تساعد الفرق التقنية على إدارة وتحليل سير العمل للبريد الإلكتروني بكفاءة.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو منصة لاختبار اتصالات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تتيح للمطورين اختبار وتصميم وتحليل الرسائل بأمان وفعالية.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع. مع Litmus، يمكنك الحصول على طريقة أفضل لبناء كل رسالة صادرة واختبارها والثقة بها. ولهذا السبب توجه إلينا أكثر من 700000 متخصص في التسويق، بما في ذلك 80% من قائمة Fortune 100. وهذه هي الطريقة التي حققنا بها معدل رضا العملاء بنسبة 98%. عباد الشمس. جعل كل إرسال العد.
Emma
myemma.com
تطبيق إيما يساعد المسوقين في إنشاء حملات بريد إلكتروني وSMS مخصصة وموجهة، مع أدوات للتحليل والتكامل مع منصات متعددة.
Campaign Monitor
createsend.com
تطبيق Campaign Monitor هو أداة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب مخصصة وأدوات تحليل.
Bouncer
usebouncer.com
منصة للتحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وتحسين قابلية التسليم، تدعم رفع قوائم كبيرة وتحقق من 200000 عنوان في الساعة.
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