Delivra

delivra.com

Delivra عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المسوقين من أي خبرة على جذب جمهورهم وتنميته. مع أكثر من 20 عامًا من النجاح الذي لا مثيل له مع العملاء، تساعد Delivra الشركات على الانخراط في محادثات هادفة تؤدي إلى نتائج ملموسة. وقد ساعد تركيزهم على الحلول السهلة في تمكين الآلاف من المؤسسات عبر الصناعات من السيطرة على أتمتة التسويق المعقدة ومعالجة البيانات. تتوسع Delivra معك وتوفر الأدوات التي تحتاجها للنجاح في كل خطوة على الطريق. تم تصميم Delivra للمسوقين المشغولين، ويقدم مجموعة كاملة من الميزات لمساعدة الفرق على تحقيق أهدافهم. يمكنك إنشاء حملات تسويق مؤثرة عبر البريد الإلكتروني وإرسالها بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات القابل للتخصيص. قم بأتمتة اتصالات عملائك من خلال التخطيط الاستراتيجي لسلسلة رسائل بريد إلكتروني كاملة، وتحديد الرسائل البريدية التي يتم إرسالها بناءً على مجموعة متنوعة من إجراءات المشترك أو عدم اتخاذ أي إجراء أو الوقت. احصل على مزيد من التفاعل من جمهورك وتمكن من الوصول إلى العملاء خارج صندوق الوارد الخاص بهم من خلال تقسيم الخبراء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. سواء كنت تعمل بنظام B2B، أو تروج لمنظمة غير ربحية، أو تخطط لحدث ما، توفر Delivra تحليلات قوية ودعمًا مستمرًا لتشجيع المستخدمين على صقل استراتيجيتهم وتحسينها. يمكنك التكامل مع مجموعة واسعة من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التجارة الإلكترونية وأدوات تحليل الويب بحيث يتوفر كل ما تحتاجه في مكان واحد. إما أن يتم توصيل البرنامج مباشرةً بالتقنية الحالية، أو تقوم Delivra بإنشاء تكامل مخصص لضمان عمل كل شيء بسلاسة.