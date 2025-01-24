برامج اختبار البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة العربية السعودية

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يساعد برنامج اختبار البريد الإلكتروني الشركات في معاينة رسائل البريد الإلكتروني واختبارها قبل إرسالها إلى المستلمين، مما يعزز فعالية حملات البريد الإلكتروني ويحسن عائد الاستثمار (ROI). يوفر هذا البرنامج منصة تحرير لتحديد المشكلات المحتملة في البريد الإلكتروني قبل التوزيع. تشمل عمليات فحص الأخطاء الشائعة التدقيق الإملائي والنحوي والتنسيق والتصميم والترميز. طوال مرحلة الاختبار، يحاكي البرنامج تسليم البريد الإلكتروني على خادم SMTP.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap عبارة عن نظام أساسي لتسليم البريد الإلكتروني لفرق التطوير لاختبار البنية الأساسية للبريد الإلكتروني وإرسالها والتحكم فيها في مكان واحد، ويدعمها أكثر من 150 ألف مستخدم نشط شهريًا. يوفر Mailtrap كافة الأدوات اللازمة للعمل مع رسائل البريد الإلكتروني. اختبار البريد الإلكتروني - لاختبار رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في بيئات التدريج والتطوير وضمان الجودة. إرسال البريد الإلكتروني - لإرسال رسائل البريد الإلكتروني حول الإنتاج. تحليلات متعمقة - للتحكم في أداء البنية التحتية لبريدك الإلكتروني. اختبار البريد الإلكتروني لاختبار البريد الإلكتروني الآمن اختبر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في بيئة خالية من المخاطر. يقدم Mailtrap Email Testing خادم SMTP مزيفًا لاحتجاز رسائل البريد الإلكتروني الاختبارية الخاصة بك. باستخدام الأدوات المتوفرة، يمكنك الحصول على حركة مرور SMTP، والتحقق من صحة CSS/HTML، والتحقق من نقاط البريد العشوائي، وأتمتة التدفق الخاص بك لتصحيح أخطاء رسائل البريد الإلكتروني وتحسينها قبل إرسالها. استفد من واجهة برمجة تطبيقات Mailtrap Email Testing API لاختبار أي وظيفة متعلقة بالبريد الإلكتروني ومشاركتها مع فريقك. إرسال البريد الإلكتروني للوصول إلى صناديق الوارد الخاصة بالمستلمين بعد فحص رسائل البريد الإلكتروني وتصحيح الأخطاء فيها في التدريج، استخدم إرسال البريد الإلكتروني الموثوق به من Mailtrap لإرسال رسائل البريد الإلكتروني عند الإنتاج. دمجه مع التطبيق الخاص بك بسهولة وسرعة. احصل على البنية الأساسية للبريد الإلكتروني المصممة لتوفر لك معدلات تسليم عالية بشكل افتراضي. التحكم في رسائل البريد الإلكتروني باستخدام التحليلات القابلة للتنفيذ راقب إحصائيات بريدك الإلكتروني باستخدام لوحة معلومات عرض المروحية، وتقارير التنقل، وسجلات البريد الإلكتروني لمدة 60 يومًا. استخدم تقارير أسبوعية منتظمة مع مقارنة أسبوعية لمراقبة اتجاهات قابلية التسليم والتنبيهات الهامة إذا انخفضت مقاييسك فجأة.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
testRigor
testrigor.com
يستخدم مختبرو ضمان الجودة للبرامج أداة اختبار testRigor بدون تعليمات برمجية لإنشاء اختبارات وظيفية قوية وشاملة. أصبح اختبار البرامج أمرًا سهلاً: يمكنك إنشاء اختبارات عبر الأنظمة الأساسية باستخدام أي تعليمات برمجية للويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية والمختلطة وسطح المكتب وواجهة برمجة التطبيقات. استخدم ميزات اختبار البريد الإلكتروني والاختبار المرئي واختبار الصوت المضمنة. قم بإنشاء اختباراتك الآلية بشكل أسرع 15 مرة وبصيانة اختبار أقل بنسبة 95% من أدوات اختبار الأتمتة التقليدية. قم بتنفيذ الاختبارات بالتوازي واحصل على النتائج في دقائق وليس ساعات. يمكنك التكامل بسهولة مع أدوات إدارة المشكلات المفضلة لديك وأدوات CI/CD وما إلى ذلك. من السهل توسيع نطاق اختبار برامجك باستخدام testRigor. الأفضل لـ: فرق البرمجيات التي ترغب في زيادة تغطية التشغيل الآلي للاختبار بسرعة مع قضاء وقت أقل بكثير في الصيانة. يهدف testRigor إلى أن يكون أداة الأتمتة الوحيدة المطلوبة - مع دعم واسع النطاق واختبار عبر الأنظمة الأساسية والمتصفحات وإعداد التقارير ولقطات الشاشة لكل خطوة
GlockApps
glockapps.com
تتكون مجموعة GlockApps من أدوات التسليم من 3 تطبيقات مصممة لمساعدتك على زيادة عمليات الفتح والنقرات والتحويلات بنسبة تصل إلى 41%! Inbox Insight قم بإجراء 3 اختبارات مجانية للبريد العشوائي باستخدام Inbox Insight لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى عملائك. ستظهر لك نتائج اختبار قابلية التسليم ما يلي: ◆ وضع بريدك الإلكتروني في 70 صندوق بريد أولي ◆ سجلات مصادقة بريدك الإلكتروني (SPF وDKIM وrDNS وHELO إلى IP) ◆ نقاط المرسل لعنوان IP الخاص بك ◆ مكان إدراج عنوان IP الخاص بك في القائمة السوداء ◆ البريد الإلكتروني العشوائي الخاص بك النتيجة لمرشح البريد العشوائي من Google وBarracuda وSpamAssassin ◆ تحليل محتوى بريدك الإلكتروني https://glockapps.com/spam-testing/ تحليلات DMARC حماية علامتك التجارية من التصيد والانتحال باستخدام تحليلات DMARC! يمنحك GlockApps DMARC Analytics: ◆ 10000 رسالة DMARC مجانًا كل شهر ◆ القدرة على تتبع جميع تقارير XLM وتخزينها وتنظيمها بطريقة سهلة الاستخدام ◆ رؤية كاملة لحركة البريد الإلكتروني الخاصة بك ◆ نظرة ثاقبة على حملات البريد الإلكتروني التي فشلت في المصادقة ◆ التحكم الكامل حول ما يجب فعله مع رسائل البريد الإلكتروني التي تفشل في المصادقة ◆ تنبيهات فورية عند اكتشاف نشاط مشبوه ◆ مراقبة SPF وDKIM وDMARC مجانًا كل ساعتين. ◆ القدرة على إضافة نطاقات غير محدودة وحتى تجميعها جرب GlockApps DMARC Analytics واحصل على 10000 رسالة DMARC مجانية كل شهر! https://glockapps.com/dmarc-analyzer/ مراقب وقت التشغيل يرسل لك مراقب وقت التشغيل الخاص بنا تنبيهات فورية حول المشكلات المتعلقة بعنوان IP الخاص بك وسجلات SPF وDKIM وDMARC بالإضافة إلى بروتوكولات HTTP وTLS وTCP. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا: ◆ احصل على ما يصل إلى 20 شاشة ◆ احصل على تنبيه بمجرد إدراج عنوان IP الخاص بك في القائمة المحظورة ◆ راقب صحة سجلات SPF وDKIM وDMARC واحصل على إخطار فوري في حالة حدوث أي تغييرات. ◆ احصل على تنبيه فوري إذا تعطل موقع الويب الخاص بك ◆ قم بتعيين فترات التحقق الخاصة بك (حتى كل دقيقة!) ◆ قم بزيادة الشفافية مع صفحات الحالة العامة ◆ قم بتعيين قواعد حد التوقف الخاص بك واحصل على إخطار إذا وصلت حالتك إلى الحد الخاص بك https://glockapps .com/uptime-blacklist-monitor/
Transpond
transpond.io
إدارة المشتركين وتصميم قوالب جميلة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية وإرسال الحملات وتتبعها. مرحبًا بكم في Transpond - منصة التسويق المتطورة. جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
Acymailing
acymailing.com
أداة أتمتة النشرة الإخبارية والتسويق لـ WordPress وJoomla. سهل الاستخدام، يساعدك AcyMailing في كل خطوة من حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك: الفكرة: - اختبر المحتوى الخاص بك (الروابط والكلمات الرئيسية والصور) - تجنب اعتبار حملتك بريدًا عشوائيًا - إدارة قائمتك - تصميم إدارة علاقات العملاء: - محرر السحب والإفلات - ديناميكي إدراج المحتوى (معلومات المستلم، الأحداث...) إدارة حملتك: - أرسل عددًا غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني - تتبع كفاءة رسالتك الإخبارية - الإحصائيات (تقييم النقرات، التحويل المحتمل، معدل الفتح...) - تعرف على مقدار الأموال التي حصلت عليها بفضل المحتوى الذي أرسلته في رسائلك الإخبارية
Unspam
unspam.email
Unspam.email هي أداة لاختبار البريد العشوائي عبر الإنترنت لرسائل البريد الإلكتروني. قم بتحسين إمكانية التسليم لديك باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني المجانية. تقوم الخدمة بتحليل الجوانب الرئيسية للبريد الإلكتروني وإرجاع درجة البريد العشوائي وتتنبأ بالنتائج باستخدام خريطة حرارية مدعمة بالذكاء الاصطناعي للنشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.
Folderly
folderly.com
Folderly هو أحد حلول إمكانية تسليم البريد الإلكتروني الذي يقدم نهجًا شاملاً لضمان إمكانية تسليم البريد الإلكتروني بلا عيوب. حدد موقع مشكلات تسليم البريد الإلكتروني وحلها ومنعها، وتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد Inbox. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة أخرى تكون جزءًا من 51% من جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل والتي لا تصل أبدًا إلى البريد الوارد. اجعل كل بريد إلكتروني مهمًا، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات وفرص عمل.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
Parcel
parcel.io
منصة ترميز البريد الإلكتروني. قم بالبرمجة والمعاينة والتعاون باستخدام منصة التطوير المصممة للبريد الإلكتروني. الطرود هي الطريقة التي تقوم بها العلامات التجارية والوكالات بترميز رسائل البريد الإلكتروني عالية الجودة.
Email on Acid
emailonacid.com
باعتبارها الشركة الرائدة في مجال إعداد البريد الإلكتروني، تقدم Email on Acid النظام الأساسي الآلي للنشر المسبق للبريد الإلكتروني الأكثر شمولاً ومرونة في العالم. يقدم المطورون والمسوقون ومؤسسات المؤسسات الكمال في البريد الإلكتروني وتحقيق الكفاءة وتحسين عائد الاستثمار التسويقي وحماية سمعة العلامة التجارية. تأسست شركة Email on Acid في عام 2009 على يد زعيم الفكر الصناعي جون ثيس، نتيجة الرغبة في جعل التسويق عبر البريد الإلكتروني أفضل للجميع. لمعرفة المزيد، قم بزيارة emailonacid.com.
Delivra
delivra.com
Delivra عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المسوقين من أي خبرة على جذب جمهورهم وتنميته. مع أكثر من 20 عامًا من النجاح الذي لا مثيل له مع العملاء، تساعد Delivra الشركات على الانخراط في محادثات هادفة تؤدي إلى نتائج ملموسة. وقد ساعد تركيزهم على الحلول السهلة في تمكين الآلاف من المؤسسات عبر الصناعات من السيطرة على أتمتة التسويق المعقدة ومعالجة البيانات. تتوسع Delivra معك وتوفر الأدوات التي تحتاجها للنجاح في كل خطوة على الطريق. تم تصميم Delivra للمسوقين المشغولين، ويقدم مجموعة كاملة من الميزات لمساعدة الفرق على تحقيق أهدافهم. يمكنك إنشاء حملات تسويق مؤثرة عبر البريد الإلكتروني وإرسالها بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات القابل للتخصيص. قم بأتمتة اتصالات عملائك من خلال التخطيط الاستراتيجي لسلسلة رسائل بريد إلكتروني كاملة، وتحديد الرسائل البريدية التي يتم إرسالها بناءً على مجموعة متنوعة من إجراءات المشترك أو عدم اتخاذ أي إجراء أو الوقت. احصل على مزيد من التفاعل من جمهورك وتمكن من الوصول إلى العملاء خارج صندوق الوارد الخاص بهم من خلال تقسيم الخبراء والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. سواء كنت تعمل بنظام B2B، أو تروج لمنظمة غير ربحية، أو تخطط لحدث ما، توفر Delivra تحليلات قوية ودعمًا مستمرًا لتشجيع المستخدمين على صقل استراتيجيتهم وتحسينها. يمكنك التكامل مع مجموعة واسعة من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التجارة الإلكترونية وأدوات تحليل الويب بحيث يتوفر كل ما تحتاجه في مكان واحد. إما أن يتم توصيل البرنامج مباشرةً بالتقنية الحالية، أو تقوم Delivra بإنشاء تكامل مخصص لضمان عمل كل شيء بسلاسة.
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمعت SendGrid أكثر من 81 مليون دولار ولديها مكاتب في دنفر، كولورادو؛ بولدر، كولورادو؛ إرفين، كاليفورنيا؛ ريدوود سيتي، كاليفورنيا؛ ولندن. تم طرح الشركة للاكتتاب العام لأول مرة في بورصة نيويورك في 16 نوفمبر 2017. واستحوذت Twilio على SendGrid في فبراير 2019.
MailUp
mailup.com
يعد MailUp حلاً بسيطًا وقابلاً للتطوير لإنشاء الحملات التسويقية لتطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمراسلة وأتمتتها وتخصيصها. يحظى بثقة ما يزيد عن 10,000 عميل حول العالم، فهو يوفر ميزات أتمتة متقدمة وأفضل التقنيات لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك. حل كامل لاحتياجات التسويق متعدد القنوات: النشرات الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات ونماذج الاشتراك والصفحات المقصودة والعروض الترويجية والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة (Facebook Messenger وTelegram) وغير ذلك الكثير! جرّب أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإسقاط، ودمج مجموعتك التسويقية، وأنشئ مسارات عمل تلقائية متعددة القنوات في غضون ثوانٍ، وراقب أداء حملتك من خلال تقارير متعمقة. إيطالي بالولادة، دولي بالمهنة. تأسست MailUp في عام 2003، وتطورت على مر السنين لتصبح الشركة الرائدة في السوق في إيطاليا وتعمل في أكثر من 50 دولة، ولها 5 فروع حول العالم. تثق أكثر من 10000 شركة حول العالم في MailUp كشريك استراتيجي لأنشطة التسويق الرقمي الخاصة بها. يقدم MailUp أفضل البنية التحتية والشهادات الدولية لضمان أقصى قدر من إمكانية تسليم رسائلك. يتم استكمال منصة المراسلة القوية الخاصة بها بمجموعة من الأدوات لمساعدة حملاتك التسويقية اليومية على العمل بسلاسة. فرقها في مراكز التكنولوجيا في كريمونا (إيطاليا) ووادي السيليكون هي في طليعة تطوير البرمجيات المرنة والقابلة للتطوير والمتكاملة.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هي منصة اختبار الاتصالات التي تستخدمها الشركات لالتقاط واختبار وتصميم وتحليل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تأكد من أن كل رسالة يرسلها عملك تبدو ومظهرها وتعمل تمامًا كما خططت لها. قم بإنشاء اختبارات تلقائية تغطي اتصالاتك الأكثر أهمية بسرعة، بدءًا من إشعارات الحساب والتنبيهات وحتى العروض والإعلانات الترويجية. قم بمعاينة ما سيراه عملاؤك بالضبط، من خلال التقاط لقطات شاشة باستخدام عملاء بريد إلكتروني حقيقيين على مجموعة من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. تستخدم فرق ضمان الجودة والتطوير Mailosaur لاختبار المصادقة الثنائية (2FA/MFA)، وإعادة تعيين كلمة المرور والتخصيص. التأكد من عدم انقطاع توفر الخدمة ووصول المستخدم أبدًا بسبب تغيير الرمز أو الخطأ. عزل بيئات التدريج والتطوير عن الإنتاج، باستخدام خوادم البريد الإلكتروني Mailosaur الخاصة بك لالتقاط كل شيء دون إرسال بقية رسائل الاختبار إلى عملاء حقيقيين عن طريق الخطأ. راقب باستمرار جودة واتساق الرسائل التي ترسلها أنظمتك إلى العملاء. التأكد من أن العروض والرموز الترويجية والمحتوى المخصص تعمل في كل مرة. مع Mailosaur، يتمتع فريقك بإمكانية الوصول الآمن والفوري إلى عدد غير محدود من عناوين البريد الإلكتروني وخوادم البريد الإلكتروني المُدارة مركزيًا للاختبار باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، أرقام هواتف حول العالم لتقليد أجهزة المستخدم الحقيقية، دون أن يستخدم فريقك هواتفهم الشخصية. تحظى Mailosaur بثقة الشركات الناشئة والمؤسسات على حد سواء، حيث تستخدم العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم في جميع القطاعات (بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والبرمجيات وتجارة التجزئة) المنصة لتحسين الجودة وزيادة الثقة.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع. مع Litmus، يمكنك الحصول على طريقة أفضل لبناء كل رسالة صادرة واختبارها والثقة بها. ولهذا السبب توجه إلينا أكثر من 700000 متخصص في التسويق، بما في ذلك 80% من قائمة Fortune 100. وهذه هي الطريقة التي حققنا بها معدل رضا العملاء بنسبة 98%. عباد الشمس. جعل كل إرسال العد.
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة للتخصيص (لا تقتصر على الحسابات المميزة)، ودعمًا عمليًا للعملاء، ووظائف مصممة للتوسع معك. * الخطة - تعاون عبر الفرق، وكن استباقيًا بشأن حملاتك والتواصل مع العملاء. * التصميم - يساعدك محررنا العالمي والمئات من القوالب سريعة الاستجابة على تصميم رسائل بريد إلكتروني جذابة على الهاتف المحمول واختبار عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الفعالة. * الاستهداف والمشاركة - استخدم التجزئة لتشغيل رسائل أكثر تخصيصًا استنادًا إلى ما تعرفه عن عملائك، وتساعدك أدوات التشغيل الآلي لدينا على إنشاء وتنفيذ حملات مستمرة بكفاءة تجعل علامتك التجارية في مقدمة أولوياتك. * التحليل والتحسين - افهم تأثير برامجك وقم بالتحسين بمرور الوقت من خلال التحليلات والاختبارات والرؤى في الوقت الفعلي، حتى أثناء التنقل. * عمليات التكامل - تتكامل Emma مع أفضل منصات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والتحليلات حتى تتمكن من استخدام البيانات من التقنيات التي تستخدمها كثيرًا لإنشاء تصميم إبداعي مستنير وديناميكي.
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقديم محتوى مستهدف لقوائم كبيرة من المشتركين دون أي خبرة فنية.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - أسهل خدمة في الاستخدام، لكنها أقوى خدمة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمه. Bouncer عبارة عن حصن SaaS آمن للتحقق من البريد الإلكتروني (متوافق مع SOC 2 وGDPR)، ومنصة للتسليم موثوق بها من قبل آلاف الشركات من 6 قارات. تأسست المنصة في عام 2017 بمهمة بسيطة تتمثل في تحسين التواصل عبر البريد الإلكتروني البشري في Human 2 ومساعدة الأشخاص على البقاء على اتصال عبر قناة البريد الإلكتروني. Bouncer هي شركة رائدة تكنولوجيًا في سوق التحقق من صحة البريد الإلكتروني. يعد التحقق من القائمة وواجهة برمجة التطبيقات بمثابة آليات من الدرجة الأولى مع سياسة عدم التوقف عن العمل. يتمتع المنتج بأفضل تغطية وأداء عالي (ما يصل إلى 200000 بريد إلكتروني تم التحقق منه في الساعة لكل عميل). لكي يكون حلاً أكثر تعقيدًا لكل من قطاعي المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، يحتوي المنتج على ميزات إضافية مثل فحص سموم البريد الإلكتروني ومجموعة أدوات التسليم، حتى يتمكن المستخدمون من الاهتمام بإمكانية التسليم وتحسينها. يحتوي Bouncer أيضًا على مكتبة تكامل واسعة (أفضل أدوات أتمتة التسويق أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو أدوات المبيعات). لماذا يجب أن تعتبر Bouncer بمثابة الحل الخاص بك للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية التسليم؟ 1. دقة عالية مع التحيز ضد السلبيات الكاذبة - حتى لا يفقد العملاء القدرة على الاتصال بسبب التصنيف الخاطئ 2. أفضل تغطية - القدرة على التحقق من عناوين البريد الإلكتروني التي يستضيفها مقدمو خدمات البريد الإلكتروني المختلفون (حتى التحقق الشامل من Google Workspace وOffice365) مع قدر منخفض من النتائج غير المعروفة (0,3-3%) 3. أداء عالٍ - سرعة التحقق وتحديد كبير للمعدل. يمكنهم التحقق بسرعة من 200000 بريد إلكتروني في الساعة لكل عميل 4. موثوق (سياسة عدم التوقف عن العمل) وآمن - جاهز SOC2 5. التعقيد مبسط - حل تكنولوجي من الدرجة الأولى مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية. الميزات: مدقق البريد الإلكتروني والتحقق من البريد الإلكتروني سهل للغاية، ما عليك سوى سحب قائمة البريد الإلكتروني وإسقاطها بما يصل إلى 250 ألف عنوان، والسماح لمدقق البريد الإلكتروني الخاص بـ Bouncer بالقيام بهذه المهمة! ستعرف رسائل البريد الإلكتروني الآمنة لإرسالها، لكن التطبيق سيكتشفها أيضًا
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