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برامج اختبار البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي
يساعد برنامج اختبار البريد الإلكتروني الشركات في معاينة رسائل البريد الإلكتروني واختبارها قبل إرسالها إلى المستلمين، مما يعزز فعالية حملات البريد الإلكتروني ويحسن عائد الاستثمار (ROI). يوفر هذا البرنامج منصة تحرير لتحديد المشكلات المحتملة في البريد الإلكتروني قبل التوزيع. تشمل عمليات فحص الأخطاء الشائعة التدقيق الإملائي والنحوي والتنسيق والتصميم والترميز. طوال مرحلة الاختبار، يحاكي البرنامج تسليم البريد الإلكتروني على خادم SMTP.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap عبارة عن نظام أساسي لتسليم البريد الإلكتروني لفرق التطوير لاختبار البنية الأساسية للبريد الإلكتروني وإرسالها والتحكم فيها في مكان واحد، ويدعمها أكثر من 150 ألف مستخدم نشط شهريًا. يوفر Mailtrap كافة الأدوات اللازمة للعمل مع رسائل البريد الإلكتروني. اختبار البريد الإلكتروني - لاختبار رسائل ال...
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة ...
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقد...
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل...
Folderly
folderly.com
Folderly هو أحد حلول إمكانية تسليم البريد الإلكتروني الذي يقدم نهجًا شاملاً لضمان إمكانية تسليم البريد الإلكتروني بلا عيوب. حدد موقع مشكلات تسليم البريد الإلكتروني وحلها ومنعها، وتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد Inbox. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة أخرى تكون جزء...
Parcel
parcel.io
منصة ترميز البريد الإلكتروني. قم بالبرمجة والمعاينة والتعاون باستخدام منصة التطوير المصممة للبريد الإلكتروني. الطرود هي الطريقة التي تقوم بها العلامات التجارية والوكالات بترميز رسائل البريد الإلكتروني عالية الجودة.
MailUp
mailup.com
يعد MailUp حلاً بسيطًا وقابلاً للتطوير لإنشاء الحملات التسويقية لتطبيقات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمراسلة وأتمتتها وتخصيصها. يحظى بثقة ما يزيد عن 10,000 عميل حول العالم، فهو يوفر ميزات أتمتة متقدمة وأفضل التقنيات لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك. حل كامل لاحتياجات التسويق متعدد القنوات: ا...
Transpond
transpond.io
إدارة المشتركين وتصميم قوالب جميلة وإنشاء رسائل بريد إلكتروني آلية وإرسال الحملات وتتبعها. مرحبًا بكم في Transpond - منصة التسويق المتطورة. جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
Email on Acid
emailonacid.com
باعتبارها الشركة الرائدة في مجال إعداد البريد الإلكتروني، تقدم Email on Acid النظام الأساسي الآلي للنشر المسبق للبريد الإلكتروني الأكثر شمولاً ومرونة في العالم. يقدم المطورون والمسوقون ومؤسسات المؤسسات الكمال في البريد الإلكتروني وتحقيق الكفاءة وتحسين عائد الاستثمار التسويقي وحماية سمعة العلامة التج...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - أسهل خدمة في الاستخدام، لكنها أقوى خدمة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وإمكانية تسليمه. Bouncer عبارة عن حصن SaaS آمن للتحقق من البريد الإلكتروني (متوافق مع SOC 2 وGDPR)، ومنصة للتسليم موثوق بها من قبل آلاف الشركات من 6 قارات. تأسست المنصة في عام 2017 بمهمة بسيطة تتمثل في تحسين التواصل عب...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هي منصة اختبار الاتصالات التي تستخدمها الشركات لالتقاط واختبار وتصميم وتحليل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تأكد من أن كل رسالة يرسلها عملك تبدو ومظهرها وتعمل تمامًا كما خططت لها. قم بإنشاء اختبارات تلقائية تغطي اتصالاتك الأكثر أهمية بسرعة، بدءًا من إشعارات الحساب والتنبي...
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
testRigor
testrigor.com
يستخدم مختبرو ضمان الجودة للبرامج أداة اختبار testRigor بدون تعليمات برمجية لإنشاء اختبارات وظيفية قوية وشاملة. أصبح اختبار البرامج أمرًا سهلاً: يمكنك إنشاء اختبارات عبر الأنظمة الأساسية باستخدام أي تعليمات برمجية للويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية والمختلطة وسطح المكتب وواجهة برمجة التطبيقات. اس...
GlockApps
glockapps.com
تتكون مجموعة GlockApps من أدوات التسليم من 3 تطبيقات مصممة لمساعدتك على زيادة عمليات الفتح والنقرات والتحويلات بنسبة تصل إلى 41%! Inbox Insight قم بإجراء 3 اختبارات مجانية للبريد العشوائي باستخدام Inbox Insight لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى عملائك. ستظهر لك نتائج اختبار قابلية التسليم ما يل...
Acymailing
acymailing.com
أداة أتمتة النشرة الإخبارية والتسويق لـ WordPress وJoomla. سهل الاستخدام، يساعدك AcyMailing في كل خطوة من حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك: الفكرة: - اختبر المحتوى الخاص بك (الروابط والكلمات الرئيسية والصور) - تجنب اعتبار حملتك بريدًا عشوائيًا - إدارة قائمتك - تصميم إدارة علاقات العملاء: - محرر السح...
Delivra
delivra.com
Delivra عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المسوقين من أي خبرة على جذب جمهورهم وتنميته. مع أكثر من 20 عامًا من النجاح الذي لا مثيل له مع العملاء، تساعد Delivra الشركات على الانخراط في محادثات هادفة تؤدي إلى نتائج ملموسة. وقد ساعد تركيزهم على الحلول السهلة في تمكين الآلاف من المؤسسات ع...
Unspam
unspam.email
Unspam.email هي أداة لاختبار البريد العشوائي عبر الإنترنت لرسائل البريد الإلكتروني. قم بتحسين إمكانية التسليم لديك باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني المجانية. تقوم الخدمة بتحليل الجوانب الرئيسية للبريد الإلكتروني وإرجاع درجة البريد العشوائي وتتنبأ بالنتائج باستخدام خريطة حرارية مدعمة بالذكاء ال...