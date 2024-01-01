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برامج اختبار البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر البهاما
يساعد برنامج اختبار البريد الإلكتروني الشركات في معاينة رسائل البريد الإلكتروني واختبارها قبل إرسالها إلى المستلمين، مما يعزز فعالية حملات البريد الإلكتروني ويحسن عائد الاستثمار (ROI). يوفر هذا البرنامج منصة تحرير لتحديد المشكلات المحتملة في البريد الإلكتروني قبل التوزيع. تشمل عمليات فحص الأخطاء الشائعة التدقيق الإملائي والنحوي والتنسيق والتصميم والترميز. طوال مرحلة الاختبار، يحاكي البرنامج تسليم البريد الإلكتروني على خادم SMTP.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Mailtrap
mailtrap.io
فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Litmus
litmus.com
يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.
Parcel
parcel.io
منصة ترميز البريد الإلكتروني. قم بالبرمجة والمعاينة والتعاون باستخدام منصة التطوير المصممة للبريد الإلكتروني. الطرود هي الطريقة التي تقوم بها العلامات التجارية والوكالات بترميز رسائل البريد الإلكتروني عالية الجودة.
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
Transpond
transpond.io
جرب Transpond - مجموعة تسويقية سهلة الاستخدام. قم بإنشاء اتصالات متميزة لإرسالها إلى عملائك وتنمية أعمالك.
Email on Acid
emailonacid.com
البريد الإلكتروني على Acid هو قائمة مرجعية رائدة للنشر المسبق للبريد الإلكتروني وجزء قابل للتكوين من سير عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من عمليات التحقق من إمكانية الوصول إلى معاينات البريد الإلكتروني.
Folderly
folderly.com
Folderly هو أحد حلول إمكانية تسليم البريد الإلكتروني الذي يقدم نهجًا شاملاً لضمان إمكانية تسليم البريد الإلكتروني بلا عيوب. حدد موقع مشكلات تسليم البريد الإلكتروني وحلها ومنعها، وتأكد من وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد Inbox. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مرة أخرى تكون جزء...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
Bouncer
usebouncer.com
خدمة التحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق منه باستخدام تقنية رائعة وأشخاص مهتمين حقًا. الأسهل في الاستخدام، ولكنه الأقوى.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو برنامج لاختبار البريد الإلكتروني يتيح لك التقاط البريد الإلكتروني واختباره، مما يساعدك على إنشاء منتجك واختباره وتقديمه.
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
testRigor
testrigor.com
يستخدم مختبرو ضمان الجودة للبرامج أداة اختبار testRigor بدون تعليمات برمجية لإنشاء اختبارات وظيفية قوية وشاملة. أصبح اختبار البرامج أمرًا سهلاً: يمكنك إنشاء اختبارات عبر الأنظمة الأساسية باستخدام أي تعليمات برمجية للويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية والمختلطة وسطح المكتب وواجهة برمجة التطبيقات. اس...
Delivra
delivra.com
تم تصميم Delivra للمسوقين المشغولين، وستعمل على تنمية جمهورك من خلال حلول مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
GlockApps
glockapps.com
تتكون مجموعة GlockApps من أدوات التسليم من 3 تطبيقات مصممة لمساعدتك على زيادة عمليات الفتح والنقرات والتحويلات بنسبة تصل إلى 41%! Inbox Insight قم بإجراء 3 اختبارات مجانية للبريد العشوائي باستخدام Inbox Insight لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى عملائك. ستظهر لك نتائج اختبار قابلية التسليم ما يل...
Acymailing
acymailing.com
أداة أتمتة النشرة الإخبارية والتسويق لـ WordPress وJoomla. سهل الاستخدام، يساعدك AcyMailing في كل خطوة من حملة البريد الإلكتروني الخاصة بك: الفكرة: - اختبر المحتوى الخاص بك (الروابط والكلمات الرئيسية والصور) - تجنب اعتبار حملتك بريدًا عشوائيًا - إدارة قائمتك - تصميم إدارة علاقات العملاء: - محرر السح...
Unspam
unspam.email
Unspam.email هي أداة لاختبار البريد العشوائي عبر الإنترنت لرسائل البريد الإلكتروني. قم بتحسين إمكانية التسليم لديك باستخدام أداة اختبار البريد الإلكتروني المجانية. تقوم الخدمة بتحليل الجوانب الرئيسية للبريد الإلكتروني وإرجاع درجة البريد العشوائي وتتنبأ بالنتائج باستخدام خريطة حرارية مدعمة بالذكاء ال...