برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

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يوفر برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني للمستخدمين مجموعة متنوعة من القوالب لإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية للأعمال. تتضمن هذه الأدوات عادةً قوالب مصممة مسبقًا ومصممة خصيصًا لصناعات معينة أو تصميمات ذات طابع خاص. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لإنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بهم القابلة لإعادة الاستخدام باستخدام محرر HTML سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تستخدم خيارات معدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين تخصيص هذه القوالب بسهولة لتتوافق مع متطلبات أعمالهم. قد تتضمن بعض الحلول أيضًا ميزات تحليلية، مما يسمح للمستخدمين بتتبع وتقييم أداء حملات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
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Square
squareup.com
Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Zoho Campaigns
zoho.com
تطبيق حملات Zoho هو برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة وتحليل الحملات البريدية بشكل فعال.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
Flodesk
flodesk.com
Flodesk هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني توفر أدوات لتصميم حملات بريد إلكتروني، وإدارة قوائم المشتركين، وتحليل الأداء.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يقدم ميزات مثل المساعد الذكي، جدولة الرسائل، وتتبع البريد لتحسين الإنتاجية والتنظيم.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
Drip
drip.com
Drip هو منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إدارة الحملات البريدية وتعزيز الولاء من خلال أتمتة التواصل مع العملاء.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق، توفر أدوات لتصميم الحملات، وتحليلات الأداء، ودعم التكامل مع التطبيقات المختلفة.
Contlo
contlo.com
تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.
Beefree
beefree.io
تطبيق Beefree يُمكّن المستخدمين من إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بسهولة عبر أدوات السحب والإفلات دون الحاجة لأي معرفة برمجية.
Stripo
stripo.email
Stripo هو منصة تصميم بريد إلكتروني تتيح إنشاء رسائل بريد إلكتروني بجودة عالية بسرعة، مع دعم المحتوى التفاعلي والتكامل مع أكثر من 60 خدمة بريد.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 هي منصة تكامل إدارة بيانات العملاء، تقدم رؤية شاملة للعملاء وتساعد في إنشاء حملات تسويقية مخصصة لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بالعملاء.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend هي منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تساعد متاجر التجارة الإلكترونية في إدارة حملاتهم بشكل آلي وتحسين تفاعل العملاء.
Emma
myemma.com
تطبيق إيما يساعد المسوقين في إنشاء حملات بريد إلكتروني وSMS مخصصة وموجهة، مع أدوات للتحليل والتكامل مع منصات متعددة.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تدعم أتمتة الحملات، إدارة القوائم، وتحليل الأداء لفرق التسويق الرقمية.
Customerly
customerly.io
Customerly هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء وأتمتة التسويق، يجمع بين أدوات الدردشة المباشرة وCRM لتحسين تواصل الشركات مع عملائها.
Sender
sender.net
المرسل هو تطبيق تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني بسهولة، مع أدوات للتصميم والأتمتة والتحليلات.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم المبيعات ومتابعة العملاء وتحسين العمليات البيعية.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Levitate
levitate.ai
Levitate هي أداة تسويقية تساعد الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع العملاء من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية وإدارة التواصل.
Unlayer
unlayer.com
يتيح Unlayer تصميم رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع قوالب جاهزة وتكامل مع مقدمي خدمات البريد الإلكتروني.
Shape Software
setshape.com
برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.
Knak Templates
knak.com
تقدم تطبيق Templates KNAK قوالب مجانية لتصميم رسائل البريد الإلكتروني، مما يسهل على المسوقين إنشاء محتوى تسويقي بدون الحاجة لخبرة برمجية.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء حملات بريدية فعالة وتحسين تفاعل العملاء من خلال أدوات التحليل والآلية.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet هو مزود خدمة بريد إلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإرسال وتتبع الرسائل التسويقية والمعاملات بكفاءة.
Campaign Monitor
createsend.com
تطبيق Campaign Monitor هو أداة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب مخصصة وأدوات تحليل.
Maool
maool.com
ماول هو محرر بريد إلكتروني بسيط يتيح لك إنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة بسهولة، مع قوالب جاهزة وخيارات تخصيص متعددة، ودعم تصدير بنقرة واحدة.
SpotlerUK
spotler.co.uk
تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey هو برنامج للتواصل الداخلي يتيح إرسال تحديثات للموظفين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. يسهل التواصل مع العمال عن بُعد.
Magnews
magnews.it
تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.
Dragit
dragit.io
يوفر تطبيق Dragit أداة لإنشاء قوالب بريد إلكتروني احترافية بنظام السحب والإفلات، متاح كخدمة مباشرة أو كإضافة للتطبيقات السحابية.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هو منصة للتواصل الداخلي تساعد المؤسسات على إنشاء رسائل موجزة وواضحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وSMS ووسائل التواصل الاجتماعي ببساطة.
Privy
privy.com
تطبيق Privy يتيح لك إنشاء نماذج لجمع البريد الإلكتروني، تقليل ترك السلة، إرسال رسائل تلقائية، وزيادة قيمة الطلب من خلال التسويق عبر البريد وSMS.
Knak Enterprise
knak.com
KNAK Enterprise هو منصة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة، مما يسهل التعاون بين فرق التسويق مع الحفاظ على هوية العلامة التجارية.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.
Tabular
tabular.email
Tabular هو أداة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني بدون الحاجة لكتابة كود، تتيح للمستخدمين إنشاء قوالب بريد إلكتروني بسهولة وبشكل احترافي.
Moosend
moosend.com
Moosend هو تطبيق أتمتة تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة حملات بريد إلكتروني بفعالية مع أدوات تجزئة وتحليل.
Postcards
designmodo.com
تطبيق Postcards هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة بسرعة، مع أكثر من 100 عنصر مختلفة لأنواع الرسائل مثل الترويجية والأخبار.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo هو أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح إنشاء رسائل بريد تفاعلية وفعالة لتحقيق معدلات تحويل أفضل.
TOPOL.io
topol.io
تطبيق Topol.io يسهل إنشاء قوالب البريد الإلكتروني الاحترافية باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع دعم لتخصيص الرسائل وتحسينات على المظهر.
SmartrMail
smartrmail.com
SmartrMail هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني للشركات التجارية، يتيح إرسال رسائل مخصصة بسرعة ويساعد في أتمتة المهام وتحليل بيانات العملاء.
Critical Impact
criticalimpact.com
يتيح تطبيق Critical Impact للمسوقين إنشاء رسائل إخبارية ديناميكية، رسائل تسويقية مستهدفة، واستطلاعات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Delivra
delivra.com
تطبيق Delivra هو منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المسوقين في أتمتة الحملات وإدارة التفاعلات مع الجمهور من خلال أدوات تحليل متقدمة وميزات التجزئة.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail هو نظام تسويق عبر البريد الإلكتروني يسهل إنشاء وإرسال الحملات، ويقدم أدوات لتحليل سلوك العملاء وإدارة القوائم.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach هو تطبيق لإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، يتيح للمستخدمين إرسال رسائل بريد إلكتروني بأمان وفعالية مع ميزات الأتمتة والتخصيص.
FeedOtter
feedotter.com
تطبيق FeedOtter يعمل على أتمتة محتوى المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني لزيادة حركة المرور على المواقع الإلكترونية لشركات B2B.
Maropost
maropost.com
Maropost هو منصة تسويق رقمي تساعد الشركات على إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل عبر قنوات متعددة، وتحسين تفاعل العملاء.
Ortto
ortto.com
أورتو هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في إدارة الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة وتحليل بيانات العملاء.
Semplates
semplates.io
Semplates هو تطبيق لإنشاء وإدارة قوالب البريد الإلكتروني باستخدام Amazon SES بدون برمجة، مما يسهل تصميم رسائل مخصصة وآمنة للشركات.
RenderKu
renderku.com
RenderKu هو منصة لتصميم البريد الإلكتروني تحتوي على محرر تصميم مدمج. يوفر أكثر من 100 نموذج بريد إلكتروني جاهز.
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