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برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني
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برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

يوفر برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني للمستخدمين مجموعة متنوعة من القوالب لإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية للأعمال. تتضمن هذه الأدوات عادةً قوالب مصممة مسبقًا ومصممة خصيصًا لصناعات معينة أو تصميمات ذات طابع خاص. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لإنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بهم القابلة لإعادة الاستخدام باستخدام محرر HTML سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تستخدم خيارات معدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين تخصيص هذه القوالب بسهولة لتتوافق مع متطلبات أعمالهم. قد تتضمن بعض الحلول أيضًا ميزات تحليلية، مما يسمح للمستخدمين بتتبع وتقييم أداء حملات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

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Square

Square

squareup.com

Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

تطبيق حملات Zoho هو برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة وتحليل الحملات البريدية بشكل فعال.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.

Flodesk

Flodesk

flodesk.com

Flodesk هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني توفر أدوات لتصميم حملات بريد إلكتروني، وإدارة قوائم المشتركين، وتحليل الأداء.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يقدم ميزات مثل المساعد الذكي، جدولة الرسائل، وتتبع البريد لتحسين الإنتاجية والتنظيم.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.

Keap

Keap

keap.com

KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق، توفر أدوات لتصميم الحملات، وتحليلات الأداء، ودعم التكامل مع التطبيقات المختلفة.

Drip

Drip

drip.com

Drip هو منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إدارة الحملات البريدية وتعزيز الولاء من خلال أتمتة التواصل مع العملاء.

Contlo

Contlo

contlo.com

تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.

Beefree

Beefree

beefree.io

تطبيق Beefree يُمكّن المستخدمين من إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بسهولة عبر أدوات السحب والإفلات دون الحاجة لأي معرفة برمجية.

Stripo

Stripo

stripo.email

Stripo هو منصة تصميم بريد إلكتروني تتيح إنشاء رسائل بريد إلكتروني بجودة عالية بسرعة، مع دعم المحتوى التفاعلي والتكامل مع أكثر من 60 خدمة بريد.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 هي منصة تكامل إدارة بيانات العملاء، تقدم رؤية شاملة للعملاء وتساعد في إنشاء حملات تسويقية مخصصة لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بالعملاء.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend هي منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تساعد متاجر التجارة الإلكترونية في إدارة حملاتهم بشكل آلي وتحسين تفاعل العملاء.

EasySendy Pro

EasySendy Pro

easysendy.com

EasySendy Pro هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تدعم أتمتة الحملات، إدارة القوائم، وتحليل الأداء لفرق التسويق الرقمية.

Emma

Emma

myemma.com

تطبيق إيما يساعد المسوقين في إنشاء حملات بريد إلكتروني وSMS مخصصة وموجهة، مع أدوات للتحليل والتكامل مع منصات متعددة.

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء وأتمتة التسويق، يجمع بين أدوات الدردشة المباشرة وCRM لتحسين تواصل الشركات مع عملائها.

Sender

Sender

sender.net

المرسل هو تطبيق تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني بسهولة، مع أدوات للتصميم والأتمتة والتحليلات.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم المبيعات ومتابعة العملاء وتحسين العمليات البيعية.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate هي أداة تسويقية تساعد الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع العملاء من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية وإدارة التواصل.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

يتيح Unlayer تصميم رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع قوالب جاهزة وتكامل مع مقدمي خدمات البريد الإلكتروني.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

تقدم تطبيق Templates KNAK قوالب مجانية لتصميم رسائل البريد الإلكتروني، مما يسهل على المسوقين إنشاء محتوى تسويقي بدون الحاجة لخبرة برمجية.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Benchmark هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء حملات بريدية فعالة وتحسين تفاعل العملاء من خلال أدوات التحليل والآلية.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Mailjet هو مزود خدمة بريد إلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإرسال وتتبع الرسائل التسويقية والمعاملات بكفاءة.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تطبيق Campaign Monitor هو أداة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب مخصصة وأدوات تحليل.

Maool

Maool

maool.com

ماول هو محرر بريد إلكتروني بسيط يتيح لك إنشاء رسائل بريد إلكتروني جذابة بسهولة، مع قوالب جاهزة وخيارات تخصيص متعددة، ودعم تصدير بنقرة واحدة.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey هو برنامج للتواصل الداخلي يتيح إرسال تحديثات للموظفين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. يسهل التواصل مع العمال عن بُعد.

Magnews

Magnews

magnews.it

تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.

Dragit

Dragit

dragit.io

يوفر تطبيق Dragit أداة لإنشاء قوالب بريد إلكتروني احترافية بنظام السحب والإفلات، متاح كخدمة مباشرة أو كإضافة للتطبيقات السحابية.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ هو منصة للتواصل الداخلي تساعد المؤسسات على إنشاء رسائل موجزة وواضحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وSMS ووسائل التواصل الاجتماعي ببساطة.

Privy

Privy

privy.com

تطبيق Privy يتيح لك إنشاء نماذج لجمع البريد الإلكتروني، تقليل ترك السلة، إرسال رسائل تلقائية، وزيادة قيمة الطلب من خلال التسويق عبر البريد وSMS.

Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

KNAK Enterprise هو منصة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة، مما يسهل التعاون بين فرق التسويق مع الحفاظ على هوية العلامة التجارية.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على تقديم محتوى شخصي لجمهورها لزيادة التفاعل والتحويلات.

Tabular

Tabular

tabular.email

Tabular هو أداة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني بدون الحاجة لكتابة كود، تتيح للمستخدمين إنشاء قوالب بريد إلكتروني بسهولة وبشكل احترافي.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Mailmodo هو أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح إنشاء رسائل بريد تفاعلية وفعالة لتحقيق معدلات تحويل أفضل.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend هو تطبيق أتمتة تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة حملات بريد إلكتروني بفعالية مع أدوات تجزئة وتحليل.

Postcards

Postcards

designmodo.com

تطبيق Postcards هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة بسرعة، مع أكثر من 100 عنصر مختلفة لأنواع الرسائل مثل الترويجية والأخبار.

TOPOL.io

TOPOL.io

topol.io

تطبيق Topol.io يسهل إنشاء قوالب البريد الإلكتروني الاحترافية باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع دعم لتخصيص الرسائل وتحسينات على المظهر.

SmartrMail

SmartrMail

smartrmail.com

SmartrMail هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني للشركات التجارية، يتيح إرسال رسائل مخصصة بسرعة ويساعد في أتمتة المهام وتحليل بيانات العملاء.

Critical Impact

Critical Impact

criticalimpact.com

يتيح تطبيق Critical Impact للمسوقين إنشاء رسائل إخبارية ديناميكية، رسائل تسويقية مستهدفة، واستطلاعات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

Delivra

Delivra

delivra.com

تطبيق Delivra هو منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المسوقين في أتمتة الحملات وإدارة التفاعلات مع الجمهور من خلال أدوات تحليل متقدمة وميزات التجزئة.

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

FreshMail هو نظام تسويق عبر البريد الإلكتروني يسهل إنشاء وإرسال الحملات، ويقدم أدوات لتحليل سلوك العملاء وإدارة القوائم.

CleverReach

CleverReach

cleverreach.com

CleverReach هو تطبيق لإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، يتيح للمستخدمين إرسال رسائل بريد إلكتروني بأمان وفعالية مع ميزات الأتمتة والتخصيص.

FeedOtter

FeedOtter

feedotter.com

تطبيق FeedOtter يعمل على أتمتة محتوى المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني لزيادة حركة المرور على المواقع الإلكترونية لشركات B2B.

Maropost

Maropost

maropost.com

Maropost هو منصة تسويق رقمي تساعد الشركات على إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل عبر قنوات متعددة، وتحسين تفاعل العملاء.

Ortto

Ortto

ortto.com

أورتو هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات في إدارة الحملات التسويقية عبر قنوات متعددة وتحليل بيانات العملاء.

Semplates

Semplates

semplates.io

Semplates هو تطبيق لإنشاء وإدارة قوالب البريد الإلكتروني باستخدام Amazon SES بدون برمجة، مما يسهل تصميم رسائل مخصصة وآمنة للشركات.

RenderKu

RenderKu

renderku.com

RenderKu هو منصة لتصميم البريد الإلكتروني تحتوي على محرر تصميم مدمج. يوفر أكثر من 100 نموذج بريد إلكتروني جاهز.

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