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يوفر برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني للمستخدمين مجموعة متنوعة من القوالب لإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية للأعمال. تتضمن هذه الأدوات عادةً قوالب مصممة مسبقًا ومصممة خصيصًا لصناعات معينة أو تصميمات ذات طابع خاص. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لإنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بهم القابلة لإعادة الاستخدام باستخدام محرر HTML سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تستخدم خيارات معدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين تخصيص هذه القوالب بسهولة لتتوافق مع متطلبات أعمالهم. قد تتضمن بعض الحلول أيضًا ميزات تحليلية، مما يسمح للمستخدمين بتتبع وتقييم أداء حملات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
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ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.
Rejoiner
rejoiner.com
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية مدعوم من خبراء يمكنك الاعتماد عليه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. تجبرك منصات البريد الإلكتروني الأخرى على العمل بنفسك، أو التعاقد مع وكالة، أو توظيف المزيد من الموظفين بدوام كامل. يأتي Rejoiner مع خبراء البريد الإلكتروني الذين ينضمون إلى فريق التسويق الخاص بك. يمكنك تقليل النفقات العامة والتنفيذ بشكل أسرع وتحقيق المزيد من الربحية. التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية — هذا كل ما نقوم به.
Nicesender
nicesender.com
منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدم القوالب المعدة والمنشئ القوي لتخطيط قالب البريد الإلكتروني البسيط.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 هي منصة تكامل إدارة بيانات العملاء، تقدم رؤية شاملة للعملاء وتساعد في إنشاء حملات تسويقية مخصصة لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بالعملاء.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وSMS ووسائل التواصل الاجتماعي ببساطة.
FeedOtter
feedotter.com
تطبيق FeedOtter يعمل على أتمتة محتوى المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني لزيادة حركة المرور على المواقع الإلكترونية لشركات B2B.
Dragit
dragit.io
نحن نعمل على تطوير منشئ بريد إلكتروني احترافي للسحب والإسقاط. باستخدام محرر البريد الإلكتروني Dragit الخاص بنا، يمكن لأي شركة إنشاء قوالب بريد إلكتروني جميلة واحترافية بسهولة. يمكنك استخدام Pro Editor، المخصص للاستخدام المباشر كخدمة، أو يمكنك استخدام إصدار البرنامج الإضافي الذي يمكن تضمينه في أي تطبيق SaaS.
Shape Software
setshape.com
الشكل هو برنامج المبيعات والأتمتة التسويقية المصممة لهذا الغرض والتي تأتي مع ميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تكوينها لأي عمل تجاري. تمكن الواجهة السهلة الاستخدام فرقك وتدمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة من الذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج الشكل مساحة تعاونية لفرقك للبقاء محاذاة وفعالة في كل ما يفعلونه ، سواء كان تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك ، أو إشراك المزيد من التسلسلات التسويقية والإعلانات الرقمية ، أو رعاية علاقات العملاء ، أو التواصل بسلاسة ، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زراعة إيراداتك بالشكل اليوم.
Critical Impact
criticalimpact.com
من خلال تطبيق تقنية التسويق عبر البريد الإلكتروني المبتكرة من Critical Impact، أصبح من السهل على المسوقين تقديم رسائل إخبارية ديناميكية ورسائل تسويقية مستهدفة واستطلاعات ورسائل نصية (SMS) التي تحدث تأثيرًا كبيرًا وتحقق نتائج أكبر.
Levitate
levitate.ai
Levitate هي أداة تسويقية تساعد الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع العملاء من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية وإدارة التواصل.
Mail Butler
mailbutler.io
Mail Butler هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يقدم ميزات مثل المساعد الذكي، جدولة الرسائل، وتتبع البريد لتحسين الإنتاجية والتنظيم.
Contlo
contlo.com
تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخر Ortto بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها والذي يتم تنفيذه عبر المنصة، مما يضمن سير العمل بسلاسة. تتضمن وظائف الذكاء الاصطناعي الخاصة به اقتراحات لسطور موضوع البريد الإلكتروني، والتنبؤ بمعدلات فتح البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى توصيات المحتوى أثناء إنشاء إشعارات الدفع والرسائل النصية القصيرة. يقدم Ortto أيضًا محتوى محادثة مباشرة آليًا حيث يقوم البرنامج بإنشاء ردود بناءً على محتوى موقع الويب والتذاكر السابقة ووثائق المساعدة الموجودة. وللحصول على عمليات أكثر تقدمًا، يمكن للمستخدمين أيضًا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة على بياناتهم الخاصة. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تعزيز الدقة والملاءمة في الاقتراحات التي تم إنشاؤها. الهدف من Ortto هو مساعدة المسوقين على توسيع نطاق تأثيرهم من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في سير عملهم الحالي. تم تصميم هذه الأدوات لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف الحملة بسرعة ودقة. النظام متعدد الاستخدامات ويستهدف العمل بفعالية للشركات ذات النطاقات المختلفة.
Moosend
moosend.com
Moosend هو تطبيق أتمتة تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة حملات بريد إلكتروني بفعالية مع أدوات تجزئة وتحليل.
Knak Templates
knak.com
تقدم تطبيق Templates KNAK قوالب مجانية لتصميم رسائل البريد الإلكتروني، مما يسهل على المسوقين إنشاء محتوى تسويقي بدون الحاجة لخبرة برمجية.
Knak Enterprise
knak.com
KNAK Enterprise هو منصة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة، مما يسهل التعاون بين فرق التسويق مع الحفاظ على هوية العلامة التجارية.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon عبارة عن نظام أساسي لإنشاء البريد الإلكتروني غير المتخصص بـ ESP مصمم لمساعدة فرق التسويق الرشيقة على التنظيم وتحسين عمليات إنتاج البريد الإلكتروني والتركيز على الصورة الأكبر لتسويق البريد الإلكتروني. يمكّن محرر قوالب البريد الإلكتروني في Chamaileon محترفي البريد الإلكتروني وفرقهم من إنشاء تجارب بريد إلكتروني مذهلة على العلامة التجارية على نطاق واسع دون لمس سطر واحد من التعليمات البرمجية. يضمن منشئ البريد الإلكتروني الخاص به توافق HTML للبريد الإلكتروني في غالبية عملاء البريد الإلكتروني. يوفر Chamaileon عملية مبسطة لإنتاج البريد الإلكتروني والتي تتضمن سير العمل والترتيبات المخصصة لديك: التحكم في مستوى الوصول، وتنظيم الأصول المستندة إلى المجلد، والأذونات كلها مدمجة. يتم تقديم Chamaileon إليك من قبل فريق EDMdesigner.com، الذي كان منتجه الأول، EDMdesigner، هو محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات الذي غيّر الصناعة منذ عام 2013. Chamaileon هو الجيل التالي من عائلة منشئ البريد الإلكتروني الذي يهدف إلى تحرير البريد الإلكتروني الصناعة من ترميز البريد الإلكتروني الذي يستغرق وقتًا طويلاً.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud عبارة عن منصة واحدة متطورة للمبيعات والتسويق للمسوقين والمعلنين الأذكياء. توفر منصتنا تسويقًا شاملاً في الوقت الفعلي وتحسينًا للحملات من خلال التحليلات التنبؤية وتقنيات إدارة البيانات الضخمة.
Semplates
semplates.io
القوالب عبارة عن خدمة مبتكرة لقوالب البريد الإلكتروني تتيح لك ولشركتك تحقيق أقصى استفادة من استخدام Amazon SES - دون الحاجة إلى برمجة أو استخدام الوحدة الطرفية. يمكّنك منصتنا سهلة الاستخدام المزودة بمحرر السحب والإفلات من إنشاء قوالب وإدارتها لرسائل البريد الإلكتروني الآلية المرسلة عبر AWS SES. وهذا يجعل من السهل تصميم قوالب جميلة وسريعة الاستجابة وشخصية لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات التي تناسب علامتك التجارية. التعاون السلس هو المفتاح. ولهذا السبب تسمح لك القوالب بدعوة أعضاء الفريق من المنتج والتصميم والتطوير للعمل على القوالب معًا، مما يؤدي إلى تبسيط سير عملك. من أجل إدارة أتمتة البريد الإلكتروني بشكل ملائم لمختلف العملاء أو البيئات أو المشاريع، يمكن ربط حساب Semplates واحد بحسابات أو مناطق AWS متعددة. للحصول على قدر أكبر من المرونة والكفاءة، يمكنك حتى نقل القوالب بين حسابات AWS المختلفة. في حين أن القوالب توفر فقط الواجهة اللازمة لأتمتة البريد الإلكتروني البسيطة والمريحة، فإن البيانات نفسها تتم استضافتها حصريًا على AWS ولا يمكن الوصول إليها بواسطة القوالب. وهذا يترك التحكم في مواقع الخادم وبيانات العملاء بين يديك في جميع الأوقات. ومن ثم، فإن القوالب ليست مجرد أداة مريحة ومعززة للكفاءة لأتمتة البريد الإلكتروني، ولكنها أيضًا خيار آمن للشركات التي تتعامل مع بيانات العملاء الحساسة.
RenderKu
renderku.com
RenderKu عبارة عن منصة لتصميم البريد الإلكتروني مع محرر تصميم مدمج. ابدأ باستخدام أكثر من 100 قالب بريد إلكتروني مُعد مسبقًا.
Miova
miova.io
منصة البريد الإلكتروني الداخلية التي تُحدث ثورة في كيفية تواصل أعمالك. مساعدتك على تعزيز الاتصالات الداخلية وزيادة الإنتاجية وتحقيق أهدافك بسهولة.
Maool
maool.com
Maool Email Editor هو محرر بريد إلكتروني بسيط مع ميزات متقدمة رئيسية. فهو يحتوي على كافة الميزات اللازمة لإنشاء بريد إلكتروني جذاب بصريًا. قم بتصدير رسائل البريد الإلكتروني إلى ESP المفضل لديك بنقرة واحدة وانتقل بحملتك إلى المستوى التالي. أنشئ رسائل بريد إلكتروني في أقل من وقت بدون برمجة. يعد إنشاء رسائل البريد الإلكتروني باستخدام Maool Email Editor أمرًا ممتعًا للغاية. إذا كنت تبدأ من الصفر، فإن تصميم البريد الإلكتروني يعد مهمة صعبة. حتى لو كنت تستخدم أداة لتصميم البريد الإلكتروني، فإنها ستستهلك قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك. يتضمن Maool Email Editor ميزات ستجعل تصميم رسائل البريد الإلكتروني أمرًا سهلاً بالنسبة لك. لقد قمنا بدمج محرر بريد إلكتروني قوي يعمل بالسحب والإفلات مع قوالب ووحدات بريد إلكتروني مصممة مسبقًا للسماح لك بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مثالية لعلامتك التجارية. يتضمن جميع خيارات التخصيص لتغيير أنماط النص والصورة وصورة الخلفية واللون ولون الخلفية وما إلى ذلك. يتضمن Maool Email Editor حزم بريد إلكتروني مصممة خصيصًا لصناعات محددة. تحتوي حزمة البريد الإلكتروني على جميع القوالب والوحدات النمطية اللازمة لإنشاء بريد إلكتروني. تجعل القوالب والوحدات المصممة مسبقًا تصميم البريد الإلكتروني أسهل بكثير وأكثر كفاءة في استخدام الوقت. كل ما عليك فعله هو تحديد حزمة البريد الإلكتروني التي تناسب احتياجاتك. قم بإنشاء بريدك الإلكتروني بالطريقة التي تريدها. اجعلها خاصة بك عن طريق تغيير الألوان والخطوط لتتناسب مع نمط علامتك التجارية. قم بتصديره إلى ESP الخاص بك، وقد تم ذلك. لدينا أيضًا تصدير البريد الإلكتروني بنقرة واحدة، والذي يسمح لك بتصدير قالب إلى مزود خدمة البريد الإلكتروني المفضل لديك. يمكنك استخدام تصدير HTML إذا لم يتم دمج ESP الخاص بك. لا تقلق، لدينا حاليًا عدد قليل من ESPs وسنضيف المزيد في المستقبل. الميزات الرئيسية: - حزم النماذج الخاصة بالصناعة قمنا بتحليل احتياجات كل صناعة لتحديد رسائل البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا وما هي جميع المتطلبات في تلك الصناعة المحددة. لقد بحثنا في سيناريوهات حالة الاستخدام الخاصة بالصناعة وقمنا بتصميم حزمة بريد إلكتروني شاملة لهذه الفئة تلبي جميع احتياجات تلك الصناعة. تشتمل حزم البريد الإلكتروني الخاصة بالصناعة التي أنشأناها على مجموعة من القوالب شائعة الاستخدام والمطلوبة في تلك الصناعة. لدينا حاليًا عدد قليل من حزم البريد الإلكتروني، وسنستمر في إضافة المزيد مع مرور الوقت. يرجى ترك اقتراحات حزمة البريد الإلكتروني الخاصة بك في التعليقات. - التصدير بنقرة واحدة إلى ESP (موفر خدمة البريد الإلكتروني) لقد أنشأنا ميزة تصدير بنقرة واحدة تسمح لك بتصدير القوالب إلى esp. نحن ندعم حاليًا التصدير بنقرة واحدة إلى Mailchimp، وKlaviyo، وCampaign Monitor، وSendinblue، وActive Campaign، وHubspot، وSendgrid، وMailgun، وAweber، وMailjet، وSparkpost، وغيرها الكثير في المستقبل. لا تقلق إذا كان لديك أي ESP آخر. لدينا تصدير HTML، ويمكنك استخدام تصدير HTML على ESP الخاص بك. - لا حاجة للترميز، لا تحتاج إلى أي معرفة بالبرمجة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني باستخدام محررنا. لقد صممنا محررنا ليكون بسيطًا وسهل الاستخدام. يمكنك استخدام محررنا لإنشاء رسائل بريد إلكتروني لعلامتك التجارية. - خطة مجانية للأبد لدينا خطة مجانية للأبد تسمح لك باستخدام Maool Email Editor مجانًا لبقية حياتك.
Fonor
fonor.ai
يمكن للمؤسسات الاستفادة بشكل فعال من قوة أدوات إنشاء النص التي تعمل بتقنية GPT مع بعض الاعتبارات الأساسية. أولاً، من المهم أن ندرك أن GPT هي أداة، ومثل أي أداة، يجب استخدامها بشكل صحيح لتحقيق النتيجة المرجوة. وهذا يعني تزويد الأداة بالمدخلات الصحيحة، حتى تتمكن من إنشاء محتوى دقيق وملائم يتماشى مع أهداف المنظمة وسياساتها. ولتحقيق ذلك، يمكن للمؤسسات استخدام أدوات مثل عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM)، والتي توفر بيانات حقيقية للعملاء للمساعدة في إنشاء اتصالات مخصصة تلبي احتياجات العملاء الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام البيئات التعاونية مثل Fonor لإنشاء المحتوى وتدقيقه، مما يسمح لأعضاء الفريق بالعمل معًا لضمان دقة المخرجات ومواءمتها مع الأهداف التنظيمية. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن GPT يمكن أن تكون أداة قوية، إلا أنها ليست معصومة من الخطأ. لذلك، من الضروري توخي الحذر ومراجعة أي محتوى يتم إنشاؤه بواسطة الأداة، حتى لو كان يتضمن بيانات عميل حقيقية. وهذا مهم بشكل خاص في صناعات مثل التأمين، حيث تكون الدقة والامتثال للسياسات واللوائح ذات أهمية قصوى. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للمؤسسات ترويض وحش GPT بشكل فعال واستخدامه لصالحها. يمكن لأدوات إنشاء النص التي تعمل بتقنية GPT أن تساعد المؤسسات على إنشاء اتصالات مخصصة تلبي احتياجات العملاء الفردية مع التوافق مع الأهداف والسياسات التنظيمية. في نهاية المطاف، المفتاح هو استخدام GPT كأداة لدعم عملية صنع القرار البشري، بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر وحيد للمعلومات.
Publicate
publicate.it
Publicate هو تطبيق SaaS يساعد مسوقي المحتوى على الاستفادة من المحتوى المنسق لجذب عملاء محتملين جدد ونتائج تسويقية حقيقية. أنشئ أصول محتوى منسقة مثل الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات المستديرة ومراكز الموارد والمشاركات الاجتماعية ذات العلامة التجارية في دقائق - ثم أضف نموذج التقاط عميل محتمل إلى أي جزء من المحتوى. الأمر بسيط: قم بتنظيم المحتوى وتوليد العملاء المحتملين.
Unlayer
unlayer.com
يتيح Unlayer تصميم رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع قوالب جاهزة وتكامل مع مقدمي خدمات البريد الإلكتروني.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
TOPOL.io
topol.io
قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة لكل جهاز بفضل محرر السحب والإفلات الخاص بنا. سهل البناء. سريعة لإنجازها. لا حاجة لمبرمج HTML والرسومات بعد الآن. توفير ساعات في إنتاج البريد الإلكتروني. ليس من الضروري أن تكون مصمم رسوميات، أو مبرمج HTML، أو متخصصًا في عرض البريد الإلكتروني. السحب والإسقاط - إنه سريع وسهل وبديهي وممتع. سوف تبدأ في الإعجاب بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني! أو يمكنك فقط استخدام القوالب لدينا. جميلة وسريعة الاستجابة. لا مزيد من المشاكل في العرض على عملاء مختلفين، حتى في Outlook.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey هو برنامج اتصال داخلي قوي يمكّنك من إرسال تحديثات في الوقت المناسب إلى الموظفين عبر عميل البريد الإلكتروني الخاص بك (Outlook و Gmail) أو الرسائل القصيرة. تقوم ContactMonkey بتحديث الطريقة التي تتواصل بها أفضل المنظمات في العالم والتواصل والتفاعل مع موظفيها. في عالم العمل السريع المتغير ، تسهل أدائنا على الشركات عن بُعد العمال عن بُعد وهجينة وبدون مكتب - كل ذلك من خلال منصة واحدة. نحن نساعد فرق الاتصالات الداخلية على إنشاء وإرسال وتتبع النشرات الإخبارية للموظفين ، وتحديثات الرسائل القصيرة ، واتصالات الأزمات بهدف تعزيز مشاركة الموظفين ، والإنتاجية. مع ContactMonkey ، يمكنك إرسال رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني HTML الجميلة أو اتصالات الأزمات عبر الرسائل القصيرة ، وجمع ملاحظات الموظفين ، وقياس تحليلات البريد الإلكتروني للموظف (الأسعار المفتوحة ، ومعدلات النقر ، ومعدلات القراءة ، و ENPS) لفهم ما يشارك فيه موظفيك حقًا.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هو منصة للتواصل الداخلي تساعد المؤسسات على إنشاء رسائل موجزة وواضحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Tabular
tabular.email
Tabular هو أداة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني بدون الحاجة لكتابة كود، تتيح للمستخدمين إنشاء قوالب بريد إلكتروني بسهولة وبشكل احترافي.
SmartrMail
smartrmail.com
إرسال بريد إلكتروني أفضل في وقت أقل. SmartrMail هي أسهل طريقة لإرسال بريد إلكتروني يُسعد عملائك ويحقق المزيد من المبيعات. نحن نتكامل مع Shopify وBigCommerce وWooCommerce وNeto. نحن أحد أكثر تطبيقات التسويق عبر البريد الإلكتروني الموصى بها في مجال التجارة الإلكترونية. لدينا أكثر من 130 تقييمًا من فئة الخمس نجوم عبر Shopify ومنصات المراجعة الأخرى.
Ungapped
ungapped.com
من خلال دمج أدوات التسويق والمبيعات الأساسية، يهدف Ungapped إلى جعل الإدارة اليومية للأعمال أقل فوضى وأكثر شمولية حتى تتمكن الشركات المتنامية من إنشاء تجارب عملاء استثنائية لتنمية أعمالك. منصة كاملة للشركات المتنامية مع أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني والاستطلاعات والدعوات ونماذج الاشتراك والرسائل النصية. بالإضافة إلى منصتنا، نقدم أيضًا خدمات استشارية لمساعدتك في إنشاء تجارب عملاء استثنائية.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro هو منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تدعم أتمتة الحملات، إدارة القوائم، وتحليل الأداء لفرق التسويق الرقمية.
Customerly
customerly.io
Customerly هو تطبيق لإدارة خدمة العملاء وأتمتة التسويق، يجمع بين أدوات الدردشة المباشرة وCRM لتحسين تواصل الشركات مع عملائها.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet هو مزود خدمة بريد إلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإرسال وتتبع الرسائل التسويقية والمعاملات بكفاءة.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite هو تطبيق يتيح إنشاء وإدارة حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة وصفحات المقصودة والاستطلاعات.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail هو نظام تسويق عبر البريد الإلكتروني يسهل إنشاء وإرسال الحملات، ويقدم أدوات لتحليل سلوك العملاء وإدارة القوائم.
Flodesk
flodesk.com
Flodesk هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني توفر أدوات لتصميم حملات بريد إلكتروني، وإدارة قوائم المشتركين، وتحليل الأداء.
Emma
myemma.com
تطبيق إيما يساعد المسوقين في إنشاء حملات بريد إلكتروني وSMS مخصصة وموجهة، مع أدوات للتحليل والتكامل مع منصات متعددة.
Drip
drip.com
Drip هو منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إدارة الحملات البريدية وتعزيز الولاء من خلال أتمتة التواصل مع العملاء.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Maropost
maropost.com
Maropost هو منصة تسويق رقمي تساعد الشركات على إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل عبر قنوات متعددة، وتحسين تفاعل العملاء.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
CleverReach
cleverreach.com
CleverReach هو تطبيق لإدارة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، يتيح للمستخدمين إرسال رسائل بريد إلكتروني بأمان وفعالية مع ميزات الأتمتة والتخصيص.
Campaign Monitor
createsend.com
تطبيق Campaign Monitor هو أداة لتسويق البريد الإلكتروني تساعد الشركات في إنشاء وإدارة وتحسين حملات البريد الإلكتروني باستخدام قوالب مخصصة وأدوات تحليل.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء حملات بريدية فعالة وتحسين تفاعل العملاء من خلال أدوات التحليل والآلية.
Beefree
beefree.io
تطبيق Beefree يُمكّن المستخدمين من إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بسهولة عبر أدوات السحب والإفلات دون الحاجة لأي معرفة برمجية.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend هي منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تساعد متاجر التجارة الإلكترونية في إدارة حملاتهم بشكل آلي وتحسين تفاعل العملاء.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم المبيعات ومتابعة العملاء وتحسين العمليات البيعية.
Privy
privy.com
قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك قم بإنشاء عروض جميلة مع استهداف جمهور سهل الاستخدام ومشغلات مصممة لحث الأشخاص على الانضمام إلى قائمتك والشراء من متجرك. تقليل التخلي عن عربة التسوق من خلال شاشات العرض المستهدفة، قم بإطلاق النوافذ المنبثقة والمنشورات المستهدفة بهدف الخروج وخصومات خاصة لإغلاق عملية البيع قبل رحيل الأشخاص. يمكنك زيادة الزيارات والمبيعات المتكررة باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الآلية، حيث يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بسلة التسوق المهجورة، وأجهزة الرد الآلي، وتذكيرات القسيمة، وسلسلة الترحيب التي تدفع الأشخاص إلى العودة إلى موقعك لمعرفة المزيد أو إجراء عملية شراء. تحويل جهات الاتصال إلى مبيعات باستخدام الرسائل الإخبارية استخدم محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات الخاص بـ Privy لإنشاء رسائل إخبارية خاصة بالعلامة التجارية والتي تحول جهات الاتصال الخاصة بك إلى مبيعات. زيادة متوسط قيمة الطلب قم بتشغيل شريط الشحن المجاني أو عرض البيع المتبادل لزيادة متوسط قيمة الطلب. بيع المزيد من خلال التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة قم بأتمتة حملات الرسائل النصية القصيرة لعربة التسوق المهجورة، وأرسل رسائل البث والمزيد باستخدام Privy Text.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid هي منصة لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق، توفر أدوات لتصميم الحملات، وتحليلات الأداء، ودعم التكامل مع التطبيقات المختلفة.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse هي منصة للتسويق الآلي تشمل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وchatbots، وتساعد الشركات على إدارة العلاقات مع العملاء وإنشاء مواقع وصفحات مقصودة.
SpotlerUK
spotler.co.uk
تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.
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