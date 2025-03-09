Maool

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Maool Email Editor هو محرر بريد إلكتروني بسيط مع ميزات متقدمة رئيسية. فهو يحتوي على كافة الميزات اللازمة لإنشاء بريد إلكتروني جذاب بصريًا. قم بتصدير رسائل البريد الإلكتروني إلى ESP المفضل لديك بنقرة واحدة وانتقل بحملتك إلى المستوى التالي. أنشئ رسائل بريد إلكتروني في أقل من وقت بدون برمجة. يعد إنشاء رسائل البريد الإلكتروني باستخدام Maool Email Editor أمرًا ممتعًا للغاية. إذا كنت تبدأ من الصفر، فإن تصميم البريد الإلكتروني يعد مهمة صعبة. حتى لو كنت تستخدم أداة لتصميم البريد الإلكتروني، فإنها ستستهلك قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك. يتضمن Maool Email Editor ميزات ستجعل تصميم رسائل البريد الإلكتروني أمرًا سهلاً بالنسبة لك. لقد قمنا بدمج محرر بريد إلكتروني قوي يعمل بالسحب والإفلات مع قوالب ووحدات بريد إلكتروني مصممة مسبقًا للسماح لك بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مثالية لعلامتك التجارية. يتضمن جميع خيارات التخصيص لتغيير أنماط النص والصورة وصورة الخلفية واللون ولون الخلفية وما إلى ذلك. يتضمن Maool Email Editor حزم بريد إلكتروني مصممة خصيصًا لصناعات محددة. تحتوي حزمة البريد الإلكتروني على جميع القوالب والوحدات النمطية اللازمة لإنشاء بريد إلكتروني. تجعل القوالب والوحدات المصممة مسبقًا تصميم البريد الإلكتروني أسهل بكثير وأكثر كفاءة في استخدام الوقت. كل ما عليك فعله هو تحديد حزمة البريد الإلكتروني التي تناسب احتياجاتك. قم بإنشاء بريدك الإلكتروني بالطريقة التي تريدها. اجعلها خاصة بك عن طريق تغيير الألوان والخطوط لتتناسب مع نمط علامتك التجارية. قم بتصديره إلى ESP الخاص بك، وقد تم ذلك. لدينا أيضًا تصدير البريد الإلكتروني بنقرة واحدة، والذي يسمح لك بتصدير قالب إلى مزود خدمة البريد الإلكتروني المفضل لديك. يمكنك استخدام تصدير HTML إذا لم يتم دمج ESP الخاص بك. لا تقلق، لدينا حاليًا عدد قليل من ESPs وسنضيف المزيد في المستقبل. الميزات الرئيسية: - حزم النماذج الخاصة بالصناعة قمنا بتحليل احتياجات كل صناعة لتحديد رسائل البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا وما هي جميع المتطلبات في تلك الصناعة المحددة. لقد بحثنا في سيناريوهات حالة الاستخدام الخاصة بالصناعة وقمنا بتصميم حزمة بريد إلكتروني شاملة لهذه الفئة تلبي جميع احتياجات تلك الصناعة. تشتمل حزم البريد الإلكتروني الخاصة بالصناعة التي أنشأناها على مجموعة من القوالب شائعة الاستخدام والمطلوبة في تلك الصناعة. لدينا حاليًا عدد قليل من حزم البريد الإلكتروني، وسنستمر في إضافة المزيد مع مرور الوقت. يرجى ترك اقتراحات حزمة البريد الإلكتروني الخاصة بك في التعليقات. - التصدير بنقرة واحدة إلى ESP (موفر خدمة البريد الإلكتروني) لقد أنشأنا ميزة تصدير بنقرة واحدة تسمح لك بتصدير القوالب إلى esp. نحن ندعم حاليًا التصدير بنقرة واحدة إلى Mailchimp، وKlaviyo، وCampaign Monitor، وSendinblue، وActive Campaign، وHubspot، وSendgrid، وMailgun، وAweber، وMailjet، وSparkpost، وغيرها الكثير في المستقبل. لا تقلق إذا كان لديك أي ESP آخر. لدينا تصدير HTML، ويمكنك استخدام تصدير HTML على ESP الخاص بك. - لا حاجة للترميز، لا تحتاج إلى أي معرفة بالبرمجة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني باستخدام محررنا. لقد صممنا محررنا ليكون بسيطًا وسهل الاستخدام. يمكنك استخدام محررنا لإنشاء رسائل بريد إلكتروني لعلامتك التجارية. - خطة مجانية للأبد لدينا خطة مجانية للأبد تسمح لك باستخدام Maool Email Editor مجانًا لبقية حياتك.