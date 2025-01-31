برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - السودان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يوفر برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني للمستخدمين مجموعة متنوعة من القوالب لإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية للأعمال. تتضمن هذه الأدوات عادةً قوالب مصممة مسبقًا ومصممة خصيصًا لصناعات معينة أو تصميمات ذات طابع خاص. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لإنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بهم القابلة لإعادة الاستخدام باستخدام محرر HTML سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تستخدم خيارات معدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين تخصيص هذه القوالب بسهولة لتتوافق مع متطلبات أعمالهم. قد تتضمن بعض الحلول أيضًا ميزات تحليلية، مما يسمح للمستخدمين بتتبع وتقييم أداء حملات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
إرسال تطبيق جديد
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات حائزة على جوائز توفر حلاً لمشكلة كل بائع تجزئة: كيفية إرسال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، مع المحتوى المناسب لكل زائر. إنه يمكّن المتاجر الفردية وتجار التجزئة المؤسسيين على حدٍ سواء من الاستفادة من استخدام منصة البيانات الضخمة، من أجل إنشاء عمليات أتمتة تعتمد على البيانات وحملات مخصصة تتفاعل بسهولة مع سلوكيات العملاء/الزائرين وتغييرات الكتالوج في ثوانٍ. لهذا السبب تساعد ContactPigeon العملاء من خلال معالجة ثلاثة أهداف رئيسية نحو زيادة مبيعاتهم: • رؤى العملاء الغنية: جمع بيانات سلوك العملاء وبناء رؤية موحدة ومثرية للعملاء • تحسين تفاعلات العملاء: تشغيل الرسائل الآلية والتنبؤية في اللحظة المناسبة خلال رحلة العميل لتحسين تحويل المبيعات والاحتفاظ بها. • الوصول متعدد القنوات: السماح للشركات بتصميم حملات جذابة عبر مجموعة واسعة من قنوات المراسلة (مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وفايبر والهاتف المحمول والإشعارات الفورية والموقع الإلكتروني وفيسبوك وجوجل والبطاقات البريدية) ضمن نظام أساسي واحد.
Rejoiner
rejoiner.com
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية مدعوم من خبراء يمكنك الاعتماد عليه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. تجبرك منصات البريد الإلكتروني الأخرى على العمل بنفسك، أو التعاقد مع وكالة، أو توظيف المزيد من الموظفين بدوام كامل. يأتي Rejoiner مع خبراء البريد الإلكتروني الذين ينضمون إلى فريق التسويق الخاص بك. يمكنك تقليل النفقات العامة والتنفيذ بشكل أسرع وتحقيق المزيد من الربحية. التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية — هذا كل ما نقوم به.
Nicesender
nicesender.com
منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني. الأتمتة والتكامل عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). استخدم القوالب المعدة والمنشئ القوي لتخطيط قالب البريد الإلكتروني البسيط.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني وقنوات متعددة. التواصل بشكل فعال مع العملاء باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والفيسبوك. معنا، يمكنك القيام بذلك ببساطة وتلقائية، ولكن مع الرعاية الفردية. استخدم محرر السحب والإفلات الخاص بنا وأنشئ قوالب جميلة وسريعة الاستجابة أو اختر واحدًا من بين 100 نموذج معد مسبقًا. كن متقدمًا بخطوة واستخدم المحتوى الديناميكي المخصص للتميز في صناديق البريد الوارد للعملاء. استخدم خيارات التجزئة المتقدمة لدينا لتخصيص المحتوى والتفاعل مع سلوك عملائك. بالإضافة إلى ذلك، قم بتنمية قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام نماذج التسجيل وإعلانات Facebook الرائدة. تحسين مع التقارير الشاملة. نحن نقدم بيانات حول OR ونسبة النقر إلى الظهور والارتداد ومعدل إلغاء الاشتراك أو شكاوى البريد العشوائي. بالإضافة إلى ذلك، شاهد معدل التحويل والإيرادات ونشاط كل جهة اتصال، وانقر على الخريطة، وفتح على سطح المكتب والجوال، وعملاء البريد، والعديد من إحصائيات الرؤى المفيدة. استفد من أداة إنشاء الأتمتة البسيطة لدينا ودع عمليات الأتمتة تعمل لصالحك. استخدم قوالب عمليات الأتمتة الأكثر شيوعًا - سلسلة الترحيب، والخصم على عملية الشراء الأولى، وأتمتة عيد الميلاد، وعربة التسوق المهجورة، والمكافأة عند الشراء، وتنزيل الكتب الإلكترونية، والمزيد. احصل على البيانات مباشرة من متجرك باستخدام عمليات التكامل - نحن نقدم Shopify وWoocommerce وOpencart وEcwid وZapier وAPI والمزيد. جرب Ecomail مع الإصدار التجريبي المجاني الذي مدته شهر واحد لترى بنفسك! لقد جعلنا إرسال الرسائل الإخبارية والتواصل مع عملائك أمرًا سهلاً ويمكن الوصول إليه من خلال خطوات قليلة فقط. دعمنا مجاني لجميع المستخدمين. نحن دائمًا هنا من أجلك على [email protected] تبدأ خططنا المدفوعة بسعر 5 يورو شهريًا.
FeedOtter
feedotter.com
تعمل FeedOtter على زيادة حركة المرور على موقع الويب لأكثر من 200 شركة B2B من خلال أتمتة المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني RSS الذي يتم تسليمه بواسطة برنامج أتمتة التسويق الحالي مثل Marketo أو Pardot أو Eloqua.
Dragit
dragit.io
نحن نعمل على تطوير منشئ بريد إلكتروني احترافي للسحب والإسقاط. باستخدام محرر البريد الإلكتروني Dragit الخاص بنا، يمكن لأي شركة إنشاء قوالب بريد إلكتروني جميلة واحترافية بسهولة. يمكنك استخدام Pro Editor، المخصص للاستخدام المباشر كخدمة، أو يمكنك استخدام إصدار البرنامج الإضافي الذي يمكن تضمينه في أي تطبيق SaaS.
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً في كل ما يفعلونه، سواء كان ذلك من خلال تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك، أو إشراك المزيد من العملاء المحتملين من خلال تسلسلات التسويق والإعلانات الرقمية، أو رعاية علاقات العملاء، أو التواصل بسلاسة، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زيادة إيراداتك باستخدام Shape اليوم.
Critical Impact
criticalimpact.com
من خلال تطبيق تقنية التسويق عبر البريد الإلكتروني المبتكرة من Critical Impact، أصبح من السهل على المسوقين تقديم رسائل إخبارية ديناميكية ورسائل تسويقية مستهدفة واستطلاعات ورسائل نصية (SMS) التي تحدث تأثيرًا كبيرًا وتحقق نتائج أكبر.
Levitate
levitate.ai
تأسست شركة Levitate في عام 2017 على يد منشئ ShareFile جيسي ليبسون، وهي تساعد الشركات الصغيرة على التركيز على ما تفعله بشكل أفضل: بناء العلاقات. Levitate هي أداة تسويقية للبقاء على اتصال مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع عملائها والحفاظ عليها. تتيح منصة Levitate للمستخدمين إرسال رسائل بريد إلكتروني شخصية على نطاق واسع، والبقاء على اتصال مع العملاء عبر الرسائل النصية، وإرسال الاستطلاعات، وجدولة الاجتماعات، وتذكر الحقائق الأساسية حول جهات الاتصال الخاصة بهم، وتحقيق أهداف العمل من خلال نهج شخصي - كل ذلك مع مدرب تسويق مخصص من قبلك جانب.
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو Outlook من خلال تقديم وظائف ذكية. فهو يوفر مساعد بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة الرسائل لك، والتسليم السحابي بحيث يمكن إرسال بريدك الإلكتروني المجدول حتى إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متصل بالإنترنت، وتتبع البريد الإلكتروني المتقدم الذي لا يتطلب موافقة من المستلم، وميزة جهات الاتصال القوية والتي يمكن أن تساعدك على تحسين علاقاتك مع العملاء، من بين العديد من الميزات الذكية الأخرى التي تعزز البريد الوارد. وهي تشمل ما يلي: • المساعد الذكي: مساعد بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بكتابة الرسائل وتلخيصها وتحسينها، والعثور على المهام وجهات الاتصال، والرد عليك. • الإرسال الذكي لاحقًا: وظيفة الجدولة الذكية لمساعدتك على تحسين أوقات تسليم البريد الإلكتروني الخاص بك. • جدولة المستلم الأمثل: يقترح عليك أفضل وقت لإرسال بريد إلكتروني لزيادة فرص فتحه. • تتبع البريد الإلكتروني: اكتشف متى وأين وعدد مرات فتح بريدك الإلكتروني أو الرابط. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون عناوين البريد الإلكتروني على iCloud أو IMAP، راجع بالضبط من قام بفتح بريدك الإلكتروني عند إرسال رسالة إلى عدة مستلمين. أرسل أيضًا رسائل بريد إلكتروني متعقبة من هاتفك المحمول. • تأجيل: قم بتأجيل رسائل البريد الإلكتروني الأقل أهمية مؤقتًا وستظهر مرة أخرى في الوقت الذي تختاره. • جهات الاتصال: احصل على رؤى أساسية حول جهات الاتصال الخاصة بك للحفاظ على ذروة التواصل مع العملاء. • التوقيعات: توقيعات بريد إلكتروني جميلة ومهنية مع تحكم إبداعي واسع النطاق. • القوالب: اصنع قوالب الرسائل لزيادة الإنتاجية والكفاءة. •
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخر Ortto بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها والذي يتم تنفيذه عبر المنصة، مما يضمن سير العمل بسلاسة. تتضمن وظائف الذكاء الاصطناعي الخاصة به اقتراحات لسطور موضوع البريد الإلكتروني، والتنبؤ بمعدلات فتح البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى توصيات المحتوى أثناء إنشاء إشعارات الدفع والرسائل النصية القصيرة. يقدم Ortto أيضًا محتوى محادثة مباشرة آليًا حيث يقوم البرنامج بإنشاء ردود بناءً على محتوى موقع الويب والتذاكر السابقة ووثائق المساعدة الموجودة. وللحصول على عمليات أكثر تقدمًا، يمكن للمستخدمين أيضًا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة على بياناتهم الخاصة. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تعزيز الدقة والملاءمة في الاقتراحات التي تم إنشاؤها. الهدف من Ortto هو مساعدة المسوقين على توسيع نطاق تأثيرهم من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في سير عملهم الحالي. تم تصميم هذه الأدوات لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف الحملة بسرعة ودقة. النظام متعدد الاستخدامات ويستهدف العمل بفعالية للشركات ذات النطاقات المختلفة.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Knak Templates
knak.com
قوالب البريد الإلكتروني المجانية. كمسوقين، نحن نعرف جيدًا تحديات التصميم والبرمجة التي تواجهها عند إنشاء رسائل البريد الإلكتروني. ولهذا السبب قررنا أن نمنح مكتبات قوالب البريد الإلكتروني Marketo وEloqua بالكامل مجانًا. يمكنك الوصول إلى أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للنشرات الإخبارية الإلكترونية وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية والمزيد. ما عليك سوى تقديم عنوان بريدك الإلكتروني لتلقي أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للبريد الإلكتروني والصفحات المقصودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Knak Enterprise
knak.com
منصة إنشاء حملات قابلة للتطوير لفرق التسويق في المؤسسات. تتيح Knak Enterprise التعاون الفعال عبر فرق التسويق العالمية اللامركزية، مع الحفاظ على التحكم في العلامة التجارية. قم بتمكين موظفيك من إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة رائعة في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon عبارة عن نظام أساسي لإنشاء البريد الإلكتروني غير المتخصص بـ ESP مصمم لمساعدة فرق التسويق الرشيقة على التنظيم وتحسين عمليات إنتاج البريد الإلكتروني والتركيز على الصورة الأكبر لتسويق البريد الإلكتروني. يمكّن محرر قوالب البريد الإلكتروني في Chamaileon محترفي البريد الإلكتروني وفرقهم من إنشاء تجارب بريد إلكتروني مذهلة على العلامة التجارية على نطاق واسع دون لمس سطر واحد من التعليمات البرمجية. يضمن منشئ البريد الإلكتروني الخاص به توافق HTML للبريد الإلكتروني في غالبية عملاء البريد الإلكتروني. يوفر Chamaileon عملية مبسطة لإنتاج البريد الإلكتروني والتي تتضمن سير العمل والترتيبات المخصصة لديك: التحكم في مستوى الوصول، وتنظيم الأصول المستندة إلى المجلد، والأذونات كلها مدمجة. يتم تقديم Chamaileon إليك من قبل فريق EDMdesigner.com، الذي كان منتجه الأول، EDMdesigner، هو محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات الذي غيّر الصناعة منذ عام 2013. Chamaileon هو الجيل التالي من عائلة منشئ البريد الإلكتروني الذي يهدف إلى تحرير البريد الإلكتروني الصناعة من ترميز البريد الإلكتروني الذي يستغرق وقتًا طويلاً.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud عبارة عن منصة واحدة متطورة للمبيعات والتسويق للمسوقين والمعلنين الأذكياء. توفر منصتنا تسويقًا شاملاً في الوقت الفعلي وتحسينًا للحملات من خلال التحليلات التنبؤية وتقنيات إدارة البيانات الضخمة.
Semplates
semplates.io
القوالب عبارة عن خدمة مبتكرة لقوالب البريد الإلكتروني تتيح لك ولشركتك تحقيق أقصى استفادة من استخدام Amazon SES - دون الحاجة إلى برمجة أو استخدام الوحدة الطرفية. يمكّنك منصتنا سهلة الاستخدام المزودة بمحرر السحب والإفلات من إنشاء قوالب وإدارتها لرسائل البريد الإلكتروني الآلية المرسلة عبر AWS SES. وهذا يجعل من السهل تصميم قوالب جميلة وسريعة الاستجابة وشخصية لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات التي تناسب علامتك التجارية. التعاون السلس هو المفتاح. ولهذا السبب تسمح لك القوالب بدعوة أعضاء الفريق من المنتج والتصميم والتطوير للعمل على القوالب معًا، مما يؤدي إلى تبسيط سير عملك. من أجل إدارة أتمتة البريد الإلكتروني بشكل ملائم لمختلف العملاء أو البيئات أو المشاريع، يمكن ربط حساب Semplates واحد بحسابات أو مناطق AWS متعددة. للحصول على قدر أكبر من المرونة والكفاءة، يمكنك حتى نقل القوالب بين حسابات AWS المختلفة. في حين أن القوالب توفر فقط الواجهة اللازمة لأتمتة البريد الإلكتروني البسيطة والمريحة، فإن البيانات نفسها تتم استضافتها حصريًا على AWS ولا يمكن الوصول إليها بواسطة القوالب. وهذا يترك التحكم في مواقع الخادم وبيانات العملاء بين يديك في جميع الأوقات. ومن ثم، فإن القوالب ليست مجرد أداة مريحة ومعززة للكفاءة لأتمتة البريد الإلكتروني، ولكنها أيضًا خيار آمن للشركات التي تتعامل مع بيانات العملاء الحساسة.
RenderKu
renderku.com
RenderKu عبارة عن منصة لتصميم البريد الإلكتروني مع محرر تصميم مدمج. ابدأ باستخدام أكثر من 100 قالب بريد إلكتروني مُعد مسبقًا.
Miova
miova.io
منصة البريد الإلكتروني الداخلية التي تُحدث ثورة في كيفية تواصل أعمالك. مساعدتك على تعزيز الاتصالات الداخلية وزيادة الإنتاجية وتحقيق أهدافك بسهولة.
Maool
maool.com
Maool Email Editor هو محرر بريد إلكتروني بسيط مع ميزات متقدمة رئيسية. فهو يحتوي على كافة الميزات اللازمة لإنشاء بريد إلكتروني جذاب بصريًا. قم بتصدير رسائل البريد الإلكتروني إلى ESP المفضل لديك بنقرة واحدة وانتقل بحملتك إلى المستوى التالي. أنشئ رسائل بريد إلكتروني في أقل من وقت بدون برمجة. يعد إنشاء رسائل البريد الإلكتروني باستخدام Maool Email Editor أمرًا ممتعًا للغاية. إذا كنت تبدأ من الصفر، فإن تصميم البريد الإلكتروني يعد مهمة صعبة. حتى لو كنت تستخدم أداة لتصميم البريد الإلكتروني، فإنها ستستهلك قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك. يتضمن Maool Email Editor ميزات ستجعل تصميم رسائل البريد الإلكتروني أمرًا سهلاً بالنسبة لك. لقد قمنا بدمج محرر بريد إلكتروني قوي يعمل بالسحب والإفلات مع قوالب ووحدات بريد إلكتروني مصممة مسبقًا للسماح لك بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مثالية لعلامتك التجارية. يتضمن جميع خيارات التخصيص لتغيير أنماط النص والصورة وصورة الخلفية واللون ولون الخلفية وما إلى ذلك. يتضمن Maool Email Editor حزم بريد إلكتروني مصممة خصيصًا لصناعات محددة. تحتوي حزمة البريد الإلكتروني على جميع القوالب والوحدات النمطية اللازمة لإنشاء بريد إلكتروني. تجعل القوالب والوحدات المصممة مسبقًا تصميم البريد الإلكتروني أسهل بكثير وأكثر كفاءة في استخدام الوقت. كل ما عليك فعله هو تحديد حزمة البريد الإلكتروني التي تناسب احتياجاتك. قم بإنشاء بريدك الإلكتروني بالطريقة التي تريدها. اجعلها خاصة بك عن طريق تغيير الألوان والخطوط لتتناسب مع نمط علامتك التجارية. قم بتصديره إلى ESP الخاص بك، وقد تم ذلك. لدينا أيضًا تصدير البريد الإلكتروني بنقرة واحدة، والذي يسمح لك بتصدير قالب إلى مزود خدمة البريد الإلكتروني المفضل لديك. يمكنك استخدام تصدير HTML إذا لم يتم دمج ESP الخاص بك. لا تقلق، لدينا حاليًا عدد قليل من ESPs وسنضيف المزيد في المستقبل. الميزات الرئيسية: - حزم النماذج الخاصة بالصناعة قمنا بتحليل احتياجات كل صناعة لتحديد رسائل البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا وما هي جميع المتطلبات في تلك الصناعة المحددة. لقد بحثنا في سيناريوهات حالة الاستخدام الخاصة بالصناعة وقمنا بتصميم حزمة بريد إلكتروني شاملة لهذه الفئة تلبي جميع احتياجات تلك الصناعة. تشتمل حزم البريد الإلكتروني الخاصة بالصناعة التي أنشأناها على مجموعة من القوالب شائعة الاستخدام والمطلوبة في تلك الصناعة. لدينا حاليًا عدد قليل من حزم البريد الإلكتروني، وسنستمر في إضافة المزيد مع مرور الوقت. يرجى ترك اقتراحات حزمة البريد الإلكتروني الخاصة بك في التعليقات. - التصدير بنقرة واحدة إلى ESP (موفر خدمة البريد الإلكتروني) لقد أنشأنا ميزة تصدير بنقرة واحدة تسمح لك بتصدير القوالب إلى esp. نحن ندعم حاليًا التصدير بنقرة واحدة إلى Mailchimp، وKlaviyo، وCampaign Monitor، وSendinblue، وActive Campaign، وHubspot، وSendgrid، وMailgun، وAweber، وMailjet، وSparkpost، وغيرها الكثير في المستقبل. لا تقلق إذا كان لديك أي ESP آخر. لدينا تصدير HTML، ويمكنك استخدام تصدير HTML على ESP الخاص بك. - لا حاجة للترميز، لا تحتاج إلى أي معرفة بالبرمجة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني باستخدام محررنا. لقد صممنا محررنا ليكون بسيطًا وسهل الاستخدام. يمكنك استخدام محررنا لإنشاء رسائل بريد إلكتروني لعلامتك التجارية. - خطة مجانية للأبد لدينا خطة مجانية للأبد تسمح لك باستخدام Maool Email Editor مجانًا لبقية حياتك.
Fonor
fonor.ai
يمكن للمؤسسات الاستفادة بشكل فعال من قوة أدوات إنشاء النص التي تعمل بتقنية GPT مع بعض الاعتبارات الأساسية. أولاً، من المهم أن ندرك أن GPT هي أداة، ومثل أي أداة، يجب استخدامها بشكل صحيح لتحقيق النتيجة المرجوة. وهذا يعني تزويد الأداة بالمدخلات الصحيحة، حتى تتمكن من إنشاء محتوى دقيق وملائم يتماشى مع أهداف المنظمة وسياساتها. ولتحقيق ذلك، يمكن للمؤسسات استخدام أدوات مثل عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM)، والتي توفر بيانات حقيقية للعملاء للمساعدة في إنشاء اتصالات مخصصة تلبي احتياجات العملاء الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام البيئات التعاونية مثل Fonor لإنشاء المحتوى وتدقيقه، مما يسمح لأعضاء الفريق بالعمل معًا لضمان دقة المخرجات ومواءمتها مع الأهداف التنظيمية. من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن GPT يمكن أن تكون أداة قوية، إلا أنها ليست معصومة من الخطأ. لذلك، من الضروري توخي الحذر ومراجعة أي محتوى يتم إنشاؤه بواسطة الأداة، حتى لو كان يتضمن بيانات عميل حقيقية. وهذا مهم بشكل خاص في صناعات مثل التأمين، حيث تكون الدقة والامتثال للسياسات واللوائح ذات أهمية قصوى. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للمؤسسات ترويض وحش GPT بشكل فعال واستخدامه لصالحها. يمكن لأدوات إنشاء النص التي تعمل بتقنية GPT أن تساعد المؤسسات على إنشاء اتصالات مخصصة تلبي احتياجات العملاء الفردية مع التوافق مع الأهداف والسياسات التنظيمية. في نهاية المطاف، المفتاح هو استخدام GPT كأداة لدعم عملية صنع القرار البشري، بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر وحيد للمعلومات.
Publicate
publicate.it
Publicate هو تطبيق SaaS يساعد مسوقي المحتوى على الاستفادة من المحتوى المنسق لجذب عملاء محتملين جدد ونتائج تسويقية حقيقية. أنشئ أصول محتوى منسقة مثل الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات المستديرة ومراكز الموارد والمشاركات الاجتماعية ذات العلامة التجارية في دقائق - ثم أضف نموذج التقاط عميل محتمل إلى أي جزء من المحتوى. الأمر بسيط: قم بتنظيم المحتوى وتوليد العملاء المحتملين.
Unlayer
unlayer.com
يوفر Unlayer أسهل طريقة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة ذات المظهر الجميل بأقل جهد. يقوم أكثر من 80,000 مستخدم لدينا حول العالم، بما في ذلك Airship وKeap وNetflix وFidelity، بإنشاء تصميمات سريعة الاستجابة لا يمكن لجمهورهم الاكتفاء منها. تقدم Unlayer حلين متميزين لتلبية احتياجات العملاء المختلفين؛ الاستوديو والتضمين. Unlayer Studio: أداة إنشاء البريد الإلكتروني بدون تعليمات برمجية والتي تنشئ رسائل بريد إلكتروني مذهلة في دقائق. إن محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام والمعرض الذي يضم أكثر من 1000 قالب بريد إلكتروني بتنسيق HTML يجعل تصميم رسائل البريد الإلكتروني أمرًا في غاية السهولة. والكرز على القمة؟ يمكن تصدير جميع رسائل البريد الإلكتروني بسلاسة إلى 11 من مقدمي خدمات البريد الإلكتروني، بما في ذلك Mailchimp وHubSpot وCampaign Monitor. Unlayer Embed: أداة إنشاء صفحات مقصودة وبريد إلكتروني منخفضة التعليمات البرمجية وتستغرق أقل من 5 دقائق لتضمينها في تطبيقك. ومن خلال التكامل السهل مع المطورين والميزات المتقدمة والوثائق الشاملة، يمكن استخدامه داخل الشركة أو تقديمه لعملائك. ميزة الأضواء لدينا؟ يمكنك إنشاء أي أداة تريدها داخل المحرر. تأسست Unlayer في عام 2016 ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي مدعومة من Y-Combinator.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق والمبيعات الرقمية، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل - إنشاء وتقديم قيمة لجمهورك. * الإنشاء بسهولة: قم بإشراك جمهورك من خلال مواقع الويب ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت الجذابة. يمكنك تقديم عضويات تحويلية أو دورات عبر الإنترنت وإدارة جدولك الزمني وفواتيرك من خلال أدوات متكاملة. * السوق بدقة: قم بتوسيع نطاق وصولك باستخدام تقنيات التقاط العملاء المحتملين المتقدمة، ورعاية العملاء المتوقعين من خلال الحملات ومسارات التحويل المستهدفة. قم بتوصيل عروضك بشكل فعال عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، وقم بمعالجة المدفوعات من خلال عمليات الدفع القابلة للتخصيص. * توسيع نطاق رؤيتك: استخدم العلامات المتقدمة والرسائل السلوكية لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك. قم بأتمتة نموك واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام التحليلات المتعمقة.
TOPOL.io
topol.io
قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة لكل جهاز بفضل محرر السحب والإفلات الخاص بنا. سهل البناء. سريعة لإنجازها. لا حاجة لمبرمج HTML والرسومات بعد الآن. توفير ساعات في إنتاج البريد الإلكتروني. ليس من الضروري أن تكون مصمم رسوميات، أو مبرمج HTML، أو متخصصًا في عرض البريد الإلكتروني. السحب والإسقاط - إنه سريع وسهل وبديهي وممتع. سوف تبدأ في الإعجاب بإنشاء رسائل البريد الإلكتروني! أو يمكنك فقط استخدام القوالب لدينا. جميلة وسريعة الاستجابة. لا مزيد من المشاكل في العرض على عملاء مختلفين، حتى في Outlook.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey هو برنامج اتصالات داخلي قوي يمكّنك من إرسال التحديثات في الوقت المناسب إلى الموظفين عبر برنامج البريد الإلكتروني (Outlook وGmail) أو الرسائل النصية القصيرة. تعمل شركة ContactMonkey على تحديث الطريقة التي تتواصل بها أفضل المؤسسات في العالم وتتواصل وتتفاعل مع موظفيها. في عالم العمل سريع التغير، تسهل أداتنا على الشركات إشراك العاملين عن بعد، والمختلطين، والذين لا يعملون في المكاتب - كل ذلك من خلال منصة واحدة. نحن نساعد فرق الاتصالات الداخلية على إنشاء وإرسال وتتبع النشرات الإخبارية للموظفين وتحديثات الرسائل النصية القصيرة واتصالات الأزمات بهدف تعزيز مشاركة الموظفين وإنتاجيتهم. باستخدام ContactMonkey، يمكنك إرسال رسائل إخبارية جميلة عبر البريد الإلكتروني بتنسيق HTML أو اتصالات الأزمات عبر الرسائل القصيرة، وجمع تعليقات الموظفين، وقياس تحليلات البريد الإلكتروني للموظفين (معدلات الفتح، ومعدلات النقر، ومعدلات القراءة، وeNPS) لفهم ما يجذب موظفيك حقًا. تعرف على المزيد حول ميزات ContactMonkey هنا: https://www.contactmonkey.com/features/
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ هي منصة الاتصالات الداخلية الوحيدة التي تدعمها Smart Brevity® - وهي صيغة لاتصالات أفضل. تستخدم أكثر من 600 منظمة المقر الرئيسي لتخطيط وكتابة وإرسال وقياس الاتصالات الأكثر فعالية اليوم.
Tabular
tabular.email
باستخدام Tabular، من السهل إنشاء رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة تبدو مثالية في كل صندوق وارد وجهاز - دون رؤية سطر واحد من التعليمات البرمجية على الإطلاق. بالفعل الآلاف من المسوقين يحبونه بسبب تجربة التصميم السهلة وسهولة الاستخدام. العديد من ردود الفعل الأولية هي أنهم يبدون وكأنهم يستخدمون Canva أو Figma - ولكن لتصميم البريد الإلكتروني. **كيف يمكن أن يساعدك؟** 1. صمم رسائل البريد الإلكتروني لتطبيقك أو حملتك التسويقية - بشكل حدسي 2. قم بتسريع عملية إنشاء البريد الإلكتروني - قم بإنشاء التصميمات أو تكرارها بسرعة 3. صمم تجارب مختلفة تمامًا لقراء البريد الإلكتروني على الأجهزة المحمولة - احصل على كامل التحكم في الاستجابة 4. خفض التكاليف والوقت - تبدو رسائل البريد الإلكتروني التي تصممها من الصفر مثالية في أكثر من 50 من عملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين 5. التعاون مع فريقك في إنشاء البريد الإلكتروني - إنشاء كتل فريق قابلة لإعادة الاستخدام، وتنظيم المشاريع في مجلدات الفريق 6. تصميم البريد الإلكتروني المخصص لك الأداة - استخدمها مع أي نظام أساسي للتسويق عبر البريد الإلكتروني. قم بزيارة موقعنا على الويب، وجرب بريدًا إلكترونيًا عشوائيًا للتعرف على أداة التصميم.
SmartrMail
smartrmail.com
إرسال بريد إلكتروني أفضل في وقت أقل. SmartrMail هي أسهل طريقة لإرسال بريد إلكتروني يُسعد عملائك ويحقق المزيد من المبيعات. نحن نتكامل مع Shopify وBigCommerce وWooCommerce وNeto. نحن أحد أكثر تطبيقات التسويق عبر البريد الإلكتروني الموصى بها في مجال التجارة الإلكترونية. لدينا أكثر من 130 تقييمًا من فئة الخمس نجوم عبر Shopify ومنصات المراجعة الأخرى.
Ungapped
ungapped.com
من خلال دمج أدوات التسويق والمبيعات الأساسية، يهدف Ungapped إلى جعل الإدارة اليومية للأعمال أقل فوضى وأكثر شمولية حتى تتمكن الشركات المتنامية من إنشاء تجارب عملاء استثنائية لتنمية أعمالك. منصة كاملة للشركات المتنامية مع أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني والاستطلاعات والدعوات ونماذج الاشتراك والرسائل النصية. بالإضافة إلى منصتنا، نقدم أيضًا خدمات استشارية لمساعدتك في إنشاء تجارب عملاء استثنائية.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المختلطة لفرق التسويق الرقمي. إنه يتكامل مع العديد من موفري خدمة ترحيل واجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني ويتيح تسليم حملات البريد الإلكتروني إلى قائمة رسائل البريد الإلكتروني التي تم الاشتراك فيها. يمكنك تقسيم عمليات تسليم البريد الإلكتروني الاختبارية عبر خوادم الترحيل، وتنظيف قائمة البريد الإلكتروني، وإعداد البريد الإلكتروني والتحقق من التقارير، وتتبع نقرات البريد الإلكتروني، وفتح كل حملة بريد إلكتروني. كما أن لديها الرد الآلي الذكي وتجزئة قائمة البريد الإلكتروني. مع EasySendy، يمكنك إطلاق حملات متنوعة للتواصل مع المشتركين والعملاء، من خلال أجهزة الرد الآلي وحملات البريد الإلكتروني التلقائية. يمكنك أيضًا إدارة المشتركين في Facebook messenger وإشراكهم. يمكنك إضافة نماذج Web Pop لالتقاط مشتركي البريد الإلكتروني من موقع الويب الخاص بك، وإنشاء صفحات مخصصة للمشتركين، وإنشاء قوالب بريد إلكتروني باستخدام محرر السحب والإفلات، وإنشاء تدفق تلقائي للبريد الإلكتروني بالتنقيط، والقيام بتصفية تجزئة المشتركين. قم بربط تطبيقك / موقع الويب الخاص بك من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) وGoogle Analytics وWordPress وZapier. بالتعاون مع علامتها التجارية المتوسطة للمؤسسات Aritic، تقدم EasySendy أيضًا مجموعة من ميزات أتمتة التسويق المتقدمة، وواجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني للمعاملات، وإدارة علاقات العملاء الكل في واحد للشركات الصغيرة لإدارة عملائها وفرقها بكفاءة على تطبيق EasySendy. لذا، إذا كنت تصنع منتجات رقمية أو مادية، وتقدم خدمات، وتصمم برامج، وتسوق/تبيع عبر الإنترنت، فإن EasySendy هو الحل المناسب لك.
Customerly
customerly.io
امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها
Mailjet
mailjet.com
Mailjet هو مزود خدمة بريد إلكتروني قوي تستخدمه أكثر من 150.000 شركة في جميع أنحاء العالم لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسويق والمعاملات وإرسالها وتتبعها. يمكن للبنية التحتية المرنة لـ Mailjet التوسع تلقائيًا لإرسال ما يصل إلى 15 مليون رسالة بريد إلكتروني/الساعة (لكل مستخدم) عبر واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني الخاصة بنا، حتى أثناء فترات ذروة الإرسال. تعتمد بنيتنا الخاصة على كود محسّن منخفض المستوى واستراتيجية ذاكرة تخزين مؤقت موزعة، مما يسمح لنا بتحقيق أسرع معالجة ممكنة. Mailjet حاصلة على شهادة ISO27001 ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، ونحن نأخذ الأمان وخصوصية البيانات على محمل الجد. تتوفر واجهة المستخدم البديهية لـ Mailjet بخمس لغات (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية) وتمكن فرق التسويق من إنشاء رسائل بريد إلكتروني رائعة واختبارها وإرسالها. يساعدك منشئ البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات الخاص بنا على إنشاء رسائل بريد إلكتروني سريعة الاستجابة بنسبة 100% في أي وقت من الأوقات. جربه الآن مجانًا: https://www.mailjet.com/demo/. بفضل إدارة المستخدمين المتقدمة وقفل المحتوى، تتمتع الشركات بتحكم أفضل في صورة علامتها التجارية وحساباتها. يعمل فريق دعم Mailjet على مدار الساعة للإجابة على الأسئلة وحل مشكلات العملاء باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية. تستفيد حسابات المؤسسات من مدير نجاح العملاء المخصص لمساعدتهم على الانضمام والحصول على كل ما يريدون من Mailjet والمزيد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mailjet.com
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل الاستخدام، ودعم العملاء الحائز على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني - مع الأتمتة، ونمو القائمة، وأدوات الاتصال الإضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والبث المباشر محادثات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية وبيع منتجاتها وخدماتها وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدمًا؟ يعد GetResponse MAX وMAX² حلولاً للمستخدمين المتطلبين الذين يبحثون عن ميزات تسويقية متقدمة ودعم موثوق.
FreshMail
freshmail.com
FreshMail هو نظام تسويق مبتكر عبر البريد الإلكتروني يجعل من السهل إنشاء وإرسال الحملات عبر الإنترنت. تتيح لك واجهة المستخدم البديهية تصميم وتخصيص رسائل إخبارية جميلة تجذب الانتباه وتحقق النتائج. كما أنه يوفر أدوات قوية لأتمتة جزء كبير من عملك وجمع رؤى حول سلوك عملائك. افتح حساب FreshMail مجانيًا اليوم واستخدم قوة التسويق عبر البريد الإلكتروني لصالحك.
Flodesk
flodesk.com
يستخدم المبتدئين والخبراء Flodesk لتنمية أعمالهم. صمم رسائل البريد الإلكتروني والنماذج التي تبدو رائعة على أي جهاز. جربه مجانا.
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة للتخصيص (لا تقتصر على الحسابات المميزة)، ودعمًا عمليًا للعملاء، ووظائف مصممة للتوسع معك. * الخطة - تعاون عبر الفرق، وكن استباقيًا بشأن حملاتك والتواصل مع العملاء. * التصميم - يساعدك محررنا العالمي والمئات من القوالب سريعة الاستجابة على تصميم رسائل بريد إلكتروني جذابة على الهاتف المحمول واختبار عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA) الفعالة. * الاستهداف والمشاركة - استخدم التجزئة لتشغيل رسائل أكثر تخصيصًا استنادًا إلى ما تعرفه عن عملائك، وتساعدك أدوات التشغيل الآلي لدينا على إنشاء وتنفيذ حملات مستمرة بكفاءة تجعل علامتك التجارية في مقدمة أولوياتك. * التحليل والتحسين - افهم تأثير برامجك وقم بالتحسين بمرور الوقت من خلال التحليلات والاختبارات والرؤى في الوقت الفعلي، حتى أثناء التنقل. * عمليات التكامل - تتكامل Emma مع أفضل منصات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والتحليلات حتى تتمكن من استخدام البيانات من التقنيات التي تستخدمها كثيرًا لإنشاء تصميم إبداعي مستنير وديناميكي.
Drip
drip.com
Drip عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية على زيادة عمليات الشراء المتكررة والولاء للعلامة التجارية. يزود Drip أكثر من 30.000 من مسوقي التجارة الإلكترونية بأدوات قوية لفهم عملائهم وتسويقهم. ستحول جميع بيانات عملائك إلى شرائح ديناميكية في Drip، وتشرك العملاء من خلال حملات تسويق آلية لمرة واحدة. استخدم أتمتة Drip ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الموجودة في الموقع لإبقاء العملاء يعودون لمزيد من عمليات الشراء. يمكنك توفير التكاليف من خلال الحصول على رسائل بريد إلكتروني مصممة بشكل جميل ونوافذ منبثقة متقدمة في نظام أساسي واحد. جرب Drip لمدة 14 يومًا واكتشف سبب تحول علامات التجارة الإلكترونية المفضلة لديك إلى Drip.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صنع القرار وتمهد الطريق للإبداع التسويقي الذي يوفر مشاركة العملاء على نطاق واسع. بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية، تجعل Dotdigital من السهل أتمتة التجارب المخصصة بعمق عبر الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والدردشة والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد. تحظى Dotdigital بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمنظمات غير الهادفة للربح والتعليم والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، مما يتيح للمسوقين في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Dotdigital، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتأسست عام 1999، على بناء حلول موثوقة ومتصلة ومثبتة للمستقبل تعمل على تمكين الشركات المهووسة بالعملاء. تعرف على المزيد على dotdigital.com.
Maropost
maropost.com
تعمل Maropost على تبسيط مشاركة العملاء من خلال منصة موحدة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تربط الشركات بعملائها في كل خطوة من رحلتهم. من خلال توفير وجهة نظر واحدة للعميل، تقوم Maropost بإنشاء تجارب مخصصة عبر أي قناة لتحقيق مشاركة أفضل وتحويل أعلى. من خلال ربط خدمة القفازات البيضاء بالتكنولوجيا الرائدة في الصناعة، يجعل Maropost مشاركة العملاء أمرًا سهلاً.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
CleverReach
cleverreach.com
يمكنك الوصول إلى الأشخاص من خلال حملات الرسائل الإخبارية الاحترافية: يتيح برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني البديهي من CleverReach® الاتصال المباشر والشخصي بين الشركات وعملائها. مع CleverReach®، يمكن لأي شخص إجراء التسويق عبر البريد الإلكتروني بنجاح. نظرًا للإعداد البسيط والميزات الذكية والخدمة الشبيهة بالشركاء، فإن CleverReach® سهل الاستخدام بحيث يمكن للمبتدئين ومحترفي التسويق عبر البريد الإلكتروني تحقيق نجاح سريع. تعمل واجهات الأنظمة ذات الصلة بالإضافة إلى أتمتة البريد الإلكتروني على تمكين التسويق عبر البريد الإلكتروني المستهدف. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد شركة CleverReach®، باعتبارها شركة ألمانية، على أعلى معايير التكنولوجيا وحماية البيانات وتحقق إمكانية تسليم عالية للبريد الإلكتروني - للرسائل الإخبارية التي تصل بأمان. كيف يعمل CleverReach؟ يعد CleverReach® بسهولة الاستخدام البسيطة والبديهية - لبداية سريعة في التسويق عبر البريد الإلكتروني. بفضل النصائح المثيرة ومقالات مركز المساعدة المفيدة، يقف CleverReach® إلى جانبك كشريك محترف لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. هل CleverReach DSGVO متوافق؟ مع CleverReach®، يكون المستخدمون في الجانب الآمن عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات: باستخدام أداة الرسائل الإخبارية، يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني بطريقة متوافقة مع DSGVO وآمنة قانونيًا. يتم تخزين جميع البيانات حصريًا على خوادم آمنة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقديم محتوى مستهدف لقوائم كبيرة من المشتركين دون أي خبرة فنية.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني في مهمة عالمية لمساعدة الشركات في كل مكان على إقامة علاقات مع عملائها. * إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تحويلها يمكن للمستخدمين من أي مستوى مهارة إنشاء حملات بريد إلكتروني تحقق النتائج. تعمل أداة إنشاء البريد الإلكتروني البديهية بدون تعليمات برمجية والمقترنة بقوة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على تسهيل إرسال الرسائل التي تلقى صدى لدى جمهورك أكثر من أي وقت مضى. ابدأ من الصفر، أو اختر من مكتبة واسعة من القوالب الجاهزة. * تنمو قائمتك أنشئ صفحات مقصودة ونماذج واستطلاعات مخصصة لتنمية قائمتك وإشراكها. يمكن لأي شخص استخدام أدوات جذب العملاء المحتملين البسيطة الخاصة بـ Benchmark Email لجذب مشتركين جدد. أو اتصل بأدوات العملاء المحتملين التي تحبها باستخدام Zapier. * إضفاء الطابع الشخصي على التواصل أرسل محتوى بريد إلكتروني مخصصًا وفي الوقت المناسب باستخدام سير عمل الأتمتة في أداة إنشاء مرئية. قم بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني بناءً على سلوك أو سمات جهات الاتصال الخاصة بك. * تحسين وقياس النجاح توفر أدوات إعداد التقارير نظرة ثاقبة للحملات الأفضل أداءً، بينما يوفر اختبار أ/ب وسيلة لتحسين مقاييسك الرئيسية. على مدى عقود من الزمن، توفر Benchmark Email للشركات في جميع أنحاء العالم أدوات ذكية للتسويق عبر البريد الإلكتروني لمساعدتها في الوصول إلى جمهورها.
Beefree
beefree.io
تأسست شركة Beefree في عام 2014، وتهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تصميم المحتوى الجميل وعالي الأداء من خلال إنشاء أدوات تتيح للأشخاص القيام بأفضل أعمالهم. تقدم الشركة منتجين رئيسيين: Beefree، المعروف سابقًا باسم BEE Pro، وهو منشئ البريد الإلكتروني بتنسيق HTML الذي يقوم بالتحويل. Beefree عبارة عن مجموعة تصميمات تعمل بالسحب والإفلات تمكنك من إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات جميلة وعالية الأداء وسريعة الاستجابة دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. الفوائد الرئيسية: - تسريع إنشاء البريد الإلكتروني من أيام إلى دقائق. - أنشئ رسائل بريد إلكتروني جميلة واحترافية دون الحاجة إلى معرفة بالبرمجة. - إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات سريعة الاستجابة ومُحسّنة لجميع الأجهزة. - الوصول إلى الآلاف من القوالب المجانية المصممة بشكل احترافي. - ضمان العلامة التجارية المتسقة عبر الفرق والإدارات. - تعاون دون عناء باستخدام أداة سهلة الاستخدام لكنها قوية. - التكامل بسلاسة مع ESPs ومنصات التسويق. Beefree SDK (المعروف سابقًا باسم BEE Plugin) هو مجموعة أدوات إنشاء المحتوى القابلة للتضمين لـ SaaS. يتضمن SDK أدوات إنشاء البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة والنوافذ المنبثقة والمزيد. تضمن المكونات وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات الدعم التكامل السلس لسير عمل إنشاء المحتوى في أي تطبيق SaaS، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) وأتمتة التسويق وتطبيقات Customer Engagement وما إلى ذلك. يجمع المنشئون بشكل فريد بين مرونة التصميم وتجربة المستخدم السلسة والقدرة على المضي قدماً إلى السوق في غضون أسابيع قليلة. الفوائد الرئيسية: • تقليل تكاليف التطوير والوقت اللازم لتسويق مشاريع إنشاء المحتوى • إبقاء المستخدمين سعداء من خلال توفير تجربة مستخدم سلسة وبديهية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم • زيادة المشاركة والتحويلات من خلال منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الخاص بهم • التركيز على ما يهم الأكثر - النمو ونجاح العملاء!
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكتروني، ودعم العملاء المباشر الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام 365، يجعل من السهل على العلامات التجارية من أي حجم بيع المزيد - كل ذلك بدون تكلفة مبالغ فيها. انضم إلى أكثر من 100000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تستخدم Omnisend لتنمية أعمالها على الطيار الآلي، وتحويل عملائها من خلال رسائل بريد إلكتروني ونصوص سريعة الإنشاء وذات صلة كبيرة. - إرسال رسائل إخبارية وحملات مستهدفة قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة وقابلة للتسوق في دقائق باستخدام أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات ومجموعة متنوعة من قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة. أضف رموز القسيمة، واختر المنتجات وأدخلها تلقائيًا، وأعد إرسال الحملات تلقائيًا إلى الأشخاص غير الافتتاحيين - كل ذلك دون أي عمل يدوي شاق! - زيادة المبيعات على الطيار الآلي من خلال أتمتة التجارة الإلكترونية، اربح (استعادة) المبيعات المفقودة من خلال مسارات عمل مُعدة مسبقًا للتخلي عن عربة التسوق وسلسلة الترحيب ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والمزيد. احصل على عمليات تشغيل تلقائية مُنشئة مسبقًا ومدرّة للدخل يتم تشغيلها في دقائق أو أنشئ مسارات عمل مخصصة بسهولة باستخدام محرر عمليات التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية والسحب والإسقاط. - تحسين استهدافك من خلال التقسيم القوي. قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوك التسوق الخاص بهم بالإضافة إلى الخصائص الأخرى لتحسين التحويلات من خلال رسائل البريد الإلكتروني والنصوص المخصصة والموجهة جيدًا. قم بإنشاء شرائح للعملاء ذوي القيمة العالية، أو للمتسوقين من فئة/منتج محدد أو أولئك الذين يحتاجون إلى إعادة التفاعل وتخصيص رسائلك. - الجمع بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمزيد من القنوات، أضف الرسائل القصيرة ودفع الإشعارات بجوار رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مباشرةً باستخدام نفس النظام الأساسي وتوفير تجربة عملاء متسقة ومتعددة القنوات. توفير الوقت والتكاليف - لم يعد هناك حاجة للدفع مقابل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الدفع المنفصلة بعد الآن! - أنشئ قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك. اجمع مشتركين جدد باستخدام نماذجنا الملائمة للهاتف المحمول والقابلة للتخصيص بالكامل. اختر من بين النوافذ المنبثقة، أو مربعات الاشتراك، أو الصفحات المقصودة، أو عجلة الحظ لجمع الاشتراكات في البريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية القصيرة بسلاسة. يمكنك التقاط زوار موقعك باستخدام نماذج نية الخروج وتحسين التفاعل مع النوافذ المنبثقة باستخدام خيارات استهداف النماذج، وكلها متاحة في Omnisend. - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع: نقدم لك دعمًا ممتازًا ونصائح مفيدة في أي وقت تحتاج إليه. نحن متواجدون 24/7. ابدأ في استخدام Omnisend مجانًا، وقم بالترقية في أي وقت! تدعو Omnisend العاملين لحسابهم الخاص والوكالات للانضمام إلى برنامج شركاء Omnisend. تم إنشاء هذا البرنامج لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والوكالات على تسريع نموهم وكسب المزيد من العملاء والحصول على حصة إيرادات رائدة في الصناعة للحسابات المحالة والمدارة. تحقق من الرابط وانضم إلى البرنامج: https://www.omnisend.com/partners/
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمتة إدخال المشرف والبيانات. يمكنك توليد عملاء محتملين بنقرة واحدة من أي مكان على الويب. احصل على فوائد CRM أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid. أنشئ صفقات وأرسل عروض أسعار المبيعات في أقل من 37 ثانية. أي أسئلة؟ نحن نقدم الدعم عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة.
Privy
privy.com
قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك قم بإنشاء عروض جميلة مع استهداف جمهور سهل الاستخدام ومشغلات مصممة لحث الأشخاص على الانضمام إلى قائمتك والشراء من متجرك. تقليل التخلي عن عربة التسوق من خلال شاشات العرض المستهدفة، قم بإطلاق النوافذ المنبثقة والمنشورات المستهدفة بهدف الخروج وخصومات خاصة لإغلاق عملية البيع قبل رحيل الأشخاص. يمكنك زيادة الزيارات والمبيعات المتكررة باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الآلية، حيث يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بسلة التسوق المهجورة، وأجهزة الرد الآلي، وتذكيرات القسيمة، وسلسلة الترحيب التي تدفع الأشخاص إلى العودة إلى موقعك لمعرفة المزيد أو إجراء عملية شراء. تحويل جهات الاتصال إلى مبيعات باستخدام الرسائل الإخبارية استخدم محرر البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات الخاص بـ Privy لإنشاء رسائل إخبارية خاصة بالعلامة التجارية والتي تحول جهات الاتصال الخاصة بك إلى مبيعات. زيادة متوسط قيمة الطلب قم بتشغيل شريط الشحن المجاني أو عرض البيع المتبادل لزيادة متوسط قيمة الطلب. بيع المزيد من خلال التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة قم بأتمتة حملات الرسائل النصية القصيرة لعربة التسوق المهجورة، وأرسل رسائل البث والمزيد باستخدام Privy Text.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمعت SendGrid أكثر من 81 مليون دولار ولديها مكاتب في دنفر، كولورادو؛ بولدر، كولورادو؛ إرفين، كاليفورنيا؛ ريدوود سيتي، كاليفورنيا؛ ولندن. تم طرح الشركة للاكتتاب العام لأول مرة في بورصة نيويورك في 16 نوفمبر 2017. واستحوذت Twilio على SendGrid في فبراير 2019.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
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