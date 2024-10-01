متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت كيتس ونيفيس
يوفر برنامج إنشاء قوالب البريد الإلكتروني للمستخدمين مجموعة متنوعة من القوالب لإنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية للأعمال. تتضمن هذه الأدوات عادةً قوالب مصممة مسبقًا ومصممة خصيصًا لصناعات معينة أو تصميمات ذات طابع خاص. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لإنشاء قوالب البريد الإلكتروني الخاصة بهم القابلة لإعادة الاستخدام باستخدام محرر HTML سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تستخدم خيارات معدة مسبقًا، يمكن للمستخدمين تخصيص هذه القوالب بسهولة لتتوافق مع متطلبات أعمالهم. قد تتضمن بعض الحلول أيضًا ميزات تحليلية، مما يسمح للمستخدمين بتتبع وتقييم أداء حملات البريد الإلكتروني الخاصة بهم.
إرسال تطبيق جديد
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
Zoho Campaigns
zoho.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Flodesk
flodesk.com
يستخدم المبتدئين والخبراء Flodesk لتنمية أعمالهم. صمم رسائل البريد الإلكتروني والنماذج التي تبدو رائعة على أي جهاز. جربه مجانا.
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
Beefree
beefree.io
تأسست شركة Beefree في عام 2014، وتهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تصميم المحتوى الجميل وعالي الأداء من خلال إنشاء أدوات تتيح للأشخاص القيام بأفضل أعمالهم. تقدم الشركة منتجين رئيسيين: Beefree، المعروف سابقًا باسم BEE Pro، وهو منشئ البريد الإلكتروني بتنسيق HTML الذي يقوم بالتحويل. Beefree عبارة عن...
Drip
drip.com
Drip عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية على زيادة عمليات الشراء المتكررة والولاء للعلامة التجارية. يزود Drip أكثر من 30.000 من مسوقي التجارة الإلكترونية بأدوات قوية لفهم عملائهم وتسويقهم. ستحول جميع بيانات عملائك إلى شرائح ديناميكية في Drip، وت...
Emma
myemma.com
تساعد Emma by Marigold المسوقين على إنشاء وتقديم حملات بريد إلكتروني ورسائل نصية قصيرة مخصصة وموجهة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. سواء كنت فريقًا مكونًا من فرد واحد أو فريقًا موزعًا عالميًا، فإن مواردنا تسهل عليك إنشاء حملات بسيطة تعتمد على البيانات وتتصل وتتحول عبر القنوات. كما نقدم أيضًا قوالب قابلة ...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكترو...
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي ا...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمت...
Stripo
stripo.email
Stripo هي منصة لتصميم البريد الإلكتروني. نحن نساعدك على إنشاء رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة مهما كانت درجة تعقيدها، بما في ذلك الرسائل التي تحتوي على AMP والوقت الفعلي والمحتوى التفاعلي، وبسرعة مضاعفة. أدوات مضمنة لإنتاج بريد إلكتروني مريح، والتكامل مع أكثر من 60 ESPs.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المختلطة لفرق التسويق الرقمي. إنه يتكامل مع العديد من موفري خدمة ترحيل واجهة برمجة تطبيقات تسليم البريد الإلكتروني ويتيح تسليم حملات البريد الإلكتروني إلى قائمة رسائل البريد الإلكتروني التي تم الاشتراك فيها. يمكنك تقسيم عمليات تسليم البريد الإل...
Customerly
customerly.io
امنح عملائك الدعم الذي يستحقونه. يُسهل برنامج Customerly الاستمرار في تقديم دعم عالمي المستوى لعملائك أثناء تنمية أعمالك وتوسيع نطاقها
Campaign Monitor
createsend.com
تعتبر Campaign Monitor by Marigold أداة مباشرة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تمكن المسوقين من إرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وشخصية، وإنشاء قناة موثوقة لزيادة التفاعل مع المشتركين وتعزيز القراء المخلصين والتحويلات. تتيح القوالب الجميلة وأداة السحب والإفلات والتجزئة القائمة على المشاركة للمسوقين تقد...
Mailjet
mailjet.com
Mailjet هو مزود خدمة بريد إلكتروني قوي تستخدمه أكثر من 150.000 شركة في جميع أنحاء العالم لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسويق والمعاملات وإرسالها وتتبعها. يمكن للبنية التحتية المرنة لـ Mailjet التوسع تلقائيًا لإرسال ما يصل إلى 15 مليون رسالة بريد إلكتروني/الساعة (لكل مستخدم) عبر واجهة برمج...
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات ا...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
Levitate
levitate.ai
تأسست شركة Levitate في عام 2017 على يد منشئ ShareFile جيسي ليبسون، وهي تساعد الشركات الصغيرة على التركيز على ما تفعله بشكل أفضل: بناء العلاقات. Levitate هي أداة تسويقية للبقاء على اتصال مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على بناء علاقات حقيقية مع عملائها والحفاظ عليها. تتيح منصة Levitate للمستخدمين إرسال...
Knak Templates
knak.com
قوالب البريد الإلكتروني المجانية. كمسوقين، نحن نعرف جيدًا تحديات التصميم والبرمجة التي تواجهها عند إنشاء رسائل البريد الإلكتروني. ولهذا السبب قررنا أن نمنح مكتبات قوالب البريد الإلكتروني Marketo وEloqua بالكامل مجانًا. يمكنك الوصول إلى أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للنشرات الإخبارية الإلكترونية وحملات...
Unlayer
unlayer.com
يوفر Unlayer أسهل طريقة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة ذات المظهر الجميل بأقل جهد. يقوم أكثر من 80,000 مستخدم لدينا حول العالم، بما في ذلك Airship وKeap وNetflix وFidelity، بإنشاء تصميمات سريعة الاستجابة لا يمكن لجمهورهم الاكتفاء منها. تقدم Unlayer حلين متميزين لتلبية احتياجات العم...
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق و...
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً ف...
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني في مهمة عالمية لمساعدة الشركات في كل مكان على إقامة علاقات مع عملائها. * إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تحويلها يمكن للمستخدمين من أي مستوى مهارة إنشاء حملات بريد إلكتروني تحقق النتائج. تعمل أداة إنشاء البريد الإلكتروني البديهية بدون تع...
Knak Enterprise
knak.com
منصة إنشاء حملات قابلة للتطوير لفرق التسويق في المؤسسات. تتيح Knak Enterprise التعاون الفعال عبر فرق التسويق العالمية اللامركزية، مع الحفاظ على التحكم في العلامة التجارية. قم بتمكين موظفيك من إنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة رائعة في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Privy
privy.com
قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك قم بإنشاء عروض جميلة مع استهداف جمهور سهل الاستخدام ومشغلات مصممة لحث الأشخاص على الانضمام إلى قائمتك والشراء من متجرك. تقليل التخلي عن عربة التسوق من خلال شاشات العرض المستهدفة، قم بإطلاق النوافذ المنبثقة والمنشورات المستهدفة بهدف الخروج وخصومات خاصة لإغل...
FreshMail
freshmail.com
FreshMail هو نظام تسويق مبتكر عبر البريد الإلكتروني يجعل من السهل إنشاء وإرسال الحملات عبر الإنترنت. تتيح لك واجهة المستخدم البديهية تصميم وتخصيص رسائل إخبارية جميلة تجذب الانتباه وتحقق النتائج. كما أنه يوفر أدوات قوية لأتمتة جزء كبير من عملك وجمع رؤى حول سلوك عملائك. افتح حساب FreshMail مجانيًا الي...
Maool
maool.com
Maool Email Editor هو محرر بريد إلكتروني بسيط مع ميزات متقدمة رئيسية. فهو يحتوي على كافة الميزات اللازمة لإنشاء بريد إلكتروني جذاب بصريًا. قم بتصدير رسائل البريد الإلكتروني إلى ESP المفضل لديك بنقرة واحدة وانتقل بحملتك إلى المستوى التالي. أنشئ رسائل بريد إلكتروني في أقل من وقت بدون برمجة. يعد إنشاء ...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey هو برنامج اتصالات داخلي قوي يمكّنك من إرسال التحديثات في الوقت المناسب إلى الموظفين عبر برنامج البريد الإلكتروني (Outlook وGmail) أو الرسائل النصية القصيرة. تعمل شركة ContactMonkey على تحديث الطريقة التي تتواصل بها أفضل المؤسسات في العالم وتتواصل وتتفاعل مع موظفيها. في عالم العمل سريع ...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات حائزة على جوائز توفر حلاً لمشكلة كل بائع تجزئة: كيفية إرسال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، مع المحتوى المناسب لكل زائر. إنه يمكّن المتاجر الفردية وتجار التجزئة المؤسسيين على حدٍ سواء من الاستفادة من استخدام منصة البيانات الضخمة، من أجل إنشاء...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
FeedOtter
feedotter.com
تعمل FeedOtter على زيادة حركة المرور على موقع الويب لأكثر من 200 شركة B2B من خلال أتمتة المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني RSS الذي يتم تسليمه بواسطة برنامج أتمتة التسويق الحالي مثل Marketo أو Pardot أو Eloqua.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
CleverReach
cleverreach.com
يمكنك الوصول إلى الأشخاص من خلال حملات الرسائل الإخبارية الاحترافية: يتيح برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني البديهي من CleverReach® الاتصال المباشر والشخصي بين الشركات وعملائها. مع CleverReach®، يمكن لأي شخص إجراء التسويق عبر البريد الإلكتروني بنجاح. نظرًا للإعداد البسيط والميزات الذكية والخدمة ا...
Maropost
maropost.com
تعمل Maropost على تبسيط مشاركة العملاء من خلال منصة موحدة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تربط الشركات بعملائها في كل خطوة من رحلتهم. من خلال توفير وجهة نظر واحدة للعميل، تقوم Maropost بإنشاء تجارب مخصصة عبر أي قناة لتحقيق مشاركة أفضل وتحويل أعلى. من خلال ربط خدمة القفازات البيضاء بالتكنولوجيا الرائدة...
TOPOL.io
topol.io
قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة لكل جهاز بفضل محرر السحب والإفلات الخاص بنا. سهل البناء. سريعة لإنجازها. لا حاجة لمبرمج HTML والرسومات بعد الآن. توفير ساعات في إنتاج البريد الإلكتروني. ليس من الضروري أن تكون مصمم رسوميات، أو مبرمج HTML، أو متخصصًا في عرض البريد الإلكتروني. السحب والإسقاط - إنه س...
SmartrMail
smartrmail.com
إرسال بريد إلكتروني أفضل في وقت أقل. SmartrMail هي أسهل طريقة لإرسال بريد إلكتروني يُسعد عملائك ويحقق المزيد من المبيعات. نحن نتكامل مع Shopify وBigCommerce وWooCommerce وNeto. نحن أحد أكثر تطبيقات التسويق عبر البريد الإلكتروني الموصى بها في مجال التجارة الإلكترونية. لدينا أكثر من 130 تقييمًا من فئة...
Critical Impact
criticalimpact.com
من خلال تطبيق تقنية التسويق عبر البريد الإلكتروني المبتكرة من Critical Impact، أصبح من السهل على المسوقين تقديم رسائل إخبارية ديناميكية ورسائل تسويقية مستهدفة واستطلاعات ورسائل نصية (SMS) التي تحدث تأثيرًا كبيرًا وتحقق نتائج أكبر.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني وقنوات متعددة. التواصل بشكل فعال مع العملاء باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والفيسبوك. معنا، يمكنك القيام بذلك ببساطة وتلقائية، ولكن مع الرعاية الفردية. استخدم محرر السحب والإفلات الخاص بنا وأنشئ قوالب جميلة وسريعة الاستجابة أو اخت...
Ortto
ortto.com
Ortto هو برنامج أتمتة تسويق مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط عملية التسويق وتحسين النتائج. إنها مليئة بالميزات التي تهدف إلى زيادة جوانب التسويق المختلفة بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمحادثات المباشرة وتسجيل العملاء المحتملين والمزيد. تفتخ...
Postcards
designmodo.com
تعد البطاقات البريدية أداة سحب وإفلات بديهية تتضمن أكثر من 100 مكون لمساعدتك في إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمشتركين بشكل أسرع من أي وقت مضى. باستخدام البطاقات البريدية، يمكنك إنشاء نوع مختلف من رسائل البريد الإلكتروني: الترويجية، ورسائل التجارة الإلكترونية، والأخبار، والمعاملات، والمزيد. باستخ...
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo هي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني حديثة تساعدك على إنشاء وإرسال رسائل بريد إلكتروني تفاعلية تشبه التطبيق لمساعدتك في الحصول على تحويلات وعائد استثمار أعلى. إنها مليئة بالطاقة مع جميع الميزات التي تراها عبر ESPs المختلفة بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني التفاعلية AMP لتحصل على عائد است...
Delivra
delivra.com
Delivra عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد المسوقين من أي خبرة على جذب جمهورهم وتنميته. مع أكثر من 20 عامًا من النجاح الذي لا مثيل له مع العملاء، تساعد Delivra الشركات على الانخراط في محادثات هادفة تؤدي إلى نتائج ملموسة. وقد ساعد تركيزهم على الحلول السهلة في تمكين الآلاف من المؤسسات ع...
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud عبارة عن منصة واحدة متطورة للمبيعات والتسويق للمسوقين والمعلنين الأذكياء. توفر منصتنا تسويقًا شاملاً في الوقت الفعلي وتحسينًا للحملات من خلال التحليلات التنبؤية وتقنيات إدارة البيانات الضخمة.
Semplates
semplates.io
القوالب عبارة عن خدمة مبتكرة لقوالب البريد الإلكتروني تتيح لك ولشركتك تحقيق أقصى استفادة من استخدام Amazon SES - دون الحاجة إلى برمجة أو استخدام الوحدة الطرفية. يمكّنك منصتنا سهلة الاستخدام المزودة بمحرر السحب والإفلات من إنشاء قوالب وإدارتها لرسائل البريد الإلكتروني الآلية المرسلة عبر AWS SES. وهذا...
RenderKu
renderku.com
RenderKu عبارة عن منصة لتصميم البريد الإلكتروني مع محرر تصميم مدمج. ابدأ باستخدام أكثر من 100 قالب بريد إلكتروني مُعد مسبقًا.
Chamaileon
chamaileon.io
Chamaileon عبارة عن نظام أساسي لإنشاء البريد الإلكتروني غير المتخصص بـ ESP مصمم لمساعدة فرق التسويق الرشيقة على التنظيم وتحسين عمليات إنتاج البريد الإلكتروني والتركيز على الصورة الأكبر لتسويق البريد الإلكتروني. يمكّن محرر قوالب البريد الإلكتروني في Chamaileon محترفي البريد الإلكتروني وفرقهم من إنشاء...
Tabular
tabular.email
باستخدام Tabular، من السهل إنشاء رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة تبدو مثالية في كل صندوق وارد وجهاز - دون رؤية سطر واحد من التعليمات البرمجية على الإطلاق. بالفعل الآلاف من المسوقين يحبونه بسبب تجربة التصميم السهلة وسهولة الاستخدام. العديد من ردود الفعل الأولية هي أنهم يبدون وكأنهم يستخدمون Canva أو...