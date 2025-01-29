برامج البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سيشل

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتيح برنامج البريد الإلكتروني تبادل الرسائل الإلكترونية بين المستخدمين، مما يوفر للشركات طريقة سريعة ويمكن الوصول إليها لمشاركة المعلومات المهمة وإجراء المعاملات مع العملاء والمشترين المحتملين والزملاء. يتضمن هذا البرنامج عملاء بريد إلكتروني على الويب أو على سطح المكتب يقومون بإدارة رسائل البريد الإلكتروني وتنسيقها من خلال الاتصال بخادم البريد الإلكتروني. وهو يدعم وظائف الأعمال المختلفة مثل توزيع المواد الترويجية وإرسال الرسائل الإخبارية للشركة ومشاركة تفاصيل الإعداد. يسمح البريد الإلكتروني بالنقل الآمن للمستندات ومعلومات الاتصال والمرفقات الكبيرة الأخرى داخل الشركة ومع أطراف خارجية. تظل واحدة من أكثر طرق الاتصال فعالية ويستخدمها الموظفون في جميع الأقسام. عادةً، يتم الإشراف على نظام البريد الإلكتروني الخاص بالشركة من قبل متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بحظر البريد العشوائي والرسائل غير المرغوب فيها، ويضمنون قنوات اتصال داخلية آمنة، ويراقبون التهديدات الأمنية المحتملة.
إرسال تطبيق جديد
Outlook
outlook.com
Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب.
Hostbillo
hostbillo.com
تمت إعادة تسمية وإعادة إطلاق شركتنا السابقة Wisesolution، الأسرع تطورًا، والتي تأسست بشكل جيد في عام 2010، لتصبح hostbillo.com. تجد Hostbillo مكانها بين شركات استضافة الويب الرائدة والأكثر تأثيرًا. تحظى الشركة بشهرة كبيرة في تقديم استضافة ويب عالية الجودة والأفضل في فئتها وواسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. يهدف الرئيس التنفيذي للشركة أكشاي سايني إلى نقل وتقديم خدمات متطورة وسلسة لعملاء Hostbillo وعملائها في جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية مثيرة للإعجاب. لديه معرفة شاملة وخبرة مذهلة ومشاركة في صناعة استضافة الويب. وهذا يدفعه إلى مواجهة كل التحديات على الفور في مجال الأعمال وصناعة الاستضافة لبناء حلول تقنية ديناميكية وتقديم دعم ممتاز. بعد فحص متأني، أدرك السيد أكشاي أن توفير الجودة التي لا تتزعزع، والسرعة القصوى، وكفاية التكلفة، وأمن المعلومات الفعال على منصة واحدة هي مهمة صعبة نادرًا ما يمتلك أي مضيف ويب القدرة على إنجازها حتى الآن. مع الحفاظ على هذه العناصر الحيوية بالإضافة إلى جميع فخاخ السوق المحتملة كأولوية رئيسية، ساهم بوقته واستثمار أمواله ومساعيه الهائلة في هذه الشركة الخاصة "Hostbillo"
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
ياهو! البريد هي خدمة بريد إلكتروني تم إطلاقها في 8 أكتوبر 1997 من قبل شركة Yahoo! الأمريكية، وهي الآن شركة تابعة لشركة Verizon. وهو يقدم أربع خطط بريد إلكتروني مختلفة: ثلاثة للاستخدام الشخصي (Basic وPlus وAd Free) وأخرى للشركات. اعتبارًا من يناير 2020، أصبحت ياهو! كان لدى البريد 225 مليون مستخدم. يستطيع المستخدمون الوصول إلى صناديق البريد الخاصة بهم وإدارتها باستخدام واجهة بريد الويب، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام متصفح ويب قياسي. تدعم بعض الحسابات أيضًا استخدام بروتوكولات البريد القياسية (POP3 وSMTP). منذ عام 2015، يمكن للمستخدمين أيضًا ربط حسابات البريد الإلكتروني غير التابعة لشركة Yahoo بعميل بريد الويب. لسنوات عديدة، كان المستخدمون قادرين على فتح حسابات باستخدام إما "@yahoo.com" أو "@ymail.com"، أو رقم وطني المجال (''@yahoo.fr'' في فرنسا، ''@yahoo.co.uk'' في المملكة المتحدة، ''@yahoo.it'' في إيطاليا، وما إلى ذلك). حاليا، ياهو! يسمح فقط للمستخدمين بتسجيل حسابات ''@yahoo.com''.
ArkHost
arkhost.com
استضافة ويب بأسعار معقولة وجديرة بالثقة وعالية الأداء مع DirectAdmin المدمج في منطقة عميل ArkHost للتحكم في الموقع بسهولة.
CloudyHost
cloudyhost.com
توفر CloudyHost حلولاً سحابية موثوقة بالإضافة إلى خدمات إضافية عالية الجودة بأسعار تنافسية، باستخدام مراكز البيانات الأوروبية الحديثة لعملاء الشركات والعملاء من القطاع الخاص منذ عام 2008. تمتلك المجموعة بصمات محلية في تالين وإستونيا وتيرانا بألبانيا. وبهذه الطريقة نقدم خدماتنا بأكثر الطرق كفاءة ونقدم الحلول في أقصر وقت ممكن في كلا الموقعين. تضمن الخبرة والاحترافية التي يتمتع بها موظفو CloudyHost الجودة العالية والتقديم السريع للخدمات المطلوبة، بدءًا من تسجيل النطاق واستضافة الويب وحتى التعاون التجاري الكامل مع العميل.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. في HostArmada، نحن ندرك أن كل عمل تجاري يختلف عن الآخر، ولهذا السبب نقدم مجموعة واسعة من حلول الاستضافة لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. تشمل خدمات الاستضافة لدينا الاستضافة المشتركة، واستضافة الموزعين، واستضافة VPS، ووحدة المعالجة المركزية VPS المخصصة، وكلها مدعومة ببنية تحتية سحابية قوية تضمن الأداء العالي ووقت التشغيل لموقع الويب الخاص بك. مع HostArmada، يمكنك اختيار خطة الاستضافة التي تناسب احتياجاتك وتوسيع نطاقها أو تقليلها مع نمو أعمالك. تسهل عليك لوحة التحكم الخاصة بنا إدارة حساب الاستضافة وموقع الويب الخاص بك، حتى لو لم تكن لديك خبرة فنية. يمكنك بسهولة إدارة ملفات موقع الويب الخاص بك وقواعد البيانات والمجالات وحسابات البريد الإلكتروني ببضع نقرات فقط. في HostArmada، نعتقد أن دعم العملاء لا يقل أهمية عن جودة خدمات الاستضافة لدينا. ولهذا السبب لدينا فريق دعم عملاء مخصص متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في الرد على أي أسئلة أو مشكلات متعلقة بالاستضافة قد تواجهها. يتمتع فريقنا بالتدريب العالي والمعرفة، ونحن نفخر بتقديم مساعدة سريعة وموثوقة من خلال قنوات مختلفة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والهاتف. نحن ندرك أن التسعير عامل حاسم عندما يتعلق الأمر باختيار مزود استضافة الويب. ولهذا السبب نقدم أسعارًا معقولة وفواتير شفافة. يمكنك أن تطمئن إلى أنه لا توجد رسوم خفية أو مفاجآت عندما يتعلق الأمر بفاتورة الاستضافة الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، نقدم ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا بدون متاعب مما يوضح التزامنا بإرضاء العملاء. HostArmada هي شركة استضافة ويب موثوقة وموجهة نحو العملاء وتقدم خدمات استضافة ويب من الدرجة الأولى للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. مع مجموعتنا الواسعة من حلول الاستضافة، ولوحة التحكم سهلة الاستخدام، ودعم العملاء الاستثنائي، يمكنك التأكد من أن موقع الويب الخاص بك في أيد أمينة. نحن ندعوك للانضمام إلى مجتمعنا من العملاء الراضين وتجربة الفرق بنفسك.
Crazy Domains
crazydomains.com
توفر Crazy Domains أسماء النطاقات والاستضافة والتسويق عبر الإنترنت ومنتجات الأعمال لـ 100000 من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
Neo
neo.space
Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات قوية تساعد في تنمية علامتك التجارية. يضيف عنوان البريد الإلكتروني للنشاط التجاري المصداقية ويغرس الثقة في عملائك وعملاء علامتك التجارية، لأنه يعتمد على اسم المجال الخاص بك. والجزء الأفضل؟ سنساعدك في الحصول على اسم نطاق مناسب إذا لم يكن لديك اسم نطاق بالفعل! يمكنك أيضًا الحصول على موقع ويب لتعزيز الحضور الرقمي لعلامتك التجارية، ولا يتطلب أي إعداد أو برمجة. يحتوي Neo على مجموعة من الأدوات إلى جانب بريد الويب الغني، بما في ذلك تطبيقات التقويم وجهات الاتصال المتكاملة والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد ومساعد البريد الإلكتروني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لكتابة أي بريد إلكتروني والرد عليه وإيصالات القراءة ومجموعة من الإنتاجية والأمان الأخرى. سمات. مثالي لـ: الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والشركات الناشئة التي تبحث عن مجموعة بريد إلكتروني شاملة للتعامل مع العملاء وزملاء الفريق بفعالية.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa هي شركة مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في برلينجتون، أونتاريو. تمتلك HostPapa أيضًا مواقع في 11 دولة أخرى حول العالم. في HostPapa، نحن نعتبر كل واحد من عملائنا جزءًا من عائلتنا. ولهذا السبب شعارنا هو "دع بابا يعتني بك!" نحن ندرك أن المواقع الإلكترونية الخاصة بعملائنا مهمة وأنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على الاعتماد علينا لضمان عدم انقطاع خدمتهم. لقد أنشأنا أساسًا متينًا لتقديم حلول الاستضافة والخدمات السحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتميز بالموثوقية وسهولة الاستخدام والموجهة نحو خدمة العملاء، وكل ذلك بتكلفة منخفضة. في HostPapa، نحن نقدر عملائنا وندرك حاجتهم إلى خدمة عملاء متميزة. نحن لسنا راضين حتى عملائنا! مع HostPapa تحصل على: * حزم استضافة غنية بالميزات * ضمان استعادة الأموال * تسجيل النطاق مجانا * ضمانات وقت التشغيل * قاعدة المعرفة / الدعم عبر الإنترنت * المساعدة في استخدام الأدوات / الإعداد * قدرات التجارة الإلكترونية * تطبيقات مجانية مع HostPapa يمكنك الاعتماد على: * خدمة عملاء مخصصة * معدات الجودة * الحد الأقصى لوقت التشغيل المضمون * أدوات وظيفية للغاية للإدارة * مجموعة الميزات الرائدة المتاحة * نسخ احتياطية آمنة وموثوقة * شريك تجاري قوي وصادق
Vodien
vodien.com
هل تبحث عن استضافة المجال في سنغافورة؟ قم بشراء خدمات النطاق والاستضافة لموقعك الإلكتروني بحلول موثوقة. ابدأ اليوم وثبت وجودك على الإنترنت.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تطبيقات Zoho الأخرى بالإضافة إلى التطبيقات الخارجية الشهيرة.
Titan Email
titan.email
Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني تركز على العملاء تم إنشاؤها خصيصًا للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، مع ميزات مصممة لتمكين علاقات أعمق وأكثر فائدة مع العملاء. بفضل الأدوات المدمجة المفيدة مثل قوالب البريد الإلكتروني، والقدرة على جدولة عمليات الإرسال، وتذكيرات المتابعة، والمزيد، يوفر Titan تجربة بريد إلكتروني تعمل على تبسيط الإنتاجية. يوفر التقويم وقائمة جهات الاتصال والتخزين في Titan الكفاءة من داخل البريد الوارد مباشرةً. يمكن دمج Titan مع مضيفي الويب ومسجلي النطاق ومنشئي مواقع الويب لتقديم حل متكامل للعملاء. يتوفر Titan Email على أجهزة بريد الويب وiOS وAndroid. الأفضل لـ: المحترفون أو الشركات الصغيرة الذين يبحثون عن مجموعة بريد إلكتروني شاملة تتيح إقامة علاقات هادفة مع العملاء.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Mailfence
mailfence.com
تسعى Mailfence جاهدة لجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل البريد الإلكتروني المشفر الخاص بنا. ولكن في رأينا، مجرد تقديم بريد إلكتروني آمن وخاص ليس كافيًا. وإلا فسيحتاج مستخدمونا إلى استخدام حلول غير آمنة لإدارة مواعيدهم وإنشاء ملفاتهم وتخزينها أو الدردشة عبر الإنترنت. ولهذا السبب يعد Mailfence أكثر من مجرد بريد إلكتروني آمن. يتيح لك Mailfence تنظيم حياتك من خلال أدوات إنتاجية قوية مثل تقويم Mailfence ومستندات Mailfence وجهات اتصال Mailfence ومجموعات Mailfence ودردشة Mailfence واستطلاعات Mailfence.
IceWarp
icewarp.com
القاعدة المكتبية الوحيدة هي أنه لا يوجد مكتب. البريد الإلكتروني للأعمال وTeamChat للعمل الجماعي للمشروع والتعاون في المستندات المكتبية في الوقت الفعلي والاجتماعات عبر الإنترنت. كل ذلك في سحابتنا الآمنة وبنصف التكلفة المعتادة.
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - بريد إلكتروني مشفر ونماذج ويب آمنة. تأتي خطط الرعاية الصحية الخاصة بنا مهيأة للامتثال لقانون HIPAA فورًا.
HEY Email
hey.com
البريد الإلكتروني يستحق الغبار. تجديد. تم تحديثه ليتناسب مع الطريقة التي نرسل بها بريدًا إلكترونيًا اليوم. مع HEY، لقد فعلنا ذلك تمامًا. إنها إعادة، وإعادة تفكير، وإعادة تقديم مبسطة وقوية للبريد الإلكتروني. بداية جديدة، كما ينبغي أن تكون. HEY هي رسالة الحب التي نرسلها إليك عبر البريد الإلكتروني، ونرسلها إليك على الويب وMac وWindows وLinux وiOS وAndroid.
DreamHost
dreamhost.com
قوة WordPress + سهولة أداة السحب والإفلات. استخدم التحرير بالسحب والإفلات المقترن بكتل التصميم للإنشاء بشكل أسرع والتحرير بشكل أسهل. يجعل Post and Page Builder WordPress أمرًا بسيطًا للمبتدئين، ولكنه يتضمن أيضًا خيارات متقدمة للمحترفين المتمرسين لتحويل أفكارك إلى شيء حقيقي، دون بذل أي جهد إضافي. تتضمن ميزات DreamHost WP Website Builder - - معالج البدء السريع - أكثر من 200 موقع للمبتدئين للاختيار من بينها - منشئ موقع السحب والإفلات - توصيات تحسين محركات البحث في الوقت الحقيقي
Atmail
atmail.com
مرحبا بكم في اتميل. مهمتنا هي تمكينك من إشراك عملائك وإسعادهم من خلال نهج خدمة مرن للبريد الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء الفردية. ستعمل خدمتنا على زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) من خلال عمليات الشراء المدمجة بسلاسة داخل التطبيق وستعمل على تقليل التباطؤ من خلال عروض البريد الإلكتروني البسيطة للمجال الشخصي بنقرة واحدة. Atmail هي خدمة بريد إلكتروني سحابية أصلية مصممة خصيصًا لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت. مدعومًا بسحابة AWS العامة المُدارة لدينا أو الاستفادة من سحابتك إذا كنت تفضل ذلك، فإن Atmail قابل للتوسع بدرجة كبيرة ليشمل عدة ملايين من حسابات البريد الإلكتروني، كما أنه آمن للغاية ومتوفر دائمًا. قم بتحرير وقت ثمين عن طريق نقل البريد الإلكتروني من مركز التكلفة إلى آلة الربح والاحتفاظ المستندة إلى السحابة. مع أكثر من عقدين من الخبرة، نحن على استعداد لاستقبال عملائك.
© 2025 WebCatalog, Inc.