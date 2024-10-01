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برامج البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الكويت
يتيح برنامج البريد الإلكتروني تبادل الرسائل الإلكترونية بين المستخدمين، مما يوفر للشركات طريقة سريعة ويمكن الوصول إليها لمشاركة المعلومات المهمة وإجراء المعاملات مع العملاء والمشترين المحتملين والزملاء. يتضمن هذا البرنامج عملاء بريد إلكتروني على الويب أو على سطح المكتب يقومون بإدارة رسائل البريد الإلكتروني وتنسيقها من خلال الاتصال بخادم البريد الإلكتروني. وهو يدعم وظائف الأعمال المختلفة مثل توزيع المواد الترويجية وإرسال الرسائل الإخبارية للشركة ومشاركة تفاصيل الإعداد. يسمح البريد الإلكتروني بالنقل الآمن للمستندات ومعلومات الاتصال والمرفقات الكبيرة الأخرى داخل الشركة ومع أطراف خارجية. تظل واحدة من أكثر طرق الاتصال فعالية ويستخدمها الموظفون في جميع الأقسام. عادةً، يتم الإشراف على نظام البريد الإلكتروني الخاص بالشركة من قبل متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بحظر البريد العشوائي والرسائل غير المرغوب فيها، ويضمنون قنوات اتصال داخلية آمنة، ويراقبون التهديدات الأمنية المحتملة.
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Outlook
microsoft.com
Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
ياهو! البريد هي خدمة بريد إلكتروني تم إطلاقها في 8 أكتوبر 1997 من قبل شركة Yahoo! الأمريكية، وهي الآن شركة تابعة لشركة Verizon. وهو يقدم أربع خطط بريد إلكتروني مختلفة: ثلاثة للاستخدام الشخصي (Basic وPlus وAd Free) وأخرى للشركات. اعتبارًا من يناير 2020، أصبحت ياهو! كان لدى البريد 225 مليون مستخدم. يس...
Titan Email
titan.email
Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني تركز على العملاء تم إنشاؤها خصيصًا للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، مع ميزات مصممة لتمكين علاقات أعمق وأكثر فائدة مع العملاء. بفضل الأدوات المدمجة المفيدة مثل قوالب البريد الإلكتروني، والقدرة على جدولة عمليات الإرسال، وتذكيرات المتابعة، والمزيد، يوفر Titan تجربة بر...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ...
Mailfence
mailfence.com
تسعى Mailfence جاهدة لجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل البريد الإلكتروني المشفر الخاص بنا. ولكن في رأينا، مجرد تقديم بريد إلكتروني آمن وخاص ليس كافيًا. وإلا فسيحتاج مستخدمونا إلى استخدام حلول غير آمنة لإدارة مواعيدهم وإنشاء ملفاتهم وتخزينها أو الدردشة عبر الإنترنت. ولهذا ا...
HEY Email
hey.com
البريد الإلكتروني يستحق الغبار. تجديد. تم تحديثه ليتناسب مع الطريقة التي نرسل بها بريدًا إلكترونيًا اليوم. مع HEY، لقد فعلنا ذلك تمامًا. إنها إعادة، وإعادة تفكير، وإعادة تقديم مبسطة وقوية للبريد الإلكتروني. بداية جديدة، كما ينبغي أن تكون. HEY هي رسالة الحب التي نرسلها إليك عبر البريد الإلكتروني، ونر...
DreamHost
dreamhost.com
قوة WordPress + سهولة أداة السحب والإفلات. استخدم التحرير بالسحب والإفلات المقترن بكتل التصميم للإنشاء بشكل أسرع والتحرير بشكل أسهل. يجعل Post and Page Builder WordPress أمرًا بسيطًا للمبتدئين، ولكنه يتضمن أيضًا خيارات متقدمة للمحترفين المتمرسين لتحويل أفكارك إلى شيء حقيقي، دون بذل أي جهد إضافي. تتض...
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - بريد إلكتروني مشفر ونماذج ويب آمنة. تأتي خطط الرعاية الصحية الخاصة بنا مهيأة للامتثال لقانون HIPAA فورًا.
Atmail
atmail.com
مرحبا بكم في اتميل. مهمتنا هي تمكينك من إشراك عملائك وإسعادهم من خلال نهج خدمة مرن للبريد الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء الفردية. ستعمل خدمتنا على زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) من خلال عمليات الشراء المدمجة بسلاسة داخل التطبيق وستعمل على تقليل التباطؤ من خلال عروض البريد الإلكتروني ا...
Neo
neo.space
Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات...
IceWarp
icewarp.com
القاعدة المكتبية الوحيدة هي أنه لا يوجد مكتب. البريد الإلكتروني للأعمال وTeamChat للعمل الجماعي للمشروع والتعاون في المستندات المكتبية في الوقت الفعلي والاجتماعات عبر الإنترنت. كل ذلك في سحابتنا الآمنة وبنصف التكلفة المعتادة.
Crazy Domains
crazydomains.com
توفر Crazy Domains أسماء النطاقات والاستضافة والتسويق عبر الإنترنت ومنتجات الأعمال لـ 100000 من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات ...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa هي شركة مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في برلينجتون، أونتاريو. تمتلك HostPapa أيضًا مواقع في 11 دولة أخرى حول العالم. في HostPapa، نحن نعتبر كل واحد من عملائنا جزءًا من عائلتنا. ولهذا السبب شعارنا هو "دع بابا يعتني بك!" نحن ندرك أن المواقع الإلكترونية الخاصة بعملائنا مهمة وأنهم بحاجة إلى أن ي...
Vodien
vodien.com
هل تبحث عن استضافة المجال في سنغافورة؟ قم بشراء خدمات النطاق والاستضافة لموقعك الإلكتروني بحلول موثوقة. ابدأ اليوم وثبت وجودك على الإنترنت.
Hostbillo
hostbillo.com
تمت إعادة تسمية وإعادة إطلاق شركتنا السابقة Wisesolution، الأسرع تطورًا، والتي تأسست بشكل جيد في عام 2010، لتصبح hostbillo.com. تجد Hostbillo مكانها بين شركات استضافة الويب الرائدة والأكثر تأثيرًا. تحظى الشركة بشهرة كبيرة في تقديم استضافة ويب عالية الجودة والأفضل في فئتها وواسعة النطاق في جميع أنحاء...
CloudyHost
cloudyhost.com
توفر CloudyHost حلولاً سحابية موثوقة بالإضافة إلى خدمات إضافية عالية الجودة بأسعار تنافسية، باستخدام مراكز البيانات الأوروبية الحديثة لعملاء الشركات والعملاء من القطاع الخاص منذ عام 2008. تمتلك المجموعة بصمات محلية في تالين وإستونيا وتيرانا بألبانيا. وبهذه الطريقة نقدم خدماتنا بأكثر الطرق كفاءة ونقد...
ArkHost
arkhost.com
استضافة ويب بأسعار معقولة وجديرة بالثقة وعالية الأداء مع DirectAdmin المدمج في منطقة عميل ArkHost للتحكم في الموقع بسهولة.