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برنامج التوقيع الإلكتروني
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برنامج التوقيع الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج التوقيع الإلكتروني للمستخدمين جمع التوقيعات الإلكترونية على المستندات، مما يلغي الحاجة إلى الأعمال الورقية المادية. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية توزيع المستندات الحساسة من الناحية القانونية والتي تتطلب توقيعات إلكترونية. تستخدم المؤسسات برامج التوقيع الإلكتروني لتشفير المستندات بشكل آمن، مثل عقود المبيعات أو أوراق التوظيف، التي تتطلب توقيعات من العملاء أو الموظفين أو الشركاء. غالبًا ما تتكامل برامج التوقيع الإلكتروني مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومجموعات إدارة الموارد البشرية، وأدوات المحاسبة. يسهل هذا التكامل الإدارة السلسة لعروض الأسعار والعقود وتفاعلات الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم برنامج التوقيع الإلكتروني بمعايير الأمان المضمنة التي تلبي المتطلبات القانونية المحلية والفدرالية. وهذا يضمن التبادل السلس للوثائق القانونية ويضمن الشرعية والصلاحية القانونية للتوقيعات التي يتم الحصول عليها من خلال البرنامج.

إرسال تطبيق جديد


DocuSign

DocuSign

docusign.com

ديكوساين هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا وإدارتها، مما يتيح للمستخدمين إرسالها وتوقيعها بأمان من أي جهاز في أي وقت.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Adobe Acrobat Sign هو تطبيق للتوقيع الرقمي يتيح إرسال المستندات وتوقيعها وإدارتها بسهولة وأمان من أي مكان، مع دعم للتكامل مع أدوات شهيرة.

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

يتيح تطبيق Zoho Sign توقيع المستندات رقمياً عبر الإنترنت بأمان، مع إمكانية تخصيص التوقيع وإرسال التذكيرات، ويدعم التكامل مع تطبيقات أخرى.

DocHub

DocHub

dochub.com

تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

تطبيق توقيع إلكتروني يتيح الحصول على توقيعات المستندات عبر الإنترنت بسهولة وسرعة، مع ميزات لإدارة الوثائق والتعاون.

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

تطبيق Signeasy هو حل سحابي لتوقيع المستندات إلكترونياً وإدارتها عبر الهاتف أو الكمبيوتر، مع ضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة.

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mail Butler هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يقدم ميزات مثل المساعد الذكي، جدولة الرسائل، وتتبع البريد لتحسين الإنتاجية والتنظيم.

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Dropbox Sign هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا بطريقة آمنة ويسهل إجراء عمليات التوقيع وإدارتها عبر الإنترنت.

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

Foxit eSign هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يدعم إنشاء القوالب، الإرسال، والتوقيع مع ضمان الأمان والمتابعة.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro هو تطبيق لإدارة مستندات PDF والتوقيعات الإلكترونية مع أدوات للتحرير والتنظيم والتحليل وتحسين سير العمل.

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro يتيح إرسال واستلام ملفات آمنة عبر البريد الإلكتروني، مع خيارات لتسجيل الدخول وتوقيع إلكتروني بدون الحاجة لحساب.

signNow

signNow

signnow.com

تطبيق SignNow يتيح إنشاء وتوقيع وإدارة المستندات الإلكترونية بسهولة، مع دعم عمليات العمل المتقدمة والتكامل مع خدمات متنوعة.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.

WiseStamp

WiseStamp

wisestamp.com

WiseStamp يتيح للمستخدمين إنشاء توقيعات بريد إلكتروني مخصصة بسهولة، مع دعم لإضافة ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية والعناصر الأخرى.

Xodo Sign

Xodo Sign

eversign.com

تطبيق Xodo Sign يتيح التوقيع الإلكتروني الآمن للمستندات، مع ميزات التعاون وإدارة الإشعارات لتسهيل العملية القانونية.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack هو تطبيق سحابي يساعد الشركات على إنشاء نماذج رقمية وجمع البيانات لأغراض مختلفة مثل الاستطلاعات والتسجيلات.

SignFree

SignFree

signfree.io

SignFree هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا بسهولة وسرعة، يتيح للمستخدمين توقيع مستندات متعددة مجانًا وبشكل آمن.

Scrive

Scrive

scrive.com

تطبيق Scrive يُسهل توقيع المستندات إلكترونيًا والتحقق من الهوية، مما يساعد المؤسسات على تحسين كفاءة العمليات ورضا العملاء.

Concord

Concord

concordnow.com

تطبيق كونكورد هو أداة لإدارة العقود، يتيح لك صياغة، توقيع، وإدارة العقود في مكان واحد بسهولة وسرعة.

MySignature

MySignature

mysignature.io

MySignature هو مولد توقيع بريد إلكتروني يساعد المستخدمين على إنشاء توقيعات احترافية للدعم المتعدد لخدمات البريد الإلكتروني.

BoldSign

BoldSign

boldsign.com

BoldSign هو تطبيق توقيع إلكتروني يسهل إرسال المستندات لتوقيعات ملزمة قانونيًا بكفاءة وأمان.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

SignHouse

SignHouse

usesignhouse.com

SignHouse تطبيق مجاني للتوقيع الإلكتروني، يتيح للمستخدمين إنشاء وإرسال مستندات للتوقيع وإدارة التوقيعات بشكل سهل وآمن.

DocuX

DocuX

docux.ai

تطبيق DocuX يمكن المستخدمين من إدارة مستنداتهم وعقودهم بواسطة الذكاء الاصطناعي مما يسهل إنشائها وتوقيعها وأرشفتها.

Signwell

Signwell

signwell.com

SignWell هو أداة توقيع إلكتروني تتيح للمستخدمين توقيع المستندات بسهولة وسرعة، مع ميزات لقوالب وتذكيرات وتحليل الامتثال.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

Serviceform هو تطبيق يساعد الشركات على تحويل زوار المواقع إلى عملاء باستخدام أدوات توليد العملاء المحتملين والتحليلات وإدارة العلاقات مع العملاء.

StampyMail

StampyMail

stampymail.com

StampyMail هو تطبيق ويب لإدارة وتوزيع توقيعات البريد الإلكتروني للمؤسسات بسهولة وفعالية، مع دعم لدمج أنظمة البريد المختلفة.

Workiro

Workiro

workiro.com

Workiro هو تطبيق يجمع بين إدارة المهام والتواصل وإدارة الوثائق، مما يسهل التعاون وإنتاجية الفرق في العمل.

RSign

RSign

rsign.com

RSIGN هو تطبيق توقيع إلكتروني يسهل توقيع المستندات بطريقة آمنة وفعالة عبر الإنترنت، مع ميزات تحقق وأمان عالية.

Mailtastic

Mailtastic

mailtastic.com

تتيح لك تطبيق Mailtastic إدارة توقيعات البريد الإلكتروني للموظفين بشكل مركزي وإضافة لافتات تسويقية لتحويل البريد الإلكتروني إلى قناة تسويق فعالة.

Mekari Sign

Mekari Sign

mekarisign.com

تطبيق Mekari Sign يسهل توقيع العقود رقمياً، مما يسرع من معالجة الوثائق ويضمن الأمان والكفاءة في إدارة التوقيعات.

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

SignRequest هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يتيح إنشاء وإرسال المستندات للتوقيع وإدارة سير العمل بكفاءة.

NEWOLDSTAMP

NEWOLDSTAMP

newoldstamp.com

Newoldstamp هو منصة لإدارة توقيعات البريد الإلكتروني تساعد الشركات على إنشاء توقيعات مهنية متسقة ومتابعة الأداء بسهولة.

emSigner

emSigner

emsigner.com

emSigner هو حل لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يسمح للأفراد والمؤسسات بتوقيع مستندات بشكل رقمي وتبسيط سير العمل.

Letsignit

Letsignit

letsignit.com

تساعد Letsignit الشركات على توحيد توقيعات البريد الإلكتروني لموظفيها، مع ميزات تخصيص وتحليل الأداء للحملات التسويقية.

inSign

inSign

getinsign.com

inSign هو برنامج توقيع إلكتروني يتيح توقيع الوثائق بسهولة وأمان، يدعم التوقيعات المتقدمة والمعتمدة، ويعمل عبر المتصفح أو التطبيق دون الحاجة لتثبيت.

Opensense

Opensense

opensense.com

يتيح تطبيق Opensense إدارة توقيعات البريد الإلكتروني بشكل مركزي عبر جميع الأجهزة، ويتوافق مع Office 365 وG-Suite وSalesforce وغيرها.

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormz هو تطبيق لإنشاء نماذج رقمية وجمع البيانات بسهولة. يمكنه العمل بدون اتصال ويتيح دمج النماذج مع أنظمة متكاملة متعددة.

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly هو تطبيق لتوقيع الوثائق إلكترونيًا بطريقة سهلة وآمنة، يدعم الوصول من أي جهاز وتعاون الفرق.

DocVerify

DocVerify

docverify.com

DocVerify هو تطبيق يتيح التوقيع الإلكتروني والتوثيق عن بُعد بطريقة آمنة على المستندات القانونية، مما يسهل العملية ويقلل من التكاليف.

Sigsync

Sigsync

sigsync.com

تطبيق Sigsync هو خدمة توقيع بريد إلكتروني مركزية ومبنية على الويب لإدارة توقيعات Office 365 بسهولة لجميع أفراد الشركة.

FuseSign

FuseSign

fusesign.com

Fusesign هو أداة توقيع رقمية سهلة وآمنة للمستندات، مصممة للمهنيين، تتيح توقيع المستندات بسرعة وكفاءة.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يتيح إنشاء وإدارة التوقيعات بشكل آمن وسريع، مما يساهم في تقليل الأعمال الورقية.

SIGN.PLUS

SIGN.PLUS

sign.plus

Sign.Plus هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يمكن المستخدمين من إدارة توقيعاتهم بكفاءة وأمان عبر منصات متعددة.

Signable

Signable

signable.co.uk

تطبيق Signable يتيح توقيع المستندات إلكترونيًا وإرسالها بشكل آمن، مما يجعله مناسباً لإدارة العقود والاتفاقيات.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.

Secured Signing

Secured Signing

securedsigning.com

التوقيع المضمون هو تطبيق لتوقيع المستندات رقمياً وإدارة التوثيق عن بُعد بطريقة آمنة وفعالة للشركات.

SIGNandGO

SIGNandGO

signandgo.io

تطبيق SIGNandGO لإدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا، مما يضمن تحديثها واتساقها عبر المؤسسة لتحقيق صورة احترافية للعلامة التجارية.

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني يساعد الأفراد والشركات على إرسال وتوقيع وإدارة العقود عبر الإنترنت بكفاءة.

CocoSign

CocoSign

cocosign.com

CocoSign هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يتيح للمستخدمين توقيع وإرسال ومتابعة التوقيعات بطريقة سهلة وآمنة.

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

DottedSign هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا عبر الإنترنت وعلى الأجهزة المحمولة بطريقة قانونية.

Exclaimer

Exclaimer

exclaimer.com

تطبيق Exclaimer يساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة توقيعات البريد الإلكتروني بشكل مركزي لضمان التناسق والامتثال للعلامة التجارية.

Signmee

Signmee

signmee.com

SignMee هو تطبيق يُتيح إنشاء وإرسال والموافقة على المستندات electrónيا بسهولة وأمان، مما يساعد في إدارة التوقيعات بشكل أكثر فعالية.

Dedoco

Dedoco

dedoco.com

Dedoco هو منصة لإدارة الوثائق وسير العمل، توفر أدوات لإنشاء المستندات، التوقيعات الإلكترونية، وأتمتة المهام.

WeSign

WeSign

wesign.com

تطبيق Wesign لتسهيل التوقيعات الإلكترونية وإدارة المستندات، يدعم توقيع الوثائق ومشاركتها بأمان مع واجهة سهلة الاستخدام.

Agrello

Agrello

agrello.io

تطبيق Agrello يساعد على إدارة الوثائق القانونية رقمياً، مما يتيح التوقيع السهل والتعاون الآمن مع الحفاظ على القيم القانونية.

GLOSIGN

GLOSIGN

glosign.co.kr

جلوساين هو حل إلكتروني لتوقيع المستندات عبر السحابة، يساعد الأفراد والمنظمات على تبسيط وتسهيل عملية التوقيع.

Skribble

Skribble

skribble.com

تطبيق Skribble يتيح لك التوقيع إلكترونيًا على أي مستند بشكل قانوني، مع تلبية جميع المعايير المطلوبة لتوقيع المستندات.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe تطبيق يعمل على تأمين وأتمتة التواصل مع العملاء وتبادل المستندات وتوقيع العقود، مع تحسين الامتثال والإجراءات الإدارية.

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