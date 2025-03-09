برنامج التوقيع الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يتيح برنامج التوقيع الإلكتروني للمستخدمين جمع التوقيعات الإلكترونية على المستندات، مما يلغي الحاجة إلى الأعمال الورقية المادية. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية توزيع المستندات الحساسة من الناحية القانونية والتي تتطلب توقيعات إلكترونية. تستخدم المؤسسات برامج التوقيع الإلكتروني لتشفير المستندات بشكل آمن، مثل عقود المبيعات أو أوراق التوظيف، التي تتطلب توقيعات من العملاء أو الموظفين أو الشركاء. غالبًا ما تتكامل برامج التوقيع الإلكتروني مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومجموعات إدارة الموارد البشرية، وأدوات المحاسبة. يسهل هذا التكامل الإدارة السلسة لعروض الأسعار والعقود وتفاعلات الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم برنامج التوقيع الإلكتروني بمعايير الأمان المضمنة التي تلبي المتطلبات القانونية المحلية والفدرالية. وهذا يضمن التبادل السلس للوثائق القانونية ويضمن الشرعية والصلاحية القانونية للتوقيعات التي يتم الحصول عليها من خلال البرنامج.
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SignFree
signfree.io
SignFree هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا بسهولة وسرعة، يتيح للمستخدمين توقيع مستندات متعددة مجانًا وبشكل آمن.
Mekorma
mekorma.com
هل سئمت من تلك الكومة الكبيرة من الشيكات التي تنتظر مراجعتها وتوقيعها كل أسبوع؟ وفر على نفسك الوقت والجهد مع توقيعات Mekorma الإلكترونية. قم بمراجعة المدفوعات وصور الفواتير الرقمية داخل نظام Acumatica Cloud ERP الخاص بك. بنقرة زر واحدة، يمكنك الموافقة على ما هو جاهز للإصدار - ستتم طباعة الشيكات بالتوقيع المناسب، دون الحاجة إلى قلم.
FuseSign
fusesign.com
Fusesign هو أداة توقيع رقمية سهلة وآمنة للمستندات، مصممة للمهنيين، تتيح توقيع المستندات بسرعة وكفاءة.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco عبارة عن منصة Trust Trust لسير العمل الرقمي - حيث توفر ربط الأدلة والتحقق عبر المستندات والاتصالات والأنظمة. وتتمثل مهمتها في ترسيخ الثقة الثابتة في العلامة التجارية والعمليات الخاصة بعملائنا
ZorroSign
zorrosign.com
إن أمان عملك على المحك حرفيًا. عندما يكون الأمان أمرًا بالغ الأهمية للمهام، فإن عملك يحتاج إلى توقيعات ومعاملات ووثائق رقمية آمنة. تم بناء حل كامل واحد فقط على تقنية blockchain - مع ZorroSign يمكنك حظره من خلال تقنية Block It DownTM
WeSign
wesign.com
أنواع التوقيع الإلكتروني الأخرى التي تعتبر صالحة وبصرف النظر عن التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني، هناك أنواع أخرى من التوقيع الإلكتروني التي أصبحت مقبولة على نطاق واسع.
Signmee
signmee.com
SignMee هو تطبيق يُتيح إنشاء وإرسال والموافقة على المستندات electrónيا بسهولة وأمان، مما يساعد في إدارة التوقيعات بشكل أكثر فعالية.
Autenti
autenti.com
توقيع Autenti Electronic هو التوقيع الإلكتروني الآمن للشركات. وفر الوقت والمال عن طريق توقيع العقود والمستندات الأخرى عبر الإنترنت على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.
Mekari Sign
mekarisign.com
تطبيق Mekari Sign يسهل توقيع العقود رقمياً، مما يسرع من معالجة الوثائق ويضمن الأمان والكفاءة في إدارة التوقيعات.
DrySign
drysign.exelatech.com
انتقل إلى مستقبل آمن ومستدام مع التوقيعات الرقمية DrySign يمكّنك حل التوقيع الرقمي عبر الإنترنت من DrySign أنت وعملائك من تحميل المستندات وتوقيعها ومشاركتها وأرشفتها من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز.
Workiro
workiro.com
Workiro هو تطبيق يجمع بين إدارة المهام والتواصل وإدارة الوثائق، مما يسهل التعاون وإنتاجية الفرق في العمل.
OKdokument
okdokument.com
أسرع توقيع إلكتروني للشركات والمستقلين قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت، ودمج التوقيعات الإلكترونية، ورقمنة جدول أعمالك الورقي، واطلب التوقيعات من عملائك وشركائك عن بعد.
Encyro
encyro.com
Encyro يتيح إرسال واستلام ملفات آمنة عبر البريد الإلكتروني، مع خيارات لتسجيل الدخول وتوقيع إلكتروني بدون الحاجة لحساب.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst هو تطبيق لإدارة المستندات والنماذج التجارية عبر منصة آمنة على الإنترنت، يوفر تخزيناً وأدوات للتعاون ومشاركة البيانات.
Signable
signable.co.uk
تطبيق Signable يتيح توقيع المستندات إلكترونيًا وإرسالها بشكل آمن، مما يجعله مناسباً لإدارة العقود والاتفاقيات.
Agrello
agrello.io
اعمل بشكل أكثر ذكاءً مع Agrelo ابدأ رحلتك للتحول الرقمي معنا! سواء كنت تحتاج فقط إلى التوقيع على المستندات الرقمية من وقت لآخر أو تحتاج إلى إدارة الوثائق القانونية لشركتك بالكامل، فنحن هنا لمساعدتك. // ابدأ دون ضغوط وتعلم في كثير من الأحيان، تتطلب الأدوات الجديدة مهارات وتدريبًا جديدًا. ليس هذا هو الحال مع أجريلو. ما عليك سوى استخدام أداتك المفضلة وتحميل المستندات الجاهزة للتوقيع إلى Agrelo. بمجرد إضافة جميع الموقعين والمشاهدين، سنهتم بالباقي. سنبقيك على علم بعملية التوقيع حتى تتمكن من التركيز على أشياء أخرى في هذه الأثناء! // لوحة معلومات بديهية لراحتك في بعض الأحيان، يستغرق الأمر وقتًا أطول لجمع كل التوقيعات الضرورية. تم تصميم لوحة معلومات مستندات Agrello لتمنحك تعليقات واضحة وفورية حول الصفقات التي تحتاج إلى دفعة بسيطة والصفقات التي تم إكمالها بنجاح. يجب عليك حقًا أن تنظر إلى ما ستفعله بكل هذا الوقت الإضافي بين يديك! // الإنشاء المجمع والقوالب الديناميكية نحن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدتك في إزالة بعض تلك المهام المزعجة والمتكررة. قوالب العقود المتكررة، وجمع البيانات المفقودة من خلال النماذج، وحتى أتمتة عملية التوقيع الكاملة عن طريق ربط نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك والأدوات الأخرى - هذه ليست سوى بعض الميزات التي تسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر إلحاحًا. // التعاون بشكل آمن يمثل إرسال المستندات الحساسة عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا خطرًا أمنيًا خطيرًا. تم تصميم النظام البيئي لـ Agrelo للتعاون الآمن. قم بدعوة شركائك، وتحميل المسودات، ومراجعة المستندات وتوقيعها مع شركائك مع العلم أن عملك آمن في جميع الأوقات. // ملزم قانونًا على طول الطريق يزداد عالم التوقيعات الرقمية تعقيدًا يومًا بعد يوم. لحسن الحظ، يمكنك استخدام بطاقة الهوية الإلكترونية الوطنية الخاصة بك أو التوقيع الإلكتروني المتقدم المعترف به دوليًا (AdES) الخاص بشركة Agrello.
DocVerify
docverify.com
DocVerify هو تطبيق يتيح التوقيع الإلكتروني والتوثيق عن بُعد بطريقة آمنة على المستندات القانونية، مما يسهل العملية ويقلل من التكاليف.
Signority
signority.com
Signority هو تطبيق للتوقيع الرقمي وأتمتة سير العمل، يسهل توقيع المستندات إلكترونيًا ويضمن الامتثال والمتطلبات القانونية.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles هو تطبيق لإدارة المستندات يتيح إنشاءها والتعاون عليها وتوقيعها. مصمم لشركات الخدمات المهنية لتحسين الكفاءة والتواصل مع العملاء.
Secured Signing
securedsigning.com
التوقيع المضمون هو تطبيق لتوقيع المستندات رقمياً وإدارة التوثيق عن بُعد بطريقة آمنة وفعالة للشركات.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني يساعد الأفراد والشركات على إرسال وتوقيع وإدارة العقود عبر الإنترنت بكفاءة.
CocoSign
cocosign.com
CocoSign هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يتيح للمستخدمين توقيع وإرسال ومتابعة التوقيعات بطريقة سهلة وآمنة.
Signer HQ
signerhq.com
قم بتبسيط عملية توقيع العقد الخاص بك مع Signer HQ وقضاء وقت أقل في مطاردة التوقيعات
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Virtual Cabinet هو نظام متكامل لإدارة المستندات مع التحكم الكامل في الإصدار ومراجعة المراجعة لتوفير راحة البال لأولئك الذين يرغبون في تدمير أوراقهم وإنشاء مكتب بلا ورق أثناء الالتزام بمعايير المقبولية القانونية. يوفر Virtual Cabinet متجر مستندات آمن مع العديد من مرافق البحث الإضافية التي تمكن من العثور على المستند بسهولة أكبر. يتكامل بشكل كامل مع أنظمة المكتب الخلفي ولديه القدرة على ربط جميع أشكال الملفات الإلكترونية ببساطة إلى سجل العميل. إنه يوفر مرافق توجيه للمستندات الممسوحة ضوئيًا من خلال المستخدم في الصواني ، مما يتيح توزيع البيانات الممسوحة ضوئيًا حول مؤسستك ولديها مرافق مسح عن بُعد حصرية لأولئك الذين يرغبون في المسح أثناء استخدام حلول العميل المستضافة أو الرقيقة. تمكن الخزانة الافتراضية لشركتك من التحكم في جميع المستندات ومشاركة المعلومات وزيادة الإنتاجية والأرشفة بشكل آمن بعائد فوري للاستثمار
StampyMail
stampymail.com
StampyMail عبارة عن منصة ويب لإنشاء وإدارة وعرض توقيعات البريد الإلكتروني لأي مؤسسة بطريقة مركزية وسريعة وبديهية من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. يتكامل مع أي حل للبريد الإلكتروني (Microsoft 365، Google Workspace، G Mail، Outlook، Thunderbird، Exchange). بالإضافة إلى ذلك، فهي أداة للمبيعات والتواصل والتسويق. فهو يسمح لك بإضافة محتوى ديناميكي إلى التوقيعات، ونشر لافتات مختلفة تلقائيًا لإعادة توجيه حركة المرور إلى موقع الهبوط أو السوق أو التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقيس تأثيرات الحملات في الوقت الفعلي.
Sigsync
sigsync.com
من الأفضل وصف خدمة توقيع البريد الإلكتروني Sigsync في ثلاث كلمات فقط. إنها خدمة توقيع مركزية على مستوى الشركة ومستندة إلى الويب لـ Office 365. تعني المركزية أنها تتيح لك إنشاء وإدارة جميع توقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بشركتك في مكان واحد. يمكّنك التوقيع على مستوى الشركة من تنفيذ التغييرات أو التحديثات على التوقيع خلال دقائق. نظرًا لأنها خدمة قائمة على الويب، فهي مستقلة عن النظام الأساسي وتعمل على جميع الأجهزة دون أي عمليات تثبيت معقدة.
Emailee
emailee.io
Emailee عبارة عن منصة SaaS متطورة مصممة خصيصًا لرواد الأعمال المنفردين والمستقلين الذين يحرصون على تضخيم علامتهم التجارية الشخصية وتعزيز جيلهم المحتمل عبر البريد الإلكتروني.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign هو حل مجاني ومباشر للتوقيع عبر الإنترنت يجعل من السهل الحصول على التوقيع والمضي قدمًا. مع GoatSign، لا توجد مسارات عمل معقدة للتنقل فيها - مجرد عملية توقيع بسيطة وخالية من المتاعب توفر لك الوقت والطاقة.
Crossware
crossware365.com
هل تبحث عن أداة قوية تتيح لك إضافة توقيعات وإخلاءات مسؤولية وعلامات تجارية متسقة ومتوافقة مع كل بريد إلكتروني يغادر شركتك؟ أداتنا الحائزة على جوائز، Crossware Mail Signature (لـ Microsoft 365 وMicrosoft Exchange وHCL Domino) هي الحل المناسب لك. تتم إضافة التوقيعات الأنيقة والمتوافقة والشخصية تلقائيًا إلى كل بريد إلكتروني، بغض النظر عن الجهاز الذي ترسل منه. يعد إنشاء توقيعك المثالي أمرًا سهلاً باستخدام محرر مرئي بسيط يعمل بالسحب والإفلات أو احصل على مزيد من التقنية وانتقل إلى إنشاء توقيعك بتنسيق HTML باستخدام محرر التعليمات البرمجية المصدر الخاص بنا. يتم تطوير أداة التوقيع لدينا باستمرار بهدف ضمان أن تكون التوقيعات ديناميكية وذكية. وهذا يعني أن السياق حساس ومخصص للمتطلبات الفريدة لشركتك. يمكنك إنشاء وتطبيق القواعد التي تتحكم في متى وأين وكيف يتم تطبيق توقيعاتك باستخدام أداة إنشاء القواعد البسيطة الخاصة بنا. قم بإنشاء قواعد لتطبيق التوقيعات أو كتل التوقيع (جزء أصغر من توقيعك) بسرعة بناءً على حقول Active Directory وعناوين المستلمين والتواريخ والمزيد. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة مخصصة أو معقدة للغاية، فيمكنك أيضًا كتابة القواعد في C#. يتيح لك Crossware Mail Signature التحكم في من يمكنه تحرير كل توقيع أو كتلة توقيع، على سبيل المثال. يمكنك اختيار السماح لفريق التسويق فقط بتعديل قسم لافتة الإعلان، وللفريق القانوني بتعديل إخلاء المسؤولية القانونية للحفاظ على توقيعك آمنًا من التغييرات غير المرغوب فيها. تم تصميم Crossware Mail Signature من الألف إلى الياء ليكون آمنًا للغاية. نحن لا نقوم بتخزين أو نسخ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ومعالجتها بشكل آمن داخل Microsoft Azure Datacenters. لمزيد من الأمان، يمكنك أيضًا تحديد Microsoft Datacenter الذي تختاره عند إعداد Crossware Mail Signature. الميزات: - أضف الشعارات والرسومات واللافتات الإعلانية وأيقونات الوسائط الاجتماعية وحقول Active Directory وإخلاء المسؤولية والنص إلى رؤوس وتذييلات بريدك الإلكتروني. - قم بتطبيق توقيعاتك متى وأين وكيف تريد بقواعد قوية. - التوقيعات على كل جهاز وعميل البريد الإلكتروني. - التحكم في كل جزء من توقيعك، من خلال كتل يتم التحكم فيها بشكل منفصل. - محرر التعليمات البرمجية المرئية / HTML - معاينة التوقيعات في الوقت الفعلي، بناءً على المستلمين والمرسلين. - عرض التوقيعات داخل Outlook ورؤية التوقيعات الخاصة بك في العناصر المرسلة. - تطبيق توقيع ذكي وديناميكي - اختر مركز بيانات Microsoft الخاص بك للنشر فيه - قم بالتحرير في أي مكان وفي أي وقت باستخدام محررنا المستند إلى المتصفح اكتشف ما يجعلنا الحل الرائد عالميًا للتوقيع - ابدأ تجربتك المجانية الآن!
Mailtastic
mailtastic.com
يتيح لك Mailtastic إدارة توقيعات البريد الإلكتروني لموظفيك مركزيًا وتوسيعها باستخدام لافتات تسويقية لتحويل حركة البريد الإلكتروني اليومية إلى قناة تسويقية قوية. تحظى Mailtastic بثقة العملاء من جميع الأحجام حول العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500+، لتسخير الإمكانات التسويقية الكاملة لتوقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وبالتالي توسيع مبادراتهم التسويقية والتواصل مع العملاء المحتملين الجدد. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لترى كيف يمكنك البدء في تحقيق الإيرادات من خلال تسويق توقيع البريد الإلكتروني.
Letsignit
letsignit.com
تساعد Letsignit الشركات على توحيد توقيعات البريد الإلكتروني لموظفيها، مع ميزات تخصيص وتحليل الأداء للحملات التسويقية.
SIGNandGO
signandgo.io
تطبيق SIGNandGO لإدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا، مما يضمن تحديثها واتساقها عبر المؤسسة لتحقيق صورة احترافية للعلامة التجارية.
MySignature
mysignature.io
MySignature هو مولد توقيع بريد إلكتروني يساعد المستخدمين على إنشاء توقيعات احترافية للدعم المتعدد لخدمات البريد الإلكتروني.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse تطبيق مجاني للتوقيع الإلكتروني، يتيح للمستخدمين إنشاء وإرسال مستندات للتوقيع وإدارة التوقيعات بشكل سهل وآمن.
EZsign
ezsign.ca
جرب eZsign مجانًا. خطط تسعير مرنة. أمان من الدرجة الأولى. مصممة للشركات الكندية.
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
Signulu
signulu.com
Signulu هو برنامج توقيع إلكتروني يعمل على تبسيط عملية توقيع المستندات للشركات بجميع أحجامها. سهلة وآمنة وقانونية.
SIGN.PLUS
sign.plus
Sign.Plus هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يمكن المستخدمين من إدارة توقيعاتهم بكفاءة وأمان عبر منصات متعددة.
KONSIGN
konsign.com
Konsign هو برنامج توقيع إلكتروني رئيسي يقوم بتبسيط عمليات توقيع المستندات مع حله السريع والآمن والسهل. تجربة راحة Konsign من خلال الاشتراك في تجربة مجانية اليوم. بالإضافة إلى التوقيع الإلكترونية ، تقدم Konsign إمكانات متقدمة لإدارة المستندات والتكامل السلس مع خدمات التخزين السحابية الشهيرة مثل Google Drive. يتيح لك ذلك تنظيم المستندات والوصول إليها ومشاركتها من أي جهاز ، مما يضمن سير العمل السلس. يوفر نهج Konsign المبتكر الوقت والمال والموارد مع المساهمة في بيئة بلا ورق. تمكنك هذه المنصة المتطورة من وضع اللمسات الأخيرة على الأوراق في بضع نقرات فقط ، مما يتيح لك التركيز على المزيد من المهام الأهمية. لا تقوم Konsign بتبسيط توقيع المستندات فحسب ، بل يوضح أيضًا التزامًا بالاستدامة من خلال الحد من استهلاك الورق وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. اختر Konsign للعمليات التجارية الفعالة ومستقبل أكثر خضرة.
inSign
getinsign.com
برنامج التوقيع الإلكتروني يجعل توقيع المستندات سريعًا وسهلاً. يدعم inSign التوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AES) والتوقيعات الإلكترونية المؤهلة (QES) وفقًا لـ eIDAS وZertES. التوقيع آمن وقابل للإثبات من الناحية القانونية. يمكن التوقيع في المتصفح أو عبر التطبيق - لا يلزم التثبيت. الميزات الشائعة الأخرى في inSign: - محرر النماذج - وظيفة Word الإضافية - التكوين الفردي - قوالب المستندات - تقرير التدقيق - REST-API - والمزيد...
GreenSign
greensign.io
تتيح لك التوقيعات الإلكترونية التوقيع على المستندات وإرسالها بشكل آمن من أي مكان وفي أي وقت. وهذا يلغي الحاجة إلى الطباعة والمسح الضوئي وإرسال الأوراق المادية بالبريد، مما يوفر لك الوقت والمتاعب. تقدم GreenSign طرقًا مختلفة للتكامل لمساعدة الأقسام على القيام بالأعمال بشكل أسرع مع مخاطر أقل وتكاليف أقل وتجارب أفضل للعملاء والموظفين. يشتمل حل GreenSign على نماذج ويب ديناميكية قوية بدون تعليمات برمجية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل مع التطبيقات وإدارة علاقات العملاء (CRM).
GoodSign
goodsign.io
الدفع حسب استخدامك للتوقيعات الإلكترونية. لا يلزم الاشتراك. أول حل للتوقيع الرقمي حيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. لا حدود للمستندات أو الميزات أو المستخدمين. نحن أيضًا في مهمة لزراعة مليون شجرة حول العالم للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. يتم تمويل هذا من خلال مبيعات GoodSign. 20% من كل عملية بيع تذهب لزراعة الأشجار!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بتقنية blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc Sign حلول التوقيع الإلكتروني والمستندات لبعض الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص. إن تقنية التحقق من blockchain الخاصة بنا حاصلة على براءة اختراع في أكثر من 90 دولة حول العالم، مما يساعد المؤسسات في الحصول على أفضل حل للتوقيع الإلكتروني ضمن أسعار معقولة. نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والتي تشمل، يمكن للمؤسسات توفير الوقت الثمين من خلال القضاء على ساعات الانتظار غير الضرورية. باستخدام VeriDoc Sign، ستتمتع مؤسستك بكفاءة محسنة وإنتاجية أكبر. تتيح فوائد حلول التوقيع الإلكتروني من VeriDoc للمستخدمين الدائمين إمكانية الوصول للتحقق من المستندات المهمة وإرسالها إلى الأشخاص المطلوبين. لا يمكن أن تخطئ في استخدام أدوات VeriDoc Sign التي توفر لك ميزة التحقق من الطوابع الزمنية والتجزئة للمستندات الموقعة إلكترونيًا على blockchain. ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام هاتفك المحمول ويمكنك رؤية المستند الأصلي في صفحة التحقق. ميزات أخرى لعلامة VeriDoc Sign التي لا يمكنك تفويتها: التحكم في الوصول، مسموح به قانونيًا، أمان blockchain مقاوم للتلاعب، ميسور التكلفة
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp هو منصة لإدارة توقيعات البريد الإلكتروني تساعد الشركات على إنشاء توقيعات مهنية متسقة ومتابعة الأداء بسهولة.
Xodo Sign
eversign.com
تطبيق Xodo Sign يتيح التوقيع الإلكتروني الآمن للمستندات، مع ميزات التعاون وإدارة الإشعارات لتسهيل العملية القانونية.
Zoho Sign
zoho.com
يتيح تطبيق Zoho Sign توقيع المستندات رقمياً عبر الإنترنت بأمان، مع إمكانية تخصيص التوقيع وإرسال التذكيرات، ويدعم التكامل مع تطبيقات أخرى.
WiseStamp
wisestamp.com
WiseStamp يتيح للمستخدمين إنشاء توقيعات بريد إلكتروني مخصصة بسهولة، مع دعم لإضافة ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية والعناصر الأخرى.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Skribble
skribble.com
باستخدام Skribble، يمكنك التوقيع على أي مستند إلكترونيًا بشكل قانوني. مستندات مختلفة، ومتطلبات قانونية مختلفة - في Skribble، يمكنك الوصول إلى جميع معايير التوقيع الإلكتروني المتاحة من مصدر واحد، وستكون مستعدًا لكل موقف.
SignRequest
signrequest.com
SignRequest هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يتيح إنشاء وإرسال المستندات للتوقيع وإدارة سير العمل بكفاءة.
signNow
signnow.com
تطبيق SignNow يتيح إنشاء وتوقيع وإدارة المستندات الإلكترونية بسهولة، مع دعم عمليات العمل المتقدمة والتكامل مع خدمات متنوعة.
SignEasy
signeasy.com
تطبيق Signeasy هو حل سحابي لتوقيع المستندات إلكترونياً وإدارتها عبر الهاتف أو الكمبيوتر، مع ضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة.
Signaturely
signaturely.com
تطبيق توقيع إلكتروني يتيح الحصول على توقيعات المستندات عبر الإنترنت بسهولة وسرعة، مع ميزات لإدارة الوثائق والتعاون.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا، يتيح إنشاء وإدارة التوقيعات بشكل آمن وسريع، مما يساهم في تقليل الأعمال الورقية.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Adobe Acrobat Sign هو تطبيق للتوقيع الرقمي يتيح إرسال المستندات وتوقيعها وإدارتها بسهولة وأمان من أي مكان، مع دعم للتكامل مع أدوات شهيرة.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe تطبيق يعمل على تأمين وأتمتة التواصل مع العملاء وتبادل المستندات وتوقيع العقود، مع تحسين الامتثال والإجراءات الإدارية.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا بطريقة آمنة ويسهل إجراء عمليات التوقيع وإدارتها عبر الإنترنت.
Formstack
formstack.com
Formstack هو تطبيق سحابي يساعد الشركات على إنشاء نماذج رقمية وجمع البيانات لأغراض مختلفة مثل الاستطلاعات والتسجيلات.
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