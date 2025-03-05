BoldSign

boldsign.com

BoldSign هو تطبيق حديث للتوقيع الإلكتروني يجعل إرسال المستندات للتوقيعات الملزمة قانونًا سريعًا وبسيطًا وآمنًا وفعالاً من حيث التكلفة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج التوقيعات الرقمية في تطبيقاتهم الخاصة، فإن واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لهم. مدعومة بخبرة Syncfusion التي تبلغ 20 عامًا في توفير واجهات برمجة التطبيقات القوية للمطورين، تستفيد BoldSign من الخبرة العميقة للشركة في المجال لتقديم واجهة مستخدم بديهية، ومجموعة واسعة من إمكانيات التخصيص، والالتزام بالدعم الفني والتطور المستمر للمنتج الذي يأتي في المرتبة الثانية لا أحد. 5 أسباب وراء اختيار الشركات لـ BoldSign: * تسعير شفاف وقابل للتطوير مع حدود خطة سخية. التفاصيل الكاملة على https://www.boldsign.com/pricing/. * الاهتمام بتصميم واجهة المستخدم الذي يخلق تجربة مستخدم سلسة. * أوقات استجابة سريعة للمستندات الكبيرة. * تم تصميمه من الألف إلى الياء للتضمين الحقيقي في التطبيقات - على عكس الحلول الأخرى في هذا المجال. * تم تصميمه بواسطة Syncfusion، وهو يستفيد من عقودنا من الخبرة في توفير واجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسات التي تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات أنيقة وقوية. يساعد BoldSign المنظمات: * إغلاق الصفقات بسرعة وسلاسة عن طريق إخراج المستندات للحصول على توقيعات ملزمة قانونًا في دقائق. * اقض المزيد من الوقت في الأمور المهمة، حيث يقضي المستخدمون وقتًا أقل في المتابعة والتسجيل. * احصل على المستندات الموقعة في الوقت المحدد، بفضل التتبع الفعال والمتابعة التي أصبحت سهلة. * تمكين الفرق من أن تكون في أفضل حالاتها، من خلال منح المديرين رؤية واضحة لحالات العملية. * الحفاظ على سير العمل الحالي. * زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى من خلال القضاء على الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. * زيادة الاتساق والدقة باستخدام القوالب المخصصة. * تعزيز ثقة الموقعين وراحتهم عبر العلامات التجارية المخصصة والرسائل الشخصية. * التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح. * كن مستعدًا لما هو قادم، بفضل نموذج التسعير الصديق للتوسع من BoldSign. الميزات والقدرات الرئيسية * مصممة لسير العمل المعقد. * إرشادات مفيدة في كل خطوة، مما يخلق تجربة توقيع سلسة. * تذكيرات تلقائية لمتابعة فعالة وخالية من المتاعب. * متوافق قانونيًا مع قوانين التوقيع الإلكتروني الأمريكية (ESIGN) والدولية (eIDAS). * أمان على مستوى المؤسسات - معايير تشفير AES 256 بت. * قوالب تم تكوينها مسبقًا. * قدرات قالب مخصص. * قم بتكوين أذونات مخصصة لتعيين من يمكنه رؤية مستند / فئة معينة من المستندات. * فرصة لعرض الأذونات المخصصة. * طريقة عرض مخصصة تتيح لمسؤول الفريق الإشراف على مستندات الفريق. * تسمح الروابط المجمعة لعدة أشخاص بالتوقيع على مستند متطابق بشكل منفصل خلال فترة زمنية. * إدارة علامات تجارية متعددة من حساب واحد وتحديد العلامة التجارية على مستوى المستند. * يمكن لبعض المستخدمين اختيار الطباعة والتوقيع إذا لزم الأمر. * تتبع حالات الوثائق باستخدام لوحة القيادة.