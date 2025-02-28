Crossware

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هل تبحث عن أداة قوية تتيح لك إضافة توقيعات وإخلاءات مسؤولية وعلامات تجارية متسقة ومتوافقة مع كل بريد إلكتروني يغادر شركتك؟ أداتنا الحائزة على جوائز، Crossware Mail Signature (لـ Microsoft 365 وMicrosoft Exchange وHCL Domino) هي الحل المناسب لك. تتم إضافة التوقيعات الأنيقة والمتوافقة والشخصية تلقائيًا إلى كل بريد إلكتروني، بغض النظر عن الجهاز الذي ترسل منه. يعد إنشاء توقيعك المثالي أمرًا سهلاً باستخدام محرر مرئي بسيط يعمل بالسحب والإفلات أو احصل على مزيد من التقنية وانتقل إلى إنشاء توقيعك بتنسيق HTML باستخدام محرر التعليمات البرمجية المصدر الخاص بنا. يتم تطوير أداة التوقيع لدينا باستمرار بهدف ضمان أن تكون التوقيعات ديناميكية وذكية. وهذا يعني أن السياق حساس ومخصص للمتطلبات الفريدة لشركتك. يمكنك إنشاء وتطبيق القواعد التي تتحكم في متى وأين وكيف يتم تطبيق توقيعاتك باستخدام أداة إنشاء القواعد البسيطة الخاصة بنا. قم بإنشاء قواعد لتطبيق التوقيعات أو كتل التوقيع (جزء أصغر من توقيعك) بسرعة بناءً على حقول Active Directory وعناوين المستلمين والتواريخ والمزيد. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة مخصصة أو معقدة للغاية، فيمكنك أيضًا كتابة القواعد في C#. يتيح لك Crossware Mail Signature التحكم في من يمكنه تحرير كل توقيع أو كتلة توقيع، على سبيل المثال. يمكنك اختيار السماح لفريق التسويق فقط بتعديل قسم لافتة الإعلان، وللفريق القانوني بتعديل إخلاء المسؤولية القانونية للحفاظ على توقيعك آمنًا من التغييرات غير المرغوب فيها. تم تصميم Crossware Mail Signature من الألف إلى الياء ليكون آمنًا للغاية. نحن لا نقوم بتخزين أو نسخ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ومعالجتها بشكل آمن داخل Microsoft Azure Datacenters. لمزيد من الأمان، يمكنك أيضًا تحديد Microsoft Datacenter الذي تختاره عند إعداد Crossware Mail Signature. الميزات: - أضف الشعارات والرسومات واللافتات الإعلانية وأيقونات الوسائط الاجتماعية وحقول Active Directory وإخلاء المسؤولية والنص إلى رؤوس وتذييلات بريدك الإلكتروني. - قم بتطبيق توقيعاتك متى وأين وكيف تريد بقواعد قوية. - التوقيعات على كل جهاز وعميل البريد الإلكتروني. - التحكم في كل جزء من توقيعك، من خلال كتل يتم التحكم فيها بشكل منفصل. - محرر التعليمات البرمجية المرئية / HTML - معاينة التوقيعات في الوقت الفعلي، بناءً على المستلمين والمرسلين. - عرض التوقيعات داخل Outlook ورؤية التوقيعات الخاصة بك في العناصر المرسلة. - تطبيق توقيع ذكي وديناميكي - اختر مركز بيانات Microsoft الخاص بك للنشر فيه - قم بالتحرير في أي مكان وفي أي وقت باستخدام محررنا المستند إلى المتصفح اكتشف ما يجعلنا الحل الرائد عالميًا للتوقيع - ابدأ تجربتك المجانية الآن!