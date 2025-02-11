برنامج التوقيع الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

Secured Signing

securedsigning.com

التوقيع الآمن هو توقيع رقمي وبرنامج كاتب عدل عبر الإنترنت يساعد الشركات على توقيع المستندات إلكترونيًا. إنها طريقة آمنة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة لتوقيع المستندات، كما أنها متوافقة مع عدد من لوائح الصناعة - على مستوى العالم. تأسست عام 2010 ومقرها الرئيسي في أوكلاند، نيوزيلندا، ونحن نقدم عددًا من الميزات، بما في ذلك: التوقيعات الرقمية: يستخدم التوقيع الآمن تقنية التوقيع الرقمي (PKI) الموثوقة والمضادة للتلاعب والتي تضمن صحة المستندات وسلامتها. التوثيق عن بعد عبر الإنترنت: يقدم Secured Signing خدمات التوثيق عن بعد عبر الإنترنت، مما يسمح بتوقيع المستندات وتوثيقها إلكترونيًا. تتبع المستندات: يتتبع التوقيع الآمن حالة جميع المستندات الموقعة، بحيث يمكنك بسهولة معرفة من قام بالتوقيع ومتى. التذكيرات: يمكن أن يرسل التوقيع الآمن تذكيرات إلى الموقعين إذا لم يوقعوا مستندًا بحلول تاريخ معين. التقارير: يوفر التوقيع الآمن تقارير مفصلة عن جميع المستندات الموقعة، حتى تتمكن من تتبع نشاط التوقيع والامتثال. يعد التوقيع الآمن خيارًا جيدًا للشركات بجميع أحجامها التي تحتاج إلى توقيع المستندات إلكترونيًا. إنها طريقة آمنة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة لتوقيع المستندات، كما أنها متوافقة مع عدد من لوائح الصناعة. فيما يلي بعض فوائد استخدام التوقيع الآمن: الأمان: يستخدم التوقيع الآمن تقنية التوقيع الرقمي الموثوق به (PKI) التي تضمن صحة المستندات وسلامتها. وهذا يجعلها طريقة آمنة وموثوقة لتوقيع المستندات إلكترونيًا. الملاءمة: التوقيع الآمن يجعل من السهل توقيع المستندات إلكترونيًا. يمكنك التوقيع على المستندات من أي مكان وفي أي وقت، طالما كان لديك اتصال بالإنترنت. الامتثال: متوافق مع عدد من لوائح الصناعة، بما في ذلك HIPAA، وGDPR، وMISMO. وهذا يجعلها طريقة آمنة ومأمونة لتوقيع المستندات للشركات في الصناعات المنظمة. فعالية التكلفة: لا توجد رسوم إعداد، ولا تدفع إلا مقابل الميزات التي تحتاجها. يُسهل التوقيع الآمن التكامل مع العديد من أنظمة الجهات الخارجية مثل Bullhorn وMicrosoft Outlook وGmail وRecruitOnline وJobAdder وFastTrack360 والمزيد. تشمل الميزات الأخرى إشعارات البريد الإلكتروني، والقوالب، ولوحة التحكم المركزية، والعلامات التجارية المخصصة، والتقارير، والتذكيرات. تضمن تقنية التوقيع الرقمي X509 PKI الخاصة بالمستخدم والتي تدعم التوقيع الآمن صحة الموقعين والمستندات. التوقيع يختم الوثيقة بحيث أن أي تغيير يبطل التوقيع. إن الامتثال لقانون المعاملات الإلكترونية النيوزيلندي لعام 2002 والتشريعات الدولية المقابلة يضمن الصلاحية والقابلية للتنفيذ القانوني في جميع أنحاء العالم. تتمتع المؤسسات التي تتبنى التوقيع الآمن بتخفيض كبير في التكلفة، وإنجاز سريع للمستندات الكاملة والدقيقة، وعملية أعمال قصيرة وفعالة وعملاء راضين بشكل استثنائي.