برنامج التوقيع الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

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يتيح برنامج التوقيع الإلكتروني للمستخدمين جمع التوقيعات الإلكترونية على المستندات، مما يلغي الحاجة إلى الأعمال الورقية المادية. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية توزيع المستندات الحساسة من الناحية القانونية والتي تتطلب توقيعات إلكترونية. تستخدم المؤسسات برامج التوقيع الإلكتروني لتشفير المستندات بشكل آمن، مثل عقود المبيعات أو أوراق التوظيف، التي تتطلب توقيعات من العملاء أو الموظفين أو الشركاء. غالبًا ما تتكامل برامج التوقيع الإلكتروني مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومجموعات إدارة الموارد البشرية، وأدوات المحاسبة. يسهل هذا التكامل الإدارة السلسة لعروض الأسعار والعقود وتفاعلات الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم برنامج التوقيع الإلكتروني بمعايير الأمان المضمنة التي تلبي المتطلبات القانونية المحلية والفدرالية. وهذا يضمن التبادل السلس للوثائق القانونية ويضمن الشرعية والصلاحية القانونية للتوقيعات التي يتم الحصول عليها من خلال البرنامج.
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Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة المستند للتوقيع على جهاز كمبيوتر (عن طريق مسح رمز QR ضوئيًا). اطلب التوقيعات الإلكترونية مع الحماية المعززة، بما في ذلك رموز الوصول المستندة إلى الرسائل النصية وخيارات تسجيل الدخول. اعرض علامتك التجارية على صفحة التحميل المخصصة الخاصة بك. قم بزيادة ظهورك مع العملاء من خلال السماح لهم باستخدام حساب Encyro المجاني الخاص بهم للتواصل بشكل آمن مع الآخرين. حافظ على أمان بيانات العميل والتزم بمتطلبات HIPAA وGLBA وFINRA وIRS وGDPR والمتطلبات التنظيمية الأخرى لخصوصية بيانات العميل. استخدم Encyro من متصفحك، أو من Microsoft Outlook (مع Encyro Outlook Addin المجاني).
FuseSign
fusesign.com
أداة التوقيع الرقمي ميسورة التكلفة وآمنة وسهلة الاستخدام. تم تصميم FuseSign خصيصًا لصناعة الخدمات الاحترافية. أرسل المستندات لتوقيعها واستعادتها خلال دقائق، وليس أيام. إنها ملزمة قانونًا ويمكن استخدامها لمجموعة واسعة من المستندات. جرّب FuseSign مجانًا لمدة 14 يومًا واكتشف لماذا تعتبر FuseSign أداة التوقيع الرقمي الوحيدة التي ستحتاج إليها على الإطلاق.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco عبارة عن منصة Trust Trust لسير العمل الرقمي - حيث توفر ربط الأدلة والتحقق عبر المستندات والاتصالات والأنظمة. وتتمثل مهمتها في ترسيخ الثقة الثابتة في العلامة التجارية والعمليات الخاصة بعملائنا
ZorroSign
zorrosign.com
إن أمان عملك على المحك حرفيًا. عندما يكون الأمان أمرًا بالغ الأهمية للمهام، فإن عملك يحتاج إلى توقيعات ومعاملات ووثائق رقمية آمنة. تم بناء حل كامل واحد فقط على تقنية blockchain - مع ZorroSign يمكنك حظره من خلال تقنية Block It DownTM
WeSign
wesign.com
أنواع التوقيع الإلكتروني الأخرى التي تعتبر صالحة وبصرف النظر عن التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني، هناك أنواع أخرى من التوقيع الإلكتروني التي أصبحت مقبولة على نطاق واسع.
Signmee
signmee.com
نماذج الاتفاقية عبر الإنترنت لتسجيل الخروج بشكل أسرع منشئ النماذج عبر الإنترنت، ومرسل البريد، والتوقيع الإلكتروني مع صندوق بريد للجميع
Autenti
autenti.com
التوقيع الإلكتروني Autenti هو توقيع إلكتروني آمن للشركات. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال توقيع العقود والمستندات الأخرى عبر الإنترنت على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.
Mekari Sign
mekarisign.com
أنجز الصفقات بشكل أسرع باستخدام برنامج توقيع العقود الآمن والمتكامل صياغة العقود وإرسالها وتوقيعها في منصة واحدة موحدة. أكمل جميع الاتفاقيات بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد وeMeterai الرسمي الخاص بشركة Peruri.
DrySign
drysign.exelatech.com
انتقل إلى مستقبل آمن ومستدام مع التوقيعات الرقمية DrySign يمكّنك حل التوقيع الرقمي عبر الإنترنت من DrySign أنت وعملائك من تحميل المستندات وتوقيعها ومشاركتها وأرشفتها من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز.
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
SignFree
signfree.io
يعد SignFree هو الحل الأمثل للتوقيع الإلكتروني، وهو مصمم لتوقيع المستندات بسرعة وأمان. باستخدام SignFree، يمكنك توقيع عدد غير محدود من المستندات في أقل من 30 ثانية، وكل ذلك مجانًا. قل وداعًا للنفايات الورقية واعتمد طريقة أسرع وأكثر مراعاة للبيئة لإدارة اتفاقياتك. انضم إلينا في تبسيط التوقيعات والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة. سجل اليوم واستمتع بتجربة التوقيعات الإلكترونية السهلة من SignFree.
Mekorma
mekorma.com
هل سئمت من تلك الكومة الكبيرة من الشيكات التي تنتظر مراجعتها وتوقيعها كل أسبوع؟ وفر على نفسك الوقت والجهد مع توقيعات Mekorma الإلكترونية. قم بمراجعة المدفوعات وصور الفواتير الرقمية داخل نظام Acumatica Cloud ERP الخاص بك. بنقرة زر واحدة، يمكنك الموافقة على ما هو جاهز للإصدار - ستتم طباعة الشيكات بالتوقيع المناسب، دون الحاجة إلى قلم.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst هي الطريقة السهلة لإدارة نماذج ومستندات عملك في منصة واحدة بسيطة وآمنة عبر الإنترنت. يعد DocuFirst أكثر من مجرد حل للتوقيع الإلكتروني! نحن نسمح للشركات بجمع وتخزين البيانات اللازمة لملء النماذج، إلى جانب توفير إمكانات قوية لإدارة المستندات.
Signable
signable.co.uk
يساعدك برنامج التوقيع الإلكتروني الخاص بـ Signable على إرسال مستندات ملزمة قانونًا وآمنة عبر الإنترنت في ثوانٍ. ابدأ بالتوقيعات الإلكترونية اليوم!
Agrello
agrello.io
اعمل بشكل أكثر ذكاءً مع Agrelo ابدأ رحلتك للتحول الرقمي معنا! سواء كنت تحتاج فقط إلى التوقيع على المستندات الرقمية من وقت لآخر أو تحتاج إلى إدارة الوثائق القانونية لشركتك بالكامل، فنحن هنا لمساعدتك. // ابدأ دون ضغوط وتعلم في كثير من الأحيان، تتطلب الأدوات الجديدة مهارات وتدريبًا جديدًا. ليس هذا هو الحال مع أجريلو. ما عليك سوى استخدام أداتك المفضلة وتحميل المستندات الجاهزة للتوقيع إلى Agrelo. بمجرد إضافة جميع الموقعين والمشاهدين، سنهتم بالباقي. سنبقيك على علم بعملية التوقيع حتى تتمكن من التركيز على أشياء أخرى في هذه الأثناء! // لوحة معلومات بديهية لراحتك في بعض الأحيان، يستغرق الأمر وقتًا أطول لجمع كل التوقيعات الضرورية. تم تصميم لوحة معلومات مستندات Agrello لتمنحك تعليقات واضحة وفورية حول الصفقات التي تحتاج إلى دفعة بسيطة والصفقات التي تم إكمالها بنجاح. يجب عليك حقًا أن تنظر إلى ما ستفعله بكل هذا الوقت الإضافي بين يديك! // الإنشاء المجمع والقوالب الديناميكية نحن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدتك في إزالة بعض تلك المهام المزعجة والمتكررة. قوالب العقود المتكررة، وجمع البيانات المفقودة من خلال النماذج، وحتى أتمتة عملية التوقيع الكاملة عن طريق ربط نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك والأدوات الأخرى - هذه ليست سوى بعض الميزات التي تسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر إلحاحًا. // التعاون بشكل آمن يمثل إرسال المستندات الحساسة عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا خطرًا أمنيًا خطيرًا. تم تصميم النظام البيئي لـ Agrelo للتعاون الآمن. قم بدعوة شركائك، وتحميل المسودات، ومراجعة المستندات وتوقيعها مع شركائك مع العلم أن عملك آمن في جميع الأوقات. // ملزم قانونًا على طول الطريق يزداد عالم التوقيعات الرقمية تعقيدًا يومًا بعد يوم. لحسن الحظ، يمكنك استخدام بطاقة الهوية الإلكترونية الوطنية الخاصة بك أو التوقيع الإلكتروني المتقدم المعترف به دوليًا (AdES) الخاص بشركة Agrello.
DocVerify
docverify.com
تعمل DocVerify على تطوير التوقيعات والتوثيق في العصر الرقمي من خلال حل قوي للتوقيع الإلكتروني والتوثيق عبر الإنترنت (RON) عن بعد. يمكنك الآن التوقيع على المستندات الملزمة قانونًا وإدارتها وتخزينها بشكل آمن في بيئة موثوقة عبر الإنترنت. لا تتطلب أداة التوثيق الإلكتروني المعتمدة والمعتمدة من DocVerify تنزيل برامج أو شراء أجهزة. الوصول إلى هذا التوثيق الإلكتروني متاح من خلال الإنترنت والمتصفح القياسي. يمكنك تسريع أوقات التنفيذ وخفض التكاليف والحفاظ على تقدم المعاملات من خلال منصة DocVerify الموثوقة. بالنسبة للعقود والمستندات التجارية الأخرى، توفر أدوات التوقيع الإلكتروني في DocVerify مجموعة كبيرة من الخيارات. يمكن لبرنامج التوقيع الرقمي تبسيط عملية الحصول على التوقيعات أو الاندماج في الأنظمة الحالية لشركتك. يتم تقديم DocVerify بواسطة Black Knight، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والبيانات والتحليلات، والتي تعمل على دعم صناعة الرهن العقاري لمدة 60 عامًا.
Signority
signority.com
Signority عبارة عن أدوات لإدارة التوقيع الإلكتروني وأتمتة سير عمل المستندات والتي تحل محل عملية الطباعة والتوقيع والمسح الضوئي. تأسست شركة Signority في عام 2010 وهي متوافقة مع قانون HIPAA وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير التوقيع الإلكتروني في قطاعات الرعاية الصحية والتوظيف والمنظمات غير الربحية والتعليم في أمريكا الشمالية. بفضل ميزات توفير الوقت مثل القوالب والتوقيع المجمع والتوقيع المجمع، يمكنك قضاء يومك في التركيز على ما عليك القيام به. يتمحور دعمنا الرائد في الصناعة حول الإنسان، وليس حول الروبوتات. حتى تتمكن من التحدث إلى شخص حي عندما تحتاج إلى مساعدة على عجل. ونظرًا لسهولة استخدام Signority، فإن عملية الإعداد بسيطة ويمكن إجراؤها خلال يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان فريقك يحتاج إلى التدريب، فيمكن عادةً جدولته خلال 10 أيام عمل.
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKarbon وQuickBooks Online وMicrosoft 365 والمزيد. نحن في مهمة تتمثل في منح الشركات من جميع الأحجام حلولاً وخدمات على مستوى المؤسسات تلبي احتياجاتها في مسار نموها. النتيجة؟ منصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وقوية سيستمتع فريقك وعملائك باستخدامها بالفعل. تتميز فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء لدينا بالاستجابة — مما يعني أن لديك أشخاصًا يستثمرون في تحقيق أقصى استفادة من SuiteFiles. باستخدام SuiteFiles، يتم الاهتمام باحتياجات إدارة المستندات الخاصة بك ويتم رفع عبء تكنولوجيا المعلومات لديك مما يسمح لك بزيادة ساعات العمل القابلة للفوترة وتعزيز العلاقات مع عملائك. مع وجود أكثر من 1000 شركة خدمات احترافية تعتمد على الكفاءة تعمل على تحسين أعمالها باستخدام SuiteFiles (وبمعدل تجديد يصل إلى 99.6%)، نحن الخيار الواضح لك. قم بفك عزلة عملياتك باستخدام حلول سير العمل الكاملة وعمليات التكامل الشاملة التي تربطك بالتطبيقات الرائدة في الصناعة. تم تصميم الميزات والوظائف الشاملة لـ SuiteFiles لفرق مكونة من 10 إلى 500 فرد مع أخذ رضا موظفيك في الاعتبار. على مر السنين، قمنا بتحسين برامجنا لعملياتك الشاملة من خلال عمليات التكامل والأتمتة والتوقيع وإدارة البريد الإلكتروني، مما يلغي التنقل بين التطبيقات ورسوم الاشتراك المتعددة التي قد تحتاجها. نحن نجمع بين سهولة المشاركة مع طرف ثالث مع الأمان المتطور دون حرمانك من ملكية بياناتك. لقد قمنا بتبسيط تعقيد تنظيم المعلومات التي تحتاج شركتك إلى تنفيذها كل يوم ومركزيتها والاستفادة منها. يجب أن تقضي ساعات عملك في خدمة العملاء وتنمية أعمالك، وليس القتال مع الملفات. لذلك، قمنا بتصميم SuiteFiles مع ترحيل سريع وكامل للبيانات وإعدادها لتشغيل فريقك في أقل من يومين. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهتنا الذكية سهلة الاستخدام ويتم تحسينها باستمرار. من خلال التخلص من عمليات النقل غير الضرورية، وتأخير العمليات، وتكاليف التعاون، والتبديل بين الأدوات المتعددة، فإن ذلك يزيد من توفير الوقت. أبلغ عملاؤنا عن توفير 5 ساعات أسبوعيًا لكل موظف. هذا يعني 6 أسابيع FTE لكل موظف سنويًا!
Secured Signing
securedsigning.com
التوقيع الآمن هو توقيع رقمي وبرنامج كاتب عدل عبر الإنترنت يساعد الشركات على توقيع المستندات إلكترونيًا. إنها طريقة آمنة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة لتوقيع المستندات، كما أنها متوافقة مع عدد من لوائح الصناعة - على مستوى العالم. تأسست عام 2010 ومقرها الرئيسي في أوكلاند، نيوزيلندا، ونحن نقدم عددًا من الميزات، بما في ذلك: التوقيعات الرقمية: يستخدم التوقيع الآمن تقنية التوقيع الرقمي (PKI) الموثوقة والمضادة للتلاعب والتي تضمن صحة المستندات وسلامتها. التوثيق عن بعد عبر الإنترنت: يقدم Secured Signing خدمات التوثيق عن بعد عبر الإنترنت، مما يسمح بتوقيع المستندات وتوثيقها إلكترونيًا. تتبع المستندات: يتتبع التوقيع الآمن حالة جميع المستندات الموقعة، بحيث يمكنك بسهولة معرفة من قام بالتوقيع ومتى. التذكيرات: يمكن أن يرسل التوقيع الآمن تذكيرات إلى الموقعين إذا لم يوقعوا مستندًا بحلول تاريخ معين. التقارير: يوفر التوقيع الآمن تقارير مفصلة عن جميع المستندات الموقعة، حتى تتمكن من تتبع نشاط التوقيع والامتثال. يعد التوقيع الآمن خيارًا جيدًا للشركات بجميع أحجامها التي تحتاج إلى توقيع المستندات إلكترونيًا. إنها طريقة آمنة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة لتوقيع المستندات، كما أنها متوافقة مع عدد من لوائح الصناعة. فيما يلي بعض فوائد استخدام التوقيع الآمن: الأمان: يستخدم التوقيع الآمن تقنية التوقيع الرقمي الموثوق به (PKI) التي تضمن صحة المستندات وسلامتها. وهذا يجعلها طريقة آمنة وموثوقة لتوقيع المستندات إلكترونيًا. الملاءمة: التوقيع الآمن يجعل من السهل توقيع المستندات إلكترونيًا. يمكنك التوقيع على المستندات من أي مكان وفي أي وقت، طالما كان لديك اتصال بالإنترنت. الامتثال: متوافق مع عدد من لوائح الصناعة، بما في ذلك HIPAA، وGDPR، وMISMO. وهذا يجعلها طريقة آمنة ومأمونة لتوقيع المستندات للشركات في الصناعات المنظمة. فعالية التكلفة: لا توجد رسوم إعداد، ولا تدفع إلا مقابل الميزات التي تحتاجها. يُسهل التوقيع الآمن التكامل مع العديد من أنظمة الجهات الخارجية مثل Bullhorn وMicrosoft Outlook وGmail وRecruitOnline وJobAdder وFastTrack360 والمزيد. تشمل الميزات الأخرى إشعارات البريد الإلكتروني، والقوالب، ولوحة التحكم المركزية، والعلامات التجارية المخصصة، والتقارير، والتذكيرات. تضمن تقنية التوقيع الرقمي X509 PKI الخاصة بالمستخدم والتي تدعم التوقيع الآمن صحة الموقعين والمستندات. التوقيع يختم الوثيقة بحيث أن أي تغيير يبطل التوقيع. إن الامتثال لقانون المعاملات الإلكترونية النيوزيلندي لعام 2002 والتشريعات الدولية المقابلة يضمن الصلاحية والقابلية للتنفيذ القانوني في جميع أنحاء العالم. تتمتع المؤسسات التي تتبنى التوقيع الآمن بتخفيض كبير في التكلفة، وإنجاز سريع للمستندات الكاملة والدقيقة، وعملية أعمال قصيرة وفعالة وعملاء راضين بشكل استثنائي.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني مقره المملكة المتحدة لإرسال العقود وتوقيعها وإدارتها عبر الإنترنت. تستخدم الشركات Legalesign للحصول على فوائد إنتاجية ومالية كبيرة، وزيادة رضا عملائها عن طريق إزالة الحاجة إلى طابعة وتمكينهم من التوقيع من أي مكان، وأخيرًا وليس آخرًا، تخفيف عبء الأعمال الورقية المرهقة على عاتق الموظفين الذين يعانون منذ فترة طويلة في كل مكان. يشمل عملاء Legalesign الشركات القانونية وشركات التأمين وشركات العقارات وشركات التوظيف والمحاسبين وغيرهم الكثير. تم تصميم Legalesign من الألف إلى الياء لتقديم أقصى قيمة لعملائنا. غالبًا ما يتم تجاوز السعر التعريفي لبرامج الأعمال كثيرًا من خلال تكاليف استخدامها - تكلفة التبني، والتدريب، والوقت الذي يستغرقه الاستخدام اليومي، وتكلفة التغيير. تم تصميم Legalesign طوال الوقت لتقليل هذه التكاليف حتى يتمكن عملاؤنا من رؤية أكبر قيمة حتى النهاية: بدءًا من التخلص من النقرات غير الضرورية في الإجراءات اليومية حتى لا تضيع الوقت في إرسال العقود، وحتى بنية النظام التي تسمح لك بالتوسع أفقيًا وعموديًا بسلاسة وسهولة. نحن نستثمر بكثافة في الأنظمة التي تعمل خلف الكواليس لضمان وقت التشغيل والموثوقية، وتوفير الخدمة حيثما كان ذلك مهمًا.
CocoSign
cocosign.com
حل التوقيع الإلكتروني الأسهل والأسرع والأكثر أمانًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمحترفين قم بالتوقيع على التوقيعات الإلكترونية وإرسالها وتتبعها وجمعها بسرعة ودون عناء باستخدام برنامج eSign الموثوق به والملزم قانونًا من CocoSign.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse هو حل مجاني وحديث وبسيط للتوقيع الإلكتروني. بصرف النظر عن الخطة المجانية، فإننا نقدم عرض صفقة مدى الحياة، وهو ما يميزنا عن أكثر من 90% من تطبيقات التوقيع الإلكتروني الأخرى. بدلاً من دفع رسوم شهرية مقابل تطبيق قديم مثل DocuSign، يمكنك الدفع مرة واحدة فقط مقابل SignHouse والانضمام إلى مجتمع من الأشخاص مثلك.
EZsign
ezsign.ca
جرب eZsign مجانًا. خطط تسعير مرنة. أمان من الدرجة الأولى. مصممة للشركات الكندية.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail عبارة عن منصة ويب لإنشاء وإدارة وعرض توقيعات البريد الإلكتروني لأي مؤسسة بطريقة مركزية وسريعة وبديهية من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. يتكامل مع أي حل للبريد الإلكتروني (Microsoft 365، Google Workspace، G Mail، Outlook، Thunderbird، Exchange). بالإضافة إلى ذلك، فهي أداة للمبيعات والتواصل والتسويق. فهو يسمح لك بإضافة محتوى ديناميكي إلى التوقيعات، ونشر لافتات مختلفة تلقائيًا لإعادة توجيه حركة المرور إلى موقع الهبوط أو السوق أو التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقيس تأثيرات الحملات في الوقت الفعلي.
Sigsync
sigsync.com
من الأفضل وصف خدمة توقيع البريد الإلكتروني Sigsync في ثلاث كلمات فقط. إنها خدمة توقيع مركزية على مستوى الشركة ومستندة إلى الويب لـ Office 365. تعني المركزية أنها تتيح لك إنشاء وإدارة جميع توقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بشركتك في مكان واحد. يمكّنك التوقيع على مستوى الشركة من تنفيذ التغييرات أو التحديثات على التوقيع خلال دقائق. نظرًا لأنها خدمة قائمة على الويب، فهي مستقلة عن النظام الأساسي وتعمل على جميع الأجهزة دون أي عمليات تثبيت معقدة.
Emailee
emailee.io
Emailee عبارة عن منصة SaaS متطورة مصممة خصيصًا لرواد الأعمال المنفردين والمستقلين الذين يحرصون على تضخيم علامتهم التجارية الشخصية وتعزيز جيلهم المحتمل عبر البريد الإلكتروني.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign هو حل مجاني ومباشر للتوقيع عبر الإنترنت يجعل من السهل الحصول على التوقيع والمضي قدمًا. مع GoatSign، لا توجد مسارات عمل معقدة للتنقل فيها - مجرد عملية توقيع بسيطة وخالية من المتاعب توفر لك الوقت والطاقة.
Crossware
crossware365.com
هل تبحث عن أداة قوية تتيح لك إضافة توقيعات وإخلاءات مسؤولية وعلامات تجارية متسقة ومتوافقة مع كل بريد إلكتروني يغادر شركتك؟ أداتنا الحائزة على جوائز، Crossware Mail Signature (لـ Microsoft 365 وMicrosoft Exchange وHCL Domino) هي الحل المناسب لك. تتم إضافة التوقيعات الأنيقة والمتوافقة والشخصية تلقائيًا إلى كل بريد إلكتروني، بغض النظر عن الجهاز الذي ترسل منه. يعد إنشاء توقيعك المثالي أمرًا سهلاً باستخدام محرر مرئي بسيط يعمل بالسحب والإفلات أو احصل على مزيد من التقنية وانتقل إلى إنشاء توقيعك بتنسيق HTML باستخدام محرر التعليمات البرمجية المصدر الخاص بنا. يتم تطوير أداة التوقيع لدينا باستمرار بهدف ضمان أن تكون التوقيعات ديناميكية وذكية. وهذا يعني أن السياق حساس ومخصص للمتطلبات الفريدة لشركتك. يمكنك إنشاء وتطبيق القواعد التي تتحكم في متى وأين وكيف يتم تطبيق توقيعاتك باستخدام أداة إنشاء القواعد البسيطة الخاصة بنا. قم بإنشاء قواعد لتطبيق التوقيعات أو كتل التوقيع (جزء أصغر من توقيعك) بسرعة بناءً على حقول Active Directory وعناوين المستلمين والتواريخ والمزيد. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة مخصصة أو معقدة للغاية، فيمكنك أيضًا كتابة القواعد في C#. يتيح لك Crossware Mail Signature التحكم في من يمكنه تحرير كل توقيع أو كتلة توقيع، على سبيل المثال. يمكنك اختيار السماح لفريق التسويق فقط بتعديل قسم لافتة الإعلان، وللفريق القانوني بتعديل إخلاء المسؤولية القانونية للحفاظ على توقيعك آمنًا من التغييرات غير المرغوب فيها. تم تصميم Crossware Mail Signature من الألف إلى الياء ليكون آمنًا للغاية. نحن لا نقوم بتخزين أو نسخ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ومعالجتها بشكل آمن داخل Microsoft Azure Datacenters. لمزيد من الأمان، يمكنك أيضًا تحديد Microsoft Datacenter الذي تختاره عند إعداد Crossware Mail Signature. الميزات: - أضف الشعارات والرسومات واللافتات الإعلانية وأيقونات الوسائط الاجتماعية وحقول Active Directory وإخلاء المسؤولية والنص إلى رؤوس وتذييلات بريدك الإلكتروني. - قم بتطبيق توقيعاتك متى وأين وكيف تريد بقواعد قوية. - التوقيعات على كل جهاز وعميل البريد الإلكتروني. - التحكم في كل جزء من توقيعك، من خلال كتل يتم التحكم فيها بشكل منفصل. - محرر التعليمات البرمجية المرئية / HTML - معاينة التوقيعات في الوقت الفعلي، بناءً على المستلمين والمرسلين. - عرض التوقيعات داخل Outlook ورؤية التوقيعات الخاصة بك في العناصر المرسلة. - تطبيق توقيع ذكي وديناميكي - اختر مركز بيانات Microsoft الخاص بك للنشر فيه - قم بالتحرير في أي مكان وفي أي وقت باستخدام محررنا المستند إلى المتصفح اكتشف ما يجعلنا الحل الرائد عالميًا للتوقيع - ابدأ تجربتك المجانية الآن!
Mailtastic
mailtastic.com
يتيح لك Mailtastic إدارة توقيعات البريد الإلكتروني لموظفيك مركزيًا وتوسيعها باستخدام لافتات تسويقية لتحويل حركة البريد الإلكتروني اليومية إلى قناة تسويقية قوية. تحظى Mailtastic بثقة العملاء من جميع الأحجام حول العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500+، لتسخير الإمكانات التسويقية الكاملة لتوقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وبالتالي توسيع مبادراتهم التسويقية والتواصل مع العملاء المحتملين الجدد. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لترى كيف يمكنك البدء في تحقيق الإيرادات من خلال تسويق توقيع البريد الإلكتروني.
Letsignit
letsignit.com
مع رضا العملاء بنسبة 98% وأكثر من مليون مستخدم حول العالم، يعد Letsignit حلاً قويًا يساعد فرق التسويق وتكنولوجيا المعلومات على تحسين توقيعات البريد الإلكتروني للموظفين لتحقيق اتساق العلامة التجارية، وتحفيز جذب العملاء المحتملين، وزيادة مشاركة الموظفين. لقد كنا شريك Microsoft الذهبي لأكثر من 10 سنوات ونقدم أعلى المعايير العالمية في أمن تكنولوجيا المعلومات من خلال شهادة ISO/IEC 27001:2017 وISO/IEC 27018:2019. من خلال مصمم السحب والإفلات الأفضل في فئته، يمكنك إنشاء توقيعات مخصصة بسرعة باستخدام لافتات تسويقية مستهدفة وقابلة للتتبع - الترويج للأحداث، والاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدولة الاجتماعات ... الخيارات لا حصر لها! يمكنك إنشاء وتعيين التوقيعات لأشخاص أو أقسام أو مناطق جغرافية/لغات أو شركات تابعة محددة. نظرًا لأنه يتصل بدليلك النشط، فمن السهل تحديثه ونشره. من خلال فريقنا العالمي في أمريكا الشمالية وأوروبا، نقدم دعمًا للعملاء باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية على مدار 24 ساعة يوميًا و5 أيام في الأسبوع.
SIGNandGO
signandgo.io
يوفر SIGNandGO إدارة مركزية لتوقيع البريد الإلكتروني لشركتك. تعمل لافتة التوقيع المصممة باستخدام SIGNandGO على زيادة الوعي بالعلامة التجارية. مع تصميمات التوقيع المخصصة، يمكنك الحصول على بطاقات عمل رقمية تعكس هوية علامتك التجارية. مع SIGNandGO، وهو حل توقيع البريد الإلكتروني، ستحصل التوقيعات على مظهر أكثر احترافية. يساعدك SIGNandGO على تنظيم إدارة البريد الإلكتروني لشركتك مركزيًا ويجعل متابعة أقسام الموارد البشرية أسهل. وبالتالي، فإن توقيعات الموظفين تكون دائمًا محدثة ولها تصميم مثالي. يوفر إدارة توقيع مؤسسية متقدمة وقائمة على السحابة يتم تشغيلها بواسطة OWA وتوفر التوافق مع توقيع البريد الإلكتروني لـ Office 365. بهذه الطريقة، سيكون لديك إدارة سهلة للبريد الإلكتروني للشركة وستكون جميع توقيعاتك خالية من العيوب.
MySignature
mysignature.io
MySignature هو منشئ توقيعات البريد الإلكتروني عبر الإنترنت الذي يساعد في إنشاء توقيعات بريد إلكتروني احترافية ومقنعة بصريًا لـ Gmail وOutlook وApple Mail وThunderbird وOffice 365 وإدارة توقيع البريد الإلكتروني لـ Google Workspace. لا حاجة للخلفية التقنية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات بلا حدود باستخدام ملحق MySignature لـ Gmail.
Signer HQ
signerhq.com
قم بتبسيط عملية توقيع العقد الخاص بك مع Signer HQ وقضاء وقت أقل في مطاردة التوقيعات
ValidSign
validsign.eu
لقد تم تنفيذ توقيعنا الإلكتروني ضمن مجموعة متنوعة من العمليات من قبل أكثر من 3000 منظمة حول العالم. ValidSign هو حل مؤسسي، مما يعني أنه يمكنك استخدام ValidSign في جميع الأقسام المختلفة في مؤسستك لتوقيع المستندات المختلفة. تعمل ValidSign في أكثر من 30 سوقًا مختلفًا وتتمتع بخبرة في كل منها. على سبيل المثال، في هذه اللحظة بالضبط، يقوم أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الجامعات الأمريكية بالتوقيع على قرار التأسيس مع ValidSign. وفي نفس الوقت يقوم المحاسب في هولندا بالتوقيع على الإقرار الضريبي. نحن هنا لخدمة كل مؤسسة ترغب في تسريع أعمالها وتبسيط عملية التوقيع وتحسين خدمة العملاء!
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
Signulu
signulu.com
Signulu هو برنامج توقيع إلكتروني يعمل على تبسيط عملية توقيع المستندات للشركات بجميع أحجامها. سهلة وآمنة وقانونية.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم لجعل سير العمل أسرع. إنه سهل الاستخدام وآمن وموثوق به عبر منصات مختلفة.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN هو برنامج توقيع إلكتروني رائد يعمل على تبسيط عمليات توقيع المستندات من خلال حله السريع والآمن وسهل الاستخدام. استمتع بتجربة الراحة التي توفرها KONSIGN من خلال الاشتراك في النسخة التجريبية المجانية اليوم. بالإضافة إلى التوقيعات الإلكترونية، توفر KONSIGN إمكانات متقدمة لإدارة المستندات وتكاملًا سلسًا مع خدمات التخزين السحابية الشهيرة مثل Google Drive. يتيح لك ذلك تنظيم المستندات والوصول إليها ومشاركتها بسهولة من أي جهاز، مما يضمن سير العمل بسلاسة. يوفر نهج Konsign المبتكر الوقت والمال والموارد بينما يساهم في بيئة خالية من الورق. تتيح لك هذه المنصة المتطورة إنهاء الأعمال الورقية ببضع نقرات فقط، مما يسمح لك بالتركيز على المهام الأكثر أهمية. لا تعمل شركة Konsign على تبسيط عملية توقيع المستندات فحسب، بل تُظهر أيضًا الالتزام بالاستدامة من خلال تقليل استهلاك الورق وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. اختر KONSIGN لعمليات تجارية فعالة ومستقبل أكثر خضرة.
inSign
getinsign.com
برنامج التوقيع الإلكتروني يجعل توقيع المستندات سريعًا وسهلاً. يدعم inSign التوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AES) والتوقيعات الإلكترونية المؤهلة (QES) وفقًا لـ eIDAS وZertES. التوقيع آمن وقابل للإثبات من الناحية القانونية. يمكن التوقيع في المتصفح أو عبر التطبيق - لا يلزم التثبيت. الميزات الشائعة الأخرى في inSign: - محرر النماذج - وظيفة Word الإضافية - التكوين الفردي - قوالب المستندات - تقرير التدقيق - REST-API - والمزيد...
GreenSign
greensign.io
تتيح لك التوقيعات الإلكترونية التوقيع على المستندات وإرسالها بشكل آمن من أي مكان وفي أي وقت. وهذا يلغي الحاجة إلى الطباعة والمسح الضوئي وإرسال الأوراق المادية بالبريد، مما يوفر لك الوقت والمتاعب. تقدم GreenSign طرقًا مختلفة للتكامل لمساعدة الأقسام على القيام بالأعمال بشكل أسرع مع مخاطر أقل وتكاليف أقل وتجارب أفضل للعملاء والموظفين. يشتمل حل GreenSign على نماذج ويب ديناميكية قوية بدون تعليمات برمجية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل مع التطبيقات وإدارة علاقات العملاء (CRM).
GoodSign
goodsign.io
الدفع حسب استخدامك للتوقيعات الإلكترونية. لا يلزم الاشتراك. أول حل للتوقيع الرقمي حيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. لا حدود للمستندات أو الميزات أو المستخدمين. نحن أيضًا في مهمة لزراعة مليون شجرة حول العالم للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. يتم تمويل هذا من خلال مبيعات GoodSign. 20% من كل عملية بيع تذهب لزراعة الأشجار!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بتقنية blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc Sign حلول التوقيع الإلكتروني والمستندات لبعض الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص. إن تقنية التحقق من blockchain الخاصة بنا حاصلة على براءة اختراع في أكثر من 90 دولة حول العالم، مما يساعد المؤسسات في الحصول على أفضل حل للتوقيع الإلكتروني ضمن أسعار معقولة. نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والتي تشمل، يمكن للمؤسسات توفير الوقت الثمين من خلال القضاء على ساعات الانتظار غير الضرورية. باستخدام VeriDoc Sign، ستتمتع مؤسستك بكفاءة محسنة وإنتاجية أكبر. تتيح فوائد حلول التوقيع الإلكتروني من VeriDoc للمستخدمين الدائمين إمكانية الوصول للتحقق من المستندات المهمة وإرسالها إلى الأشخاص المطلوبين. لا يمكن أن تخطئ في استخدام أدوات VeriDoc Sign التي توفر لك ميزة التحقق من الطوابع الزمنية والتجزئة للمستندات الموقعة إلكترونيًا على blockchain. ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام هاتفك المحمول ويمكنك رؤية المستند الأصلي في صفحة التحقق. ميزات أخرى لعلامة VeriDoc Sign التي لا يمكنك تفويتها: التحكم في الوصول، مسموح به قانونيًا، أمان blockchain مقاوم للتلاعب، ميسور التكلفة
OKdokument
okdokument.com
أسرع توقيع إلكتروني للشركات والمستقلين قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت، ودمج التوقيعات الإلكترونية، ورقمنة جدول أعمالك الورقي، واطلب التوقيعات من عملائك وشركائك عن بعد.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp عبارة عن منصة لإدارة توقيع البريد الإلكتروني والتسويق مثالية للشركات والمؤسسات والفرق متوسطة الحجم. إعداد توقيع سريع وبسيط لجميع موظفي الشركة ولا يتطلب إشراك فرق التكنولوجيا أو التصميم. التكامل السلس مع عملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين والأجهزة بما في ذلك الهواتف الذكية. تبسيط التوقيعات المتسقة للعلامة التجارية في جميع رسائل البريد الإلكتروني للشركة. باستخدام Newoldstamp يمكنك: إنشاء توقيع بريد إلكتروني تفاعلي يلبي متطلبات العلامة التجارية إدارة جميع توقيعات البريد الإلكتروني لفريقك في مكان واحد تشغيل حملات شعار توقيع البريد الإلكتروني تتبع أداء توقيع البريد الإلكتروني تخصيص قوالب التوقيع الحالية إنشاء قوالب توقيع بريد إلكتروني مختلفة لكل قسم الميزات الرئيسية: بريد إلكتروني متقدم محرر ومولد التوقيع تكاملات G Suite وExchange وMicrosoft 365 إدارة التوقيع المركزي إدارة شعار التوقيع تحليلات التوقيع متوافق مع عملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين سهل الاستخدام للجوال
Xodo Sign
eversign.com
التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت. ايفر سيجن سابقا.
Zoho Sign
zoho.com
قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخارجية الأخرى مثل Office 365 وG Suite وMicrosoft Teams.
WiseStamp
wisestamp.com
قم بإنشاء توقيعات بريد إلكتروني مخصصة وجميلة باستخدام منشئ التوقيع الحائز على جوائز. يمكنك إنشاء توقيع بريدك الإلكتروني وتعديله بسهولة - فهو مجاني
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Skribble
skribble.com
باستخدام Skribble، يمكنك التوقيع على أي مستند إلكترونيًا بشكل قانوني. مستندات مختلفة، ومتطلبات قانونية مختلفة - في Skribble، يمكنك الوصول إلى جميع معايير التوقيع الإلكتروني المتاحة من مصدر واحد، وستكون مستعدًا لكل موقف.
SignRequest
signrequest.com
قم بالتوقيع بنفسك أو قم بتوقيع المستندات. سهلة وآمنة وملزمة قانونا ومجانية.
signNow
signnow.com
التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).
Signaturely
signaturely.com
Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني لتوقيع المستندات عبر الإنترنت. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الانتقال إلى العصر الرقمي باستخدام التوقيعات. يعد التوقيع على المستندات يدويًا، ومسحها ضوئيًا، وإرسالها بالبريد الإلكتروني بمثابة صداع، ألا توافق على ذلك؟ يزيل الصداع بشكل مميز وينقلك إلى العصر الرقمي.
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامتثال، والاستغناء عن الأوراق.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أي مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Adobe Acrobat في حزمة واحدة.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات التجارية التي تتضمن البيانات الشخصية والعقود والمال والهوية، مما يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت المتضمن. تستخدمنا أقسام الموارد البشرية لضم الموظفين وتوزيع كشوف المرتبات. تستخدمنا أقسام المبيعات لضم العملاء. تستخدمنا شركات الخدمات المهنية لتوقيع العقود والتقاط البيانات وتبادل المستندات مع عملائها. تستخدمنا المدارس لأتمتة عمليات القبول.
Dropbox Sign
hellosign.com
يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم HelloSign) الطريقة البديهية للتوقيع وطلب التوقيعات بشكل آمن عبر الإنترنت. قم بإضافة توقيعات صالحة قانونًا إلى أي اتفاقية — بدءًا من خطابات عروض التوظيف الجديدة وحتى القروض وعقود المبيعات واتفاقيات عدم الإفصاح. واجهة مستخدم حائزة على جوائز، وعناصر تحكم إدارية قوية، وتتبع المستندات، وأمان على مستوى المؤسسة أكثر أمانًا من أساليب القلم والورق، كلها تأتي بشكل افتراضي خارج الصندوق. التوقيع بشكل أسرع. تساعد خدمة Dropbox Sign الشركات على توقيع العقود بشكل أسرع بنسبة 80%، في المتوسط، من العقود الورقية التقليدية التي تستغرق في المتوسط 15 يومًا للتوقيع والعودة. زيادة إكمال المستندات. بفضل ميزات مثل التتبع والتذكيرات التلقائية وتوقيع الهاتف المحمول، قام Dropbox Sign بتحسين معدلات إكمال المستندات بنسبة تصل إلى 96%. إرسال الاتفاقيات بسرعة. إن الواجهة البديهية الحائزة على جوائز والمزودة بميزات مثل القوالب والتحقق من صحة البيانات تعني أن Dropbox سريع وسهل لأي شخص لإرسال اتفاقيات للتوقيع. اعمل باستخدام الأدوات التي تحبها. يتكامل Dropbox Sign بسلاسة مع تطبيقات مثل Salesforce وSlack وOracle وHubSpot CRM وMicrosoft Word، بحيث يمكنك إرسال المستندات للتوقيع مباشرة من أدواتك المفضلة. حفظ الاتفاقيات وتخزينها تلقائيًا. يمكنك حفظ المستندات الموقعة تلقائيًا والعثور عليها في أي وقت في وحدة التخزين السحابية المفضلة لديك، سواء كانت Google Drive أو Dropbox أو Evernote أو Box أو OneDrive أو SharePoint. جعل كل اتفاق مقبولا أمام المحكمة. يتم إرفاق كل اتفاقية Dropbox Sign بمسار تدقيق مقبول من المحكمة، مما يحمي جميع الأطراف ويقلل من تكاليف العلاج والتحديات القانونية. حافظ على كل شيء آمنًا. يتم الحفاظ على خصوصية جميع مستنداتك باستخدام التشفير سواء أثناء النقل أو أثناء الراحة. أضف وظائف أعمق. تعمل واجهة Dropbox Sign API على تضمين وظيفة التوقيع الإلكتروني القوية مباشرةً في التطبيق أو سير العمل أو موقع الويب الخاص بك. تعمل ميزات مثل التوقيع المضمن والعلامة التجارية المخصصة والقوالب المضمنة على إنشاء تجربة توقيع سلسة حقًا داخل المنتج. تعني تجربة المطورين الاستثنائية وفريق دعم واجهة برمجة التطبيقات المخصص أنك تحصل على تجربة توقيع آمنة وموثوقة وغنية بالميزات مع متوسط وقت تنفيذ أسرع مرتين من متوسط الصناعة.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات على أتمتة عمليات إنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات للاستطلاعات والعملاء المتوقعين والتسجيلات والمزيد. تشمل الميزات الرئيسية توجيه البيانات، وتحميل الملفات، وتشفير البيانات، وجمع المدفوعات، وتحليلات النماذج. تتيح Formstack Forms، المصممة للشركات من جميع الأحجام، للمستخدمين التعاون مع الفرق للموافقة على البيانات المقدمة من خلال النماذج ورفضها والتعليق عليها. باستخدام أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات، تعمل Formstack Forms على تمكين المستخدمين عبر المؤسسات من إنشاء نماذج واستطلاعات وسير عمل ذات علامة تجارية دون الحاجة إلى معرفة التعليمات البرمجية. بالنسبة للمستخدمين الأكثر تقنية، توفر Formstack Forms واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة تسمح للمستخدمين وتطبيقات الطرف الثالث بالوصول إلى موارد Formstack برمجيًا. يسمح Formstack بالتكامل مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل Mailchimp وSalesforce وPayPal وAmazon S3 وPowerAutomate والمزيد. يتوفر Formstack باشتراك شهري، ويتم تقديم الدعم عبر الوثائق والإجراءات الأخرى عبر الإنترنت.
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