برنامج التوقيع الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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يتيح برنامج التوقيع الإلكتروني للمستخدمين جمع التوقيعات الإلكترونية على المستندات، مما يلغي الحاجة إلى الأعمال الورقية المادية. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية توزيع المستندات الحساسة من الناحية القانونية والتي تتطلب توقيعات إلكترونية. تستخدم المؤسسات برامج التوقيع الإلكتروني لتشفير المستندات بشكل آمن، مثل عقود المبيعات أو أوراق التوظيف، التي تتطلب توقيعات من العملاء أو الموظفين أو الشركاء. غالبًا ما تتكامل برامج التوقيع الإلكتروني مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومجموعات إدارة الموارد البشرية، وأدوات المحاسبة. يسهل هذا التكامل الإدارة السلسة لعروض الأسعار والعقود وتفاعلات الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم برنامج التوقيع الإلكتروني بمعايير الأمان المضمنة التي تلبي المتطلبات القانونية المحلية والفدرالية. وهذا يضمن التبادل السلس للوثائق القانونية ويضمن الشرعية والصلاحية القانونية للتوقيعات التي يتم الحصول عليها من خلال البرنامج.
إرسال تطبيق جديد
DocHub
dochub.com
يعمل DocHub على تمكين أي شخص من تسهيل عملية تحرير المستندات وتوقيعها وتوزيعها بالإضافة إلى إكمال النماذج. يقدم DocHub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع Google Workspace والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرةً من تطبيقات Google. تم إطلاق DocHub في عام 2014، وقد حاز على ثقة أكثر من 83.3 مليون مستخدم. يحافظ الحفظ السحابي وسير العمل الآمن في الوقت الفعلي على تحديث أكثر من 500 مليون مستند وآمن ضمن حل واحد سهل الاستخدام.
DocuSign
docusign.com
يعد Docusign eSignature الطريقة العالمية التي تتيح للشركات والأفراد إرسال الاتفاقيات وتوقيعها بشكل آمن من أي مكان عمليًا وفي أي وقت ومن أي جهاز تقريبًا. يتميز تطبيق Docusign بسهولة الاستخدام، ويتضمن توقيعًا مجانيًا غير محدود لجميع الأطراف، ويحظى بثقة الملايين من الأشخاص حول العالم. في حين أن التوقيع الإلكتروني قد غيّر الطريقة التي تنفذ بها العديد من المؤسسات العقد، إلا أن دورة الحياة قبل التوقيع وبعده غالبًا ما تتم إدارتها من خلال العمليات اليدوية وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني - مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة ممارسة الأعمال وزيادة المخاطر وإحباط العملاء والموظفين. يتيح Docusign CLM (إدارة دورة حياة العقد) للمؤسسات تبسيط دورة حياة الاتفاقية من خلال تحويل العمليات اليدوية التناظرية إلى سير عمل آلي رقمي. والنتيجة النهائية هي تسارع وتيرة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الامتثال، وزيادة كفاءة الموظفين. الميزات الرئيسية: المستودع المركزي، البحث والبحث المتقدم، التحكم في الإصدار، مكتبة البنود، التعاون مع الأطراف الداخلية والخارجية، Redlining، سير العمل البسيط والمتقدم، وضع العلامات، الوصول عبر الهاتف المحمول، تكامل الأنظمة الأساسية المتعددة (بما في ذلك التكامل الوثيق مع Salesforce).
signNow
signnow.com
التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).
Zoho Sign
zoho.com
قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخارجية الأخرى مثل Office 365 وG Suite وMicrosoft Teams.
Dropbox Sign
hellosign.com
يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم HelloSign) الطريقة البديهية للتوقيع وطلب التوقيعات بشكل آمن عبر الإنترنت. قم بإضافة توقيعات صالحة قانونًا إلى أي اتفاقية — بدءًا من خطابات عروض التوظيف الجديدة وحتى القروض وعقود المبيعات واتفاقيات عدم الإفصاح. واجهة مستخدم حائزة على جوائز، وعناصر تحكم إدارية قوية، وتتبع المستندات، وأمان على مستوى المؤسسة أكثر أمانًا من أساليب القلم والورق، كلها تأتي بشكل افتراضي خارج الصندوق. التوقيع بشكل أسرع. تساعد خدمة Dropbox Sign الشركات على توقيع العقود بشكل أسرع بنسبة 80%، في المتوسط، من العقود الورقية التقليدية التي تستغرق في المتوسط 15 يومًا للتوقيع والعودة. زيادة إكمال المستندات. بفضل ميزات مثل التتبع والتذكيرات التلقائية وتوقيع الهاتف المحمول، قام Dropbox Sign بتحسين معدلات إكمال المستندات بنسبة تصل إلى 96%. إرسال الاتفاقيات بسرعة. إن الواجهة البديهية الحائزة على جوائز والمزودة بميزات مثل القوالب والتحقق من صحة البيانات تعني أن Dropbox سريع وسهل لأي شخص لإرسال اتفاقيات للتوقيع. اعمل باستخدام الأدوات التي تحبها. يتكامل Dropbox Sign بسلاسة مع تطبيقات مثل Salesforce وSlack وOracle وHubSpot CRM وMicrosoft Word، بحيث يمكنك إرسال المستندات للتوقيع مباشرة من أدواتك المفضلة. حفظ الاتفاقيات وتخزينها تلقائيًا. يمكنك حفظ المستندات الموقعة تلقائيًا والعثور عليها في أي وقت في وحدة التخزين السحابية المفضلة لديك، سواء كانت Google Drive أو Dropbox أو Evernote أو Box أو OneDrive أو SharePoint. جعل كل اتفاق مقبولا أمام المحكمة. يتم إرفاق كل اتفاقية Dropbox Sign بمسار تدقيق مقبول من المحكمة، مما يحمي جميع الأطراف ويقلل من تكاليف العلاج والتحديات القانونية. حافظ على كل شيء آمنًا. يتم الحفاظ على خصوصية جميع مستنداتك باستخدام التشفير سواء أثناء النقل أو أثناء الراحة. أضف وظائف أعمق. تعمل واجهة Dropbox Sign API على تضمين وظيفة التوقيع الإلكتروني القوية مباشرةً في التطبيق أو سير العمل أو موقع الويب الخاص بك. تعمل ميزات مثل التوقيع المضمن والعلامة التجارية المخصصة والقوالب المضمنة على إنشاء تجربة توقيع سلسة حقًا داخل المنتج. تعني تجربة المطورين الاستثنائية وفريق دعم واجهة برمجة التطبيقات المخصص أنك تحصل على تجربة توقيع آمنة وموثوقة وغنية بالميزات مع متوسط وقت تنفيذ أسرع مرتين من متوسط الصناعة.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني لتوقيع المستندات عبر الإنترنت. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الانتقال إلى العصر الرقمي باستخدام التوقيعات. يعد التوقيع على المستندات يدويًا، ومسحها ضوئيًا، وإرسالها بالبريد الإلكتروني بمثابة صداع، ألا توافق على ذلك؟ يزيل الصداع بشكل مميز وينقلك إلى العصر الرقمي.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أي مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Adobe Acrobat في حزمة واحدة.
ValidSign
validsign.eu
لقد تم تنفيذ توقيعنا الإلكتروني ضمن مجموعة متنوعة من العمليات من قبل أكثر من 3000 منظمة حول العالم. ValidSign هو حل مؤسسي، مما يعني أنه يمكنك استخدام ValidSign في جميع الأقسام المختلفة في مؤسستك لتوقيع المستندات المختلفة. تعمل ValidSign في أكثر من 30 سوقًا مختلفًا وتتمتع بخبرة في كل منها. على سبيل المثال، في هذه اللحظة بالضبط، يقوم أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الجامعات الأمريكية بالتوقيع على قرار التأسيس مع ValidSign. وفي نفس الوقت يقوم المحاسب في هولندا بالتوقيع على الإقرار الضريبي. نحن هنا لخدمة كل مؤسسة ترغب في تسريع أعمالها وتبسيط عملية التوقيع وتحسين خدمة العملاء!
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp عبارة عن منصة لإدارة توقيع البريد الإلكتروني والتسويق مثالية للشركات والمؤسسات والفرق متوسطة الحجم. إعداد توقيع سريع وبسيط لجميع موظفي الشركة ولا يتطلب إشراك فرق التكنولوجيا أو التصميم. التكامل السلس مع عملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين والأجهزة بما في ذلك الهواتف الذكية. تبسيط التوقيعات المتسقة للعلامة التجارية في جميع رسائل البريد الإلكتروني للشركة. باستخدام Newoldstamp يمكنك: إنشاء توقيع بريد إلكتروني تفاعلي يلبي متطلبات العلامة التجارية إدارة جميع توقيعات البريد الإلكتروني لفريقك في مكان واحد تشغيل حملات شعار توقيع البريد الإلكتروني تتبع أداء توقيع البريد الإلكتروني تخصيص قوالب التوقيع الحالية إنشاء قوالب توقيع بريد إلكتروني مختلفة لكل قسم الميزات الرئيسية: بريد إلكتروني متقدم محرر ومولد التوقيع تكاملات G Suite وExchange وMicrosoft 365 إدارة التوقيع المركزي إدارة شعار التوقيع تحليلات التوقيع متوافق مع عملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين سهل الاستخدام للجوال
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse هو حل مجاني وحديث وبسيط للتوقيع الإلكتروني. بصرف النظر عن الخطة المجانية، فإننا نقدم عرض صفقة مدى الحياة، وهو ما يميزنا عن أكثر من 90% من تطبيقات التوقيع الإلكتروني الأخرى. بدلاً من دفع رسوم شهرية مقابل تطبيق قديم مثل DocuSign، يمكنك الدفع مرة واحدة فقط مقابل SignHouse والانضمام إلى مجتمع من الأشخاص مثلك.
Concord
concordnow.com
كونكورد هي الأداة الوحيدة التي تحتاجها لجميع عقودك. يمكنك قضاء وقت أقل في التنقل بين التطبيقات والمحررين وأدوات التوقيع الإلكتروني وتوفير المال. أكثر من 500.000 شركة تثق بشركة كونكورد في عقودها. مع كونكورد يمكنك: * قم بصياغة كل عقد والتفاوض بشأنه وتوقيعه وإدارته عبر مؤسستك - كل ذلك في مكان واحد * اعمل بالطريقة التي تريدها - على Concord أو Word أو Google Docs - تعاون مع الجميع - فرقك وعملائك ومورديك * ابدأ في دقائق، وليس أشهر الميزات الرئيسية التي تقدمها كونكورد: * سير عمل الموافقة المشروطة بحيث تتم مراجعة كل عقد من قبل الشخص المناسب (وهذا الشخص فقط) * تعليقات خاصة وإصدارات لمفاوضات عقد أكثر فعالية * مكتبة البنود لجميع البنود المعتمدة مسبقا، لإضافتها إلى العقود حسب الحاجة * قوالب لتبسيط عملية صياغة العقد * توقيعات إلكترونية مجانية وغير محدودة * عقود غير محدودة
BoldSign
boldsign.com
BoldSign هو تطبيق حديث للتوقيع الإلكتروني يجعل إرسال المستندات للتوقيعات الملزمة قانونًا سريعًا وبسيطًا وآمنًا وفعالاً من حيث التكلفة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج التوقيعات الرقمية في تطبيقاتهم الخاصة، فإن واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لهم. مدعومة بخبرة Syncfusion التي تبلغ 20 عامًا في توفير واجهات برمجة التطبيقات القوية للمطورين، تستفيد BoldSign من الخبرة العميقة للشركة في المجال لتقديم واجهة مستخدم بديهية، ومجموعة واسعة من إمكانيات التخصيص، والالتزام بالدعم الفني والتطور المستمر للمنتج الذي يأتي في المرتبة الثانية لا أحد. 5 أسباب وراء اختيار الشركات لـ BoldSign: * تسعير شفاف وقابل للتطوير مع حدود خطة سخية. التفاصيل الكاملة على https://www.boldsign.com/pricing/. * الاهتمام بتصميم واجهة المستخدم الذي يخلق تجربة مستخدم سلسة. * أوقات استجابة سريعة للمستندات الكبيرة. * تم تصميمه من الألف إلى الياء للتضمين الحقيقي في التطبيقات - على عكس الحلول الأخرى في هذا المجال. * تم تصميمه بواسطة Syncfusion، وهو يستفيد من عقودنا من الخبرة في توفير واجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسات التي تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات أنيقة وقوية. يساعد BoldSign المنظمات: * إغلاق الصفقات بسرعة وسلاسة عن طريق إخراج المستندات للحصول على توقيعات ملزمة قانونًا في دقائق. * اقض المزيد من الوقت في الأمور المهمة، حيث يقضي المستخدمون وقتًا أقل في المتابعة والتسجيل. * احصل على المستندات الموقعة في الوقت المحدد، بفضل التتبع الفعال والمتابعة التي أصبحت سهلة. * تمكين الفرق من أن تكون في أفضل حالاتها، من خلال منح المديرين رؤية واضحة لحالات العملية. * الحفاظ على سير العمل الحالي. * زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى من خلال القضاء على الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. * زيادة الاتساق والدقة باستخدام القوالب المخصصة. * تعزيز ثقة الموقعين وراحتهم عبر العلامات التجارية المخصصة والرسائل الشخصية. * التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح. * كن مستعدًا لما هو قادم، بفضل نموذج التسعير الصديق للتوسع من BoldSign. الميزات والقدرات الرئيسية * مصممة لسير العمل المعقد. * إرشادات مفيدة في كل خطوة، مما يخلق تجربة توقيع سلسة. * تذكيرات تلقائية لمتابعة فعالة وخالية من المتاعب. * متوافق قانونيًا مع قوانين التوقيع الإلكتروني الأمريكية (ESIGN) والدولية (eIDAS). * أمان على مستوى المؤسسات - معايير تشفير AES 256 بت. * قوالب تم تكوينها مسبقًا. * قدرات قالب مخصص. * قم بتكوين أذونات مخصصة لتعيين من يمكنه رؤية مستند / فئة معينة من المستندات. * فرصة لعرض الأذونات المخصصة. * طريقة عرض مخصصة تتيح لمسؤول الفريق الإشراف على مستندات الفريق. * تسمح الروابط المجمعة لعدة أشخاص بالتوقيع على مستند متطابق بشكل منفصل خلال فترة زمنية. * إدارة علامات تجارية متعددة من حساب واحد وتحديد العلامة التجارية على مستوى المستند. * يمكن لبعض المستخدمين اختيار الطباعة والتوقيع إذا لزم الأمر. * تتبع حالات الوثائق باستخدام لوحة القيادة.
SignFree
signfree.io
يعد SignFree هو الحل الأمثل للتوقيع الإلكتروني، وهو مصمم لتوقيع المستندات بسرعة وأمان. باستخدام SignFree، يمكنك توقيع عدد غير محدود من المستندات في أقل من 30 ثانية، وكل ذلك مجانًا. قل وداعًا للنفايات الورقية واعتمد طريقة أسرع وأكثر مراعاة للبيئة لإدارة اتفاقياتك. انضم إلينا في تبسيط التوقيعات والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة. سجل اليوم واستمتع بتجربة التوقيعات الإلكترونية السهلة من SignFree.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم لجعل سير العمل أسرع. إنه سهل الاستخدام وآمن وموثوق به عبر منصات مختلفة.
Crossware
crossware365.com
هل تبحث عن أداة قوية تتيح لك إضافة توقيعات وإخلاءات مسؤولية وعلامات تجارية متسقة ومتوافقة مع كل بريد إلكتروني يغادر شركتك؟ أداتنا الحائزة على جوائز، Crossware Mail Signature (لـ Microsoft 365 وMicrosoft Exchange وHCL Domino) هي الحل المناسب لك. تتم إضافة التوقيعات الأنيقة والمتوافقة والشخصية تلقائيًا إلى كل بريد إلكتروني، بغض النظر عن الجهاز الذي ترسل منه. يعد إنشاء توقيعك المثالي أمرًا سهلاً باستخدام محرر مرئي بسيط يعمل بالسحب والإفلات أو احصل على مزيد من التقنية وانتقل إلى إنشاء توقيعك بتنسيق HTML باستخدام محرر التعليمات البرمجية المصدر الخاص بنا. يتم تطوير أداة التوقيع لدينا باستمرار بهدف ضمان أن تكون التوقيعات ديناميكية وذكية. وهذا يعني أن السياق حساس ومخصص للمتطلبات الفريدة لشركتك. يمكنك إنشاء وتطبيق القواعد التي تتحكم في متى وأين وكيف يتم تطبيق توقيعاتك باستخدام أداة إنشاء القواعد البسيطة الخاصة بنا. قم بإنشاء قواعد لتطبيق التوقيعات أو كتل التوقيع (جزء أصغر من توقيعك) بسرعة بناءً على حقول Active Directory وعناوين المستلمين والتواريخ والمزيد. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة مخصصة أو معقدة للغاية، فيمكنك أيضًا كتابة القواعد في C#. يتيح لك Crossware Mail Signature التحكم في من يمكنه تحرير كل توقيع أو كتلة توقيع، على سبيل المثال. يمكنك اختيار السماح لفريق التسويق فقط بتعديل قسم لافتة الإعلان، وللفريق القانوني بتعديل إخلاء المسؤولية القانونية للحفاظ على توقيعك آمنًا من التغييرات غير المرغوب فيها. تم تصميم Crossware Mail Signature من الألف إلى الياء ليكون آمنًا للغاية. نحن لا نقوم بتخزين أو نسخ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ومعالجتها بشكل آمن داخل Microsoft Azure Datacenters. لمزيد من الأمان، يمكنك أيضًا تحديد Microsoft Datacenter الذي تختاره عند إعداد Crossware Mail Signature. الميزات: - أضف الشعارات والرسومات واللافتات الإعلانية وأيقونات الوسائط الاجتماعية وحقول Active Directory وإخلاء المسؤولية والنص إلى رؤوس وتذييلات بريدك الإلكتروني. - قم بتطبيق توقيعاتك متى وأين وكيف تريد بقواعد قوية. - التوقيعات على كل جهاز وعميل البريد الإلكتروني. - التحكم في كل جزء من توقيعك، من خلال كتل يتم التحكم فيها بشكل منفصل. - محرر التعليمات البرمجية المرئية / HTML - معاينة التوقيعات في الوقت الفعلي، بناءً على المستلمين والمرسلين. - عرض التوقيعات داخل Outlook ورؤية التوقيعات الخاصة بك في العناصر المرسلة. - تطبيق توقيع ذكي وديناميكي - اختر مركز بيانات Microsoft الخاص بك للنشر فيه - قم بالتحرير في أي مكان وفي أي وقت باستخدام محررنا المستند إلى المتصفح اكتشف ما يجعلنا الحل الرائد عالميًا للتوقيع - ابدأ تجربتك المجانية الآن!
Xodo Sign
eversign.com
التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت. ايفر سيجن سابقا.
GoatSign
goatsign.io
GoatSign هو حل مجاني ومباشر للتوقيع عبر الإنترنت يجعل من السهل الحصول على التوقيع والمضي قدمًا. مع GoatSign، لا توجد مسارات عمل معقدة للتنقل فيها - مجرد عملية توقيع بسيطة وخالية من المتاعب توفر لك الوقت والطاقة.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات التجارية التي تتضمن البيانات الشخصية والعقود والمال والهوية، مما يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت المتضمن. تستخدمنا أقسام الموارد البشرية لضم الموظفين وتوزيع كشوف المرتبات. تستخدمنا أقسام المبيعات لضم العملاء. تستخدمنا شركات الخدمات المهنية لتوقيع العقود والتقاط البيانات وتبادل المستندات مع عملائها. تستخدمنا المدارس لأتمتة عمليات القبول.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير العملاء وتتبع الإيرادات وإدارة الموارد. إدارة المشاريع قم بتعيين المشاريع والمهام لفريقك، وحدد أولويات أسبوعك وشاهد بالضبط كيف تتقدم مشاريعك. حدد ميزانيات المشروع وتجنب التكاليف غير المتوقعة. عرض كانبان، ومؤقت متكامل لسهولة إعداد الفواتير، والتعاون مع شركاء خارجيين للعمل بكفاءة. تتبع وقت الفريق احصل على تقرير فوري عن الساعات التي تم تتبعها لفريقك باستخدام جداول زمنية دقيقة ومعرفة من تجاوز طاقته في لمحة. راقب استخدام عملك واحصل على وضوح بشأن كفاءة فريقك وربحيته. قم بتخطيط مواردك مسبقًا للحفاظ على مشاريعك في المسار الصحيح وفي حدود الميزانية. CRM إدارة عملائك ومشاريعهم في مكان واحد. قم بإنشاء ملفات تعريف عميل فريدة تحتوي على جميع الملاحظات وجهات الاتصال والأسعار والعلامات الخاصة بك. قم بدعوة عملائك إلى بوابة العميل التي تحمل علامتك التجارية حيث يمكنهم الوصول إلى المشاريع والمستندات والروابط التي شاركتها معهم.
WeSign
wesign.com
أنواع التوقيع الإلكتروني الأخرى التي تعتبر صالحة وبصرف النظر عن التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني، هناك أنواع أخرى من التوقيع الإلكتروني التي أصبحت مقبولة على نطاق واسع.
GoodSign
goodsign.io
الدفع حسب استخدامك للتوقيعات الإلكترونية. لا يلزم الاشتراك. أول حل للتوقيع الرقمي حيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. لا حدود للمستندات أو الميزات أو المستخدمين. نحن أيضًا في مهمة لزراعة مليون شجرة حول العالم للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. يتم تمويل هذا من خلال مبيعات GoodSign. 20% من كل عملية بيع تذهب لزراعة الأشجار!
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بتقنية blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc Sign حلول التوقيع الإلكتروني والمستندات لبعض الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص. إن تقنية التحقق من blockchain الخاصة بنا حاصلة على براءة اختراع في أكثر من 90 دولة حول العالم، مما يساعد المؤسسات في الحصول على أفضل حل للتوقيع الإلكتروني ضمن أسعار معقولة. نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والتي تشمل، يمكن للمؤسسات توفير الوقت الثمين من خلال القضاء على ساعات الانتظار غير الضرورية. باستخدام VeriDoc Sign، ستتمتع مؤسستك بكفاءة محسنة وإنتاجية أكبر. تتيح فوائد حلول التوقيع الإلكتروني من VeriDoc للمستخدمين الدائمين إمكانية الوصول للتحقق من المستندات المهمة وإرسالها إلى الأشخاص المطلوبين. لا يمكن أن تخطئ في استخدام أدوات VeriDoc Sign التي توفر لك ميزة التحقق من الطوابع الزمنية والتجزئة للمستندات الموقعة إلكترونيًا على blockchain. ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام هاتفك المحمول ويمكنك رؤية المستند الأصلي في صفحة التحقق. ميزات أخرى لعلامة VeriDoc Sign التي لا يمكنك تفويتها: التحكم في الوصول، مسموح به قانونيًا، أمان blockchain مقاوم للتلاعب، ميسور التكلفة
OKdokument
okdokument.com
أسرع توقيع إلكتروني للشركات والمستقلين قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت، ودمج التوقيعات الإلكترونية، ورقمنة جدول أعمالك الورقي، واطلب التوقيعات من عملائك وشركائك عن بعد.
Mekorma
mekorma.com
هل سئمت من تلك الكومة الكبيرة من الشيكات التي تنتظر مراجعتها وتوقيعها كل أسبوع؟ وفر على نفسك الوقت والجهد مع توقيعات Mekorma الإلكترونية. قم بمراجعة المدفوعات وصور الفواتير الرقمية داخل نظام Acumatica Cloud ERP الخاص بك. بنقرة زر واحدة، يمكنك الموافقة على ما هو جاهز للإصدار - ستتم طباعة الشيكات بالتوقيع المناسب، دون الحاجة إلى قلم.
FuseSign
fusesign.com
أداة التوقيع الرقمي ميسورة التكلفة وآمنة وسهلة الاستخدام. تم تصميم FuseSign خصيصًا لصناعة الخدمات الاحترافية. أرسل المستندات لتوقيعها واستعادتها خلال دقائق، وليس أيام. إنها ملزمة قانونًا ويمكن استخدامها لمجموعة واسعة من المستندات. جرّب FuseSign مجانًا لمدة 14 يومًا واكتشف لماذا تعتبر FuseSign أداة التوقيع الرقمي الوحيدة التي ستحتاج إليها على الإطلاق.
Dedoco
dedoco.com
Dedoco عبارة عن منصة Trust Trust لسير العمل الرقمي - حيث توفر ربط الأدلة والتحقق عبر المستندات والاتصالات والأنظمة. وتتمثل مهمتها في ترسيخ الثقة الثابتة في العلامة التجارية والعمليات الخاصة بعملائنا
ZorroSign
zorrosign.com
إن أمان عملك على المحك حرفيًا. عندما يكون الأمان أمرًا بالغ الأهمية للمهام، فإن عملك يحتاج إلى توقيعات ومعاملات ووثائق رقمية آمنة. تم بناء حل كامل واحد فقط على تقنية blockchain - مع ZorroSign يمكنك حظره من خلال تقنية Block It DownTM
inSign
getinsign.com
برنامج التوقيع الإلكتروني يجعل توقيع المستندات سريعًا وسهلاً. يدعم inSign التوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AES) والتوقيعات الإلكترونية المؤهلة (QES) وفقًا لـ eIDAS وZertES. التوقيع آمن وقابل للإثبات من الناحية القانونية. يمكن التوقيع في المتصفح أو عبر التطبيق - لا يلزم التثبيت. الميزات الشائعة الأخرى في inSign: - محرر النماذج - وظيفة Word الإضافية - التكوين الفردي - قوالب المستندات - تقرير التدقيق - REST-API - والمزيد...
Signmee
signmee.com
نماذج الاتفاقية عبر الإنترنت لتسجيل الخروج بشكل أسرع منشئ النماذج عبر الإنترنت، ومرسل البريد، والتوقيع الإلكتروني مع صندوق بريد للجميع
Autenti
autenti.com
التوقيع الإلكتروني Autenti هو توقيع إلكتروني آمن للشركات. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال توقيع العقود والمستندات الأخرى عبر الإنترنت على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.
Mekari Sign
mekarisign.com
أنجز الصفقات بشكل أسرع باستخدام برنامج توقيع العقود الآمن والمتكامل صياغة العقود وإرسالها وتوقيعها في منصة واحدة موحدة. أكمل جميع الاتفاقيات بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد وeMeterai الرسمي الخاص بشركة Peruri.
DrySign
drysign.exelatech.com
انتقل إلى مستقبل آمن ومستدام مع التوقيعات الرقمية DrySign يمكّنك حل التوقيع الرقمي عبر الإنترنت من DrySign أنت وعملائك من تحميل المستندات وتوقيعها ومشاركتها وأرشفتها من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز.
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
eSignly
esignly.com
Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة المستند للتوقيع على جهاز كمبيوتر (عن طريق مسح رمز QR ضوئيًا). اطلب التوقيعات الإلكترونية مع الحماية المعززة، بما في ذلك رموز الوصول المستندة إلى الرسائل النصية وخيارات تسجيل الدخول. اعرض علامتك التجارية على صفحة التحميل المخصصة الخاصة بك. قم بزيادة ظهورك مع العملاء من خلال السماح لهم باستخدام حساب Encyro المجاني الخاص بهم للتواصل بشكل آمن مع الآخرين. حافظ على أمان بيانات العميل والتزم بمتطلبات HIPAA وGLBA وFINRA وIRS وGDPR والمتطلبات التنظيمية الأخرى لخصوصية بيانات العميل. استخدم Encyro من متصفحك، أو من Microsoft Outlook (مع Encyro Outlook Addin المجاني).
Signer HQ
signerhq.com
قم بتبسيط عملية توقيع العقد الخاص بك مع Signer HQ وقضاء وقت أقل في مطاردة التوقيعات
StampyMail
stampymail.com
StampyMail عبارة عن منصة ويب لإنشاء وإدارة وعرض توقيعات البريد الإلكتروني لأي مؤسسة بطريقة مركزية وسريعة وبديهية من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. يتكامل مع أي حل للبريد الإلكتروني (Microsoft 365، Google Workspace، G Mail، Outlook، Thunderbird، Exchange). بالإضافة إلى ذلك، فهي أداة للمبيعات والتواصل والتسويق. فهو يسمح لك بإضافة محتوى ديناميكي إلى التوقيعات، ونشر لافتات مختلفة تلقائيًا لإعادة توجيه حركة المرور إلى موقع الهبوط أو السوق أو التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقيس تأثيرات الحملات في الوقت الفعلي.
Sigsync
sigsync.com
من الأفضل وصف خدمة توقيع البريد الإلكتروني Sigsync في ثلاث كلمات فقط. إنها خدمة توقيع مركزية على مستوى الشركة ومستندة إلى الويب لـ Office 365. تعني المركزية أنها تتيح لك إنشاء وإدارة جميع توقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بشركتك في مكان واحد. يمكّنك التوقيع على مستوى الشركة من تنفيذ التغييرات أو التحديثات على التوقيع خلال دقائق. نظرًا لأنها خدمة قائمة على الويب، فهي مستقلة عن النظام الأساسي وتعمل على جميع الأجهزة دون أي عمليات تثبيت معقدة.
Emailee
emailee.io
Emailee عبارة عن منصة SaaS متطورة مصممة خصيصًا لرواد الأعمال المنفردين والمستقلين الذين يحرصون على تضخيم علامتهم التجارية الشخصية وتعزيز جيلهم المحتمل عبر البريد الإلكتروني.
Signwell
signwell.com
SignWell (Docsketch سابقًا). اجعل من السهل جدًا التوقيع على مستنداتك بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للتنفيذ إلى النصف. SignWell هي أداة توقيع إلكتروني للتوقيعات الملزمة قانونًا وتوقيع المستندات بشكل أسرع.
Mailtastic
mailtastic.com
يتيح لك Mailtastic إدارة توقيعات البريد الإلكتروني لموظفيك مركزيًا وتوسيعها باستخدام لافتات تسويقية لتحويل حركة البريد الإلكتروني اليومية إلى قناة تسويقية قوية. تحظى Mailtastic بثقة العملاء من جميع الأحجام حول العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500+، لتسخير الإمكانات التسويقية الكاملة لتوقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وبالتالي توسيع مبادراتهم التسويقية والتواصل مع العملاء المحتملين الجدد. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لترى كيف يمكنك البدء في تحقيق الإيرادات من خلال تسويق توقيع البريد الإلكتروني.
Letsignit
letsignit.com
مع رضا العملاء بنسبة 98% وأكثر من مليون مستخدم حول العالم، يعد Letsignit حلاً قويًا يساعد فرق التسويق وتكنولوجيا المعلومات على تحسين توقيعات البريد الإلكتروني للموظفين لتحقيق اتساق العلامة التجارية، وتحفيز جذب العملاء المحتملين، وزيادة مشاركة الموظفين. لقد كنا شريك Microsoft الذهبي لأكثر من 10 سنوات ونقدم أعلى المعايير العالمية في أمن تكنولوجيا المعلومات من خلال شهادة ISO/IEC 27001:2017 وISO/IEC 27018:2019. من خلال مصمم السحب والإفلات الأفضل في فئته، يمكنك إنشاء توقيعات مخصصة بسرعة باستخدام لافتات تسويقية مستهدفة وقابلة للتتبع - الترويج للأحداث، والاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدولة الاجتماعات ... الخيارات لا حصر لها! يمكنك إنشاء وتعيين التوقيعات لأشخاص أو أقسام أو مناطق جغرافية/لغات أو شركات تابعة محددة. نظرًا لأنه يتصل بدليلك النشط، فمن السهل تحديثه ونشره. من خلال فريقنا العالمي في أمريكا الشمالية وأوروبا، نقدم دعمًا للعملاء باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية على مدار 24 ساعة يوميًا و5 أيام في الأسبوع.
SIGNandGO
signandgo.io
يوفر SIGNandGO إدارة مركزية لتوقيع البريد الإلكتروني لشركتك. تعمل لافتة التوقيع المصممة باستخدام SIGNandGO على زيادة الوعي بالعلامة التجارية. مع تصميمات التوقيع المخصصة، يمكنك الحصول على بطاقات عمل رقمية تعكس هوية علامتك التجارية. مع SIGNandGO، وهو حل توقيع البريد الإلكتروني، ستحصل التوقيعات على مظهر أكثر احترافية. يساعدك SIGNandGO على تنظيم إدارة البريد الإلكتروني لشركتك مركزيًا ويجعل متابعة أقسام الموارد البشرية أسهل. وبالتالي، فإن توقيعات الموظفين تكون دائمًا محدثة ولها تصميم مثالي. يوفر إدارة توقيع مؤسسية متقدمة وقائمة على السحابة يتم تشغيلها بواسطة OWA وتوفر التوافق مع توقيع البريد الإلكتروني لـ Office 365. بهذه الطريقة، سيكون لديك إدارة سهلة للبريد الإلكتروني للشركة وستكون جميع توقيعاتك خالية من العيوب.
MySignature
mysignature.io
MySignature هو منشئ توقيعات البريد الإلكتروني عبر الإنترنت الذي يساعد في إنشاء توقيعات بريد إلكتروني احترافية ومقنعة بصريًا لـ Gmail وOutlook وApple Mail وThunderbird وOffice 365 وإدارة توقيع البريد الإلكتروني لـ Google Workspace. لا حاجة للخلفية التقنية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات بلا حدود باستخدام ملحق MySignature لـ Gmail.
GreenSign
greensign.io
تتيح لك التوقيعات الإلكترونية التوقيع على المستندات وإرسالها بشكل آمن من أي مكان وفي أي وقت. وهذا يلغي الحاجة إلى الطباعة والمسح الضوئي وإرسال الأوراق المادية بالبريد، مما يوفر لك الوقت والمتاعب. تقدم GreenSign طرقًا مختلفة للتكامل لمساعدة الأقسام على القيام بالأعمال بشكل أسرع مع مخاطر أقل وتكاليف أقل وتجارب أفضل للعملاء والموظفين. يشتمل حل GreenSign على نماذج ويب ديناميكية قوية بدون تعليمات برمجية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) والتكامل مع التطبيقات وإدارة علاقات العملاء (CRM).
EZsign
ezsign.ca
جرب eZsign مجانًا. خطط تسعير مرنة. أمان من الدرجة الأولى. مصممة للشركات الكندية.
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
Signulu
signulu.com
Signulu هو برنامج توقيع إلكتروني يعمل على تبسيط عملية توقيع المستندات للشركات بجميع أحجامها. سهلة وآمنة وقانونية.
DottedSign
dottedsign.com
قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت باستخدام DottedSign على الويب وأجهزة iOS وAndroid بطريقة قابلة للتنفيذ قانونيًا. احصل على توقيعك الإلكتروني الأول اليوم!
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN هو برنامج توقيع إلكتروني رائد يعمل على تبسيط عمليات توقيع المستندات من خلال حله السريع والآمن وسهل الاستخدام. استمتع بتجربة الراحة التي توفرها KONSIGN من خلال الاشتراك في النسخة التجريبية المجانية اليوم. بالإضافة إلى التوقيعات الإلكترونية، توفر KONSIGN إمكانات متقدمة لإدارة المستندات وتكاملًا سلسًا مع خدمات التخزين السحابية الشهيرة مثل Google Drive. يتيح لك ذلك تنظيم المستندات والوصول إليها ومشاركتها بسهولة من أي جهاز، مما يضمن سير العمل بسلاسة. يوفر نهج Konsign المبتكر الوقت والمال والموارد بينما يساهم في بيئة خالية من الورق. تتيح لك هذه المنصة المتطورة إنهاء الأعمال الورقية ببضع نقرات فقط، مما يسمح لك بالتركيز على المهام الأكثر أهمية. لا تعمل شركة Konsign على تبسيط عملية توقيع المستندات فحسب، بل تُظهر أيضًا الالتزام بالاستدامة من خلال تقليل استهلاك الورق وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. اختر KONSIGN لعمليات تجارية فعالة ومستقبل أكثر خضرة.
Signable
signable.co.uk
يساعدك برنامج التوقيع الإلكتروني الخاص بـ Signable على إرسال مستندات ملزمة قانونًا وآمنة عبر الإنترنت في ثوانٍ. ابدأ بالتوقيعات الإلكترونية اليوم!
fast4sign
fast4sign.com.br
التوقيع الإلكتروني والرقمي الأكثر أمانًا في البرازيل، يمكنك تبسيط عملياتك بكفاءة من خلال توقيع سهل وسريع من أي مكان
Pergamin
pergam.in
Pergamin هي أداة عبر الإنترنت تسمح لك بإنشاء المستندات القانونية مثل العقود وتحريرها وتوقيعها وتخزينها وأرشفتها. بفضل Pergamin، توفر شركتك الوقت والورق. تقوم شركة Pergamin بدمج العملية الكاملة للعمل مع العقود في مكان واحد، على منصة بديهية عبر الإنترنت. يمكنك التنقل بسلاسة بين المراحل المختلفة لإدارة المستندات. يسمح لك منشئ النماذج الخاص بنا بإنشاء إطار قانوني. مع Pergamin يمكنك وضع السياسة بأكملها في بنية منطقية. وبفضل ذلك، يمكنك أنت وفريق الموارد البشرية والمبيعات والشؤون القانونية والإدارية لديك التركيز على ما هو مهم لشركتك.
Contractify
contractify.io
Contractify هو برنامج لإدارة العقود يعمل على تبسيط عملية التوقيع الإلكتروني للعقود وإدارتها وأتمتتها عبر الإنترنت. إنه يمكّن الفرق من التعاون بشكل فعال ويقدم ميزات متنوعة مصممة خصيصًا للفرق القانونية وفرق التمويل وقادة الأعمال. يسهل البرنامج إنشاء العقود والتفاوض عليها ورقمنتها، بالإضافة إلى سير عمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني، مع دعم ثلاثة أنواع من التوقيعات الإلكترونية. كما يوفر أيضًا إمكانات إدارة ما بعد التوقيع، بما في ذلك استخراج البيانات المهمة من ملفات PDF الخاصة بالعقد من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي وإنشاء الجداول الزمنية للعقد. يقدم Contractify مساعد صياغة سهل الاستخدام يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وخبرة المستخدم لإنشاء العقود بسهولة وأتمتة الصياغة القانونية باستخدام أدلة تشغيل قابلة للتخصيص. فهو يتيح التعاون مع الزملاء من مختلف الأقسام ويقدم مكتبة واسعة من قوالب عقود الأعمال القياسية. يدعم البرنامج التوقيعات الرقمية من خلال التكامل مع مقدمي الخدمات الرائدين مثل DocuSign وConnective، مما يتيح للمستخدمين توقيع العقود عبر الإنترنت بشكل آمن وسريع. كما أنه يبسط عمليات الموافقة من خلال سير العمل الآلي ويعزز المشاركة التعاونية بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. يمكن لمحلل بيانات العقود القائم على الذكاء الاصطناعي في شركة Contractify، والمسمى Ada، استخراج بيانات العقد من ملفات PDF وتوفير مهام متابعة آلية لإدارة العقود بفعالية. يقدم البرنامج عروضًا توضيحية مخصصة ويحظى بإشادة قادة الصناعة لقدراته الذكية في إدارة العقود. يبدأ السعر من 147 يورو شهريًا، وتوفر الشركة دعم العملاء ولها مواقع في بلجيكا وهولندا وفرنسا.
emSigner
emsigner.com
emSigner هو حل لتوقيع المستندات إلكترونيًا يسمح للأفراد والمؤسسات بتوقيع المستندات رقميًا. قم بتحويل سير عملك باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني المتقدمة من emSigner.
DocuX
docux.ai
ضع المستندات والعقود الخاصة بك على الطيار الآلي. DocuX هو النظام الأساسي الوحيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكّنك من إدارة دورة الحياة الكاملة لمستنداتك وعقودك - بدءًا من الإنشاء والتعاون وحتى التوقيع الإلكتروني والأرشفة طويلة المدى. يمكنك إنجاز العمل في دقائق بدلاً من ساعات باستخدام مساحة العمل الذكية لدينا التي تحدد أولويات مستنداتك تلقائيًا وتجمع الموافقات والإشارات الإلكترونية المطلوبة لك. اختر من بين أكثر من 500 قالب مدمج ومدقق قانونيًا للاتفاقيات والنماذج والعقود والسياسات والمزيد. (تبلغ قيمته أكثر من 50 ألف دولار، وهو متاح مع جميع الخطط المدفوعة دون أي تكلفة إضافية.) يوفر DocuX أمانًا على مستوى البنك لجميع المستخدمين افتراضيًا. يمكنك دمج أدواتك ومنصاتك الحالية مع DocuX ببضع نقرات فقط. أبلغت الفرق التي تستخدم DocuX عن زيادة تصل إلى 80% في الإنتاجية، وخفض التكلفة بنسبة 70%، وإغلاق الصفقات بشكل أسرع 10 مرات. احجز عرضًا توضيحيًا لمعرفة كيف يمكنك استعادة التحكم في مستنداتك وعقودك، وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد، وتقليل تكاليف الاشتراك.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI هو إنشاء العقود والتفاوض والتوقيع الإلكتروني ومستودع العقود. استخدم Advocat AI لتحريك العقود بشكل أسرع مع تقليل المخاطر.
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