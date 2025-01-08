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برنامج التوقيع الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
يتيح برنامج التوقيع الإلكتروني للمستخدمين جمع التوقيعات الإلكترونية على المستندات، مما يلغي الحاجة إلى الأعمال الورقية المادية. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية توزيع المستندات الحساسة من الناحية القانونية والتي تتطلب توقيعات إلكترونية. تستخدم المؤسسات برامج التوقيع الإلكتروني لتشفير المستندات بشكل آمن، مثل عقود المبيعات أو أوراق التوظيف، التي تتطلب توقيعات من العملاء أو الموظفين أو الشركاء. غالبًا ما تتكامل برامج التوقيع الإلكتروني مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومجموعات إدارة الموارد البشرية، وأدوات المحاسبة. يسهل هذا التكامل الإدارة السلسة لعروض الأسعار والعقود وتفاعلات الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم برنامج التوقيع الإلكتروني بمعايير الأمان المضمنة التي تلبي المتطلبات القانونية المحلية والفدرالية. وهذا يضمن التبادل السلس للوثائق القانونية ويضمن الشرعية والصلاحية القانونية للتوقيعات التي يتم الحصول عليها من خلال البرنامج.
إرسال تطبيق جديد
DocuSign
docusign.com
يعد Docusign eSignature الطريقة العالمية التي تتيح للشركات والأفراد إرسال الاتفاقيات وتوقيعها بشكل آمن من أي مكان عمليًا وفي أي وقت ومن أي جهاز تقريبًا. يتميز تطبيق Docusign بسهولة الاستخدام، ويتضمن توقيعًا مجانيًا غير محدود لجميع الأطراف، ويحظى بثقة الملايين من الأشخاص حول العالم. في حين أن التوقيع الإلكتروني قد غيّر الطريقة التي تنفذ بها العديد من المؤسسات العقد، إلا أن دورة الحياة قبل التوقيع وبعده غالبًا ما تتم إدارتها من خلال العمليات اليدوية وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني - مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة ممارسة الأعمال وزيادة المخاطر وإحباط العملاء والموظفين. يتيح Docusign CLM (إدارة دورة حياة العقد) للمؤسسات تبسيط دورة حياة الاتفاقية من خلال تحويل العمليات اليدوية التناظرية إلى سير عمل آلي رقمي. والنتيجة النهائية هي تسارع وتيرة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الامتثال، وزيادة كفاءة الموظفين. الميزات الرئيسية: المستودع المركزي، البحث والبحث المتقدم، التحكم في الإصدار، مكتبة البنود، التعاون مع الأطراف الداخلية والخارجية، Redlining، سير العمل البسيط والمتقدم، وضع العلامات، الوصول عبر الهاتف المحمول، تكامل الأنظمة الأساسية المتعددة (بما في ذلك التكامل الوثيق مع Salesforce).
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أي مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Adobe Acrobat في حزمة واحدة.
Zoho Sign
zoho.com
قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخارجية الأخرى مثل Office 365 وG Suite وMicrosoft Teams.
DocHub
dochub.com
يعمل DocHub على تمكين أي شخص من تسهيل عملية تحرير المستندات وتوقيعها وتوزيعها بالإضافة إلى إكمال النماذج. يقدم DocHub أيضًا تكاملًا شائعًا للغاية مع Google Workspace والذي يسمح للمستخدمين باستيراد المستندات وتصديرها وتعديلها وتوقيعها مباشرةً من تطبيقات Google. تم إطلاق DocHub في عام 2014، وقد حاز على ثقة أكثر من 83.3 مليون مستخدم. يحافظ الحفظ السحابي وسير العمل الآمن في الوقت الفعلي على تحديث أكثر من 500 مليون مستند وآمن ضمن حل واحد سهل الاستخدام.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني لتوقيع المستندات عبر الإنترنت. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الانتقال إلى العصر الرقمي باستخدام التوقيعات. يعد التوقيع على المستندات يدويًا، ومسحها ضوئيًا، وإرسالها بالبريد الإلكتروني بمثابة صداع، ألا توافق على ذلك؟ يزيل الصداع بشكل مميز وينقلك إلى العصر الرقمي.
Dropbox Sign
hellosign.com
يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم HelloSign) الطريقة البديهية للتوقيع وطلب التوقيعات بشكل آمن عبر الإنترنت. قم بإضافة توقيعات صالحة قانونًا إلى أي اتفاقية — بدءًا من خطابات عروض التوظيف الجديدة وحتى القروض وعقود المبيعات واتفاقيات عدم الإفصاح. واجهة مستخدم حائزة على جوائز، وعناصر تحكم إدارية قوية، وتتبع المستندات، وأمان على مستوى المؤسسة أكثر أمانًا من أساليب القلم والورق، كلها تأتي بشكل افتراضي خارج الصندوق. التوقيع بشكل أسرع. تساعد خدمة Dropbox Sign الشركات على توقيع العقود بشكل أسرع بنسبة 80%، في المتوسط، من العقود الورقية التقليدية التي تستغرق في المتوسط 15 يومًا للتوقيع والعودة. زيادة إكمال المستندات. بفضل ميزات مثل التتبع والتذكيرات التلقائية وتوقيع الهاتف المحمول، قام Dropbox Sign بتحسين معدلات إكمال المستندات بنسبة تصل إلى 96%. إرسال الاتفاقيات بسرعة. إن الواجهة البديهية الحائزة على جوائز والمزودة بميزات مثل القوالب والتحقق من صحة البيانات تعني أن Dropbox سريع وسهل لأي شخص لإرسال اتفاقيات للتوقيع. اعمل باستخدام الأدوات التي تحبها. يتكامل Dropbox Sign بسلاسة مع تطبيقات مثل Salesforce وSlack وOracle وHubSpot CRM وMicrosoft Word، بحيث يمكنك إرسال المستندات للتوقيع مباشرة من أدواتك المفضلة. حفظ الاتفاقيات وتخزينها تلقائيًا. يمكنك حفظ المستندات الموقعة تلقائيًا والعثور عليها في أي وقت في وحدة التخزين السحابية المفضلة لديك، سواء كانت Google Drive أو Dropbox أو Evernote أو Box أو OneDrive أو SharePoint. جعل كل اتفاق مقبولا أمام المحكمة. يتم إرفاق كل اتفاقية Dropbox Sign بمسار تدقيق مقبول من المحكمة، مما يحمي جميع الأطراف ويقلل من تكاليف العلاج والتحديات القانونية. حافظ على كل شيء آمنًا. يتم الحفاظ على خصوصية جميع مستنداتك باستخدام التشفير سواء أثناء النقل أو أثناء الراحة. أضف وظائف أعمق. تعمل واجهة Dropbox Sign API على تضمين وظيفة التوقيع الإلكتروني القوية مباشرةً في التطبيق أو سير العمل أو موقع الويب الخاص بك. تعمل ميزات مثل التوقيع المضمن والعلامة التجارية المخصصة والقوالب المضمنة على إنشاء تجربة توقيع سلسة حقًا داخل المنتج. تعني تجربة المطورين الاستثنائية وفريق دعم واجهة برمجة التطبيقات المخصص أنك تحصل على تجربة توقيع آمنة وموثوقة وغنية بالميزات مع متوسط وقت تنفيذ أسرع مرتين من متوسط الصناعة.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو Outlook من خلال تقديم وظائف ذكية. فهو يوفر مساعد بريد إلكتروني يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة الرسائل لك، والتسليم السحابي بحيث يمكن إرسال بريدك الإلكتروني المجدول حتى إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متصل بالإنترنت، وتتبع البريد الإلكتروني المتقدم الذي لا يتطلب موافقة من المستلم، وميزة جهات الاتصال القوية والتي يمكن أن تساعدك على تحسين علاقاتك مع العملاء، من بين العديد من الميزات الذكية الأخرى التي تعزز البريد الوارد. وهي تشمل ما يلي: • المساعد الذكي: مساعد بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بكتابة الرسائل وتلخيصها وتحسينها، والعثور على المهام وجهات الاتصال، والرد عليك. • الإرسال الذكي لاحقًا: وظيفة الجدولة الذكية لمساعدتك على تحسين أوقات تسليم البريد الإلكتروني الخاص بك. • جدولة المستلم الأمثل: يقترح عليك أفضل وقت لإرسال بريد إلكتروني لزيادة فرص فتحه. • تتبع البريد الإلكتروني: اكتشف متى وأين وعدد مرات فتح بريدك الإلكتروني أو الرابط. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون عناوين البريد الإلكتروني على iCloud أو IMAP، راجع بالضبط من قام بفتح بريدك الإلكتروني عند إرسال رسالة إلى عدة مستلمين. أرسل أيضًا رسائل بريد إلكتروني متعقبة من هاتفك المحمول. • تأجيل: قم بتأجيل رسائل البريد الإلكتروني الأقل أهمية مؤقتًا وستظهر مرة أخرى في الوقت الذي تختاره. • جهات الاتصال: احصل على رؤى أساسية حول جهات الاتصال الخاصة بك للحفاظ على ذروة التواصل مع العملاء. • التوقيعات: توقيعات بريد إلكتروني جميلة ومهنية مع تحكم إبداعي واسع النطاق. • القوالب: اصنع قوالب الرسائل لزيادة الإنتاجية والكفاءة. •
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير العملاء وتتبع الإيرادات وإدارة الموارد. إدارة المشاريع قم بتعيين المشاريع والمهام لفريقك، وحدد أولويات أسبوعك وشاهد بالضبط كيف تتقدم مشاريعك. حدد ميزانيات المشروع وتجنب التكاليف غير المتوقعة. عرض كانبان، ومؤقت متكامل لسهولة إعداد الفواتير، والتعاون مع شركاء خارجيين للعمل بكفاءة. تتبع وقت الفريق احصل على تقرير فوري عن الساعات التي تم تتبعها لفريقك باستخدام جداول زمنية دقيقة ومعرفة من تجاوز طاقته في لمحة. راقب استخدام عملك واحصل على وضوح بشأن كفاءة فريقك وربحيته. قم بتخطيط مواردك مسبقًا للحفاظ على مشاريعك في المسار الصحيح وفي حدود الميزانية. CRM إدارة عملائك ومشاريعهم في مكان واحد. قم بإنشاء ملفات تعريف عميل فريدة تحتوي على جميع الملاحظات وجهات الاتصال والأسعار والعلامات الخاصة بك. قم بدعوة عملائك إلى بوابة العميل التي تحمل علامتك التجارية حيث يمكنهم الوصول إلى المشاريع والمستندات والروابط التي شاركتها معهم.
Foxit eSign
foxit.com
يتم استخدام Foxit من قبل أكثر من 650 مليون مستخدم وتم بيعه لأكثر من 425000 عميل، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات العالمية، الموجودة في أكثر من 200 دولة حول العالم. Foxit eSign هي خدمة توقيع إلكتروني ملزمة قانونًا لإعداد وجمع المستندات الموقعة المهمة. فهو يوفر حلاً كاملاً للتوقيع الإلكتروني - قم بتحميل المستند الخاص بك وإنشاء القالب الخاص بك وإضافة المستلمين والإرسال. يقوم Foxit eSign بأتمتة سير العمل، مما يوفر عملية سلسة للسماح للمستخدم بإرسال عمليات التوقيع وتوقيعها وتتبعها وإدارتها باستخدام المتصفح. بعد الانتهاء، يكون لديك مستند موقّع قانونيًا مؤرشفًا ضد التلاعب. سواء من الويب أو الهاتف المحمول، يعد إنشاء الاتفاقيات وإرسالها للتوقيع الإلكتروني أمرًا سريعًا وسهلاً. تتضمن بعض الميزات المفيدة المتوفرة مع برنامج Foxit eSign ما يلي: • قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لتوفير الوقت • التوقيع والإرسال الجماعي • مسارات التدقيق وشهادات الإكمال • إرفاق الصور ورخصة القيادة وما إلى ذلك مباشرةً بالمستندات • التوقيع شخصيًا • أنشئ روابط مستندات عبر البريد الإلكتروني لتسهيل الوصول إليها والتوقيع عليها • يتوفر نموذج عبر الإنترنت/رمز التضمين لدمج التوقيعات الإلكترونية مباشرة في مواقع الويب • استخدم واجهات برمجة تطبيقات eSign Genie REST للتكامل مع موقع الويب أو التطبيق الخاص بك • التكامل بسهولة مع Google Drive وDropbox والمزيد • Excel إعداد التقارير • إشعارات البريد الإلكتروني المرتدة • تسجيل الدخول بـ 11 لغة مختلفة
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتج تحليلات وذكاء الأعمال الرائد في الصناعة عائد الاستثمار ويحدد حجم جهود الاستدامة، وكل ذلك مدعومًا بنجاح العملاء الأفضل في فئته وفريق دعم إدارة التغيير. مع أكثر من 3 ملايين مستخدم مرخص وأكثر من 13000 عميل تجاري في 157 دولة، تفخر Nitro بخدمة 68% من قائمة Fortune 500.
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة المستند للتوقيع على جهاز كمبيوتر (عن طريق مسح رمز QR ضوئيًا). اطلب التوقيعات الإلكترونية مع الحماية المعززة، بما في ذلك رموز الوصول المستندة إلى الرسائل النصية وخيارات تسجيل الدخول. اعرض علامتك التجارية على صفحة التحميل المخصصة الخاصة بك. قم بزيادة ظهورك مع العملاء من خلال السماح لهم باستخدام حساب Encyro المجاني الخاص بهم للتواصل بشكل آمن مع الآخرين. حافظ على أمان بيانات العميل والتزم بمتطلبات HIPAA وGLBA وFINRA وIRS وGDPR والمتطلبات التنظيمية الأخرى لخصوصية بيانات العميل. استخدم Encyro من متصفحك، أو من Microsoft Outlook (مع Encyro Outlook Addin المجاني).
signNow
signnow.com
التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.
WiseStamp
wisestamp.com
قم بإنشاء توقيعات بريد إلكتروني مخصصة وجميلة باستخدام منشئ التوقيع الحائز على جوائز. يمكنك إنشاء توقيع بريدك الإلكتروني وتعديله بسهولة - فهو مجاني
Formstack
formstack.com
Formstack Forms هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات على أتمتة عمليات إنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات للاستطلاعات والعملاء المتوقعين والتسجيلات والمزيد. تشمل الميزات الرئيسية توجيه البيانات، وتحميل الملفات، وتشفير البيانات، وجمع المدفوعات، وتحليلات النماذج. تتيح Formstack Forms، المصممة للشركات من جميع الأحجام، للمستخدمين التعاون مع الفرق للموافقة على البيانات المقدمة من خلال النماذج ورفضها والتعليق عليها. باستخدام أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات، تعمل Formstack Forms على تمكين المستخدمين عبر المؤسسات من إنشاء نماذج واستطلاعات وسير عمل ذات علامة تجارية دون الحاجة إلى معرفة التعليمات البرمجية. بالنسبة للمستخدمين الأكثر تقنية، توفر Formstack Forms واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة تسمح للمستخدمين وتطبيقات الطرف الثالث بالوصول إلى موارد Formstack برمجيًا. يسمح Formstack بالتكامل مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل Mailchimp وSalesforce وPayPal وAmazon S3 وPowerAutomate والمزيد. يتوفر Formstack باشتراك شهري، ويتم تقديم الدعم عبر الوثائق والإجراءات الأخرى عبر الإنترنت.
Xodo Sign
eversign.com
التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت. ايفر سيجن سابقا.
Concord
concordnow.com
كونكورد هي الأداة الوحيدة التي تحتاجها لجميع عقودك. يمكنك قضاء وقت أقل في التنقل بين التطبيقات والمحررين وأدوات التوقيع الإلكتروني وتوفير المال. أكثر من 500.000 شركة تثق بشركة كونكورد في عقودها. مع كونكورد يمكنك: * قم بصياغة كل عقد والتفاوض بشأنه وتوقيعه وإدارته عبر مؤسستك - كل ذلك في مكان واحد * اعمل بالطريقة التي تريدها - على Concord أو Word أو Google Docs - تعاون مع الجميع - فرقك وعملائك ومورديك * ابدأ في دقائق، وليس أشهر الميزات الرئيسية التي تقدمها كونكورد: * سير عمل الموافقة المشروطة بحيث تتم مراجعة كل عقد من قبل الشخص المناسب (وهذا الشخص فقط) * تعليقات خاصة وإصدارات لمفاوضات عقد أكثر فعالية * مكتبة البنود لجميع البنود المعتمدة مسبقا، لإضافتها إلى العقود حسب الحاجة * قوالب لتبسيط عملية صياغة العقد * توقيعات إلكترونية مجانية وغير محدودة * عقود غير محدودة
SignFree
signfree.io
يعد SignFree هو الحل الأمثل للتوقيع الإلكتروني، وهو مصمم لتوقيع المستندات بسرعة وأمان. باستخدام SignFree، يمكنك توقيع عدد غير محدود من المستندات في أقل من 30 ثانية، وكل ذلك مجانًا. قل وداعًا للنفايات الورقية واعتمد طريقة أسرع وأكثر مراعاة للبيئة لإدارة اتفاقياتك. انضم إلينا في تبسيط التوقيعات والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة. سجل اليوم واستمتع بتجربة التوقيعات الإلكترونية السهلة من SignFree.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Skribble
skribble.com
باستخدام Skribble، يمكنك التوقيع على أي مستند إلكترونيًا بشكل قانوني. مستندات مختلفة، ومتطلبات قانونية مختلفة - في Skribble، يمكنك الوصول إلى جميع معايير التوقيع الإلكتروني المتاحة من مصدر واحد، وستكون مستعدًا لكل موقف.
MySignature
mysignature.io
MySignature هو منشئ توقيعات البريد الإلكتروني عبر الإنترنت الذي يساعد في إنشاء توقيعات بريد إلكتروني احترافية ومقنعة بصريًا لـ Gmail وOutlook وApple Mail وThunderbird وOffice 365 وإدارة توقيع البريد الإلكتروني لـ Google Workspace. لا حاجة للخلفية التقنية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بتتبع عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقرات بلا حدود باستخدام ملحق MySignature لـ Gmail.
Scrive
scrive.com
يقوم Scive بأتمتة العمليات التجارية القائمة على الاتفاقية باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية. تأسست شركة Scrive في عام 2010 في ستوكهولم، وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق اللافتات الإلكترونية في بلدان الشمال الأوروبي وتستمر في التوسع في أوروبا. تعد سهولة الاستخدام والتدابير الأمنية القوية من الأسباب الرئيسية التي تجعل المؤسسات من جميع الأحجام، بما في ذلك المؤسسات في الصناعات شديدة التنظيم، تعتمد على حلول Scrive لتعزيز الكفاءة الداخلية والامتثال ورضا العملاء. تتوفر منصة eSign، وهي منصة توقيع اتفاقيات Scrive، بشكل جاهز مع خطط تسعير وحزم ميزات تناسب أي عمل تجاري، أو كتكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API). تشمل الفوائد الرئيسية ما يلي: - تسجيل الدخول على أي جهاز - التخلص من المهام اليدوية المكلفة - تقصير المهل الزمنية - التحقق من الموقعين باستخدام الهوية الإلكترونية - مصمم للأمان والامتثال - تتبع ومراقبة حالة الاتفاقيات الخاصة بك - سجل تدقيق مفصل/أدلة قانونية - سلامة المستندات مؤمنة بواسطة blockchain
BoldSign
boldsign.com
BoldSign هو تطبيق حديث للتوقيع الإلكتروني يجعل إرسال المستندات للتوقيعات الملزمة قانونًا سريعًا وبسيطًا وآمنًا وفعالاً من حيث التكلفة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج التوقيعات الرقمية في تطبيقاتهم الخاصة، فإن واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لهم. مدعومة بخبرة Syncfusion التي تبلغ 20 عامًا في توفير واجهات برمجة التطبيقات القوية للمطورين، تستفيد BoldSign من الخبرة العميقة للشركة في المجال لتقديم واجهة مستخدم بديهية، ومجموعة واسعة من إمكانيات التخصيص، والالتزام بالدعم الفني والتطور المستمر للمنتج الذي يأتي في المرتبة الثانية لا أحد. 5 أسباب وراء اختيار الشركات لـ BoldSign: * تسعير شفاف وقابل للتطوير مع حدود خطة سخية. التفاصيل الكاملة على https://www.boldsign.com/pricing/. * الاهتمام بتصميم واجهة المستخدم الذي يخلق تجربة مستخدم سلسة. * أوقات استجابة سريعة للمستندات الكبيرة. * تم تصميمه من الألف إلى الياء للتضمين الحقيقي في التطبيقات - على عكس الحلول الأخرى في هذا المجال. * تم تصميمه بواسطة Syncfusion، وهو يستفيد من عقودنا من الخبرة في توفير واجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسات التي تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات أنيقة وقوية. يساعد BoldSign المنظمات: * إغلاق الصفقات بسرعة وسلاسة عن طريق إخراج المستندات للحصول على توقيعات ملزمة قانونًا في دقائق. * اقض المزيد من الوقت في الأمور المهمة، حيث يقضي المستخدمون وقتًا أقل في المتابعة والتسجيل. * احصل على المستندات الموقعة في الوقت المحدد، بفضل التتبع الفعال والمتابعة التي أصبحت سهلة. * تمكين الفرق من أن تكون في أفضل حالاتها، من خلال منح المديرين رؤية واضحة لحالات العملية. * الحفاظ على سير العمل الحالي. * زيادة الإنتاجية إلى الحد الأقصى من خلال القضاء على الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. * زيادة الاتساق والدقة باستخدام القوالب المخصصة. * تعزيز ثقة الموقعين وراحتهم عبر العلامات التجارية المخصصة والرسائل الشخصية. * التأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح. * كن مستعدًا لما هو قادم، بفضل نموذج التسعير الصديق للتوسع من BoldSign. الميزات والقدرات الرئيسية * مصممة لسير العمل المعقد. * إرشادات مفيدة في كل خطوة، مما يخلق تجربة توقيع سلسة. * تذكيرات تلقائية لمتابعة فعالة وخالية من المتاعب. * متوافق قانونيًا مع قوانين التوقيع الإلكتروني الأمريكية (ESIGN) والدولية (eIDAS). * أمان على مستوى المؤسسات - معايير تشفير AES 256 بت. * قوالب تم تكوينها مسبقًا. * قدرات قالب مخصص. * قم بتكوين أذونات مخصصة لتعيين من يمكنه رؤية مستند / فئة معينة من المستندات. * فرصة لعرض الأذونات المخصصة. * طريقة عرض مخصصة تتيح لمسؤول الفريق الإشراف على مستندات الفريق. * تسمح الروابط المجمعة لعدة أشخاص بالتوقيع على مستند متطابق بشكل منفصل خلال فترة زمنية. * إدارة علامات تجارية متعددة من حساب واحد وتحديد العلامة التجارية على مستوى المستند. * يمكن لبعض المستخدمين اختيار الطباعة والتوقيع إذا لزم الأمر. * تتبع حالات الوثائق باستخدام لوحة القيادة.
SignRequest
signrequest.com
قم بالتوقيع بنفسك أو قم بتوقيع المستندات. سهلة وآمنة وملزمة قانونا ومجانية.
Signwell
signwell.com
SignWell (Docsketch سابقًا). اجعل من السهل جدًا التوقيع على مستنداتك بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للتنفيذ إلى النصف. SignWell هي أداة توقيع إلكتروني للتوقيعات الملزمة قانونًا وتوقيع المستندات بشكل أسرع.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp عبارة عن منصة لإدارة توقيع البريد الإلكتروني والتسويق مثالية للشركات والمؤسسات والفرق متوسطة الحجم. إعداد توقيع سريع وبسيط لجميع موظفي الشركة ولا يتطلب إشراك فرق التكنولوجيا أو التصميم. التكامل السلس مع عملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين والأجهزة بما في ذلك الهواتف الذكية. تبسيط التوقيعات المتسقة للعلامة التجارية في جميع رسائل البريد الإلكتروني للشركة. باستخدام Newoldstamp يمكنك: إنشاء توقيع بريد إلكتروني تفاعلي يلبي متطلبات العلامة التجارية إدارة جميع توقيعات البريد الإلكتروني لفريقك في مكان واحد تشغيل حملات شعار توقيع البريد الإلكتروني تتبع أداء توقيع البريد الإلكتروني تخصيص قوالب التوقيع الحالية إنشاء قوالب توقيع بريد إلكتروني مختلفة لكل قسم الميزات الرئيسية: بريد إلكتروني متقدم محرر ومولد التوقيع تكاملات G Suite وExchange وMicrosoft 365 إدارة التوقيع المركزي إدارة شعار التوقيع تحليلات التوقيع متوافق مع عملاء البريد الإلكتروني الرئيسيين سهل الاستخدام للجوال
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامتثال، والاستغناء عن الأوراق.
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail عبارة عن منصة ويب لإنشاء وإدارة وعرض توقيعات البريد الإلكتروني لأي مؤسسة بطريقة مركزية وسريعة وبديهية من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. يتكامل مع أي حل للبريد الإلكتروني (Microsoft 365، Google Workspace، G Mail، Outlook، Thunderbird، Exchange). بالإضافة إلى ذلك، فهي أداة للمبيعات والتواصل والتسويق. فهو يسمح لك بإضافة محتوى ديناميكي إلى التوقيعات، ونشر لافتات مختلفة تلقائيًا لإعادة توجيه حركة المرور إلى موقع الهبوط أو السوق أو التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقيس تأثيرات الحملات في الوقت الفعلي.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse هو حل مجاني وحديث وبسيط للتوقيع الإلكتروني. بصرف النظر عن الخطة المجانية، فإننا نقدم عرض صفقة مدى الحياة، وهو ما يميزنا عن أكثر من 90% من تطبيقات التوقيع الإلكتروني الأخرى. بدلاً من دفع رسوم شهرية مقابل تطبيق قديم مثل DocuSign، يمكنك الدفع مرة واحدة فقط مقابل SignHouse والانضمام إلى مجتمع من الأشخاص مثلك.
eSignly
esignly.com
Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.
emSigner
emsigner.com
emSigner هو حل لتوقيع المستندات إلكترونيًا يسمح للأفراد والمؤسسات بتوقيع المستندات رقميًا. قم بتحويل سير عملك باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني المتقدمة من emSigner.
DocuX
docux.ai
ضع المستندات والعقود الخاصة بك على الطيار الآلي. DocuX هو النظام الأساسي الوحيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكّنك من إدارة دورة الحياة الكاملة لمستنداتك وعقودك - بدءًا من الإنشاء والتعاون وحتى التوقيع الإلكتروني والأرشفة طويلة المدى. يمكنك إنجاز العمل في دقائق بدلاً من ساعات باستخدام مساحة العمل الذكية لدينا التي تحدد أولويات مستنداتك تلقائيًا وتجمع الموافقات والإشارات الإلكترونية المطلوبة لك. اختر من بين أكثر من 500 قالب مدمج ومدقق قانونيًا للاتفاقيات والنماذج والعقود والسياسات والمزيد. (تبلغ قيمته أكثر من 50 ألف دولار، وهو متاح مع جميع الخطط المدفوعة دون أي تكلفة إضافية.) يوفر DocuX أمانًا على مستوى البنك لجميع المستخدمين افتراضيًا. يمكنك دمج أدواتك ومنصاتك الحالية مع DocuX ببضع نقرات فقط. أبلغت الفرق التي تستخدم DocuX عن زيادة تصل إلى 80% في الإنتاجية، وخفض التكلفة بنسبة 70%، وإغلاق الصفقات بشكل أسرع 10 مرات. احجز عرضًا توضيحيًا لمعرفة كيف يمكنك استعادة التحكم في مستنداتك وعقودك، وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد، وتقليل تكاليف الاشتراك.
DottedSign
dottedsign.com
قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت باستخدام DottedSign على الويب وأجهزة iOS وAndroid بطريقة قابلة للتنفيذ قانونيًا. احصل على توقيعك الإلكتروني الأول اليوم!
Mailtastic
mailtastic.com
يتيح لك Mailtastic إدارة توقيعات البريد الإلكتروني لموظفيك مركزيًا وتوسيعها باستخدام لافتات تسويقية لتحويل حركة البريد الإلكتروني اليومية إلى قناة تسويقية قوية. تحظى Mailtastic بثقة العملاء من جميع الأحجام حول العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500+، لتسخير الإمكانات التسويقية الكاملة لتوقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وبالتالي توسيع مبادراتهم التسويقية والتواصل مع العملاء المحتملين الجدد. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم لترى كيف يمكنك البدء في تحقيق الإيرادات من خلال تسويق توقيع البريد الإلكتروني.
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم لجعل سير العمل أسرع. إنه سهل الاستخدام وآمن وموثوق به عبر منصات مختلفة.
inSign
getinsign.com
برنامج التوقيع الإلكتروني يجعل توقيع المستندات سريعًا وسهلاً. يدعم inSign التوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AES) والتوقيعات الإلكترونية المؤهلة (QES) وفقًا لـ eIDAS وZertES. التوقيع آمن وقابل للإثبات من الناحية القانونية. يمكن التوقيع في المتصفح أو عبر التطبيق - لا يلزم التثبيت. الميزات الشائعة الأخرى في inSign: - محرر النماذج - وظيفة Word الإضافية - التكوين الفردي - قوالب المستندات - تقرير التدقيق - REST-API - والمزيد...
Exclaimer
exclaimer.com
إنشاء وإدارة توقيعات البريد الإلكتروني المهنية. مجموعتنا من حلول إدارة توقيع البريد الإلكتروني تجعل تصميم توقيعات البريد الإلكتروني لمؤسستك والتحكم فيها أمرًا سهلاً.
Signable
signable.co.uk
يساعدك برنامج التوقيع الإلكتروني الخاص بـ Signable على إرسال مستندات ملزمة قانونًا وآمنة عبر الإنترنت في ثوانٍ. ابدأ بالتوقيعات الإلكترونية اليوم!
DocVerify
docverify.com
تعمل DocVerify على تطوير التوقيعات والتوثيق في العصر الرقمي من خلال حل قوي للتوقيع الإلكتروني والتوثيق عبر الإنترنت (RON) عن بعد. يمكنك الآن التوقيع على المستندات الملزمة قانونًا وإدارتها وتخزينها بشكل آمن في بيئة موثوقة عبر الإنترنت. لا تتطلب أداة التوثيق الإلكتروني المعتمدة والمعتمدة من DocVerify تنزيل برامج أو شراء أجهزة. الوصول إلى هذا التوثيق الإلكتروني متاح من خلال الإنترنت والمتصفح القياسي. يمكنك تسريع أوقات التنفيذ وخفض التكاليف والحفاظ على تقدم المعاملات من خلال منصة DocVerify الموثوقة. بالنسبة للعقود والمستندات التجارية الأخرى، توفر أدوات التوقيع الإلكتروني في DocVerify مجموعة كبيرة من الخيارات. يمكن لبرنامج التوقيع الرقمي تبسيط عملية الحصول على التوقيعات أو الاندماج في الأنظمة الحالية لشركتك. يتم تقديم DocVerify بواسطة Black Knight، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والبيانات والتحليلات، والتي تعمل على دعم صناعة الرهن العقاري لمدة 60 عامًا.
Signority
signority.com
Signority عبارة عن أدوات لإدارة التوقيع الإلكتروني وأتمتة سير عمل المستندات والتي تحل محل عملية الطباعة والتوقيع والمسح الضوئي. تأسست شركة Signority في عام 2010 وهي متوافقة مع قانون HIPAA وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير التوقيع الإلكتروني في قطاعات الرعاية الصحية والتوظيف والمنظمات غير الربحية والتعليم في أمريكا الشمالية. بفضل ميزات توفير الوقت مثل القوالب والتوقيع المجمع والتوقيع المجمع، يمكنك قضاء يومك في التركيز على ما عليك القيام به. يتمحور دعمنا الرائد في الصناعة حول الإنسان، وليس حول الروبوتات. حتى تتمكن من التحدث إلى شخص حي عندما تحتاج إلى مساعدة على عجل. ونظرًا لسهولة استخدام Signority، فإن عملية الإعداد بسيطة ويمكن إجراؤها خلال يوم واحد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان فريقك يحتاج إلى التدريب، فيمكن عادةً جدولته خلال 10 أيام عمل.
Contractify
contractify.io
Contractify هو برنامج لإدارة العقود يعمل على تبسيط عملية التوقيع الإلكتروني للعقود وإدارتها وأتمتتها عبر الإنترنت. إنه يمكّن الفرق من التعاون بشكل فعال ويقدم ميزات متنوعة مصممة خصيصًا للفرق القانونية وفرق التمويل وقادة الأعمال. يسهل البرنامج إنشاء العقود والتفاوض عليها ورقمنتها، بالإضافة إلى سير عمل الموافقة والتوقيع الإلكتروني، مع دعم ثلاثة أنواع من التوقيعات الإلكترونية. كما يوفر أيضًا إمكانات إدارة ما بعد التوقيع، بما في ذلك استخراج البيانات المهمة من ملفات PDF الخاصة بالعقد من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي وإنشاء الجداول الزمنية للعقد. يقدم Contractify مساعد صياغة سهل الاستخدام يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وخبرة المستخدم لإنشاء العقود بسهولة وأتمتة الصياغة القانونية باستخدام أدلة تشغيل قابلة للتخصيص. فهو يتيح التعاون مع الزملاء من مختلف الأقسام ويقدم مكتبة واسعة من قوالب عقود الأعمال القياسية. يدعم البرنامج التوقيعات الرقمية من خلال التكامل مع مقدمي الخدمات الرائدين مثل DocuSign وConnective، مما يتيح للمستخدمين توقيع العقود عبر الإنترنت بشكل آمن وسريع. كما أنه يبسط عمليات الموافقة من خلال سير العمل الآلي ويعزز المشاركة التعاونية بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. يمكن لمحلل بيانات العقود القائم على الذكاء الاصطناعي في شركة Contractify، والمسمى Ada، استخراج بيانات العقد من ملفات PDF وتوفير مهام متابعة آلية لإدارة العقود بفعالية. يقدم البرنامج عروضًا توضيحية مخصصة ويحظى بإشادة قادة الصناعة لقدراته الذكية في إدارة العقود. يبدأ السعر من 147 يورو شهريًا، وتوفر الشركة دعم العملاء ولها مواقع في بلجيكا وهولندا وفرنسا.
Serviceform
serviceform.com
نموذج الخدمة - البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق هل لديك زوار للموقع الإلكتروني ولكن لا تحولهم إلى عملاء؟ دعونا نغير ذلك! يساعد Serviceform الشركات في جميع أنحاء العالم على تحويل زوار موقع الويب إلى إيرادات. ويتم ذلك من خلال الجمع بين أدوات جذب العملاء المحتملين والتحليلات لتحديد سلوك زوار موقع الويب وإدارة علاقات العملاء لتوفير حل واحد لتحويل موقع الويب وإدارة العملاء. تتمثل رؤيتنا في أن نكون شركة رائدة عالميًا تركز على تجاوز حدود توليد العملاء المحتملين والتواصل عبر الإنترنت. نريد أن نكون البرنامج الوحيد الذي يحتاجه عملك للمبيعات والدعم والتسويق. Serviceform هي شركة SaaS ومقرها فنلندا. نحن ملتزمون بتطوير أفضل أدوات توليد العملاء المحتملين وأدوات التحليلات الممكنة. نريد أن نسمح لأصحاب الأعمال باتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية أعمالهم بشكل يمكن التنبؤ به. فيما يتعلق بالتكنولوجيا الخاصة بنا، فإننا نقدم منصة برمجية شاملة تساعد الشركات على تبسيط عملية المبيعات والتسويق ودعم العملاء. • أدوات تحويل مواقع الويب الستة الوحيدة التي ستحتاج إليها: Chatbot، والدردشة المباشرة، والنموذج الديناميكي، والصفحة المقصودة للمحادثة، وchatbot للمشاركة، والنوافذ المنبثقة، والشريط العائم. • أدوات الإدارة: Flex xRM، وبرنامج جدولة Ourly Meeting، وتحليلات مواقع الويب، وراية ملفات تعريف الارتباط. • أدوات الاتصال: البريد الوارد الاجتماعي، منشئ الحملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليات التجارية التي تتضمن البيانات الشخصية والعقود والمال والهوية، مما يوفر ما يصل إلى 90% من الوقت المتضمن. تستخدمنا أقسام الموارد البشرية لضم الموظفين وتوزيع كشوف المرتبات. تستخدمنا أقسام المبيعات لضم العملاء. تستخدمنا شركات الخدمات المهنية لتوقيع العقود والتقاط البيانات وتبادل المستندات مع عملائها. تستخدمنا المدارس لأتمتة عمليات القبول.
Letsignit
letsignit.com
مع رضا العملاء بنسبة 98% وأكثر من مليون مستخدم حول العالم، يعد Letsignit حلاً قويًا يساعد فرق التسويق وتكنولوجيا المعلومات على تحسين توقيعات البريد الإلكتروني للموظفين لتحقيق اتساق العلامة التجارية، وتحفيز جذب العملاء المحتملين، وزيادة مشاركة الموظفين. لقد كنا شريك Microsoft الذهبي لأكثر من 10 سنوات ونقدم أعلى المعايير العالمية في أمن تكنولوجيا المعلومات من خلال شهادة ISO/IEC 27001:2017 وISO/IEC 27018:2019. من خلال مصمم السحب والإفلات الأفضل في فئته، يمكنك إنشاء توقيعات مخصصة بسرعة باستخدام لافتات تسويقية مستهدفة وقابلة للتتبع - الترويج للأحداث، والاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدولة الاجتماعات ... الخيارات لا حصر لها! يمكنك إنشاء وتعيين التوقيعات لأشخاص أو أقسام أو مناطق جغرافية/لغات أو شركات تابعة محددة. نظرًا لأنه يتصل بدليلك النشط، فمن السهل تحديثه ونشره. من خلال فريقنا العالمي في أمريكا الشمالية وأوروبا، نقدم دعمًا للعملاء باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية على مدار 24 ساعة يوميًا و5 أيام في الأسبوع.
FuseSign
fusesign.com
أداة التوقيع الرقمي ميسورة التكلفة وآمنة وسهلة الاستخدام. تم تصميم FuseSign خصيصًا لصناعة الخدمات الاحترافية. أرسل المستندات لتوقيعها واستعادتها خلال دقائق، وليس أيام. إنها ملزمة قانونًا ويمكن استخدامها لمجموعة واسعة من المستندات. جرّب FuseSign مجانًا لمدة 14 يومًا واكتشف لماذا تعتبر FuseSign أداة التوقيع الرقمي الوحيدة التي ستحتاج إليها على الإطلاق.
Mekari Sign
mekarisign.com
أنجز الصفقات بشكل أسرع باستخدام برنامج توقيع العقود الآمن والمتكامل صياغة العقود وإرسالها وتوقيعها في منصة واحدة موحدة. أكمل جميع الاتفاقيات بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد وeMeterai الرسمي الخاص بشركة Peruri.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst هي الطريقة السهلة لإدارة نماذج ومستندات عملك في منصة واحدة بسيطة وآمنة عبر الإنترنت. يعد DocuFirst أكثر من مجرد حل للتوقيع الإلكتروني! نحن نسمح للشركات بجمع وتخزين البيانات اللازمة لملء النماذج، إلى جانب توفير إمكانات قوية لإدارة المستندات.
Secured Signing
securedsigning.com
التوقيع الآمن هو توقيع رقمي وبرنامج كاتب عدل عبر الإنترنت يساعد الشركات على توقيع المستندات إلكترونيًا. إنها طريقة آمنة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة لتوقيع المستندات، كما أنها متوافقة مع عدد من لوائح الصناعة - على مستوى العالم. تأسست عام 2010 ومقرها الرئيسي في أوكلاند، نيوزيلندا، ونحن نقدم عددًا من الميزات، بما في ذلك: التوقيعات الرقمية: يستخدم التوقيع الآمن تقنية التوقيع الرقمي (PKI) الموثوقة والمضادة للتلاعب والتي تضمن صحة المستندات وسلامتها. التوثيق عن بعد عبر الإنترنت: يقدم Secured Signing خدمات التوثيق عن بعد عبر الإنترنت، مما يسمح بتوقيع المستندات وتوثيقها إلكترونيًا. تتبع المستندات: يتتبع التوقيع الآمن حالة جميع المستندات الموقعة، بحيث يمكنك بسهولة معرفة من قام بالتوقيع ومتى. التذكيرات: يمكن أن يرسل التوقيع الآمن تذكيرات إلى الموقعين إذا لم يوقعوا مستندًا بحلول تاريخ معين. التقارير: يوفر التوقيع الآمن تقارير مفصلة عن جميع المستندات الموقعة، حتى تتمكن من تتبع نشاط التوقيع والامتثال. يعد التوقيع الآمن خيارًا جيدًا للشركات بجميع أحجامها التي تحتاج إلى توقيع المستندات إلكترونيًا. إنها طريقة آمنة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة لتوقيع المستندات، كما أنها متوافقة مع عدد من لوائح الصناعة. فيما يلي بعض فوائد استخدام التوقيع الآمن: الأمان: يستخدم التوقيع الآمن تقنية التوقيع الرقمي الموثوق به (PKI) التي تضمن صحة المستندات وسلامتها. وهذا يجعلها طريقة آمنة وموثوقة لتوقيع المستندات إلكترونيًا. الملاءمة: التوقيع الآمن يجعل من السهل توقيع المستندات إلكترونيًا. يمكنك التوقيع على المستندات من أي مكان وفي أي وقت، طالما كان لديك اتصال بالإنترنت. الامتثال: متوافق مع عدد من لوائح الصناعة، بما في ذلك HIPAA، وGDPR، وMISMO. وهذا يجعلها طريقة آمنة ومأمونة لتوقيع المستندات للشركات في الصناعات المنظمة. فعالية التكلفة: لا توجد رسوم إعداد، ولا تدفع إلا مقابل الميزات التي تحتاجها. يُسهل التوقيع الآمن التكامل مع العديد من أنظمة الجهات الخارجية مثل Bullhorn وMicrosoft Outlook وGmail وRecruitOnline وJobAdder وFastTrack360 والمزيد. تشمل الميزات الأخرى إشعارات البريد الإلكتروني، والقوالب، ولوحة التحكم المركزية، والعلامات التجارية المخصصة، والتقارير، والتذكيرات. تضمن تقنية التوقيع الرقمي X509 PKI الخاصة بالمستخدم والتي تدعم التوقيع الآمن صحة الموقعين والمستندات. التوقيع يختم الوثيقة بحيث أن أي تغيير يبطل التوقيع. إن الامتثال لقانون المعاملات الإلكترونية النيوزيلندي لعام 2002 والتشريعات الدولية المقابلة يضمن الصلاحية والقابلية للتنفيذ القانوني في جميع أنحاء العالم. تتمتع المؤسسات التي تتبنى التوقيع الآمن بتخفيض كبير في التكلفة، وإنجاز سريع للمستندات الكاملة والدقيقة، وعملية أعمال قصيرة وفعالة وعملاء راضين بشكل استثنائي.
GoFormz
goformz.com
GoFormz عبارة عن منصة تُستخدم لإنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات، وتستخدمها فرق من كل الصناعات والأحجام. باستخدام أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت الخاصة بـ GoFormz، يمكن للفرق إما رقمنة النماذج الموجودة أو إنشاء نماذج جديدة من البداية - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. GoFormz هو حل النماذج الرقمية الوحيد الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء نسخة رقمية من نموذج موجود، مما يمكّن أي مستخدم (بغض النظر عن كفاءته التقنية) من إنشاء نماذج رقمية وعبر الإنترنت تلبي احتياجات أعماله الفريدة دون عناء. يمكن تجهيز النماذج بسهولة بمجموعة متنوعة من الحقول والميزات القوية، بما في ذلك التوقيعات الإلكترونية ومرفقات الملفات والجداول وقوائم المراجعة والحسابات الفورية والحقول المطلوبة وغيرها الكثير. يمكن ملء النماذج الرقمية الخاصة بك على الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، وعلى الإنترنت من جهاز كمبيوتر. تعمل تطبيقات الهاتف المحمول GoFormz بكامل طاقتها دون الاتصال بالإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بمواصلة عملهم دون انقطاع، بغض النظر عن بعد موقعهم. يمكنك مشاركة النماذج مع أفراد من خارج مؤسستك، مما يسمح لهم بملءها وإكمال النماذج، حتى بدون تسجيل الدخول إلى GoFormz. يمكن لـ GoFormz أيضًا أتمتة المهام الروتينية وسير العمل، مثل إرسال النماذج المكتملة إلى جهات الاتصال المحددة، وتحديث قواعد البيانات ولوحات المعلومات المتصلة، وتحميل النماذج إلى الأنظمة المتكاملة. من خلال أتمتة هذه المهام، يمكن للشركات تنفيذ العمليات المبسطة بسرعة للموافقات على المستندات والتراخيص وأنشطة الرواتب وضمان الجودة والعديد من الأنشطة الأخرى بسرعة وكفاءة. يمكن أيضًا دمج نماذجك الرقمية مباشرةً مع تطبيقات الأعمال الأخرى، مثل Salesforce وGoogle Suite وMicrosoft 365 وProcore وBox وغير ذلك الكثير. يمكن تحميل النماذج الرقمية المكتملة والبيانات المجمعة على الفور إلى الأدوات والسجلات المقابلة داخل الأنظمة المتصلة، ويمكن أيضًا دفع البيانات مرة أخرى إلى النماذج الرقمية الخاصة بك، مما يؤدي إلى تحسين الاتصال وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الرؤية. فريق دعم العملاء الحائز على جوائز GoFormz متاح بسهولة للمساعدة عندما تحتاج إليه. تقدم GoFormz أيضًا دورة تدريبية مجانية لإصدار الشهادات تمكن المستخدمين من إتقان أساسيات النظام الأساسي بسرعة والحصول على شهادة GoFormz.
Sigsync
sigsync.com
من الأفضل وصف خدمة توقيع البريد الإلكتروني Sigsync في ثلاث كلمات فقط. إنها خدمة توقيع مركزية على مستوى الشركة ومستندة إلى الويب لـ Office 365. تعني المركزية أنها تتيح لك إنشاء وإدارة جميع توقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بشركتك في مكان واحد. يمكّنك التوقيع على مستوى الشركة من تنفيذ التغييرات أو التحديثات على التوقيع خلال دقائق. نظرًا لأنها خدمة قائمة على الويب، فهي مستقلة عن النظام الأساسي وتعمل على جميع الأجهزة دون أي عمليات تثبيت معقدة.
SIGNandGO
signandgo.io
يوفر SIGNandGO إدارة مركزية لتوقيع البريد الإلكتروني لشركتك. تعمل لافتة التوقيع المصممة باستخدام SIGNandGO على زيادة الوعي بالعلامة التجارية. مع تصميمات التوقيع المخصصة، يمكنك الحصول على بطاقات عمل رقمية تعكس هوية علامتك التجارية. مع SIGNandGO، وهو حل توقيع البريد الإلكتروني، ستحصل التوقيعات على مظهر أكثر احترافية. يساعدك SIGNandGO على تنظيم إدارة البريد الإلكتروني لشركتك مركزيًا ويجعل متابعة أقسام الموارد البشرية أسهل. وبالتالي، فإن توقيعات الموظفين تكون دائمًا محدثة ولها تصميم مثالي. يوفر إدارة توقيع مؤسسية متقدمة وقائمة على السحابة يتم تشغيلها بواسطة OWA وتوفر التوافق مع توقيع البريد الإلكتروني لـ Office 365. بهذه الطريقة، سيكون لديك إدارة سهلة للبريد الإلكتروني للشركة وستكون جميع توقيعاتك خالية من العيوب.
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بواسطة blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc Sign حلول التوقيع الإلكتروني والمستندات لبعض الشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص. إن تقنية التحقق من blockchain الخاصة بنا حاصلة على براءة اختراع في أكثر من 90 دولة حول العالم، مما يساعد المؤسسات في الحصول على أفضل حل للتوقيع الإلكتروني ضمن أسعار معقولة. نحن نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والتي تشمل، يمكن للمؤسسات توفير الوقت الثمين من خلال القضاء على ساعات الانتظار غير الضرورية. باستخدام VeriDoc Sign، ستتمتع مؤسستك بكفاءة محسنة وإنتاجية أكبر. تتيح فوائد حلول التوقيع الإلكتروني من VeriDoc للمستخدمين الدائمين إمكانية الوصول للتحقق من المستندات المهمة وإرسالها إلى الأشخاص المطلوبين. لا يمكن أن تخطئ في استخدام أدوات VeriDoc Sign التي توفر لك ميزة التحقق من الطوابع الزمنية والتجزئة للمستندات الموقعة إلكترونيًا على blockchain. ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام هاتفك المحمول ويمكنك رؤية المستند الأصلي في صفحة التحقق. ميزات أخرى لعلامة VeriDoc Sign التي لا يمكنك تفويتها: التحكم في الوصول، مسموح به قانونيًا، أمان blockchain مقاوم للتلاعب، ميسور التكلفة
WeSign
wesign.com
أنواع التوقيع الإلكتروني الأخرى التي تعتبر صالحة وبصرف النظر عن التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني، هناك أنواع أخرى من التوقيع الإلكتروني التي أصبحت مقبولة على نطاق واسع.
Signmee
signmee.com
نماذج الاتفاقية عبر الإنترنت لتسجيل الخروج بشكل أسرع منشئ النماذج عبر الإنترنت، ومرسل البريد، والتوقيع الإلكتروني مع صندوق بريد للجميع
Agrello
agrello.io
اعمل بشكل أكثر ذكاءً مع Agrelo ابدأ رحلتك للتحول الرقمي معنا! سواء كنت تحتاج فقط إلى التوقيع على المستندات الرقمية من وقت لآخر أو تحتاج إلى إدارة الوثائق القانونية لشركتك بالكامل، فنحن هنا لمساعدتك. // ابدأ دون ضغوط وتعلم في كثير من الأحيان، تتطلب الأدوات الجديدة مهارات وتدريبًا جديدًا. ليس هذا هو الحال مع أجريلو. ما عليك سوى استخدام أداتك المفضلة وتحميل المستندات الجاهزة للتوقيع إلى Agrelo. بمجرد إضافة جميع الموقعين والمشاهدين، سنهتم بالباقي. سنبقيك على علم بعملية التوقيع حتى تتمكن من التركيز على أشياء أخرى في هذه الأثناء! // لوحة معلومات بديهية لراحتك في بعض الأحيان، يستغرق الأمر وقتًا أطول لجمع كل التوقيعات الضرورية. تم تصميم لوحة معلومات مستندات Agrello لتمنحك تعليقات واضحة وفورية حول الصفقات التي تحتاج إلى دفعة بسيطة والصفقات التي تم إكمالها بنجاح. يجب عليك حقًا أن تنظر إلى ما ستفعله بكل هذا الوقت الإضافي بين يديك! // الإنشاء المجمع والقوالب الديناميكية نحن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدتك في إزالة بعض تلك المهام المزعجة والمتكررة. قوالب العقود المتكررة، وجمع البيانات المفقودة من خلال النماذج، وحتى أتمتة عملية التوقيع الكاملة عن طريق ربط نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك والأدوات الأخرى - هذه ليست سوى بعض الميزات التي تسمح لك بالتركيز على الأمور الأكثر إلحاحًا. // التعاون بشكل آمن يمثل إرسال المستندات الحساسة عبر البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا خطرًا أمنيًا خطيرًا. تم تصميم النظام البيئي لـ Agrelo للتعاون الآمن. قم بدعوة شركائك، وتحميل المسودات، ومراجعة المستندات وتوقيعها مع شركائك مع العلم أن عملك آمن في جميع الأوقات. // ملزم قانونًا على طول الطريق يزداد عالم التوقيعات الرقمية تعقيدًا يومًا بعد يوم. لحسن الحظ، يمكنك استخدام بطاقة الهوية الإلكترونية الوطنية الخاصة بك أو التوقيع الإلكتروني المتقدم المعترف به دوليًا (AdES) الخاص بشركة Agrello.
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKarbon وQuickBooks Online وMicrosoft 365 والمزيد. نحن في مهمة تتمثل في منح الشركات من جميع الأحجام حلولاً وخدمات على مستوى المؤسسات تلبي احتياجاتها في مسار نموها. النتيجة؟ منصة سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير وقوية سيستمتع فريقك وعملائك باستخدامها بالفعل. تتميز فرق تطوير المنتجات ودعم العملاء لدينا بالاستجابة — مما يعني أن لديك أشخاصًا يستثمرون في تحقيق أقصى استفادة من SuiteFiles. باستخدام SuiteFiles، يتم الاهتمام باحتياجات إدارة المستندات الخاصة بك ويتم رفع عبء تكنولوجيا المعلومات لديك مما يسمح لك بزيادة ساعات العمل القابلة للفوترة وتعزيز العلاقات مع عملائك. مع وجود أكثر من 1000 شركة خدمات احترافية تعتمد على الكفاءة تعمل على تحسين أعمالها باستخدام SuiteFiles (وبمعدل تجديد يصل إلى 99.6%)، نحن الخيار الواضح لك. قم بفك عزلة عملياتك باستخدام حلول سير العمل الكاملة وعمليات التكامل الشاملة التي تربطك بالتطبيقات الرائدة في الصناعة. تم تصميم الميزات والوظائف الشاملة لـ SuiteFiles لفرق مكونة من 10 إلى 500 فرد مع أخذ رضا موظفيك في الاعتبار. على مر السنين، قمنا بتحسين برامجنا لعملياتك الشاملة من خلال عمليات التكامل والأتمتة والتوقيع وإدارة البريد الإلكتروني، مما يلغي التنقل بين التطبيقات ورسوم الاشتراك المتعددة التي قد تحتاجها. نحن نجمع بين سهولة المشاركة مع طرف ثالث مع الأمان المتطور دون حرمانك من ملكية بياناتك. لقد قمنا بتبسيط تعقيد تنظيم المعلومات التي تحتاج شركتك إلى تنفيذها كل يوم ومركزيتها والاستفادة منها. يجب أن تقضي ساعات عملك في خدمة العملاء وتنمية أعمالك، وليس القتال مع الملفات. لذلك، قمنا بتصميم SuiteFiles مع ترحيل سريع وكامل للبيانات وإعدادها لتشغيل فريقك في أقل من يومين. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهتنا الذكية سهلة الاستخدام ويتم تحسينها باستمرار. من خلال التخلص من عمليات النقل غير الضرورية، وتأخير العمليات، وتكاليف التعاون، والتبديل بين الأدوات المتعددة، فإن ذلك يزيد من توفير الوقت. أبلغ عملاؤنا عن توفير 5 ساعات أسبوعيًا لكل موظف. هذا يعني 6 أسابيع FTE لكل موظف سنويًا!