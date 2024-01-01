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برنامج التوقيع الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - برازافيل
يتيح برنامج التوقيع الإلكتروني للمستخدمين جمع التوقيعات الإلكترونية على المستندات، مما يلغي الحاجة إلى الأعمال الورقية المادية. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية توزيع المستندات الحساسة من الناحية القانونية والتي تتطلب توقيعات إلكترونية. تستخدم المؤسسات برامج التوقيع الإلكتروني لتشفير المستندات بشكل آمن، مثل عقود المبيعات أو أوراق التوظيف، التي تتطلب توقيعات من العملاء أو الموظفين أو الشركاء. غالبًا ما تتكامل برامج التوقيع الإلكتروني مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومجموعات إدارة الموارد البشرية، وأدوات المحاسبة. يسهل هذا التكامل الإدارة السلسة لعروض الأسعار والعقود وتفاعلات الموردين. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم برنامج التوقيع الإلكتروني بمعايير الأمان المضمنة التي تلبي المتطلبات القانونية المحلية والفدرالية. وهذا يضمن التبادل السلس للوثائق القانونية ويضمن الشرعية والصلاحية القانونية للتوقيعات التي يتم الحصول عليها من خلال البرنامج.
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DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وتسمح للمؤسسات بإدارة الاتفاقيات الإلكترونية. كجزء من سحابة اتفاقية DocuSign، يقدم DocuSign التوقيع الإلكتروني، وهو وسيلة للتوقيع إلكترونيًا على أجهزة مختلفة. تدعي DocuSign أن لديها أكثر من 475000 عميل ومئات الملايين من المستخ...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أى مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Ad...
Zoho Sign
zoho.com
قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخار...
DocHub
dochub.com
قم بتوقيع مستندات PDF عبر الإنترنت، واطلب التوقيعات الإلكترونية، وأرسل قوالب PDF قابلة لإعادة الاستخدام. إنه محرر PDF في متصفحك ويتكامل مع Google وGmail. قم بالتسجيل على الفور ومجانا.
Dropbox Sign
hellosign.com
يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم Dropbox Sign) أسهل طريقة لإرسال واستقبال وإدارة التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا. جربها مجانا!
Signaturely
signaturely.com
قم بتحميل مستند الآن وقم بتسجيله بشكل قانوني خلال دقائق. Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني يجعل التوقيعات بسيطة للغاية.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).
Bonsai
hellobonsai.com
العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler هو البرنامج الإضافي لبرنامج البريد الإلكتروني لـ Apple Mail وGmail وOutlook والذي يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك واحترافيتك.
WiseStamp
wisestamp.com
قم بإنشاء توقيعات بريد إلكتروني مخصصة وجميلة باستخدام منشئ التوقيع الحائز على جوائز. يمكنك إنشاء توقيع بريدك الإلكتروني وتعديله بسهولة - فهو مجاني
Foxit eSign
foxit.com
يتم استخدام Foxit من قبل أكثر من 650 مليون مستخدم وتم بيعه لأكثر من 425000 عميل، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات العالمية، الموجودة في أكثر من 200 دولة حول العالم. Foxit eSign هي خدمة توقيع إلكتروني ملزمة قانونًا لإعداد وجمع المستندات الموقعة المهمة. فهو يوفر حلاً كاملاً للتوقيع الإل...
signNow
signnow.com
التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.
Formstack
formstack.com
قم بتمكين مؤسستك من رقمنة سير العمل وأتمتته باستخدام أدوات الإنتاجية القوية في مكان العمل. اكتشف حلول أتمتة سير العمل لدينا اليوم.
Encyro
encyro.com
يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة ا...
Nitro
gonitro.com
Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتجها الرائد في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات عائد الاستثمار ويقيس جهود الاستد...
Eversign
eversign.com
التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت.
Skribble
skribble.com
قم بالتوقيع إلكترونيًا باستخدام Skribble. صالحة قانونيًا في جميع أنحاء العالم، ويتم استضافتها بشكل آمن في سويسرا.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Concord
concordnow.com
يعد Concord أبسط نظام أساسي لإدارة العقود للتعاون في الاتفاقيات وإدارتها وتوقيعها وتخزينها.
Sertifi
sertifi.net
تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...
SignFree
signfree.io
يعد SignFree هو الحل الأمثل للتوقيع الإلكتروني، وهو مصمم لتوقيع المستندات بسرعة وأمان. باستخدام SignFree، يمكنك توقيع عدد غير محدود من المستندات في أقل من 30 ثانية، وكل ذلك مجانًا. قل وداعًا للنفايات الورقية واعتمد طريقة أسرع وأكثر مراعاة للبيئة لإدارة اتفاقياتك. انضم إلينا في تبسيط التوقيعات والمسا...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign هو تطبيق حديث للتوقيع الإلكتروني يجعل إرسال المستندات للتوقيعات الملزمة قانونًا سريعًا وبسيطًا وآمنًا وفعالاً من حيث التكلفة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج التوقيعات الرقمية في تطبيقاتهم الخاصة، فإن واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لهم. بدعم من 20 عامًا من خبرة...
eSignly
esignly.com
Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.
DottedSign
dottedsign.com
قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت باستخدام DottedSign على الويب وأجهزة iOS وAndroid بطريقة قابلة للتنفيذ قانونيًا. احصل على توقيعك الإلكتروني الأول اليوم!
SignRequest
signrequest.com
قم بالتوقيع بنفسك أو قم بتوقيع المستندات. سهلة وآمنة وملزمة قانونا ومجانية.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
قم بإنشاء وإدارة توقيعات البريد الإلكتروني باستخدام منشئ توقيع البريد الإلكتروني الخاص بـ NEWOLDSTAMP. قم بتخصيص قوالب توقيع البريد الإلكتروني وفقًا لعلامتك التجارية.
Signwell
signwell.com
SignWell (Docsketch سابقًا). اجعل من السهل جدًا التوقيع على مستنداتك بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للتنفيذ إلى النصف. SignWell هي أداة توقيع إلكتروني للتوقيعات الملزمة قانونًا وتوقيع المستندات بشكل أسرع.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail عبارة عن منصة ويب لإنشاء وإدارة وعرض توقيعات البريد الإلكتروني لأي مؤسسة بطريقة مركزية وسريعة وبديهية من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. يتكامل مع أي حل للبريد الإلكتروني (Microsoft 365، Google Workspace، G Mail، Outlook، Thunderbird، Exchange). بالإضافة إلى ذلك، فهي أداة للمبيعات والتواصل...
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
Mailtastic
mailtastic.com
يتيح لك Mailtastic إدارة توقيعات البريد الإلكتروني لموظفيك مركزيًا وتوسيعها باستخدام لافتات تسويقية لتحويل حركة البريد الإلكتروني اليومية إلى قناة تسويقية قوية. تحظى Mailtastic بثقة العملاء من جميع الأحجام حول العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500+، لتسخير الإمكانات التسويقية الكاملة لتوقيعات البريد ...
Signority
signority.com
Signority عبارة عن أدوات لإدارة التوقيع الإلكتروني وأتمتة سير عمل المستندات والتي تحل محل عملية الطباعة والتوقيع والمسح الضوئي. تأسست شركة Signority في عام 2010 وهي متوافقة مع قانون HIPAA وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير التوقيع الإلكتروني في قطاعات الرعاية الصحية والتوظيف والمنظمات غير الربحي...
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse هو حل مجاني وحديث وبسيط للتوقيع الإلكتروني. بصرف النظر عن الخطة المجانية، فإننا نقدم عرضًا لصفقة مدى الحياة، وهو ما يميزنا عن أكثر من 90% من تطبيقات التوقيع الإلكتروني الأخرى. بدلاً من دفع رسوم شهرية مقابل تطبيق قديم مثل DocuSign، يمكنك الدفع مرة واحدة فقط مقابل SignHouse والانضمام إلى مجت...
Contractify
contractify.io
برنامج إدارة العقود للتوقيع الإلكتروني وإدارة وأتمتة جميع العقود الخاصة بك عبر الإنترنت. يمكّن Contractify الفرق من التعاون عبر الإنترنت.
emSigner
emsigner.com
emSigner هو حل لتوقيع المستندات إلكترونيًا يسمح للأفراد والمؤسسات بتوقيع المستندات رقميًا. قم بتحويل سير عملك باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني المتقدمة من emSigner.
MyDocSafe
mydocsafe.com
يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...
Exclaimer
exclaimer.com
إنشاء وإدارة توقيعات البريد الإلكتروني المهنية. مجموعتنا من حلول إدارة توقيع البريد الإلكتروني تجعل تصميم توقيعات البريد الإلكتروني لمؤسستك والتحكم فيها أمرًا سهلاً.
MySignature
mysignature.io
MySignature هو منشئ توقيعات البريد الإلكتروني عبر الإنترنت الذي يساعد في إنشاء توقيعات بريد إلكتروني احترافية ومقنعة بصريًا لـ Gmail وOutlook وApple Mail وThunderbird وOffice 365 وإدارة توقيع البريد الإلكتروني لـ Google Workspace. لا حاجة للخلفية التقنية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع بتتبع عمليات فتح ال...
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم لجعل سير العمل أسرع. إنه سهل الاستخدام وآمن وموثوق به عبر منصات مختلفة.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst هي الطريقة السهلة لإدارة نماذج ومستندات عملك في منصة واحدة بسيطة وآمنة عبر الإنترنت. يعد DocuFirst أكثر من مجرد حل للتوقيع الإلكتروني! نحن نسمح للشركات بجمع وتخزين البيانات اللازمة لملء النماذج، إلى جانب توفير إمكانات قوية لإدارة المستندات.
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
inSign
getinsign.com
برنامج التوقيع الإلكتروني يجعل توقيع المستندات سريعًا وسهلاً. يدعم inSign التوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AES) والتوقيعات الإلكترونية المؤهلة (QES) وفقًا لـ eIDAS وZertES. التوقيع آمن وقابل للإثبات من الناحية القانونية. يمكن التوقيع في المتصفح أو عبر التطبيق - لا يلزم التثبيت. الميزات الشائعة الأخرى...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بواسطة blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc ...
FuseSign
fusesign.com
أداة التوقيع الرقمي ميسورة التكلفة وآمنة وسهلة الاستخدام. تم تصميم FuseSign خصيصًا لصناعة الخدمات الاحترافية. أرسل المستندات لتوقيعها واستعادتها خلال دقائق، وليس أيام. إنها ملزمة قانونًا ويمكن استخدامها لمجموعة واسعة من المستندات. جرّب FuseSign مجانًا لمدة 14 يومًا واكتشف لماذا تعتبر FuseSign أداة ا...
WeSign
wesign.com
أنواع التوقيع الإلكتروني الأخرى التي تعتبر صالحة وبصرف النظر عن التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني، هناك أنواع أخرى من التوقيع الإلكتروني التي أصبحت مقبولة على نطاق واسع.
Mekari Sign
mekarisign.com
أنجز الصفقات بشكل أسرع باستخدام برنامج توقيع العقود الآمن والمتكامل صياغة العقود وإرسالها وتوقيعها في منصة واحدة موحدة. أكمل جميع الاتفاقيات بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد وeMeterai الرسمي الخاص بشركة Peruri.
Signable
signable.co.uk
يساعدك برنامج التوقيع الإلكتروني الخاص بـ Signable على إرسال مستندات ملزمة قانونًا وآمنة عبر الإنترنت في ثوانٍ. ابدأ بالتوقيعات الإلكترونية اليوم!
Agrello
agrello.io
اعمل بشكل أكثر ذكاءً مع Agrelo ابدأ رحلتك للتحول الرقمي معنا! سواء كنت تحتاج فقط إلى التوقيع على المستندات الرقمية من وقت لآخر أو تحتاج إلى إدارة الوثائق القانونية لشركتك بالكامل، فنحن هنا لمساعدتك. // ابدأ دون ضغوط وتعلم في كثير من الأحيان، تتطلب الأدوات الجديدة مهارات وتدريبًا جديدًا. ليس هذا هو ا...
DocVerify
docverify.com
تعمل DocVerify على تطوير التوقيعات والتوثيق في العصر الرقمي من خلال حل قوي للتوقيع الإلكتروني والتوثيق عبر الإنترنت (RON) عن بعد. يمكنك الآن التوقيع على المستندات الملزمة قانونًا وإدارتها وتخزينها بشكل آمن في بيئة موثوقة عبر الإنترنت. لا تتطلب أداة التوثيق الإلكتروني المعتمدة والمعتمدة من DocVerify ...
BlueInk
blueink.com
التوقيع الإلكتروني باستخدام Blueink: حيث تلتقي الجودة مع فعالية التكلفة. قل وداعًا لتكاليف التوقيع الإلكتروني المرتفعة. اختر حلول التوقيع الإلكتروني الآمنة والميسورة التكلفة والصديقة للتوقيع من Blueink.
airSlate
airslate.com
تقدم airSlate WorkFlow، أكبر منصة لأتمتة سير عمل المستندات، تقنية بدون تعليمات برمجية، وخيارات تكامل مدمجة، ومئات من الروبوتات التي تمكن الفرق من رقمنة سير العمل مهما كان تعقيده.
Sigsync
sigsync.com
من الأفضل وصف خدمة توقيع البريد الإلكتروني Sigsync في ثلاث كلمات فقط. إنها خدمة توقيع مركزية على مستوى الشركة ومستندة إلى الويب لـ Office 365. تعني المركزية أنها تتيح لك إنشاء وإدارة جميع توقيعات البريد الإلكتروني الخاصة بشركتك في مكان واحد. يمكّنك التوقيع على مستوى الشركة من تنفيذ التغييرات أو التح...
Signer HQ
signerhq.com
قم بتبسيط عملية توقيع العقد الخاص بك مع Signer HQ وقضاء وقت أقل في مطاردة التوقيعات
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
Signmee
signmee.com
نماذج الاتفاقية عبر الإنترنت لتسجيل الخروج بشكل أسرع منشئ النماذج عبر الإنترنت، ومرسل البريد، والتوقيع الإلكتروني مع صندوق بريد للجميع
SuiteFiles
suitefiles.com
إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKar...
Secured Signing
securedsigning.com
التوقيع الآمن هو توقيع رقمي وبرنامج كاتب عدل عبر الإنترنت يساعد الشركات على توقيع المستندات إلكترونيًا. إنها طريقة آمنة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة لتوقيع المستندات، كما أنها متوافقة مع عدد من لوائح الصناعة - على مستوى العالم. تأسست عام 2010 ومقرها الرئيسي في أوكلاند، نيوزيلندا، ونحن نقدم عددًا من ...
Legalesign
legalesign.com
Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني مقره المملكة المتحدة لإرسال العقود وتوقيعها وإدارتها عبر الإنترنت. تستخدم الشركات Legalesign للحصول على فوائد إنتاجية ومالية كبيرة، وزيادة رضا عملائها عن طريق إزالة الحاجة إلى طابعة وتمكينهم من التوقيع من أي مكان، وأخيرًا وليس آخرًا، تخفيف عبء الأعمال الورقية المر...
CocoSign
cocosign.com
حل التوقيع الإلكتروني الأسهل والأسرع والأكثر أمانًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمحترفين قم بالتوقيع على التوقيعات الإلكترونية وإرسالها وتتبعها وجمعها بسرعة ودون عناء باستخدام برنامج eSign الموثوق به والملزم قانونًا من CocoSign.
GoFormz
goformz.com
GoFormz عبارة عن منصة تُستخدم لإنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات، وتستخدمها فرق من كل الصناعات والأحجام. باستخدام أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت الخاصة بـ GoFormz، يمكن للفرق إما رقمنة النماذج الموجودة أو إنشاء نماذج جديدة من البداية - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. GoFormz هو حل النماذج الرقمية ...