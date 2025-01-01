خدمات البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية

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تشير خدمات البريد الإلكتروني إلى المنصات أو التطبيقات عبر الإنترنت التي تسهل إرسال الرسائل الإلكترونية واستلامها وتنظيمها. تتيح هذه الخدمات للمستخدمين التواصل بكفاءة وأمان من خلال تبادل الرسائل الرقمية والمرفقات ومحتويات الوسائط المتعددة الأخرى. تشتمل خدمات البريد الإلكتروني غالبًا على ميزات مثل تنظيم البريد الوارد وتصفية البريد العشوائي والقدرة على إنشاء جهات الاتصال وإدارتها. سواء للاستخدام الشخصي أو المهني، تلعب خدمات البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في الاتصالات الحديثة، حيث توفر وسيلة موثوقة ومعتمدة على نطاق واسع للبقاء على اتصال في العصر الرقمي الحالي.
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Gmail
google.com
Gmail هو تطبيق بريد إلكتروني مجاني يقدمه Google، يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل وإدارة الاتصالات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook هو تطبيق ويب من مايكروسوفت لإدارة البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام، يدعم عدة حسابات ويوفر أدوات تنظيمية متقدمة.
Proton Mail
proton.me
بروتون ميل هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يضمن خصوصية المستخدم من خلال التشفير. متاح لأجهزة Android وiOS ويتيح إرسال رسائل مشفرة.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
تقدم تطبيق ياهو ميل خدمة بريد إلكتروني سهلة الاستخدام مع ميزات مثل تنظيم الرسائل ومرشحات البريد العشوائي وإدارة الحسابات المتعددة.
Outlook Business
microsoft.com
Outlook Business هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني والفبسبيرش مع ميزات التقويم والأمان، ويدعم التعاون بين الفرق.
iCloud Mail
icloud.com
تتيح تطبيق iCloud Mail للمستخدمين إرسال واستقبال وتنظيم البريد الإلكتروني من أجهزة متعددة، مع التركيز على الخصوصية والأمان.
Disroot Mail
disroot.org
Disroot Mail يقدم حسابات بريد إلكتروني مجانية وآمنة مع تشفير SSL وTLS، ويدعم الوصول عبر واجهة ويب وبرامج بريدية.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail هو تطبيق بريد إلكتروني يقدم حسابات مدفوعة للأفراد والمنظمات مع ميزات مثل التقويم وجهات الاتصال وحماية البيانات.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هو خدمة بريد إلكتروني آمنة تستهدف الشركات، توفر أدوات للتعاون، تنظيم الرسائل، وتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى.
Yandex Mail
mail.yandex.com
تطبيق ياندكس ميل يوفر خدمة بريد إلكتروني آمن مع تخزين سحابي، فرز ذكي للبريد، حماية من الفيروسات والرسائل غير المرغوب فيها.
Titan Email
titan.email
تطبيق Titan Email هو خدمة بريد إلكتروني مخصصة للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، تساعد في إدارة البريد الإلكتروني وتعزيز العلاقات مع العملاء.
IONOS Webmail
ionos.com
تطبيق IONOS Webmail هو حل بريد إلكتروني شامل يوفر واجهة مستخدم سهلة وإدارة آمنة للبريد، مع ميزات مثل التخزين، وحماية من الفيروسات، وتكامل مع الخدمات الأخرى.
Mail.ru
mail.ru
تطبيق Mail.ru هو خدمة بريد إلكتروني مجانية تقدم واجهة سريعة وسهلة، مع حماية موثوقة من البريد العشوائي والفيروسات، وتدعم الوصول عبر IMAP.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Hostinger Webmail هو تطبيق لاستضافة البريد الإلكتروني يسمح للمستخدمين بإنشاء عناوين بريد إلكتروني مخصصة باستخدام مجالهم الخاص.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
تطبيق Aruba.it Webmail يتيح للمستخدمين إدارة البريد الإلكتروني، المواعيد، جهات الاتصال، والمهام عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
QQ邮箱
mail.qq.com
تطبيق QQ邮箱 يقدم خدمات البريد الإلكتروني مع ميزات مثل إدارة البريد والتقويم والمرفقات، مع أمان وخصوصية عالية.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail هو تطبيق بريد إلكتروني مجاني يتيح للمستخدمين إرسال واستلام رسائل البريد الإلكتروني وتنظيمها بسهولة من خلال واجهة بسيطة.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediffmail هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني بفعالية.
mail.com
mail.com
تطبيق Mail.com يقدم خدمة بريد إلكتروني آمنة وتخزين سحابي، مما يمكّن المستخدمين من إدارة البريد والملفات من هواتفهم بسهولة.
OnMail
onmail.com
OnMail هو خدمة بريد إلكتروني تتيح للمستخدمين التحكم في صندوق الوارد وحماية الخصوصية، مع ميزات حديثة وتجربة سلسة عبر جميع الأجهزة.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Infomaniak Mail هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يركز على خصوصية المستخدم وحماية البيانات، ويستخدمه الأفراد والشركات لإدارة بريدهم الإلكتروني.
Temp Mail
temp-mail.org
تطبيق Temp Mail يوفر عناوين بريد إلكتروني مؤقتة لحماية الخصوصية وتجنب البريد العشوائي. يمكن استخدامه لاستقبال الرسائل دون كشف البريد الشخصي.
Tuta
tuta.com
Tuta هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يوفر تشفيرًا شاملًا وخصوصية للمستخدمين، مع ميزات مثل التقويم وجهات الاتصال المشفرة.
BT Email
email.bt.com
تطبيق بريد BT يسهل إدارة البريد الإلكتروني بكفاءة من خلال واجهة مستخدم بسيطة تتيح تنظيم الرسائل وإرسالها واستقبالها.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
阿里邮箱 هو تطبيق بريد إلكتروني يقدم خدمات آمنة وموثوقة للمستخدمين، مع ميزات متقدمة لسهولة إدارة البريد والتعاون.
Clean Email
clean.email
تطبيق Clean Email يساعد المستخدمين في إدارة وتنظيف صندوق الوارد من الرسائل غير المرغوب فيها وتطبيق قواعد مخصصة لتنظيم البريد الإلكتروني.
163网易免费邮
mail.163.com
تطبيق 163 网易免费邮 يوفر خدمة بريد إلكتروني آمنة وفعالة، يسمح بإدارة الحسابات، إرسال واستقبال الرسائل، وتنظيم المرفقات.
STRATO
strato.de
تطبيق STRATO يوفر خدمات استضافة، تخزين سحابي، وبناء مواقع إلكترونية، مما يساعد المستخدمين على إدارة وجودهم عبر الإنترنت بفعالية.
Burner Mail
burnermail.io
Burner Mail هو تطبيق يمكّن المستخدمين من إنشاء عناوين بريد إلكتروني مؤقتة لحماية الهوية وتقليل الرسائل غير المرغوب فيها عند التسجيل في المواقع.
Libero Mail
libero.it
Libero Mail هو تطبيق بريد إلكتروني يتيح لمستخدميه إدارة رسائلهم بسهولة، مع ميزات لتنظيم البريد، وإشعارات، ودعم حسابات متعددة.
HEY Email
hey.com
تطبيق HEY لإدارة البريد الإلكتروني يساعد المستخدمين على تنظيم صندوق الوارد بفعالية، مع تصنيف الرسائل وتحسين الإنتاجية والخصوصية.
네이버 메일
mail.naver.com
네이버 메일 هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني على الهاتف المحمول، يتيح للمستخدمين عرض وإرسال وتنظيم الرسائل الإلكترونية بسهولة.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
تطبيق ياهو ميل هو خدمة بريد إلكتروني شاملة تدعم إدارة الرسائل بسهولة وتوفر ميزات مثل تصفية البريد العشوائي وتكامل الحسابات المتعددة.
Daum Mail
daum.net
تطبيق داوم ميل يتيح قراءة الرسائل والرد عليها في نفس الوقت، مع إمكانية تصغير الرسالة الجارية والرجوع إليها لاحقًا لإرسالها.
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يوفر خدمات بريد مشفر، تخزين سحابي، وأدوات إنتاجية مثل التقويم ومعالج النصوص.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra هو برنامج مفتوح المصدر للبريد الإلكتروني والتعاون، يوفر أدوات مثل البريد، التقويم، والمهام في واجهة مستخدم واحدة.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Vivaldi Webmail هي خدمة بريد إلكتروني تتيح للمستخدمين إدارة رسائلهم بكفاءة من خلال واجهة ويب، مع التركيز على الخصوصية والتخصيص.
Neo
neo.space
نيو هو تطبيق بريد إلكتروني شامل يساعد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في إنشاء إدارة مهنية لوجودهم على الإنترنت مع مجموعة من الأدوات المتكاملة.
Kanban Mail
kanbanmail.app
تطبيق Kanban Mail يساعد في تنظيم وإدارة البريد الإلكتروني من خلال تحويله إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يزيد من الإنتاجية ويوفر متابعة مرئية.
Atmail
atmail.com
أتميل هو خدمة بريد إلكتروني سحابية تتيح لمزودي الخدمة تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة الإيرادات عبر البريد المخصص.
Pobox
pobox.com
Pobox هو خدمة بريد إلكتروني تتيح لك صندوق بريد، فلاتر سبام قابلة للتخصيص، وتحويل الرسائل إلى عدة عناوين، في نطاقك الخاص أو نطاقات أخرى.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال رسائل البريد وتنظيمها بأمان وسهولة.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
تطبيق Viettel Mail يتيح للمستخدمين إدارة بريدهم الإلكتروني بشكل آمن وفعال، مع دعم عدة حسابات وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
Paced Email
paced.email
تطبيق Paced Email هو أداة منتجة تعزز الخصوصية، تتيح لك إدارة البريد الإلكتروني مع حماية الهوية، وإنشاء عناوين بريد إلكتروني مؤقتة.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
تطبيق ديناهوستينغ ويب ميل لإدارة البريد الإلكتروني بشكل آمن وسهل، يتيح تخصيص عنوان البريد الإلكتروني ودعم التعاون.
netclusive Webmail
netclusive.de
تطبيق NetClusive WebMail هو عميل بريد إلكتروني يعتمد على الويب يتيح إدارة آمنة وفعالة للبريد الإلكتروني من أي جهاز متصل بالإنترنت.
Soverin
soverin.net
Soverin هو خدمة بريد إلكتروني خاصة وآمنة تتيح للمستخدمين إدارة اتصالاتهم بكفاءة مع الحفاظ على خصوصيتهم.
No2bounce
no2bounce.com
تساعدك No2bounce على التحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيف قاعدة البيانات الخاصة بك، وتحسين حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify هي أداة تحقق من البريد الإلكتروني وتنظيف القوائم بسرعة وكفاءة، تساعد الشركات في تقليل معدلات الارتداد وتحسين التسليم.
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