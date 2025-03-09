خدمات البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

Neo

neo.space

Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات قوية تساعد في تنمية علامتك التجارية. يضيف عنوان البريد الإلكتروني للنشاط التجاري المصداقية ويغرس الثقة في عملائك وعملاء علامتك التجارية، لأنه يعتمد على اسم المجال الخاص بك. والجزء الأفضل؟ سنساعدك في الحصول على اسم نطاق مناسب إذا لم يكن لديك اسم نطاق بالفعل! يمكنك أيضًا الحصول على موقع ويب لتعزيز الحضور الرقمي لعلامتك التجارية، ولا يتطلب أي إعداد أو برمجة. يحتوي Neo على مجموعة من الأدوات إلى جانب بريد الويب الغني، بما في ذلك تطبيقات التقويم وجهات الاتصال المتكاملة والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد ومساعد البريد الإلكتروني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لكتابة أي بريد إلكتروني والرد عليه وإيصالات القراءة ومجموعة من الإنتاجية والأمان الأخرى. سمات. مثالي لـ: الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والشركات الناشئة التي تبحث عن مجموعة بريد إلكتروني شاملة للتعامل مع العملاء وزملاء الفريق بفعالية.