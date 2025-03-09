خدمات البريد الإلكتروني - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

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تشير خدمات البريد الإلكتروني إلى المنصات أو التطبيقات عبر الإنترنت التي تسهل إرسال الرسائل الإلكترونية واستلامها وتنظيمها. تتيح هذه الخدمات للمستخدمين التواصل بكفاءة وأمان من خلال تبادل الرسائل الرقمية والمرفقات ومحتويات الوسائط المتعددة الأخرى. تشتمل خدمات البريد الإلكتروني غالبًا على ميزات مثل تنظيم البريد الوارد وتصفية البريد العشوائي والقدرة على إنشاء جهات الاتصال وإدارتها. سواء للاستخدام الشخصي أو المهني، تلعب خدمات البريد الإلكتروني دورًا حاسمًا في الاتصالات الحديثة، حيث توفر وسيلة موثوقة ومعتمدة على نطاق واسع للبقاء على اتصال في العصر الرقمي الحالي.
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Gmail
google.com
Gmail هو تطبيق بريد إلكتروني مجاني يقدمه Google، يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل وإدارة الاتصالات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام.
Mail.ru
mail.ru
Mail Mail.Ru هو أكبر بريد مجاني ، وواجهة سريعة ومريحة ، وحجم غير محدود من المربع ، وحماية موثوقة ضد البريد العشوائي والفيروسات ، ونسخة محمولة وتطبيق للهواتف الذكية. الوصول إلى IMAP ، إخطارات الرسائل القصيرة ، الواجهة بلغات مختلفة ومواضيع بريدية. أيضًا على mail.ru: الأخبار ، والبحث على الإنترنت ، والسيارات ، والرياضة ، والألعاب ، والمواعدة ، والطقس ، والعمل.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook هو تطبيق ويب من مايكروسوفت لإدارة البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال والمهام، يدعم عدة حسابات ويوفر أدوات تنظيمية متقدمة.
Yandex Mail
mail.yandex.com
تطبيق ياندكس ميل يوفر خدمة بريد إلكتروني آمن مع تخزين سحابي، فرز ذكي للبريد، حماية من الفيروسات والرسائل غير المرغوب فيها.
iCloud Mail
icloud.com
تتيح تطبيق iCloud Mail للمستخدمين إرسال واستقبال وتنظيم البريد الإلكتروني من أجهزة متعددة، مع التركيز على الخصوصية والأمان.
QQ邮箱
mail.qq.com
تطبيق QQ邮箱 يقدم خدمات البريد الإلكتروني مع ميزات مثل إدارة البريد والتقويم والمرفقات، مع أمان وخصوصية عالية.
Proton Mail
proton.me
بروتون ميل هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يضمن خصوصية المستخدم من خلال التشفير. متاح لأجهزة Android وiOS ويتيح إرسال رسائل مشفرة.
STRATO
strato.de
تطبيق STRATO يوفر خدمات استضافة، تخزين سحابي، وبناء مواقع إلكترونية، مما يساعد المستخدمين على إدارة وجودهم عبر الإنترنت بفعالية.
BT Email
email.bt.com
تطبيق بريد BT يسهل إدارة البريد الإلكتروني بكفاءة من خلال واجهة مستخدم بسيطة تتيح تنظيم الرسائل وإرسالها واستقبالها.
Titan Email
titan.email
تطبيق Titan Email هو خدمة بريد إلكتروني مخصصة للمحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة، تساعد في إدارة البريد الإلكتروني وتعزيز العلاقات مع العملاء.
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediffmail هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني بفعالية.
OnMail
onmail.com
OnMail هو خدمة بريد إلكتروني تتيح للمستخدمين التحكم في صندوق الوارد وحماية الخصوصية، مع ميزات حديثة وتجربة سلسة عبر جميع الأجهزة.
네이버 메일
mail.naver.com
네이버 메일 هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني على الهاتف المحمول، يتيح للمستخدمين عرض وإرسال وتنظيم الرسائل الإلكترونية بسهولة.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra هو برنامج مفتوح المصدر للبريد الإلكتروني والتعاون، يوفر أدوات مثل البريد، التقويم، والمهام في واجهة مستخدم واحدة.
阿里邮箱
mail.aliyun.com
阿里邮箱 هو تطبيق بريد إلكتروني يقدم خدمات آمنة وموثوقة للمستخدمين، مع ميزات متقدمة لسهولة إدارة البريد والتعاون.
mail.com
mail.com
تطبيق Mail.com يقدم خدمة بريد إلكتروني آمنة وتخزين سحابي، مما يمكّن المستخدمين من إدارة البريد والملفات من هواتفهم بسهولة.
IONOS Webmail
ionos.com
تطبيق IONOS Webmail هو حل بريد إلكتروني شامل يوفر واجهة مستخدم سهلة وإدارة آمنة للبريد، مع ميزات مثل التخزين، وحماية من الفيروسات، وتكامل مع الخدمات الأخرى.
mailbox.org
mailbox.org
Mailbox.org هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يوفر خدمات بريد مشفر، تخزين سحابي، وأدوات إنتاجية مثل التقويم ومعالج النصوص.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Hostinger Webmail هو تطبيق لاستضافة البريد الإلكتروني يسمح للمستخدمين بإنشاء عناوين بريد إلكتروني مخصصة باستخدام مجالهم الخاص.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Infomaniak Mail هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يركز على خصوصية المستخدم وحماية البيانات، ويستخدمه الأفراد والشركات لإدارة بريدهم الإلكتروني.
HEY Email
hey.com
تطبيق HEY لإدارة البريد الإلكتروني يساعد المستخدمين على تنظيم صندوق الوارد بفعالية، مع تصنيف الرسائل وتحسين الإنتاجية والخصوصية.
Clean Email
clean.email
تطبيق Clean Email يساعد المستخدمين في إدارة وتنظيف صندوق الوارد من الرسائل غير المرغوب فيها وتطبيق قواعد مخصصة لتنظيم البريد الإلكتروني.
Burner Mail
burnermail.io
Burner Mail هو تطبيق يمكّن المستخدمين من إنشاء عناوين بريد إلكتروني مؤقتة لحماية الهوية وتقليل الرسائل غير المرغوب فيها عند التسجيل في المواقع.
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
تقدم تطبيق ياهو ميل خدمة بريد إلكتروني سهلة الاستخدام مع ميزات مثل تنظيم الرسائل ومرشحات البريد العشوائي وإدارة الحسابات المتعددة.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني Viettel.
Neo
neo.space
Neo عبارة عن مجموعة بريد إلكتروني ونمو مصممة لتسريع النمو عبر الإنترنت للشركات الصغيرة ورجال الأعمال. أكثر من 15000 شركة صغيرة تثق بـ Neo. Neo عبارة عن منصة بريد إلكتروني شاملة للأعمال حيث يمكنك الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص للعمل ([email protected]) يطابق اسم علامتك التجارية وميزات قوية تساعد في تنمية علامتك التجارية. يضيف عنوان البريد الإلكتروني للنشاط التجاري المصداقية ويغرس الثقة في عملائك وعملاء علامتك التجارية، لأنه يعتمد على اسم المجال الخاص بك. والجزء الأفضل؟ سنساعدك في الحصول على اسم نطاق مناسب إذا لم يكن لديك اسم نطاق بالفعل! يمكنك أيضًا الحصول على موقع ويب لتعزيز الحضور الرقمي لعلامتك التجارية، ولا يتطلب أي إعداد أو برمجة. يحتوي Neo على مجموعة من الأدوات إلى جانب بريد الويب الغني، بما في ذلك تطبيقات التقويم وجهات الاتصال المتكاملة والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد ومساعد البريد الإلكتروني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لكتابة أي بريد إلكتروني والرد عليه وإيصالات القراءة ومجموعة من الإنتاجية والأمان الأخرى. سمات. مثالي لـ: الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والشركات الناشئة التي تبحث عن مجموعة بريد إلكتروني شاملة للتعامل مع العملاء وزملاء الفريق بفعالية.
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
خدمة البريد الإلكتروني من فيفالدي.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
تطبيق ياهو ميل هو خدمة بريد إلكتروني شاملة تدعم إدارة الرسائل بسهولة وتوفر ميزات مثل تصفية البريد العشوائي وتكامل الحسابات المتعددة.
163网易免费邮
mail.163.com
تطبيق 163 网易免费邮 يوفر خدمة بريد إلكتروني آمنة وفعالة، يسمح بإدارة الحسابات، إرسال واستقبال الرسائل، وتنظيم المرفقات.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هو خدمة بريد إلكتروني آمنة تستهدف الشركات، توفر أدوات للتعاون، تنظيم الرسائل، وتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى.
Fastmail
fastmail.com
Fastmail هو تطبيق بريد إلكتروني يقدم حسابات مدفوعة للأفراد والمنظمات مع ميزات مثل التقويم وجهات الاتصال وحماية البيانات.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail هو تطبيق فعال لإدارة البريد الإلكتروني UOL.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
بريد احترافي بمجالك الخاص. - قم بتخصيص عنوان بريدك الإلكتروني وإبراز علامتك التجارية - Webmail dinahosting: بيئتك التعاونية. بريد إلكتروني احترافي بنطاقك الخاص - قم بتخصيص عنوان بريدك الإلكتروني وإبراز علامتك التجارية - استضافة بريد الويب: بيئتك التعاونية.
No2bounce
no2bounce.com
يساعدك No2bounce في الحفاظ على نظام مناسب للتحقق من صحة البريد الإلكتروني، وتسجيل البريد الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي، ومعدل تسليم مرتفع. احتفظ بقاعدة بيانات بريد إلكتروني نظيفة للوصول إلى العملاء المحتملين بسهولة. قم بتنظيف قوائم بريدك الإلكتروني وتعزيز حملاتك التسويقية عبر البريد الإلكتروني باستخدام أداة التحقق من البريد الإلكتروني الخاصة بنا. سيتم تخزين جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة مؤقتًا حتى يمكن إعادة تقييمها عند الضرورة. ابحث عن رسائل بريد إلكتروني دقيقة، وتحقق من صحة بيانات البريد الإلكتروني، ونظف قاعدة بيانات البريد الإلكتروني، واحصل على نقاط سمعة البريد الإلكتروني باستخدام no2bounce.
Bouncify
bouncify.io
Bouncify هي أداة سريعة جدًا وفعالة من حيث التكلفة للتحقق من البريد الإلكتروني الجماعي. يستخدم المسوقون عبر البريد الإلكتروني في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا خدمة تنظيف قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بنا لتقليل معدلات الارتداد.
Pobox
pobox.com
Pobox هي خدمة البريد الإلكتروني للأشخاص الذين يحبون بريدهم الإلكتروني. احصل على صندوق بريد، ومرشحات للرسائل غير المرغوب فيها قابلة للتخصيص، وإعادة التوجيه إلى عناوين متعددة والمزيد، في نطاقك الخاص أو أحد نطاقاتنا.
Tuta
tuta.com
Tuta هو تطبيق بريد إلكتروني آمن يوفر تشفيرًا شاملًا وخصوصية للمستخدمين، مع ميزات مثل التقويم وجهات الاتصال المشفرة.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail هو تطبيق بريد إلكتروني مجاني يتيح للمستخدمين إرسال واستلام رسائل البريد الإلكتروني وتنظيمها بسهولة من خلال واجهة بسيطة.
Temp Mail
temp-mail.org
تطبيق Temp Mail يوفر عناوين بريد إلكتروني مؤقتة لحماية الخصوصية وتجنب البريد العشوائي. يمكن استخدامه لاستقبال الرسائل دون كشف البريد الشخصي.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
تطبيق Aruba.it Webmail يتيح للمستخدمين إدارة البريد الإلكتروني، المواعيد، جهات الاتصال، والمهام عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
Soverin
soverin.net
صندوق بريد خاص ملكك حقًا. بسعر كابتشينو شهريًا، نقدم لك صندوق بريد آمنًا على نطاقك الخاص. بريدك الإلكتروني آمن ولا يتم بيعه للإعلانات.
Atmail
atmail.com
مرحبا بكم في اتميل. مهمتنا هي تمكينك من إشراك عملائك وإسعادهم من خلال نهج خدمة مرن للبريد الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء الفردية. ستعمل خدمتنا على زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) من خلال عمليات الشراء المدمجة بسلاسة داخل التطبيق وستعمل على تقليل التباطؤ من خلال عروض البريد الإلكتروني البسيطة للمجال الشخصي بنقرة واحدة. Atmail هي خدمة بريد إلكتروني سحابية أصلية مصممة خصيصًا لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت. مدعومًا بسحابة AWS العامة المُدارة لدينا أو الاستفادة من سحابتك إذا كنت تفضل ذلك، فإن Atmail قابل للتوسع بدرجة كبيرة ليشمل عدة ملايين من حسابات البريد الإلكتروني، كما أنه آمن للغاية ومتوفر دائمًا. قم بتحرير وقت ثمين عن طريق نقل البريد الإلكتروني من مركز التكلفة إلى آلة الربح والاحتفاظ المستندة إلى السحابة. مع أكثر من عقدين من الخبرة، نحن على استعداد لاستقبال عملائك.
Paced Email
paced.email
يعد Paced Email أداة إنتاجية ذات أولوية للخصوصية ومقرها في المملكة المتحدة. نحن نساعدك على تحقيق صندوق بريد إلكتروني أكثر هدوءًا مع توفير حماية إضافية للخصوصية والهوية. استخدم عناوين البريد الإلكتروني المخصصة أو المجهولة لحماية نفسك من الرسائل حتى تريدها. دفعة بعد يوم أو أسبوع أو شهر في خلاصات مريحة. يمكن استخدامه أيضًا كمزود بريد إلكتروني فعال للغاية بنقرة واحدة. قم بإنشاء عناوين بريد إلكتروني يمكن التخلص منها من متصفحك باستخدام الملحق المتوافق مع Safari وChrome وFirefox.
netclusive Webmail
netclusive.de
تضمن النسخ الاحتياطية للبيانات المشفرة باستخدام خدمة النسخ الاحتياطي السحابي عبر الشبكة أقصى قدر من الأمان. 2 غيغابايت مجانًا تمامًا!
Outlook Business
microsoft.com
Outlook Business هو تطبيق لإدارة البريد الإلكتروني والفبسبيرش مع ميزات التقويم والأمان، ويدعم التعاون بين الفرق.
Daum Mail
daum.net
القراءة والكتابة في نفس الوقت. أثناء عرض رسائل البريد الإلكتروني، قم بالرد بسرعة من شاشة واحدة. يمكنك ترك البريد الإلكتروني الذي تكتبه مؤقتًا بالضغط على زر "تصغير" وإعادة فتحه من أي مكان لإرسال البريد الإلكتروني.
Disroot Mail
disroot.org
Disroot Mail يقدم حسابات بريد إلكتروني مجانية وآمنة مع تشفير SSL وTLS، ويدعم الوصول عبر واجهة ويب وبرامج بريدية.
Libero Mail
libero.it
Libero Mail هو تطبيق بريد إلكتروني يتيح لمستخدميه إدارة رسائلهم بسهولة، مع ميزات لتنظيم البريد، وإشعارات، ودعم حسابات متعددة.
Kanban Mail
kanbanmail.app
قضاء وقت أقل على البريد الإلكتروني. تصفح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع من أي وقت مضى، وحافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص بك، ولا تفقد أي محادثة أبدًا.
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